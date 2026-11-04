Fuori tutto Amazon, smartphone e smart TV a prezzo stracciato: le migliori offerte di oggi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Google Pixel 11 - Smartphone Android sbloccato - Viola glici... 836,69 € -26% 1.129,00 € Risparmi 292,31 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 Pro Max 5G, Smartphone 8+256GB, Black, Batteri... 399,00 € -33% 599,90 € Risparmi 200,90 € Acquista su Amazon Apple Watch Series 12 GPS + Cellular 42 mm | Cassa in titani... 659,11 € -23% 859,00 € Risparmi 199,89 € Acquista su Amazon Cioripa Booster Avviamento Auto 8000A 14.8V 9.0L Benzina e 8... 42,00 € -74% 163,99 € Risparmi 121,99 € Acquista su Amazon Apple iPad Air 13'' (M4): display Liquid Retina, 1 TB, fotoc... 1.399,00 € -22% 1.789,00 € Risparmi 390,00 € Acquista su Amazon roborock Q10 S5 Set Robot Aspirapolvere 10.000Pa, Panno Soll... 109,99 € -45% 199,99 € Risparmi 90,00 € Acquista su Amazon Cecotec Macchina da Caffè Espresso Power Espresso 20 Retro ... 54,99 € -45% 99,90 € Risparmi 44,91 € Acquista su Amazon

Le occasioni per fare grandi affari su Amazon non mancano di certo, soprattutto in questo periodo in cui ci avviciniamo sempre di più al Natale. Anche oggi 4 novembre sulla piattaforma di e-commerce ci sono tante occasioni per fare ottimi affari, come dimostra la promo disponibile per il Google Pixel 11 (disponibile con uno sconto di quasi 300 euro) o per il Redmi Note 17 Pro Max (33% di sconto e minimo storico). Le offerte non riguardano solamente gli smartphone, ma sono disponibili per le principali categoria di prodotto tecnologiche. Ad esempio, se sei alla ricerca di un nuovo smartwatch, trovi l’Apple Watch 12 con uno sconto mai visto prima e diventa un vero best-buy.

Tra le offerte bestseller del giorno c’è anche lo smart TV LG OLED da 65 pollici: lo sconto di quasi 1500 euro è da urlo. Tra gli elettrodomestici, invece, c’è da segnalare il robot aspirapolvere roborock Q10 S5 a meno di 110 euro (45% di sconto) e la lavapavimenti dreame H14 Pro con uno sconto che fa crollare il prezzo. Non perdere tempo e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 4 novembre

Smartphone

Google Pixel 11 (prezzo in picchiata e super affare)

Offerta lampo per il Google Pixel 11 . Da oggi lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è disponibile con uno sconto del 26% che fa scendere il prezzo di quasi 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Le caratteristiche sono quelle tipiche di un top di gamma: schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, nuovo processore Tensor G6 progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura più di 30 ore . Lo smartphone riceverà gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per i prossimi setti anni.

Offerta lampo per il . Da oggi lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è disponibile con uno che fa il prezzo di quasi 300 euro e hai anche la possibilità di il . Le caratteristiche sono quelle tipiche di un top di gamma: schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una che . Lo smartphone riceverà gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per i prossimi setti anni. vivo V70 (cameraphone a un super prezzo)

Nuova promo disponibile su Amazon da pochissimi giorni. Parliamo del vivo V70 , smartphone che si posiziona tra i medio e i top di gamma, che trovi su Amazon con uno sconto del 28% e risparmi poco meno di 200 euro su quello di listino. A rendere ancora più allettante l’offerta la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il telefono è dotato di un display OLED da 6,59 pollici con risoluzione 1,5 K, processore Snapdragon 7 Gen4 , tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel realizzati da Zeiss e sensore frontale per i selfie sempre da 50 megapixel. Ottima batteria da 5400 mAh con ricarica rapida.

Nuova promo disponibile su Amazon da pochissimi giorni. Parliamo del , smartphone che si posiziona tra i medio e i top di gamma, che trovi su con uno e su quello di listino. A rendere ancora più allettante l’offerta la possibilità di il in . Il telefono è dotato di un display OLED da 6,59 pollici con risoluzione 1,5 K, , tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel realizzati da Zeiss e sensore frontale per i selfie sempre da 50 megapixel. Ottima batteria da 5400 mAh con ricarica rapida. Redmi Note 17 Pro Max (prezzo al minimo e risparmi 200 euro)

Continua ancora per pochissimi giorni l’offerta per il Redmi Note 17 Pro Max . Grazie allo sconto del 33% il prezzo crolla al minimo storico e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Si tratta di uno dei telefoni più interessanti disponibili oggi: schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen5 che assicura prestazioni costanti e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La vera ciliegina sulla torta è la maxi batteria da 9210 mAh che porta l’autonomia fino a quattro giorni.

Continua ancora per pochissimi giorni l’offerta per il . Grazie allo il e su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Si tratta di uno dei telefoni più interessanti disponibili oggi: con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen5 che assicura prestazioni costanti e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La vera ciliegina sulla torta è la che porta l’autonomia fino a quattro giorni. moto g68 (ottimo rapporto qualità-prezzo)

Se non vuoi spendere grandi cifre sul tuo prossimo telefono, ecco l’offerta che fa per te. Solo per oggi trovi il moto g68 con uno sconto del 26% e il prezzo scende a 259 euro . Una spesa alla portata di molti per il perfetto telefono medio di gamma. La scheda tecnica si basa su un display pOLED da 6,86 pollici , processore MediaTek che supporta tutte le applicazioni e non perde prestazioni con il multitasking, fotocamera principale da 50 megapixel per scatti dettagliati con ogni situazione di luce e per finire una batteria da 5200 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi.

Se non vuoi spendere grandi cifre sul tuo prossimo telefono, ecco l’offerta che fa per te. Solo per oggi trovi il con uno e il . Una spesa alla portata di molti per il perfetto telefono medio di gamma. La scheda tecnica si basa su un , processore MediaTek che supporta tutte le applicazioni e non perde prestazioni con il multitasking, per scatti dettagliati con ogni situazione di luce e per finire una batteria da 5200 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi. Honor 600 Smart (maxi batteria e prezzo per tutti)

Per chi vuole spendere pochissimo, ecco l’affare del giorno. Su Amazon è disponibile l’Honor 600 Smart con uno sconto del 33% e il prezzo scende a meno di 190 euro. Telefono entry-level che si caratterizza per uno schermo immersivo da 6,87 pollici e per una maxi batteria da 7700 mAh con cui completi tre giorni senza troppi problemi. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 4 Gen4 e la fotocamera principale è da 50 megapixel. Non perdere questa opportunità: le scorte sono limitate.

Scelto per te Redmi Note 17 Pro 399,00 € -33% 599,90 € Risparmi 200,90 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Booster avviamento auto (74% di sconto e prezzo crollato)

Il booster per auto Cioripa costa pochissimo grazie allo sconto 74% . Con 8.000 A e batteria da 14,8 V , avvia in pochi secondi tantissime tipologie di veicoli: auto, SUV, moto, pick-up e furgoni. Le protezioni multiple (cortocircuito, sovratensione, sovraccarico, surriscaldamento, scarica e inversione di polarità) e le pinze intelligenti prevengono scintille e errori, anche per chi non è esperto. Funziona da -20°C a 50°C , la torcia LED ha luce fissa, SOS e strobo, e la porta USB lo trasforma in power bank .

Il booster per auto Cioripa costa pochissimo grazie allo . Con e batteria da , avvia in pochi secondi tantissime tipologie di veicoli: auto, SUV, moto, pick-up e furgoni. Le (cortocircuito, sovratensione, sovraccarico, surriscaldamento, scarica e inversione di polarità) e le prevengono scintille e errori, anche per chi non è esperto. Funziona da , la ha luce fissa, SOS e strobo, e la porta lo trasforma in . Bilancia da bagno Cecotec (54% di sconto e costa solo 10 euro)

La bilancia smart Cecotec costa solo 10 euro con il 54% di sconto . La tecnologia TenBia (impedenza bioelettrica) misura 10 parametri : peso, grasso corporeo, BMI, massa muscolare, massa ossea, età corporea, acqua, grasso viscerale, metabolismo basale e valutazione del fitness. Riconosce fino a 10 utenti , e i quattro sensori FourPrecision garantiscono precisione da 5 a 180 kg , con graduazione di 100 g . Piccola, compatta, leggerissima: perfetta per il tuo bagno.

La con il . La tecnologia (impedenza bioelettrica) misura : peso, grasso corporeo, BMI, massa muscolare, massa ossea, età corporea, acqua, grasso viscerale, metabolismo basale e valutazione del fitness. Riconosce fino a , e i garantiscono precisione da , con graduazione di . Piccola, compatta, leggerissima: perfetta per il tuo bagno. Caricatore wireless Iniu (doppio sconto e prezzo al minimo)

Il caricatore wireless INIU con certificazione Qi2 costa pochissimo con il doppio sconto presente nella pagina prodotto: 12% più coupon sconto del 49%. La potenza fino a 15 W ricarica gli iPhone compatibili fino al 60% in 45 minuti, mentre il sistema interno non fa aumentare la temperatura per proteggere la batteria. La forza magnetica aggancia il telefono in modo preciso anche al buio, ed è compatibile con tutti gli ultimi modelli iPhone e AirPods.

Scelto per te Booster avviamento auto 42,00 € -74% 163,99 € Risparmi 121,99 € Acquista su Amazon

Smartwatch

Apple Watch Series 12 (sconto IVA e prezzo al minimo)

Ecco una delle migliori offerte del giorno. Da oggi su Amazon trovi l’Apple Watch Series 12 nella versione GPS + Cellular in offerta speciale con uno sconto del 23% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Questa ultima versione dell’orologio di Apple integra funzioni ancora più innovative per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. È come avere sempre con se un personal trainer. Grazie alla funzione Cellular si connette in autonomia alla rete dati.

Smart TV

Smart TV LG OLED evo AI Serie G6 (risparmi 1500 euro e 12 rate a tasso zero)

Offerta shock per lo smart TV LG OLED evo AI G6 da 65 pollici: da oggi lo trovi con il 43% di sconto e risparmi più di 1.500 euro, anche in 12 rate a tasso zero. La tecnologia Hyper Radiant Color con Brightness Booster Ultra rende lo smart TV OLED di LG più luminoso, mentre il Nero perfetto e i Colori perfetti sui 8,3 milioni di pixel autoilluminati regalano un contrasto infinito. Il trattamento Reflection Free Premium riduce i riflessi anche nelle stanze luminose, e il processore α11 AI Gen3 ottimizza l’immagine. Il sistema operativo webOS è la classica ciliegina sulla torta: supporta tutte le principali app di streaming.

Scelto per te Smart TV LG OLED evo AI Serie G6 2.021,00 € -44% 3.599,00 € Risparmi 1.578,00 € Acquista su Amazon

Tablet

iPad Air 13" (sconto IVA e risparmi 400 euro)

Quasi 400 euro di risparmio sull’iPad Air da 13 pollici con lo sconto IVA. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il chip M4 offre grafica evoluta e prestazioni per usare più app insieme e gestire le attività AI più complesse, con un’intera giornata di autonomia. Il display Liquid Retina da 13" con True Tone e ampia gamma cromatica P3 regala immagini spettacolari, mentre iPadOS con gestione flessibile delle finestre aumenta la produttività. Apple Intelligence semplifica scrittura e creazione con la privacy al centro, e il Wi-Fi 7 con chip Apple N1 garantisce connessioni veloci. L’offerta riguarda il modello con 1 terabyte di memoria.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Lefant M330 Plus (doppio sconto e prezzo stracciato)

Il Lefant M330 Plus ha un prezzo mini grazie al doppio sconto disponibile su Amazon, oltre a quello fisso del 65%, è disponibile un coupon sconto del 5%. La navigazione laser dToF mappa la casa con precisione, mentre la tecnologia Freemove rileva le collisioni a 360° e protegge mobili e cavi. L’aspirazione raccoglie polvere, briciole e peli, e l’ autonomia di 150 minuti copre la casa con una sola carica. Si controlla con app , Alexa e Google Assistant

Il ha un prezzo mini grazie al doppio sconto disponibile su Amazon, oltre a quello fisso del 65%, è disponibile un coupon sconto del 5%. La mappa la casa con precisione, mentre la tecnologia rileva le collisioni a 360° e protegge mobili e cavi. L’aspirazione raccoglie polvere, briciole e peli, e l’ copre la casa con una sola carica. Si controlla con , e roborock Q10 S5 (45% di sconto e prezzo mini)

Il r oborock Q10 S5 costa meno di 110 euro con il 45% di sconto . L’aspirazione HyperForce con il doppio sistema anti-groviglio raccoglie polvere, briciole e peli, mentre il sistema VibraRise 2.0 strofina il pavimento fino a 3.000 volte al minuto . Quando incontra un tappeto, il panno si solleva di 8 mm e l’aspirazione aumenta. Il LiDAR PreciSense mappa la casa (anche su più piani) e la tecnologia Reactive Tech evita gli ostacoli. La batteria garantisce fino a 3 ore di pulizia, e l’app permette di impostare zone e programmi.

Il r con il . L’aspirazione con il doppio sistema anti-groviglio raccoglie polvere, briciole e peli, mentre il sistema strofina il pavimento fino a . Quando incontra un tappeto, il panno si e l’aspirazione aumenta. Il mappa la casa (anche su più piani) e la tecnologia evita gli ostacoli. La batteria garantisce fino a di pulizia, e l’app permette di impostare zone e programmi. dreame H14 Pro (sconto imperdibile e 5 rate a tasso zero)

La lavapavimenti dreame H14 Pro tocca il prezzo minimo con il 32% di sconto, e puoi anche dilazionare il pavimento in 5 rate a tasso zero. L’aspirazione con motore da 125.000 giri al minuto raccoglie sporco secco e liquidi, mentre il rullo da 520 giri pulisce a filo dei bordi con luce LED frontale. Il design piatto a 180° passa sotto letti e divani, e la base lava il rullo con acqua a 60°C, lo asciuga in circa 5 minuti e dosa il detergente in automatico. Con 40 minuti di autonomia in modalità Auto e controllo da app, è la lavapavimenti ideale per pavimenti duri e animali.

Scelto per te dreame H14 Pro 249,49 € -32% 369,00 € Risparmi 119,51 € Acquista su Amazon

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence (sconto speciale e 5 rate a tasso zero)

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence tocca il prezzo minimo con il 27% di sconto , anche in 5 rate a tasso zero . La Silent Technology la rende silenziosa, mentre il cestello XXL da 7 litri permette di preparare fino a 8 porzioni . La tecnologia Extra Crisp cuoce con pochissimo olio e risparmiando anche energia rispetto a un forno tradizionale Il sistema Genius trasforma il frontale del cestello, lavabile in lavastoviglie, in un contenitore per frigorifero. Con 10 programmi , griglia regolabile e temperatura da 40 a 220°C , cucina ogni piatto.

La friggitrice ad aria tocca il , anche in . La la rende silenziosa, mentre il cestello permette di preparare fino a . La tecnologia cuoce con pochissimo olio e risparmiando anche energia rispetto a un forno tradizionale Il trasforma il frontale del cestello, lavabile in lavastoviglie, in un contenitore per frigorifero. Con , griglia regolabile e , cucina ogni piatto. Macchina per il caffè Cecotec Power Espresso 20 Retro (offerta shock e prezzo mini)

La macchina per il caffè Cecotec Power Espresso 20 Retro costa meno di 55 euro con il 45% di sconto, A rendere tutto più economico c’è anche il pagamento in 3 rate a tasso zeroe. La pompa con tecnologia ForceAroma e il sistema Thermoblock da 1.100 W estraggono crema e aroma, mentre il braccio portafiltro con doppia uscita prepara due caffè insieme. Il vaporizzatore orientabile monta il latte per cappuccini e eroga acqua calda per gli infusi, e il manometro mostra la pressione. Il serbatoio da 1,25 litri è estraibile, il vassoio scaldatazze mantiene i caffè caldi, e in dotazione ci sono cucchiaio dosatore con pressino.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Amazon