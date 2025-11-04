Amazon, macchina caffè De'Longhi crolla di prezzo e sconti al 90%: le offerte di oggi

Amazon

Smartwatch con sconti incredibili, smartwatch a prezzi stracciati ed elettrodomestici a meno di metà prezzo. Tutto questo e molto altro trovi in offerta da oggi 4 novembre su Amazon. Per iniziare al meglio questo penultimo mese dell’anno, sono disponibili sul sito di e-commerce tante nuove promo che non bisogna assolutamente farti sfuggire. Ad esempio, è disponibile il Galaxy S25 Ultra di Samsung al minimo storico con uno sconto del 32% che ti fa risparmiare più di 500 euro su quello di listino. Se vuoi spendere un po’ di meno per il tuo nuovo smartphone c’è il Motorola edge 60 al minimo storico e con uno sconto del 41%. Tra gli elettrodomestici per la casa impossibile non citare il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T80 Omni disponibile con uno sconto del 55% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Occasione lampo anche per la macchina per il caffè De’Longhi Dedica che trovi al minimo storico.

Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto c’è sia il link per accedere alla pagina su Amazon sia una breve descrizione tecnica. Non perdere tempo e approfittane ora.

Amazon, le migliori offerte del 4 novembre

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Torna in offerta uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato. Solo per oggi trovi il Galaxy S25 Ultra in promo con uno sconto del 32% e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La scheda tecnica è quella di un telefono premium: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore con fotocamera principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Integrata nello smartphone trovi anche la S Pen, il pennino che trasforma il telefono in un taccuino digitale.

disponibili sul mercato. Solo per oggi trovi il in con uno e su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La scheda tecnica è quella di un telefono premium: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore con e doppio teleobiettivo. Integrata nello smartphone trovi anche la S Pen, il pennino che trasforma il telefono in un taccuino digitale. Google Pixel 9a. Offerta speciale per il Google Pixel 9a . Da oggi trovi lo smartphone lowcost dell’azienda di Mountain View con uno sconto del 31% e r isparmi ben 200 euro . Per questo modello si tratta del minimo storico dell’ultimo periodo e fai un ottimo affare. Schermo Actua super fluido, processore Tensor che assicura prestazioni top e supporta tutti gli strumenti AI sviluppati da Google per il mondo mobile. Doppia fotocamera per scattare ottime immagini anche quando c’è poca luce. La batteria dura per tutto il giorno.

per il . Da oggi trovi lo smartphone lowcost dell’azienda di Mountain View con uno e r . Per questo modello si tratta del dell’ultimo periodo e fai un ottimo affare. Schermo Actua super fluido, processore Tensor che assicura prestazioni top e supporta tutti gli sviluppati da Google per il mondo mobile. per scattare ottime immagini anche quando c’è poca luce. La batteria dura per tutto il giorno. Motorola edge 60. Se sei alla ricerca di un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo , il Motorola edge 60 è il modello che fa per te. Solo per oggi è disponibile con uno sconto di ben il 41% al prezzo più basso di sempre. Schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel , obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. La fotocamera per i selfie è sempre da 50 megapixel. La batteria da 5200 mAh dura fino a due giorni.

, il è il modello che fa per te. Solo per oggi è disponibile con uno al Schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con , obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. La fotocamera per i è sempre da La batteria da 5200 mAh dura fino a due giorni. Redmi 15. Se vuoi spendere pochissimo, ecco lo smartphone da acquistare oggi. Su Amazon trovi il Redmi 15 in promo con uno sconto del 26% e il prezzo scende al minimo storico. A meno di 130 euro fai un super affare per un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 685, fotocamera principale da 50 megapixel e una mega batteria da 7000 mAh che può durare anche più di due giorni. Il telefono perfetto per chi ha poche pretese, ma è alla ricerca di uno smartphone durevole.

Gadget lowcost

Cuffie Bluetooth. Ecco una delle migliori promo del giorno. Da oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con uno sconto esagerato dell’88% e risparmi quasi 180 euro su quello di listino. Assicurano un’ottima qualità del suono e si collegano a qualsiasi smartphone. Cancellazione del rumore e autonomia che può arrivare fino a 50 ore. Se vuoi spendere poco, sono gli auricolari Bleutooth da acquistare oggi.

in con uno e su quello di listino. Assicurano un’ottima qualità del suono e si collegano a qualsiasi smartphone. Cancellazione del rumore e autonomia che può arrivare fino a 50 ore. Se vuoi spendere poco, sono gli auricolari Bleutooth da acquistare oggi. Luci Albero di Natale. Prezzo mini per queste luci per l’Albero di Natale. Da oggi sono disponibili con uno sconto del 60% e le paghi meno di 20 euro. Sono 16 catene luminose per un totale di 400 LED. Puoi scegliere tra 8 diverse modalità di illuminazione in base ai tuoi gusti. Sono anche impermeabili e le puoi utilizzare per decorare l’esterno della tua abitazione.

Smartwatch

Ticwatch E3. L’orologio che devi assolutamente acquistare se vuoi spendere pochissimo. Da oggi su Amazon trovi il Ticwatch E3 in promo con uno sconto del 56% e lo paghi solamente 26 euro. Compatto, leggero, monitoraggio della salute e ti avvisa in tempo reale se nota qualche valore anomalo. Più di 100 modalità di allenamento professionali e che vengono aggiornate. Modalità per il risparmio energetico che fa aumentare la durata della batteria.

Smart TV

Smart TV Hisense da 55 pollici. Offerta lampo per lo smart TV Hisense E63 da 55 pollici uscito sul mercato da pochi mesi. Da oggi è disponibile con uno sconto del 32% e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini in 4K e colori realistici. Grazie al sistema operativo VIDAA U8 hai accesso a tutte le principali piattaforme di video streaming, da Amazon Prime Video a Netflix. Un’occasione da non farsi sfuggire.

Elettrodomestici

De’Longhi Dedica. Vuoi un caffè come quello del bar? Su Amazon è disponibile in promo la macchina per il caffè De’Longhi Dedica con uno sconto del 27% e risparmi decine di euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Si tratta di una macchina per il caffè semi-professionale che supporta sia le cialde sia il caffè in polvere. Dotata anche di un classico montalatte per fare il cappuccino. Non farti sfuggire questa ottima promo.

Su Amazon è disponibile in promo la macchina per il con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il . Si tratta di una che supporta sia le cialde sia il caffè in polvere. Dotata anche di un classico montalatte per fare il cappuccino. Non farti sfuggire questa ottima promo. Ecovacs Deebot T80 OMNI. Super occasione per il robot aspirapolvere top di gamma di Ecovacs. Solo per pochissimi giorni trovi questo modello con uno sconto del 55% e risparmi ben 600 euro su quello di listino. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Si tratta di un robot che puoi utilizzare anche per lavare il pavimento e dotato di una grande potenza di aspirazione. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Mappa accuratamente tutte le stanze della tua abitazione. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico .

per il Solo per pochissimi giorni trovi questo modello con uno e su quello di listino. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Si tratta di un robot che puoi utilizzare anche per e dotato di una grande potenza di aspirazione. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Mappa accuratamente tutte le stanze della tua abitazione. Dotato anche della . Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact. Offerta lampo: da oggi su Amazon trovi la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact con uno sconto del 45% e la paghi meno di 55 euro. Un’occasione da non farsi sfuggire se si vuole acquistare un elettrodomestico per la cucina utilissimo e facile fa utilizzare. Le dimensioni compatte la rendono perfetta anche per chi ha poco spazio. Puoi scegliere fra 10 diversi programmi di cottura.

da oggi su Amazon trovi la con uno e la Un’occasione da non farsi sfuggire se si vuole acquistare un elettrodomestico per la cucina utilissimo e facile fa utilizzare. Le dimensioni compatte la rendono perfetta anche per chi ha poco spazio. Puoi scegliere fra 10 diversi programmi di cottura. Stampante Canon Serie PIXMA. Un affare da non perdere per la casa e l’ufficio: la stampante multifunzione Canon PIXMA TS7750i è in offerta con uno sconto del 42% e raggiunge il suo minimo storico. Questa stampante 3-in-1 (stampa, copia, scanner) è ideale per l’uso domestico e lo smart working, grazie alla connettività wireless, alla stampa fronte/retro automatica e alla qualità fotografica Canon. La puoi anche controllare tramite l’app dello smartphone.

Fai da te

Set Bosch 34 pezzi. Sei un amante dei lavoretti domestici? Questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi questo set con 34 punte e bit di avvitamento in titanio della Bosch in promo con uno sconto del 60% e costa meno di 10 euro. Nella confezione trovi: 5 x punte Ø 2-5 mm per metallo, plexiglass e plastica dura; 5 x punte Ø 5-8 mm per muratura, pietra calcarea, naturale e artificiale, 5 x punte Ø 4-8 mm per legno duro, legno dolce e plastica, 13 x bit di avvitamento lunghezza 25 mm (3 x a croce, 3 x Pozidriv, 3 x a taglio, 4 x Torx), 3 x giradadi, 1 x raccordo per giradadi, 1 x portabit universale, 1 x svasatore. Non può mancare nella tua cassetta degli attrezzi.

Antivirus

McAfee Total Protection. Sconto incredibile dell’80% per l’antivirus McAfee Total Protection 2025 valido per 5 dispositivi (computer, smartphone e tablet). Solamente per oggi lo trovi a meno di 20 euro e fai un super affare. Oltre a proteggere il tuo dispositivo dai malware e dai virus, puoi utilizzare anche una VPN che protegge la tua navigazione online e un gestore delle password.

per (computer, smartphone e tablet). Solamente per oggi lo trovi a meno di 20 euro e fai un super affare. Oltre a proteggere il tuo dispositivo dai malware e dai virus, puoi utilizzare anche una VPN che protegge la tua navigazione online e un gestore delle password. Antivirus Norton 360 Deluxe 2025. Offerta shock per l‘antivirus Norton 360 Deluxe 2025 che include anche Norton Utilities Ultimate per pulire e ottimizzare le performance del PC. Solo per oggi la versione per 5 dispositivi è in promo con uno sconto dell’80% e la paghi meno di 25 euro. Abbonamento valido per 15 mesi. Hai accesso anche alla VPN per una navigazione più sicura.

Come vedere la quarta giornata di Champions League in TV e streaming

Oggi torna in campo la Champions League per il quarto turno del girone di qualificazione. E scendono in campo Napoli e Juventus. I campioni d’Italia affrontano l’Eintracht Francoforte, in un match che si preannuncia spettacolare. Calcio d’inizio alle ore 18:55. Stasera, invece, la Juventus ospita in casa lo Sporting Lisbona, in un match importantissimo in ottica qualificazione. Entrambi i match sono un’esclusiva Sky e NowTV e potrai vederli sia in TV sia in streaming. Domani, invece, scenderanno in campo Inter e Atalanta.

Se non sei ancora abbonato a nessuna piattaforma, puoi sfruttare le ottime occasioni per NowTV e Prime Video. Ti basta cliccare sui link qui in basso per scoprire le promo disponibili.

ABBONATI A NOWTV CON LO SCONTO DEL 33%

COME VEDERE INTER – KAIRAT ALMATY IN STREAMING GRATIS

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui