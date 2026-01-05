Amazon, sprofonda il prezzo dell'iPhone 17 Pro e sconti all'85%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Michael Derrer Fuchs

Le ferie oramai sono terminate per la maggior parte degli italiani e delle italiane e bisogna tornare a lavoro. Le uniche a non essere mai andate in ferie sono state le offerte di Amazon che ci hanno accompagnato in questo break natalizio e che da oggi 5 gennaio tornano prepotentemente protagoniste con sconti mai visti prima. Ad esempio, da oggi trovi nuovamente l’iPhone 17 Pro a un ottimo prezzo e con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è sempre in promo anche l‘iPhone 15. Tra gli smartwatch, da sottolineare l’ottima occasione per il Redmi Watch 5 che trovi con uno sconto del 37% al prezzo più basso di sempre. Super occasioni anche tra gli elettrodomestici, con la macchina per il caffè manuale De’Longhi al minimo storico.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori occasioni di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Non perdere queste occasioni e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 5 gennaio

Smartphone

iPhone 17 Pro. Torna in offerta lo smartphone premium di Apple . Da oggi l ‘iPhone 17 Pro è disponibile in promo con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero . Si tratta di uno dei migliori telefoni sul mercato e basta vedere la scheda tecnica per capirlo. Schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion (refresh rate fino a 10 Hz), processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera Fusion posteriore, fotocamera Center Stage frontale e una batteria che dura per tutto il giorno.

di . Da oggi l è disponibile in con uno che ti fa e hai anche la possibilità di dilazionare il . Si tratta di uno dei migliori telefoni sul mercato e basta vedere la scheda tecnica per capirlo. Schermo da con (refresh rate fino a 10 Hz), processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera Fusion posteriore, fotocamera Center Stage frontale e una batteria che dura per tutto il giorno. iPhone 15. Occasione lampo che non devi farti scappare. Oggi trovi l’ iPhone 15 in promo al prezzo più basso dell’ultimo periodo e approfitti di una super occasione. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche prima di Natale, ma devi essere velocissimo. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A16 Bionic che assicura prestazioni top, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel. A questo prezzo è un super affare.

che non devi farti scappare. Oggi trovi l’ in al dell’ultimo periodo e approfitti di una super occasione. Lo puoi e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche prima di Natale, ma devi essere velocissimo. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A16 Bionic che assicura prestazioni top, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel. A questo prezzo è un super affare. OnePlus Nord 5. Ottima occasione per il OnePlus Nord 5 . Lo smartphone top del colosso cinese è disponibile su Amazon con uno sconto di quasi 150 euro e approfitti del minimo storico . Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz e risoluzione da 1,5K, processore Snapdragon 8s Gen 3 che assicura prestazioni fulminee, fotocamera principale da 50 megapixel e fotocamera selfie sempre da 50 megapixel, batteria da 5200 mAh che dura fino a due giorni.

. Lo smartphone top del colosso cinese è disponibile su Amazon con uno e . Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. da con refresh rate fino a 144 Hz e risoluzione da 1,5K, che assicura prestazioni fulminee, fotocamera principale da 50 megapixel e fotocamera selfie sempre da 50 megapixel, batteria da 5200 mAh che dura fino a due giorni. moto g86. Lo smartphone più venduto su Amazon continua a calare di prezzo. Da oggi trovi il moto g86 in promo con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 175 euro . Minimo storico e tra i migliori smartphone che puoi acquistare oggi. Re della fascia media grazie a uno schermo pOLED da 6,67 pollici con luminosità elevata, processore MediaTek che assicura prestazioni top, sistema fotografico con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh con ricarica rapida a 33 W.

su Amazon continua a calare di prezzo. Da oggi trovi il in con uno del e lo . Minimo storico e tra i migliori smartphone che puoi acquistare oggi. Re della grazie a uno da con luminosità elevata, processore MediaTek che assicura prestazioni top, sistema fotografico con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh con ricarica rapida a 33 W. DOOGEE Note 56X. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartphone, ecco l’offerta che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi il DOOGEE Note 56X in promo con uno sconto del 43% e il prezzo scende sotto gli 80 euro. Ideale per chi utilizza il telefono solamente per chiamare, inviare messaggi e utilizzare le principali app social. Schermo da 6,56 pollici ad alta definizione, prestazioni più che soddisfacenti, batteria da 6150 mAh che può durare fino a due giorni.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Sconto dell’88% e prezzo stracciato per questo paio di cuffie Bluetooth lowcost . Da oggi le trovi in promo a meno di 24 euro e risparmi centinaia di euro sul prezzo di listino. Assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotate della cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone e sono perfette per chi si allena all’aperto.

e per questo di . Da oggi le trovi in a di e sul prezzo di listino. Assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotate della cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone e sono perfette per chi si allena all’aperto. Accendisigari VOLTME USB. Occasione che non puoi assolutamente farti scappare. Solo per oggi trovi su Amazon questo dispositivo che si inserisce nell’ accendisigari dell’auto e lo trasforma in un caricabatteria . Dotato di una doppia porta USB, è utilissimo da avere sempre nella propria vettura. Grazie alla promo di oggi lo paghi solamente 5 euro e fai un super affare. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche con gli ultimi modelli di iPhone.

questo dispositivo che si inserisce nell’ e lo in un . Dotato di una doppia porta USB, è utilissimo da avere sempre nella propria vettura. Grazie alla promo di oggi lo e fai un super affare. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche con gli ultimi modelli di iPhone. Macchina fotografica digitale. La più venduta nella sua categoria su Amazon. Parliamo di questa macchinetta fotocamera compatta che trovi con uno sconto del 50% e che costa meno di 50 euro. Un’ottima soluzione economica per chi vuole una fotocamera da portare sempre con sé senza spendere cifre esagerate. Ottima soprattutto per chi è alle prime armi e per insegnare ai bambini come scattare belle foto.

Smartwatch

Apple Watch SE 3. Continua la promo e il minimo storico per l’ Apple Watch SE 3 . Da oggi è disponibile in offerta con uno sconto IVA che ti fa risparmiare decine di euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Ottima occasione per l’ultimo modello dello smartwatch lowcost di Apple. Schermo ampio, dotato di tutte le funzionalità principali, dal monitoraggio della salute all’app Fitness. Comodo da indossare, la batteria dura per tutto il giorno.

e il per l’ . Da oggi è disponibile in offerta con uno che ti fa e lo puoi anche in . Ottima occasione per l’ultimo modello dello smartwatch lowcost di Apple. Schermo ampio, dotato di tutte le funzionalità principali, dal monitoraggio della salute all’app Fitness. Comodo da indossare, la batteria dura per tutto il giorno. Redmi Watch 5. Sei alla ricerca di uno smartwatch con un rapporto qualità-prezzo eccezionale? Ecco la promo che fa per te. Solo per oggi trovi il Redmi Watch 5 in offerta con uno sconto del 37% e lo paghi meno di 70 euro. Smartwatch con grandissime potenzialità e perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo AMOLED da ben 2,07 pollici, monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica con più di 100 modalità di allenamento supportate e autonomia fino a 24 giorni. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Smart TV

Fire TV Serie Omni QLED. Occasione imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il Fire TV Serie Omni QLED prodotto da Amazon con uno schermo da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart. Trovi sempre in offerta anche il modello da 55 pollici.

Tablet

Tablet economico. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo tablet, questa è la promo che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi questo tablet economico in promo con uno sconto del 71% che fa scendere il prezzo a soli 85 euro. Tablet perfetto per l’intrattenimento grazie a uno schermo da 10 pollici ad alta risoluzione, prestazioni top con 22 GB di RAm e 128 gigabyte di memoria interna. La batteria dura per tutto il giorno. Nella confezione è presente anche la tastiera con il mouse per utilizzarlo come se fosse un mini PC.

Elettrodomestici

Macchina caffè De’Longhi manuale. Ideale per chi ama il rito dell’espresso manuale, questa macchina per il caffè De’Longhi è in offerta con uno sconto del 30% . Oltre al risparmio immediato, puoi approfittare del pagamento in 5 rate a tasso zero . Dispone di un porta-filtro professionale, del sistema Cappuccino regolabile e della possibilità di utilizzare sia il caffè macinato che le cialde E.S.E. Compatta, permette di preparare fino a due caffè contemporaneamente.

. Oltre al risparmio immediato, puoi approfittare del pagamento in . Dispone di un porta-filtro professionale, del sistema Cappuccino regolabile e della possibilità di utilizzare sia il caffè macinato che le cialde E.S.E. Compatta, permette di preparare fino a due caffè contemporaneamente. Aspirapolvere LG CordZero A9K Lite1C. Crolla il prezzo dell’ aspirapolvere LG . Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 49% e lo paghi praticamente la metà. Dotato di un motore ad alte prestazioni e di tecnologie all’avanguardia, assicura una pulizia completa della tua abitazione. La spazzola è adatta anche a chi ha il parquet in casa e nella confezione trovi utili accessori. Sulla spazzola è presente anche una luce LED per illuminare dove si annida lo sporco. Filtro a 5 strati. Pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

dell’ . Da oggi è disponibile in con uno e lo Dotato di un motore ad alte prestazioni e di tecnologie all’avanguardia, assicura una pulizia completa della tua abitazione. La spazzola è adatta anche a chi ha il parquet in casa e nella confezione trovi utili accessori. Sulla spazzola è presente anche una luce LED per illuminare dove si annida lo sporco. Filtro a 5 strati. con Cofidis. Lefant M2S Plus. Se cerchi un aiuto concreto per le pulizie, il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2 Plus è l’occasione del giorno grazie allo sconto esagerato del 63% , che ti permette di risparmiare quasi 350 euro . Questo robot non solo aspira con una potenza di 6000 Pa , ma lava anche i pavimenti e include una stazione di svuotamento automatico (fino a 40 giorni di autonomia). Grazie alla navigazione LiDAR , mappa la casa con precisione millimetrica evitando ogni ostacolo. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.

è l’occasione del giorno grazie allo , che ti permette di risparmiare quasi . Questo robot non solo aspira con una potenza di , ma lava anche i pavimenti e include una stazione di (fino a 40 giorni di autonomia). Grazie alla navigazione , mappa la casa con precisione millimetrica evitando ogni ostacolo. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Arlo Essential 2K. Proteggi la tua casa con la qualità Arlo a metà prezzo: il pacco con 2 telecamere da esterno è scontato del 50% . Queste videocamere offrono una risoluzione 2K , visione notturna a colori e un faretto integrato che funge da deterrente. L’offerta è ancora più accessibile grazie al pagamento a rate a tasso zero con Cofidis . Facili da installare, ti avvisano in tempo reale se notano qualche movimento sospetto intorno alla tua abitazione.

è scontato del . Queste videocamere offrono una risoluzione , visione notturna a colori e un faretto integrato che funge da deterrente. L’offerta è ancora più accessibile grazie al pagamento a rate a . Facili da installare, ti avvisano in tempo reale se notano qualche movimento sospetto intorno alla tua abitazione. Frullatore Haier I-Master Serie 5. Un tocco professionale per la tua cucina: il frullatore Haier I-Master Serie 5 è disponibile con uno sconto del 58%, e il prezzo crolla al minimo storico. Dotato di 6 lame in acciaio inox e 6 velocità variabili, è perfetto per smoothie vellutati e per tritare il ghiaccio senza sforzo. Include anche una caraffa in vetro di alta qualità e una pratica borraccia “to-go” da 0,7 litri.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui