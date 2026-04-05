Amazon, crolla il prezzo del Galaxy S25 Ultra: 80% di sconto
Dal Galaxy S25 Ultra ai Fire TV Stick, ecco tutte le migliori offerte di Pasqua disponibili da oggi su Amazon. Non farti scappare queste occasioni.
Tra una colazione e un pranzo pasquale, è anche tempo per pensare alle offerte speciali disponibili da oggi 5 aprile su Amazon. Il sito di e-commerce non si riposa, ma anzi aumenta il numero di promo disponibili, con alcuni prodotti tech disponibili con sconti mai visti prima. Ad esempio, troviamo il Galaxy S25 Ultra in promo con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 500 euro. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, invece, puoi acquistare il moto g06: lo sconto del 45% fa scendere il prezzo a meno di 95 euro. Proseguono anche le promo per i dispositivi Amazon: trovi il bundle per la sicurezza Blink a meno di 40 euro. Tra gli elettrodomestici, invece, c’è il robot aspirapolvere Lefant con un doppio sconto e risparmi ben l’80%.
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Amazon, migliori offerte 5 aprile
Smartphone
- Galaxy S25 Ultra (doppio sconto, risparmi 500 euro)
Offerta pasquale da cogliere al volo. Il Galaxy S25 Ultra, uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato, è disponibile in promo con uno sconto del 30% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 44 euro. Il risparmio totale è di ben 500 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Sulla scheda tecnica c’è ben poco da dire: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5.000 mAh che dura per tutto il giorno.
- Galaxy S25 Edge (prezzo in picchiata e sconto esagerato)
Offerta esagerata anche per il Galaxy S25 Edge. Da oggi lo smartphone premium di Samsung è disponibile con uno sconto del 40% e risparmi poco più di 550 euro su quello di listino. Per la versione super sottile dello smartphone Samsung si tratta di un affare da non farsi sfuggire. Dotato di un schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite che assicura ottime prestazioni, fotocamera principale da 200 megapixel e ben 512 gigabyte di memoria interna. La batteria dura per tutto il giorno senza troppi problemi.
- POCO C85 (27% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Se non vuoi spendere tanto per il tuo smartphone, ma sei alla ricerca di un dispositivo in grado di assicurare buone prestazioni, da oggi trovi il POCO C85 di Xiaomi in promo con uno sconto del 27% e lo paghi meno di 110 euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria a lunga durata da 6.000 mAh. Quanto basta per prestazioni top ogni giorno.
- moto g06 (45% di sconto e prezzo mini)
Lo smartphone per chi vuole spendere meno di 100 euro. Da oggi su Amazon è disponibile il moto g06 in promo con uno sconto del 45% e lo paghi meno di 95 euro. Un prezzo stracciato e alla portata di tutti. Un costo così basso non deve trarre in inganno: il telefono assicura prestazioni ottime in qualsiasi situazione. Schermo da 6,88 pollici, processore MediaTek che supporta tutte le principali applicazioni di utilizzo comune, fotocamera da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Un affare che non devi farti scappare.
Prodotti Amazon
- Fire TV Stick 4K Select (47% di sconto e prezzo crollato)
L’ultima versione della chiavetta multimediale di Amazon è in offerta con uno sconto del 47% e approfitti anche del prezzo più basso di sempre. La paghi solamente 28,99 euro e fai un super affare. Rendi ancora più intelligente il tuo smart TV e assicura una qualità 4K di qualsiasi contenuto. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e grazie al telecomando con Alexa integrata puoi anche gestire i dispositivi smart presenti in casa. Supporta anche Xbox Game Pass Ultimate per giocare in cloud con tutti i tuoi titoli preferiti.
- Fire TV Stick 4K Plus (46% di sconto e minimo storico)
Il modello Plus assicura prestazioni un po’ più elevate e una maggiore fluidità nell’apertura delle applicazioni. La qualità dello streaming è senza intoppi grazie al supporto al Wi-Fi 6. Si collega facilmente allo smart TV tramite la porta HDMI e nella confezione trovi sempre il telecomando con Alexa integrata. Un modello molto amato dagli utenti, tra i più venduti su Amazon e che da oggi trovi in promo con uno sconto del 46% e lo paghi praticamente la metà. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.
- Bundle sicurezza Blink (sconto mai visto prima e costa pochissimo)
Vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione spendendo pochissimo? Ecco l’offerta bundle che fa per te. Da oggi su Amazon trovi la telecamera Blink Outdoor 4 e il videocitofono Blink in promo con uno sconto del 40% e li paghi meno di 40 euro. Un prezzo stracciato per due utilissimi dispositivi per la sicurezza e anche molto facili da configurare e montare. Ti avvisano in tempo reale se qualche malintenzionato si sta avvicinando a casa e grazie al videocitofono puoi anche interagire con chi ha suonato alla porta anche se non sei nella tua abitazione.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth (72% di sconto e prezzo mini)
L’offerta che devi cogliere al volo se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie Bluetooth. Da oggi su Amazon trovi questo modello economico in promo con uno sconto del 72% e lo paghi meno di 25 euro. Comode da indossare anche per lunghe sessioni di ascolto, sono dotate della cancellazione del rumore e di un’autonomia fino a 40 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.
Smartwatch
- Galaxy Watch8 (offerta lampo e minimo storico)
Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy Watch8. Lo smartwatch top del colosso sudcoreano è disponibile in offerta con uno sconto del 29% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Orologio da indossare ventiquattro ore su ventiquattro e che ti permette di tenere sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Dotato anche di più di 90 modalità di allenamento.
- Amazfit Balance (45% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Lo smartwatch che si prende cura del tuo benessere raggiunge il suo minimo storico: l’Amazfit Balance è oggi in sconto del 45% con il prezzo letteralmente crollato e la possibilità di acquisto in 5 rate a tasso zero. Non è solo un orologio, ma un vero assistente per la salute capace di analizzare la composizione corporea, monitorare il sonno e fornirti analisi dettagliate sul tuo recupero fisico e mentale. Con il suo design elegante e il GPS integrato, è il compagno perfetto sia per l’attività sportiva che per la vita quotidiana.
Smart TV
- Xiaomi TV F Pro da 32 pollici (31% di sconto e affare del giorno)
Prezzo speciale per lo smart TV Xiaomi TV F Pro con schermo da 32 pollici. Modello compatto ideale per la cucina o la camera da letto disponibile da oggi con uno sconto del 31% e risparmi decine di euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La qualità delle immagini è elevata anche grazie alla presenza del pannello QLED. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, mentre con l’assistente vocale Alexa puoi gestire il TV con un semplice comando vocale.
- Fire TV Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).
Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 42% e il 46% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.
Computer portatili
- PC portatile lowcost (doppio sconto e risparmi più di 700 euro)
L’offerta che non devi assolutamente farti scappare se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo notebook. Da oggi trovi questo modello con uno sconto del 71% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 20 euro. Schermo da 15,6 pollici, processore che assicura buone prestazioni e supportato da 8 gigabyte di RAM e da un SSD da 256 gigabyte. A bordo trovi anche Windows 11 e tutti i programmi per la produttività.
Elettrodomestici
- Lefant M213 (doppio sconto e risparmi l’80%)
Se stai cercando un modo economico ma efficace per automatizzare la pulizia di casa, questa è l’offerta definitiva: il robot aspirapolvere Lefant M213 è oggi protagonista di un doppio ribasso incredibile, con uno sconto a carrello del 73% a cui puoi aggiungere un ulteriore coupon del 10%. Grazie al suo design ultra-sottile e alla tecnologia FreeMove 2.0, questo robot si muove agilmente sotto i mobili e rileva gli ostacoli con estrema precisione, garantendo una pulizia profonda anche negli angoli più difficili da raggiungere. A questo prezzo è un affare che non puoi farti scappare.
- roborock QV 35A (41% di sconto e offerta shock)
La qualità premium di roborock diventa accessibile grazie a una promozione imperdibile: il modello roborock QV 35A è disponibile con uno sconto del 41%, permettendoti di risparmiare ben 240 euro sul prezzo di listino. Questo concentrato di tecnologia offre una potenza di aspirazione elevata e un sistema di navigazione laser intelligente che mappa la tua abitazione in tempo reale, ottimizzando i percorsi per non lasciare indietro nemmeno un granello di polvere. Un vero top di gamma per chi non vuole scendere a compromessi.
- Aspirapolvere Rowenta X-Pert 6.60 Allergy (31% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Per chi soffre di allergie e cerca una soluzione pratica e potente, la scopa elettrica Rowenta X-Pert 6.60 Allergy è in offerta con uno sconto del 31% con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Leggera e versatile, è dotata di una spazzola motorizzata con luci LED per individuare lo sporco anche nelle zone meno illuminate e di un kit specifico per catturare allergeni e polveri sottili. La sua batteria a lunga durata ti permette di pulire tutta la casa in una sola passata senza l’ingombro dei cavi.
- Friggitrice ad aria Ariete (prezzo in picchiata e sconto mai visto prima)
La friggitrice ad aria di Ariete tocca il suo minimo storico con uno sconto del 41% e pagamento in 5 rate a tasso zero. Con i suoi programmi preimpostati e la temperatura regolabile, permette di preparare fritti croccanti con pochissimo olio, ma anche di arrostire e cuocere come in un forno ventilato. È la soluzione ideale per chi vuole risparmiare tempo e calorie senza rinunciare al gusto. Il cestello da ben 9 chilogrammi permette di cucinare cibo per 5-6 persone senza nessuna fatica. I programmi di cottura disponibili sono ben nove.
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