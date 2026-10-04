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Prima domenica di ottobre e grandi offerte su Amazon, anche grazie alle promo anticipate della Festa delle Offerte Prime. Manca sempre meno all’evento autunnale della piattaforma di e-commerce e le offerte diventano sempre più interessanti. Come nel caso dell’aspirapolvere Dyson Cyclone V10 che trovi con un ottimo sconto del 27% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Tra le promo bestseller che trovi oggi c’è anche il Redmi Note 17 disponibile con uno sconto del 33% e risparmi 150 euro su quello di listino. Per un telefono uscito da pochissimo sul mercato si tratta di un’occasione irripetibile. Altra promo imperdibile riguarda l’antivirus McAfee valido per dieci dispositivi: 80% di sconto a cui aggiungere un coupon del 30%.

Se sei alla ricerca di uno smartphone top, invece, trovi il nuovo Samsung Galaxy S26 FE con un doppio sconto e risparmi centinaia di euro. Non mancano ottimi elettrodomestici come il robot aspirapolvere Lefant M3 Max che con uno sconto del 70% e la friggitrice ad aria Electrolux Serie 700 con uno sconto del 55%. Ancora per alcuni giorni trovi i servizi come Amazon Music Unlimited in promo speciale: puoi abbonarti per quattro mesi gratis senza nessun obbligo di rinnovo.

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Amazon, migliori offerte 4 ottobre

Prodotti bestseller

Dyson Cyclone V10 (27% di sconto e offerta shock)

Ecco una delle promo best-seller del giorno. Da oggi su Amazon trovi l’aspirapolvere Dyson Cyclone V10 con uno sconto del 27% , con un risparmio di 130 euro sul prezzo di listino. L’offerta si impreziosisce anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il motore digitale Dyson raggiunge fino a 125.000 giri al minuto , mentre la batteria agli ioni di litio garantisce una potenza di aspirazione costante, senza cali di prestazione, per un’autonomia fino a 60 minuti . In dotazione trova posto l’utile adattatore per angoli nascosti , che si piega per pulire agevolmente sotto i mobili regolando l’angolazione di 90°, oltre alla stazione di ricarica a muro che tiene sempre in ordine aspirapolvere e accessori.

Ecco una delle promo best-seller del giorno. Da oggi su Amazon trovi con uno , con un risparmio di 130 euro sul prezzo di listino. L’offerta si impreziosisce anche della possibilità di dilazionare il . Il motore digitale Dyson raggiunge fino a , mentre la batteria agli ioni di litio garantisce una potenza di aspirazione costante, senza cali di prestazione, per un’autonomia fino a . In dotazione trova posto l’utile , che si piega per pulire agevolmente sotto i mobili regolando l’angolazione di 90°, oltre alla stazione di ricarica a muro che tiene sempre in ordine aspirapolvere e accessori. Redmi Note 17 (offerta lampo e prezzo in picchiata)

Tra le migliori offerte disponibili oggi per uno smartphone medio di gamma. Si tratta del Redmi Note 17 che trovi su Amazon con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di 150 euro su quello di listino. A rendere ancora più allettante l’offerta la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Un telefono uscito sul mercato da pochissime settimane e dotato di ottime componenti tecniche, a partire dalla mega batteria da 7700 mAh che assicura un’autonomia fino a tre giorni con un utilizzo normale. La scheda tecnica si basa su un display AMOLED da 6,99 pollici con risoluzione FHD, processore Snapdragon 4 Gen4, fotocamera principale da 50 megapixel e hai a disposizione anche funzioni AI avanzate.

Tra le disponibili oggi per uno smartphone medio di gamma. Si tratta del che trovi su con uno e il su quello di listino. A rendere ancora più allettante l’offerta la possibilità di il in . Un telefono uscito sul mercato da pochissime settimane e dotato di ottime componenti tecniche, a partire dalla che assicura un’autonomia fino a tre giorni con un utilizzo normale. La scheda tecnica si basa su un con risoluzione FHD, processore Snapdragon 4 Gen4, fotocamera principale da 50 megapixel e hai a disposizione anche funzioni AI avanzate. McAfee Total Protection (80% di sconto+30% di sconto e prezzo crollato)

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 10 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il prezzo scende a meno di 20 euro. Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.

Dyson Cyclone V10 Aspirapolvere Senza Filo, Adattatore per A... 349,00 € -27% 479,00 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 5G, Smartphone 8+256GB, Black, Batteria da 770... 299,90 € -33% 449,90 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon Xiaomi 17, Smartphone 12+256 GB, Ice Blue, Lenti Leica Summi... 799,90 € -20% 999,90 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon Amazfit Balance 2 47mm Bluetooth Negro (Black) 199,99 € -33% 299,90 € Risparmi 99,91 € Acquista su Amazon Blink Outdoor 4 con Blink Videocitofono 2K+ a pile (ultimo m... 24,99 € -83% 149,98 € Risparmi 124,99 € Acquista su Amazon Lefant M3 Max Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatur... 332,48 € -70% 1.099,99 € Risparmi 767,51 € Acquista su Amazon De’Longhi Dedica Style – Perfetto Macchina da Caffè Esp... 139,99 € -31% 203,99 € Risparmi 64,00 € Acquista su Amazon McAfee Total Protection - 10 Dispositiv 2026, 15 mesi, Esclu... 21,99 € -80% 109,95 € Risparmi 87,96 € Acquista su Amazon

Smartphone

Xiaomi 17 (sconto di 200 euro e 12 rate a tasso zero)

Scende il prezzo dello Xiaomi 17 e diventa un vero affare. Grazie allo sconto che trovi su Amazon risparmi 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Un telefono di fascia alta dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo da 6,3 pollici con risoluzione 1,5 K (uno dei più maneggevoli in questa fascia di mercato), processore Snapdragon 8 Gen 5 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e che assicura scatti professionali e per finire una batteria da 6330 mAh che dura fino a due giorni. Un’occasione da non farsi sfuggire.

Scende il dello e diventa un vero affare. Grazie allo che su su quello di listino e hai anche la possibilità di il in . Un telefono di fascia alta dotato di una scheda tecnica molto interessante: con (uno dei più maneggevoli in questa fascia di mercato), processore Snapdragon 8 Gen 5 che assicura prestazioni fulminee, realizzata in collaborazione con Leica e che assicura scatti professionali e per finire una che dura fino a due giorni. Un’occasione da non farsi sfuggire. Galaxy S26 FE (doppio sconto e offerta lampo)

Grazie alla promo lampo disponibile oggi il prezzo del Galaxy S26 FE diventa un affare. Smartphone uscito sul mercato da pochissimo tempo, oggi lo trovi con uno sconto fisso del 22% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro . Inoltre, se sei iscritto a Prime Student ottieni uno sconto aggiuntivo di 100 euro . Per rendere ancora più appetibile lo smartphone, puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . La scheda tecnica è piuttosto lineare: schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2500 ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Grazie alla promo lampo disponibile oggi il prezzo del diventa un affare. Smartphone uscito sul mercato da pochissimo tempo, oggi lo trovi con uno a cui un che fa il . Inoltre, se sei iscritto a Prime Student ottieni uno di . Per rendere ancora più appetibile lo smartphone, puoi anche il in . La scheda tecnica è piuttosto lineare: con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2500 ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Motorola edge 60 neo (35% di sconto e risparmi 140 euro)

Rapporto qualità-prezzo eccezionale per il Motorola edge 60 neo , smartphone di fascia altissima del brand statunitense. Da oggi è disponibile con uno sconto del 35% che ti fa risparmiare 140 euro su quello di listino. A bordo trovi uno schermo da 6,36 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 7400 , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per finire c’è anche una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica TurboPower da 68 W.

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Offerta lampo che non devi farti scappare. Su Amazon trovi il POCO C95 Pro con uno sconto del 30% e risparmi 100 euro su quello di listino. Telefono che si posiziona nella fascia medio-bassa del mercato, ma dotato di caratteristiche molto interessanti. In primis una mega batteria da 7500 mAh che porta l’autonomia a superare le quarantotto ore. Display immersivo da 6,9 pollici per giocare e vedere film e serie TV mentre sei in viaggio, processore MediaTek Helio G91-Ultra ad alte prestazioni e una fotocamera principale da 50 megapixel che assicura scatti professionali.

Prodotti Amazon

Amazon Fire TV Stick HD (60% di sconto e costa pochissimo)

Arrivano le offerte anticipate della Festa delle Offerte Prime e alcune catturano subito l’attenzione. Come ad esempio il Fire TV Stick HD disponibile da oggi in offerta con uno sconto shock del 60% e il prezzo crolla a soli 25,99 euro . Si tratta dell’ultimo modello lanciato sul mercato da Amazon e supporta il Wi-Fi 6 per uno streaming dei contenuti più stabile. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa per gestire sia i dispositivi smart presenti in casa sia per accedere velocemente alle app di streaming e scegliere il tuo programma preferito. L’installazione e la configurazione sono molto semplici..

Arrivano le della e alcune catturano subito l’attenzione. Come ad esempio il disponibile da oggi in con uno e il . Si tratta dell’ultimo modello lanciato sul mercato da Amazon e supporta il Wi-Fi 6 per uno streaming dei contenuti più stabile. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa per gestire sia i dispositivi smart presenti in casa sia per accedere velocemente alle app di streaming e scegliere il tuo programma preferito. L’installazione e la configurazione sono molto semplici.. Bundle sicurezza blink (83% di sconto e prezzo crollato)

Per migliorare la sicurezza della tua abitazione, ecco il bundle che fa per te. Su Amazon trovi la telecamera blink Outdoor 4 e il videocitofono blink 2K+ a pile in promo con uno sconto dell’83% e lo paghi meno di 25 euro . Non a caso è il più venduto in questo momento su Amazon e le scorte stanno per terminare. Due ottimi prodotti che ti permettono di aumentare la sicurezza dell’abitazione senza spendere grosse cifre. Sono facili da installare e li puoi controllare in ogni momento tramite l’app dello smartphone. Se notano qualche movimento anomalo ti avvisano in tempo reale.

Per migliorare la sicurezza della tua abitazione, ecco il bundle che fa per te. Su Amazon trovi la e il in con uno e lo . Non a caso è il più venduto in questo momento su Amazon e le scorte stanno per terminare. Due ottimi prodotti che ti permettono di aumentare la sicurezza dell’abitazione senza spendere grosse cifre. Sono facili da installare e li puoi controllare in ogni momento tramite l’app dello smartphone. Se notano qualche movimento anomalo ti avvisano in tempo reale. Kindle Colorsoft (45% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Se sei un amante della lettura, questa è l’offerta che devi cogliere al volo. Su Amazon trovi il Kindle Colorsoft, il lettore e-book dotato di uno schermo a colori da 7 pollici ad alto contrasto e delicato per gli occhi, in promo con uno sconto del 45% e lo paghi quasi la metà. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ottimizzato per la lettura a colori, è ideale anche per le lunghe sessioni di lettura grazie a un batteria che ha un’autonomia che può arrivare fino alle otto settimane.

Smartwatch

Amazfit Balance 2 (33% di sconto e risparmi 100 euro)

Un orologio che va ben oltre le sue funzioni. L’Amazfit Balance 2 è lo smartwatch ideale per chi cerca il perfetto equilibrio psico-fisico. Un wearable che ti permette di tenere sotto controllo i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue, ma non solo. Monitora anche il livello dello stress e la qualità del riposo notturno. Non mancano più di 170 modalità di allenamento e una batteria che può durare fino a 21 giorni. Grazie allo sconto del 33% disponibile oggi risparmi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Smart TV

Smart TV Ember serie 4 (tre modelli e sconti fino al 49%)

Tornano in offerta gli smart TV Ember serie 4 di Amazon. Parliamo al plurale perché le versioni disponibili sono tre: da 43, da 50 e da 55 pollici. Gli sconti variano in base alla grandezza: si va dal 48% per il modello da 43 pollici fino al 49% per la versione da 55 pollici. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Le tre versioni sono dotate di un pannello con risoluzione 4K che assicura immagini realistiche, mentre nella confezione è presente il telecomando con Alexa integrata. Il sistema operativo Fire TV supporta tutte le principali applicazioni di streaming.

Elettrodomestici

Lefant M3 Max (70% di sconto e risparmi quasi 800 euro)

Prezzo al minimo per il Lefant M3 Max. Da oggi lo trovi con uno sconto del 70% e risparmi quasi 800 euro . Il robot aspirapolvere è dotato di una potenza di aspirazione elevata , navigazione laser dToF a 360° con mappatura multi-livello e doppio mop rotante con sollevamento automatico sui tappeti. La stazione all-in-one gestisce da sola autosvuotamento, lavaggio dei panni con acqua calda a 45°C e asciugatura, mentre la batteria garantisce fino a 210 minuti di autonomia, per coprire superfici fino a 220 mq. Un modello completo che porta specifiche da top di gamma a un prezzo davvero aggressivo.

per il Da oggi lo trovi con uno e . Il robot aspirapolvere è dotato di una , navigazione laser dToF a 360° con mappatura multi-livello e con sollevamento automatico sui tappeti. La stazione all-in-one gestisce da sola autosvuotamento, lavaggio dei panni con acqua calda a e asciugatura, mentre la batteria garantisce fino a di autonomia, per coprire superfici fino a 220 mq. Un modello completo che porta specifiche da top di gamma a un prezzo davvero aggressivo. roborock Q7 M5 (44% di sconto e costa pochissimo)

Il roborock Q7 M5 scende del 44% su Amazon, restando sotto i 140 euro nonostante una scheda tecnica solida. Il sistema HyperForce garantisce un’aspirazione costante fino a 10.000 Pa , capace di raccogliere polvere, detriti e peli di animali sia da pavimenti duri che da tappeti, mentre la spazzola principale JawScrapers a denti di squalo riduce sensibilmente il fastidioso aggrovigliamento di capelli e peli. Il panno staccabile permette di aspirare e lavare in un solo passaggio, con 3 livelli di flusso d’acqua regolabili in base al tipo di superficie, mentre la navigazione LiDAR a 360° crea mappe multi-piano dettagliate e permette di impostare confini virtuali. Compatibile con Alexa e Google Home.

Il su restando sotto i 140 euro nonostante una scheda tecnica solida. Il sistema garantisce un’aspirazione costante fino a , capace di raccogliere polvere, detriti e peli di animali sia da pavimenti duri che da tappeti, mentre la spazzola principale a denti di squalo riduce sensibilmente il fastidioso aggrovigliamento di capelli e peli. Il panno staccabile permette di aspirare e lavare in un solo passaggio, con regolabili in base al tipo di superficie, mentre la navigazione crea mappe multi-piano dettagliate e permette di impostare confini virtuali. Compatibile con Alexa e Google Home. dreame H15 Mix 7 in 1 (38% di sconto e prezzo al minimo)

La l avapavimenti e aspirapolvere dreame H15 Mix scende del 38% su Amazon, con un risparmio di 300 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il vero punto di forza è la configurazione 7-in-1 : lavapavimenti, aspirapolvere senza fili e lavatappeti condividono motore e batteria, ottimizzando i costi senza perdere in efficienza. Il braccio robotico GapFree AI DescendReach si abbassa automaticamente per raggiungere angoli e bordi su tre lati, mentre la potenza di aspirazione arriva fino a 23.000 Pa , gestendo sia sporco bagnato che asciutto in un solo passaggio. Il raschietto flessibile TangleCut 2.0 previene i grovigli di capelli e peli di animali, e il sistema ThermoTub lava con acqua calda a 100°C e asciuga in soli 5 minuti con aria calda ad alta velocità.

La l su Amazon, con un risparmio di 300 euro e la possibilità di il in . Il vero punto di forza è la configurazione : lavapavimenti, aspirapolvere senza fili e lavatappeti condividono motore e batteria, ottimizzando i costi senza perdere in efficienza. Il si abbassa automaticamente per raggiungere angoli e bordi su tre lati, mentre la potenza di aspirazione arriva fino a , gestendo sia sporco bagnato che asciutto in un solo passaggio. Il raschietto flessibile previene i grovigli di capelli e peli di animali, e il sistema lava con acqua calda a 100°C e asciuga in soli 5 minuti con aria calda ad alta velocità. De’Longhi Dedica Style (31% di sconto e super affare)

Ottimo prezzo per la macchina per il caffè manuale De’Longhi Dedica Style . Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 31% e risparmi poco più di 60 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e pagarla meno di un caffè al giorno. Macchina per il caffè compatta, compatibile con le cialde ESE e dotata anche di un montalatte manuale per un cappuccino come quello del bar. Se non vuoi spendere cifre esagerate, è il modello da comprare oggi.

Ottimo prezzo per la . Da oggi è disponibile in con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in e pagarla meno di un caffè al giorno. Macchina per il caffè compatta, compatibile con le cialde ESE e dotata anche di un montalatte manuale per un cappuccino come quello del bar. Se non vuoi spendere cifre esagerate, è il modello da comprare oggi. Friggitrice ad aria Electrolux 700 (55% di sconto e costa meno della metà)

La friggitrice ad aria Electrolux Serie 700 è proposta a meno di metà prezzo grazie a un taglio del 55%, con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di un cestello dalla capienza di 5 litri e di una potenza di 1500 W, consente di cucinare pietanze riducendo al minimo l’uso di grassi aggiunti. Offre 8 programmi di cottura preimpostati, un timer regolabile da 0 a 60 minuti con selezione della temperatura tra 80 °C e 200 °C e componenti estraibili lavabili direttamente in lavastoviglie.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

AUDIBLE – DUE MESI GRATIS

Infine, per gli amanti della lettura torna l’ottima promo per Kindle Unlimited, il servizio che mette a disposizione l’accesso a milioni tra libri e riviste. Solo per pochissimo tempo puoi abbonarti gratuitamente per tre mesi senza obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Puoi leggere i tuoi libri preferiti sia tramite il lettore e-book Kindle sia tramite l’app disponibile per smartphone e tablet.

KINDLE UNLIMITED – TRE MESI GRATIS

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

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