Amazon, macchina caffè De'Longhi cola a picco: minimo storico e sconti all'80%

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Il caldo agostano non sembra voler diminuire la sua potenza, così come le offerte speciali su Amazon. Anche oggi 5 agosto troviamo su Amazon tante promo speciali che ti permettono di fare grandissimi affari. Tra le migliori promo del giorno c’è la macchina per il caffè De’Longhi Rivelia che trovi con uno sconto del 38% al minimo storico e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottima promo anche per il robot aspirapolvere roborock Q10 S5: con il 47% di sconto lo paghi praticamente la metà.

In offerta troviamo anche gli immancabili smartphone, con il Motorola Signature disponibile con un ottimo sconto del 43% e risparmi più di 550 euro. Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è in offerta il nuovo realme P4X con un’offerta esclusiva Amazon e lo puoi dilazionare in 5 rate a tasso zero. Infine, se sei alla ricerca di nuove cuffie Bluetooth, non perdere la promo che ti permette di acquistare un modello economico con l’80% di sconto.

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Amazon, migliori offerte 5 agosto

Smartphone

Motorola Signature (43% di sconto e prezzo in picchiata)

Tra le migliori offerte del giorno c’è il Motorola Signature , smartphone premium del brand statunitense. Telefono che si distingue non solo per le prestazioni fulminee, ma soprattutto per un design ricercato e per uno spessore sottilissimo. Grazie all’ offerta Amazon di oggi lo trovi con uno sconto del 43% e risparmi più di 550 euro su quello di listino. La scheda tecnica si basa sull’ottimo display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate fino a 165 Hz , processore Snapdragon 8 Gen 5, tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel tra cui un teleobiettivo con Super Zoom fino a 100x con supporto dell’intelligenza artificiale. La batteria da 5200 mAh è una garanzia.

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Continua l’ offerta per il Google Pixel 10a nella versione con 256 gigabyte. Grazie all’offerta disponibile oggi lo trovi con uno sconto del 26% e risparmi 170 euro su quello di listino. Puoi alleggerire la spesa dilazionando il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo Actua da 6,2 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G4 che supporta le funzioni AI avanzate di Google, doppia fotocamera posteriore e sistema operativo Android puro che assicura una maggiore fluidità. Il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per ben sette generazioni.

Continua l’ nella versione con 256 gigabyte. Grazie all’offerta disponibile oggi lo trovi con uno e su quello di listino. Puoi alleggerire la spesa il in utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo Actua da 6,2 pollici ad alta risoluzione, che supporta le funzioni AI avanzate di Google, doppia fotocamera posteriore e sistema operativo Android puro che assicura una maggiore fluidità. Il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per ben sette generazioni. Redmi Note 15 Pro 5G (sconto del 26% e prezzo al minimo)

Torna in promo uno dei telefoni più amati di questi ultimi mesi. Parliamo del Redmi Note 15 Pro 5G disponibile con uno sconto del 26% e risparmi poco più di 110 euro su quello di listino. Un telefono progettato per assicurare ottime prestazioni nell’utilizzo quotidiano. Il merito è del display AMOLED da 6,83 pollici , del processore MediaTek Dimensity 7400 e della doppia fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel . La batteria da 6580 mAh è la ciliegina sulla torta e dura tranquillamente per due giorni.

Torna in promo uno dei telefoni più amati di questi ultimi mesi. Parliamo del disponibile con uno e su quello di listino. Un telefono progettato per assicurare ottime prestazioni nell’utilizzo quotidiano. Il merito è del , del e della con . La batteria da 6580 mAh è la ciliegina sulla torta e dura tranquillamente per due giorni. moto g67 (offerta lampo Amazon)

Il re della fascia media. Da oggi trovi sulla piattaforma di e-commerce il moto g67 con uno sconto del 24% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Telefono perfetto per chi non vuole spendere cifre esagerate: schermo Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura prestazioni fulminee e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5100 mAh si adatta all’utilizzo quotidiano intenso.

Il re della fascia media. Da oggi trovi sulla piattaforma di e-commerce il con uno e su quello di listino. Puoi anche pagarlo in . Telefono perfetto per chi non vuole spendere cifre esagerate: schermo Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura prestazioni fulminee e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5100 mAh si adatta all’utilizzo quotidiano intenso. realme P4X (offerta esclusiva Amazon)

Uscito sul mercato da pochissimo tempo e già disponibile in super offerta su Amazon. Parliamo del nuovo realme P4X, telefono di fascia bassa, ma che assicura buone prestazioni. Grazie allo sconto del 26% il prezzo scende a meno di 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Telefono con super schermo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, una doppia batteria posteriore e una mega batteria da 7500 mAh che può durare anche fino a tre giorni. Se cerchi un telefono con mega batteria, questo è l’acquisto che devi fare oggi.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (doppio sconto)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie lowcost, questa è la promo pensata appositamente per te. Solo per pochissimo tempo trovi sulla piattaforma di e-commerce questo paio di auricolari in promo con un doppio sconto e costano pochissimo . All’ ottimo sconto del 77% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 3 euro. La qualità del suono è elevata e grazie alla cancellazione del rumore puoi dedicarti completamente ai tuoi artisti preferiti. Si collegano con qualsiasi smartphone,

Se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie lowcost, questa è la promo pensata appositamente per te. Solo per pochissimo tempo trovi sulla piattaforma di e-commerce questo in con un e . All’ puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 3 euro. La qualità del suono è elevata e grazie alla del puoi dedicarti completamente ai tuoi artisti preferiti. Si collegano con qualsiasi smartphone, Dopopuntura Beurer BiteX Day&Night (50% di sconto e affare immediato)

Il dopopuntura Beurer BiteX Day&Night è disponibile su Amazon con un super sconto del 50% e lo paghi la metà. Solo per oggi lo trovi a meno di 20 euro ed è il più venduto su Amazon nella sua categoria. Un dopopuntura elettrico che cura istantaneamente i pizzichi di zanzare, api e di tantissimi altri insetti senza l’utilizzo di medicinali. Dotata anche di un piccola luce che illumina direttamente la zona colpita in modo da poterlo utilizzare anche quando c’è poca luce.

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L’offerta da cogliere al volo per questo periodo dell’anno. Da oggi su Amazon trovi il ventilatore portatile Ardes in promo con uno sconto del 34% e il prezzo scende a meno di 25 euro. Compatto, lo puoi posizionare direttamente sul pavimento o sul tavolo. Puoi impostare tra tre livelli di intensità e lo puoi spostare facilmente da stanza in stanza. Devi essere velocissimo, al momento è il più venduto su Amazon.

Smartwatch

Galaxy Watch8 (31% di sconto e prezzo al minimo)

Offerta lampo e super prezzo per il Galaxy Watch8 . L’orologio smart di Samsung è disponibile con uno sconto super del 31% e il risparmio netto è di ben 110 euro . Orologio per la vita di tutti i giorni dotato di funzioni ad hoc per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica . I sensori di ultima generazione monitorano costantemente frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e sono anche in grado di effettuare una misurazione della composizione del tuo corpo. È anche uno dei primi orologi a sfruttare avanzati algoritmi di intelligenza artificiale.

Offerta lampo e super prezzo per il . L’orologio smart di Samsung è disponibile con uno e il . Orologio per la vita di tutti i giorni dotato di funzioni ad hoc per il . I sensori di ultima generazione monitorano costantemente frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e sono anche in grado di effettuare una misurazione della composizione del tuo corpo. È anche uno dei primi orologi a sfruttare avanzati algoritmi di intelligenza artificiale. Amazfit Active 2 (offerta speciale e minimo storico)

L’Amazfit Active 2 scende del 33% su Amazon, restando sotto i 100 euro nonostante una dotazione tecnica di livello superiore. Il display AMOLED da 1,32 pollici raggiunge una luminosità di picco elevata, garantendo un’ottima leggibilità anche sotto il sole diretto. La tecnologia BioTracker monitora con precisione frequenza cardiaca e qualità del sonno. Supporta oltre 160 modalità sportive, incluso l’allenamento HYROX, e integra GPS con mappe offline per la navigazione senza bisogno dello smartphone. L’autonomia arriva fino a 10 giorni con una singola carica, mentre la resistenza all’acqua 5 ATM lo rende adatto anche al nuoto.

Smart TV

Smart TV Hisense MiniLED da 65 pollici (42% di sconto e prezzo in picchiata)

Ecco una delle migliori promo che trovi questa settimana. Lo smart TV Hisense da 65 pollici con pannello MiniLED è disponibile in promo con uno sconto del 4% e risparmi 500 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Refresh rate nativo fino a 144 Hz per una fluidità incredibile con i contenuti che ami di più, colori realistici e sistema operativo VIDAA che supporta più di 100 app. Supporta anche l’assistente Alexa per controllarlo con un comando vocale.

PC portatile

PC portatile NOTODD (65% di sconto e prezzo in picchiata)

Il PC perfetto per il rientro a scuola. Da oggi su Amazon trovi il PC portatile NOTODD con uno sconto del 65% e il risparmio netto è proprio di 650 euro. Un’occasione imperdibile per un notebook economico, ma che assicura buone prestazioni. Dotato di un display ampio da 16 pollici con risoluzione FHD, processore che assicura buone prestazioni, 12 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Leggero, lo puoi portare sempre con te nello zaino. La soluzione perfetta sia per gli studenti sia per lo smart working.

Elettrodomestici

De’Longhi Rivelia (38% di sconto e risparmi più di 300 euro)

Prezzo in picchiata su Amazon per la De’Longhi Rivelia , disponibile con il 38% di sconto e un risparmio che supera i 300 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Questa macchina automatica in chicchi si distingue per il sistema Bean Switch , che grazie a due portachicchi intercambiabili da 250 g permette di passare da un aroma all’altro in pochi secondi. Il display full-touch da 3,5 pollici rende intuitiva la personalizzazione delle bevande. La tecnologia LatteCrema Hot garantisce una schiuma di latte ricca e sempre alla temperatura giusta, mentre il macinacaffè regolabile su 13 livelli si adatta a ogni tipo di chicco.

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Il roborock Q10 S5 è disponibile su Amazon con uno sconto del 47% e il risparmio sfiora i 150 euro sul prezzo di listino. Dotato di aspirazione HyperForce da 10.000 Pa , gestisce senza difficoltà peli lunghi e detriti anche sui tappeti più spessi, grazie anche alla tecnologia Boost-Intellect che aumenta automaticamente la potenza quando serve. Il sistema di lavaggio VibraRise 2.0 affronta con facilità anche le macchie più ostinate, mentre il doppio sistema anti-grovigli riduce al minimo gli intasamenti causati da capelli e peli. La navigazione LiDAR PreciSense garantisce un’esperienza di pulizia davvero hands-free.

Il è disponibile su Amazon con uno sconto del 47% e il risparmio sfiora i 150 euro sul prezzo di listino. Dotato di , gestisce senza difficoltà peli lunghi e detriti anche sui tappeti più spessi, grazie anche alla tecnologia Boost-Intellect che aumenta automaticamente la potenza quando serve. Il sistema di lavaggio affronta con facilità anche le macchie più ostinate, mentre il doppio sistema anti-grovigli riduce al minimo gli intasamenti causati da capelli e peli. La navigazione garantisce un’esperienza di pulizia davvero hands-free. Friggitrice ad aria Princess Dual Heat (52% di sconto e 3 rate a tasso zero)

La friggitrice ad aria Princess Dual Heat 8L XXL crolla del 52% su Amazon, restando sotto i 50 euro con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero . La caratteristica distintiva è il doppio elemento riscaldante , posizionato sopra e sotto il cestello, che elimina la necessità di scuotere il cibo a metà cottura garantendo comunque una doratura uniforme. Il cestello da 8 litri permette di cucinare un pasto per 4-5 persone. Dotata anche di 8 programmi preimpostati selezionabili dal touch screen digitale a LED.

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Torna al minimo storico su Amazon l’asciugatrice Whirlpool da 9 kg, con il 36% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il motore SenseInverter, garantisce risparmio energetico e prestazioni durature nel tempo, mentre il sensore 6° Senso OptiSense rileva costantemente il livello di umidità nel cestello, adattando automaticamente le impostazioni per un’asciugatura perfetta senza sprechi. La funzione Iron Touch infonde vapore alla temperatura ideale per capi pronti da indossare, senza dover stirare. Un elettrodomestico completo pensato per famiglie numerose che vogliono ridurre tempi e consumi in lavanderia.

De'Longhi

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