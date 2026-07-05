Amazon, la lavapavimenti Dyson costa pochissimo e sconti all'85%: le offerte di oggi

Dyson

Un weekend speciale all’insegna delle offerte shock. Anche oggi 5 luglio su Amazon troviamo tante offerte su alcuni dei prodotti tech che ami maggiormente. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso: ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Tra le offerte bestseller troviamo l’iPhone 17 Pro disponibile al prezzo più basso di sempre e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ottima anche l’occasione per il moto g06: costa meno di 120 euro ed è adatto alla vita di tutti i giorni.

Tra le offerte che catturano l’attenzione c’è anche il Polar Ignite 3: con lo sconto del 41% il prezzo crolla al minimo storico. Anche gli elettrodomestici dicono la loro: il Lefant M3 Max è disponibile con un doppio sconto e risparmi quasi 1000 euro, mentre la lavapavimenti Dyson è in offerta con uno sconto di 200 euro e la puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Non perdere tempo e approfitta di questo offerte shock.

Sono ancora disponibili le promo sui servizi Amazon. Puoi iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per due mesi spendendo solamente 4,99 euro.

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Amazon, 5 luglio migliori offerte

Smartphone

iPhone 17 Pro (minimo storico e 5 rate a tasso zero)

Ulteriore calo di prezzo per l’iPhone 17 Pro. Lo smartphone top di Apple è disponibile su Amazon con uno sconto di ben 140 euro e il prezzo scende al minimo storico . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Telefono dotato di un display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion e fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.

Ulteriore calo di prezzo per Lo smartphone top di Apple è disponibile su con uno e il . Hai anche la possibilità di il in utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Telefono dotato di un con fino a 120 Hz, che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion e da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. Galaxy S25 (40% di sconto e prezzo crollato)

Super offerta su Amazon per il Galaxy S25 . Da oggi lo smartphone top di Samsung è disponibile in offerta con uno sconto del 40% e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Telefono dotato di un display compatto Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz , processore Snapdragon 8 Elite, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Samsung offre anche le funzioni avanzate di Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata dal produttore coreano con tanti strumenti utili nella vita di tutti i giorni e disponibili gratuitamente.

Super offerta su per il . Da oggi lo smartphone top di Samsung è disponibile in con uno e su quello di listino. Lo puoi anche pagare in . Telefono dotato di un display compatto Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con , processore Snapdragon 8 Elite, tripla fotocamera posteriore con e una batteria che dura per tutto il giorno. Samsung offre anche le funzioni avanzate di Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata dal produttore coreano con tanti strumenti utili nella vita di tutti i giorni e disponibili gratuitamente. Google Pixel 10 (risparmi 300 euro e 5 rate a tasso zero)

Ad Apple e Samsung risponde anche Google con un’ offerta shock per il Google Pixel 10 . Da oggi lo smartphone top è disponibile in promo con uno sconto del 33% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Ottimo telefono dotato di un display Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, processore Tensor G5 che supporta tutte le funzione AI avanzate di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e un’autonomia di 24 ore.

Ad Apple e Samsung risponde anche Google con un’ per il . Da oggi lo smartphone top è disponibile in con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Ottimo telefono dotato di un display Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, che supporta tutte le funzione AI avanzate di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e un’autonomia di 24 ore. Galaxy A57 (offerta shock, risparmi 200 euro)

Prezzo stracciato per il Galaxy A57 . Lo smartphone di Samsung torna al prezzo del Prime Day e da oggi è disponibile con uno sconto del 33% che ti fa r isparmiare ben 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma con schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione ottimizzato appositamente per questo telefono, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh.

per il . Lo smartphone di Samsung torna al del e da oggi è disponibile con uno che ti fa r su quello di listino. Lo puoi anche . Telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma con con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione ottimizzato appositamente per questo telefono, tripla fotocamera posteriore con e una batteria da 5000 mAh. moto g06 (38% di sconto e costa pochissimo)

L’offerta del giorno se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Amazon sconta il moto g06 del 38% e il prezzo scende solamente a 118,10 euro. Un prezzo alla portata di tutti per un telefono con buone caratteristiche tecniche. Dotato di un display ampio da 6,88 pollici che puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV, fotocamera principale da 50 megapixel, processore MediaTek che assicura buone prestazioni e una batteria da 5100 mAh. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori offerte della giornata e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.

Ecco una delle della e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo in con un e il Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate. Telecamera lowcost (costa pochissimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per migliorare la sicurezza della tua abitazione, da oggi trovi su Amazon questa telecamera lowcost in promo con uno sconto del 39% e il prezzo crolla a soli 13,22 euro. Facile da installare e da configurare, assicura immagini in altissima definizione e ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. Dotata anche della visione notturna ed è compatibile con Alexa e Google Assistant.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per migliorare la sicurezza della tua abitazione, da oggi trovi su Amazon questa telecamera lowcost in promo con uno sconto del 39% e il prezzo crolla a soli 13,22 euro. Facile da installare e da configurare, assicura immagini in altissima definizione e ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. Dotata anche della visione notturna ed è compatibile con Alexa e Google Assistant. McAfee Total Protection (80% di sconto e costa pochissimo)

Occasione imperdibile su Amazon per McAfee Total Protection 2026, la suite di sicurezza pluripremiata valevole per tre dispositivi. Con lo sconto dell’80% porti a casa una protezione completa a un prezzo davvero minimo. Il pacchetto include un antivirus avanzato contro virus, ransomware e malware, una VPN che si attiva automaticamente sulle reti non sicure, un gestore di password per proteggere i tuoi account e il monitoraggio dell’identità sul dark web. Compatibile con Windows, Mac, Android e iOS. A questo prezzo è un vero best-buy per proteggere tutta la famiglia online.

Smartwatch

Polar Ignite 3 (prezzo crollato e 5 rate a tasso zero)

Se cerchi un assistente personale per lo sport e la salute, lo smartwatch Polar Ignite 3 è l’affare del giorno: crolla su Amazon con uno sconto del 41% e la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero . Caratterizzato da un display AMOLED touch dai colori vividissimi e da un design elegantissimo e leggero, questo sportwatch offre una guida agli allenamenti personalizzata in tempo reale, un monitoraggio del sonno avanzato e un GPS dual-frequency ultra-preciso.

Se cerchi un assistente personale per lo sport e la salute, lo smartwatch è l’affare del giorno: crolla su Amazon con uno e la comodità del . Caratterizzato da un display AMOLED touch dai colori vividissimi e da un design elegantissimo e leggero, questo sportwatch offre una guida agli allenamenti personalizzata in tempo reale, un monitoraggio del sonno avanzato e un GPS dual-frequency ultra-preciso. Amazfit Balance (43% di sconto e super affare)

Se non vuoi spendere cifre esagerate e sei alla ricerca di uno smartwatch con ottime funzionalità, l’Amazfit Balance è quello che fa al caso tuo. Da oggi è disponibile con uno sconto del 43% e il risparmio netto è di quasi 100 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. Schermo AMOLED da 1,43 pollici, monitoraggio della salute e del sonno, con consigli ad hoc su come migliorare il riposo notturno, più di 150 modalità di allenamento. La batteria ha una durata fino a 14 giorni e ti dimenticherai di doverla ricaricare.

Smart TV

Smart TV Hisense 40 pollici (doppio sconto e prezzo al minimo)

L’offerta che non devi farti scappare oggi se sei alla ricerca di un televisore economico. Su Amazon è disponibile lo smart TV Hisense da 40 pollici di ultima generazione in offerta con uno sconto del 33% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 10 euro. Lo paghi meno di 190 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Pannello da 40 pollici ad altissima definizione, modalità ad hoc per vedere film, serie TV e anche per giocare e sistema operativo VIDAA OS che supporta più di 1000 applicazioni. Occasione speciale.

Elettrodomestici

Lefant M3 Max (doppio sconto e risparmi quasi 1000 euro)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M3 Max , uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più completi della sua fascia. Applicando il coupon aggiuntivo del 5% al già ottimo sconto del 73%, risparmi quasi 1.000 euro sul prezzo di listino. Il robot vanta una potenza di aspirazione da 20.000 Pa , navigazione laser dToF a 360° per una mappatura precisa, doppio mop rotante lavabile con acqua calda a 45°C e stazione All-in-One con autosvuotamento e asciugatura automatica. Lo puoi gestire da remoto con l’app dello smartphone.

su Amazon per il , uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più completi della sua fascia. Applicando il al già ottimo sconto del 73%, risparmi quasi 1.000 euro sul prezzo di listino. Il robot vanta una , navigazione laser dToF a 360° per una mappatura precisa, lavabile con acqua calda a 45°C e stazione All-in-One con e asciugatura automatica. Lo puoi gestire da remoto con l’app dello smartphone. roborock QV 35A (49% di sconto e costa la metà)

Sconto shock su Amazon per il roborock QV 35A , il robot aspirapolvere e lavapavimenti che semplifica davvero le pulizie di casa. Con il 49% di sconto lo paghi praticamente la metà del prezzo di listino. Dotato di aspirazione HyperForce , doppio sistema antigroviglio sulle spazzole, panni rotanti sollevabili che si adattano a qualsiasi superficie e stazione All-in-One che gestisce da sola svuotamento, lavaggio e asciugatura dei panni . La navigazione LiDAR a 360° garantisce percorsi di pulizia precisi ed efficienti. Un best-buy che non puoi lasciarti scappare.

Sconto shock su Amazon per il , il robot aspirapolvere e lavapavimenti che semplifica davvero le pulizie di casa. Con il lo paghi praticamente la metà del prezzo di listino. Dotato di , doppio sistema antigroviglio sulle spazzole, panni rotanti sollevabili che si adattano a qualsiasi superficie e che gestisce da sola svuotamento, . La navigazione LiDAR a 360° garantisce percorsi di pulizia precisi ed efficienti. Un best-buy che non puoi lasciarti scappare. Dyson Cyclone V10 Submarine (36% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Prezzo in picchiata su Amazon per il Dyson Cyclone V10 Submarine , l’aspirapolvere senza filo che aspira e lava i pavimenti in un solo passaggio. Con lo sconto del 36% risparmi 200 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il motore digitale Dyson V10 genera fino a 150 Air Watt di potenza, la spazzola Submarine con rullo motorizzato in microfibra elimina liquidi e macchie, mentre il sistema di filtrazione sigillato cattura il 99,97% delle particelle microscopiche . Autonomia fino a 60 minuti senza cali di prestazione.

Prezzo in su per il , l’aspirapolvere senza filo che aspira in un solo passaggio. Con lo risparmi 200 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il in . Il motore digitale Dyson V10 genera fino a di potenza, la spazzola Submarine con rullo motorizzato in microfibra elimina liquidi e macchie, mentre il sistema di filtrazione sigillato cattura il . Autonomia fino a 60 minuti senza cali di prestazione. Asciugatrice Candy Rapidò (minimo storico e prezzo crollato)

Ottimo sconto su Amazon per l’asciugatrice Candy Rapidò con cestello da 9 kg , ideale per famiglie numerose. Grazie al 39% di sconto risparmi quasi 250 euro sul prezzo di listino, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. L’elettrodomestico è dotato di sistema a pompa di calore per un consumo energetico ridotto di circa un terzo rispetto alle asciugatrici tradizionali, ben 7 cicli rapidi in meno di 90 minuti, funzione Kilo Detector che regola il ciclo in base al peso del carico e connessione Wi-Fi per il controllo completo da app.

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Prezzo interessante su Amazon per la friggitrice ad aria Ariete 4633, perfetta per chi vuole mangiare in modo più sano senza rinunciare alla croccantezza. Con il 27% di sconto risparmi sul prezzo di listino e puoi anche dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Dotata di un cestello da 4 litri che permette di cuocere fino a 1,5 kg di alimenti, 9 programmi preimpostati, funzioni Grill e Shake per una cottura uniforme e croccante, pannello touch screen con temperatura regolabile fino a 200°C.

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