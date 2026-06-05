Amazon, Apple Watch 11 al minimo storico e sconti all'80%: le offerte di oggi

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Un weekend con offerte da capogiro su Amazon. Da oggi 5 giugno troviamo tante occasioni shock su alcuni dei dispositivi più amati dagli utenti. Un esempio è l’iPhone 17 Pro Max disponibile con uno sconto superiore ai 100 euro e con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Le offerte per gli smartphone non finiscono qui: se vuoi spendere poco è in promo il moto g05 a meno di 100 euro grazie allo sconto del 43%. Oggi è anche il giorno perfetto per acquistare il tuo nuovo smart TV: il modello Hisense da 32 pollici è disponibile al minimo storico e costa meno di 150 euro. Tra le promo top del giorno ci sono anche gli elettrodomestici, come ad esempio l’aspirapolvere Dyson V11 Advanced che trovi con uno sconto del 38% e al prezzo più basso di sempre.

In vista del Prime Day arrivano già le prime offerte sui servizi Amazon. Puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi ad Amazon Prime Music, oppure iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per tre mesi gratis.

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Amazon, migliori offerte 5 giugno

Smartphone

iPhone 17 Pro Max (offerta shock e 5 rate a tasso zero)

Un’occasione lampo che non devi farti sfuggire. Da oggi trovi l’ iPhone 17 Pro Max con uno sconto superiore ai 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Una promo che non devi farti sfuggire per uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato. Schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera Fusion Pro con teleobiettivo 8x , nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplice e una batteria che dura per tutto il giorno.

Un’occasione lampo che non devi farti sfuggire. Da oggi trovi l’ con uno e hai anche la possibilità di il in . Una promo che non devi farti sfuggire per uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato. con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni fulminee, con , nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplice e una batteria che dura per tutto il giorno. Galaxy S26 (sconto IVA e offerta lampo)

Ad Apple risponde Samsung con un ottimo sconto IVA per il Galaxy S26 , ultima versione del suo smartphone top di gamma. Grazie allo sconto di oggi risparmi ben 230 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da che dura per tutto il giorno. Fluidità, versatilità e fotografie professionali: difficile trovare di meglio.

Ad Apple risponde Samsung con un per il , ultima versione del suo smartphone top di gamma. Grazie allo sconto di oggi su quello di listino e hai anche la possibilità di il in . Schermo con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da che dura per tutto il giorno. Fluidità, versatilità e fotografie professionali: difficile trovare di meglio. Google Pixel 10 (36% di sconto e prezzo al minimo)

Rapporto qualità-prezzo imperdibile per il Google Pixel 10 . Lo smartphone top è disponibile con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo e risparmi più di 300 euro su quello di listino . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente in pagina. Dotato di un display Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione e super fluido, processore Tensor G5 progettato appositamente per gli strumenti AI di Google, tripla fotocamera professionale posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno senza troppi patemi.

imperdibile per il . Lo smartphone top è disponibile con uno che fa il al e . Hai anche la possibilità di dilazionare il utilizzando il servizio presente in pagina. Dotato di un display Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione e super fluido, progettato appositamente per gli strumenti AI di Google, tripla fotocamera professionale posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno senza troppi patemi. Redmi Note 15 Pro+ (super sconto e prezzo crollato)

Una delle migliori occasioni che trovi oggi per uno smartphone. Su Amazon è disponibile il Redmi Note 15 Pro+ con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino . Lo paghi quanto un medio di gamma, ma le prestazioni sono di livello superiore. Schermo CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria massiva da 6500 mAh che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale.

Una delle migliori occasioni che trovi oggi per uno smartphone. Su Amazon è disponibile il con uno che fa il al e . Lo paghi quanto un medio di gamma, ma le prestazioni sono di livello superiore. con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria massiva da 6500 mAh che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale. moto g05 (sconto esagerato e prezzo al minimo)

Non può mancare un’offerta a prezzo stracciato. Da oggi su Amazon è disponibile il moto g05 con uno sconto top del 43% e lo paghi meno di 100 euro. Un prezzo alla portata di tutti per un telefono economico che vale molto più di quanto lo paghi. Schermo da 6,67 pollici ad alta risoluzione, prestazioni assicurate dal processore MediaTek, fotocamera da 50 megapixel con sensore anti sfarfallio e una batteria da 5200 mAh con cui riesci a completare un’intera giornata senza troppi problemi.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth economiche (81% di sconto e prezzo in picchiata)

Questa è una delle migliori occasioni del giorno e non devi fartela sfuggire. Su Amazon è disponibile questo paio di cuffie Bluetooth con uno sconto dell’81% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Le paghi pochissimo e fai un super affare. Assicurano una qualità audio elevata e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Sono dotate della cancellazione del rumore e sono anche impermeabili, diventando le cuffie ideali da utilizzare quando ti alleni.

Questa è una delle migliori occasioni del giorno e non devi fartela sfuggire. Su Amazon è disponibile questo con uno e Le paghi pochissimo e fai un super affare. Assicurano una e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Sono dotate della del e sono anche impermeabili, diventando le cuffie ideali da utilizzare quando ti alleni. Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo al minimo)

Altra super promo valida solamente per pochissimi giorni. Da oggi trovi questa cassa Bluetooth economica con uno sconto fisso del 69% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 20% . Il prezzo scende a soli 30 euro e fai un super affare. La qualità del suono è elevata e con bassi profondi, autonomia fino a 25 ore e accoppiamento true wireless. Si collega facilmente con qualsiasi smartphone e anche con il PC. Impermeabile, diventa l’anima delle tue feste estive con gli amici al mare o in piscina.

Altra super promo valida solamente per pochissimi giorni. Da oggi trovi questa con uno a cui un che ti fa . Il e fai un super affare. La qualità del suono è elevata e con bassi profondi, autonomia fino a 25 ore e accoppiamento true wireless. Si collega facilmente con qualsiasi smartphone e anche con il PC. Impermeabile, diventa l’anima delle tue feste estive con gli amici al mare o in piscina. Norton 360 Deluxe (80% di sconto e costa solo 20 euro)

Per proteggere il tuo dispositivo dai pericoli della rete e dall’attacco di malware e virus, ecco l’offerta che fa per te. L’antivirus Norton 360 Deluxe dotato di un extra spazio per l’archiviazione dei dati, è disponibile in promo con un super sconto dell’80% e lo paghi solamente 20 euro. Questo particolare pacchetto è valido per 5 dispositivi e lo puoi installare sia sui PC sia sugli smartphone. Oltre alla protezione da virus, hai accesso anche a strumenti avanzati per navigare in modalità sicura, come la VPN. Disponibile anche un password manager per mettere al sicuro le tue credenziali.

Smartwatch

Apple Watch Series 11 (26% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Torna in promo l’ Apple Watch Series 11 , ultima versione dello smartwatch top dell’azienda di Cupertino. Da oggi è disponibile con un super sconto del 29% e risparmi più 140 euro su quello di listino. L’offerta non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Su questo orologio c’è ben poco da dire se non che si tratta di uno dei migliori disponibili sul mercato . La versione in offerta è quella più grande con cassa da 46 mm. Monitoraggio accurato della salute e nuove funzioni per controllare la qualità del riposo notturno. Aiuta a mantenerti in forma.

Torna in promo l’ , ultima versione dello smartwatch top dell’azienda di Cupertino. Da oggi è disponibile con un e su quello di listino. L’offerta non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il . Su questo orologio c’è ben poco da dire se non che si tratta di uno dei . La versione in offerta è quella più grande con cassa da 46 mm. Monitoraggio accurato della salute e nuove funzioni per controllare la qualità del riposo notturno. Aiuta a mantenerti in forma. Amazfit Balance (38% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Lo smartwatch per il benessere tocca il prezzo più basso di sempre. L’Amazfit Balance è il protagonista del giorno su Amazon con uno sconto del 38% e la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Questo wearable si distingue per le sue funzioni premium, tra cui la misurazione avanzata della composizione corporea (massa grassa, muscolare, ecc.) direttamente dal polso, le chiamate Bluetooth e un display AMOLED molto luminoso. Le modalità di allenamento sono più di 150, mentre l’autonomia tocca i 14 giorni con un utilizzo normale.

Smart TV

Fire TV Serie 2 (32% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Torna in offerta il Fire TV Serie 2 , smart TV realizzato da Amazon e arrivato alla seconda generazione. Grazie alla promo disponibile questa settimana, trovi in offerta sia il modello da 32 pollic i (sconto del 32%), sia il modello da 40 pollici (sconto del 31%). Per entrambe le versioni hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Televisore economico, ma che assicura una qualità delle immagini elevata e colori realistici. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Torna in offerta il , smart TV realizzato da Amazon e arrivato alla seconda generazione. Grazie alla promo disponibile questa settimana, in sia il i (sconto del 32%), sia il (sconto del 31%). Per entrambe le versioni hai la possibilità di il in . Televisore economico, ma che assicura una qualità delle immagini elevata e colori realistici. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Smart TV Hisense da 32 pollici (prezzo mini e affare immediato)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smart TV, su Amazon trovi questo modello Hisense da 32 pollici in promo con uno sconto del 32% e lo paghi meno di 150 euro. Un televisore compatto, ma che assicura una qualità delle immagini elevata. Perfetto per la cucina o la camera da letto, è dotato del sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Non perdere questa occasione: le scorte sono limitate.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Lefant M3 (71% di sconto e risparmi 800 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 è disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 71% che fa crollare il prezzo al minimo storico, con un risparmio di ben 800 euro su quello di listino. Si tratta di un concentrato di tecnologia dotato di stazione di auto-svuotamento automatico, panno lavapavimenti sollevabile (ideale per non bagnare i tappeti) e navigazione intelligente anti-collisione. Evita qualsiasi oggetto incontra sulla strada e lo puoi controllare anche da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è disponibile su Amazon con uno che fa crollare il prezzo al minimo storico, con un su quello di listino. Si tratta di un concentrato di tecnologia dotato di stazione di auto-svuotamento automatico, panno lavapavimenti sollevabile (ideale per non bagnare i tappeti) e navigazione intelligente anti-collisione. Evita qualsiasi oggetto incontra sulla strada e lo puoi controllare anche da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Dyson V11 Advanced (prezzo in picchiata e minimo storico)

L’aspirapolvere senza filo Dyson V11 Advanced crolla su Amazon con un super sconto del 38% che lo porta dritto al suo minimo storico . Dotato della spazzola Motorbar con tecnologia anti-groviglio (perfetta per i peli di animali e i capelli), di uno schermo LCD per monitorare le prestazioni in tempo reale e di un’autonomia fino a 60 minuti. Adatta la potenza in base alla superficie, e ti semplifica la pulizia domestica.

L’aspirapolvere senza filo crolla su Amazon con un . Dotato della spazzola Motorbar con tecnologia anti-groviglio (perfetta per i peli di animali e i capelli), di uno schermo LCD per monitorare le prestazioni in tempo reale e di un’autonomia fino a 60 minuti. Adatta la potenza in base alla superficie, e ti semplifica la pulizia domestica. Condizionatore portatile Pinguino De’Longhi Compact (super sconto e 5 rate a tasso zero)

Batti il caldo estivo con il re dei condizionatori portatili a un prezzo speciale. Il Pinguino De’Longhi Compact è il protagonista di un’offerta lampo che ti garantisce un taglio di prezzo superiore ai 100 euro e la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero . Silenzioso, compatto e con classe energetica A, questo modello rinfresca rapidamente qualsiasi stanza e funge anche da potente deumidificatore. Perfetto per le stanze con una dimensione di circa 20-25 metri quadrati e lo sposti facilmente di stanza in stanza.

Batti il caldo estivo con il re dei condizionatori portatili a un prezzo speciale. Il è il protagonista di un’offerta lampo che ti garantisce un e la possibilità di pagare in . Silenzioso, compatto e con classe energetica A, questo modello rinfresca rapidamente qualsiasi stanza e funge anche da potente deumidificatore. Perfetto per le stanze con una dimensione di circa 20-25 metri quadrati e lo sposti facilmente di stanza in stanza. Tostapane De’Longhi (55% di sconto e lo paghi pochissimo)

Il tostapane firmato De’Longhi è oggi disponibile con un maxi sconto del 55% che lo rende un vero e proprio affare alla portata di tutti. Robusto, elegante e dotato di molteplici livelli di doratura per toast sempre perfetti, è l’accessorio che non può mancare sulla tua cucina per colazioni e spuntini gustosi e veloci da preparare. Dotato anche di un cassetto raccogli briciole per facilitare la pulizia quotidiana. Puoi scegliere tra tre diverse funzioni e sei livelli di doratura.

Il è oggi disponibile con un che lo rende un vero e proprio affare alla portata di tutti. Robusto, elegante e dotato di molteplici livelli di doratura per toast sempre perfetti, è l’accessorio che non può mancare sulla tua cucina per colazioni e spuntini gustosi e veloci da preparare. Dotato anche di un per facilitare la pulizia quotidiana. Puoi scegliere tra tre diverse funzioni e sei livelli di doratura. Telecamera Tapo C210 (50% di sconto e costa meno di 20 euro)

Migliora la sicurezza della tua abitazione spendendo pochissimo. La telecamera di sorveglianza Wi-Fi da interno Tapo C210 è a metà prezzo su Amazon grazie a uno sconto netto del 50% e la paghi meno di 20 euro. Nonostante il prezzo mini, offre una risoluzione cristallina, visione notturna avanzata, audio bidirezionale e la funzione di rotazione a 360° controllabile direttamente dallo smartphone. È la soluzione ideale, economica e affidabile per tenere d’occhio i tuoi animali domestici o la tua sicurezza.

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