Amazon, macchina caffè Nespresso crolla di prezzo: sconti fino all'80%

Amazon

Amazon ha appena ufficializzato il primo grande evento dedicato alle offerte: dal 10 marzo partiranno le promo di Primavera e ci aspetteranno giorni con tante promo interessanti. Alcune sono già partite in anticipo e le abbiamo raccolte qui in basso: trovi veramente di tutto, dai classici smartphone top di gamma fino agli elettrodomestici per la casa. Tra i telefoni, cattura l’attenzione la nuova promo per il Galaxy S26 Ultra: il telefono appena lanciato da Samsung è disponibile con un doppio sconto e risparmi ben 300 euro. Ottime occasioni anche tra gli elettrodomestici, come la macchina per il caffè De’Longhi Nespresso a metà prezzo e con 60 capsule disponibili nella confezione.

Su Amazon tornano anche le promo per alcuni dei servizi più amati. Puoi abbonarti gratis per tre mesi ad Amazon Music Unlimited oppure per due mesi a Kindle Unlimited. L’abbonamento per tre mesi ad Audible, invece, costa solamente 0,99 euro. Non perdere queste opportunità e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 4 marzo

Smartphone

Galaxy S26 Ultra. La promo lancio dedicata al Galaxy S26 Ultra si arricchisce di una novità. Solo per pochissimi giorni, allo sconto lancio di 200 euro puoi aggiungere il coupon di 100 euro . In questo modo il risparmio totale è di 300 euro, a cui aggiungere uno sconto aggiuntivo di 30 euro se sei iscritto a Prime Student. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis e utilizzare il servizio Recommerce per ottenere il valore di permuta del tuo vecchio telefono. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori telefoni Android sul mercato: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici, processore Snapdragon 8 Gen 5 , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.La stessa promo è disponibile anche per il Galaxy S26+: oltre allo sconto lancio di 200 euro, puoi aggiungere il coupon che ti fa risparmiare altri 100 euro

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Offerta shock per questo paio di cuffie Bluetooth : da oggi sono disponibili su Amazon con uno sconto del 70% e il prezzo crolla al minimo storico . Le paghi meno di 25 euro e assicurano una qualità dell’audio elevata. Sono dotate della cancellazione del rumore, sono comode da indossare e con un’autonomia fino a 40 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Una delle offerte top disponibili oggi.

Smartwatch

Garmin Instinct E. L’orologio per gli sportivi di Garmin è in offerta su Amazon con uno sconto del 28% e il prezzo scende al minimo storico . Il risparmio è di poco inferiore ai 100 euro e approfitti del minimo storico. Dotato di uno schermo ampio che mostra tutte le info di cui hai bisogno e statistiche avanzate durante gli allenamenti. A disposizione hai più di 70 app per lo sport e la batteria ha una durata che può arrivare fino a 16 giorni. Sullo schermo ricevi anche le notifiche dello smartphone.

Smart TV

Smart TV TCL da 65 pollici. Super offerta per il televisore TCL da 65 pollici della serie Q6C. Disponibile con uno sconto del 41% che ti permette di risparmiare più di 400 euro sul prezzo di listino. Hai anche la comodità del pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Parliamo di un pannello QLED 4K che garantisce colori vividi e neri profondi, supportato da Google TV per l’accesso immediato a tutte le app di streaming. Dotato di HDR10+ e Game Master per un’esperienza fluida anche con le console di ultima generazione.

Cuffie

Beats Studio Pro. Offerta speciale per le ottime cuffie over-ear Beats Studio Pro. Da oggi sono disponibili su Amazon con uno sconto del 55% e risparmi ben 220 euro su quello consigliato. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un paio di cuffie top di gamma con cancellazione del rumore professionale, audio spaziale personalizzato e un’autonomia prolungata. I bassi sono profondi e i suoni fedeli all’originale. Compatibili sia con i dispositivi Apple sia con Android.

Elettrodomestici

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop. Un’offerta completa per chi vuole cambiare marcia al risveglio: la De’Longhi Nespresso Vertuo Pop è scontata del 46% e il pacchetto include già 60 capsule assortite . Grazie alla tecnologia Centrifusion™ , la macchina legge il codice a barre sulla capsula e regola automaticamente i parametri di estrazione. Macchinetta per il caffè automatica perfetta per la tua cucina e anche per l’ufficio. Puoi scegliere tra quattro formati per la tazza.

e è al suo . È disponibile il e risparmi ben 250 euro. La caratteristica unica? Il della a direttamente sulla base, che igienizza e scioglie anche il grasso più ostinato. È il compagno ideale per chi ha animali o bambini in casa: con un’unica passata raccoglie la polvere e igienizzi il pavimento. Tapo C210. Se vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione senza spendere cifre esagerate, questa è la promo che fa per te. Su Amazon è disponibile la telecamera per l’interno Tapo C210 in promo con uno sconto del 50% e la paghi meno di 20 euro. Assicura immagini in alta definizione, visione notturna e notifiche in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. Facile da installare, ti permette di controllare in ogni momento tramite l’app dello smartphone cosa sta accadendo dentro l’abitazione.

