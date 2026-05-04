Amazon, iPhone al minimo storico e sconti esagerati: le offerte di oggi
Dall'iPhone 15 al minimo storico fino al robot aspirapolvere Lefant a prezzo stracciato, scopri le migliori promo disponibili oggi su Amazon.
Inizia una nuova settimana e su Amazon arrivano tante promo speciali che ti permettono di fare grandissimi affari. Con l’inizio del mese debuttano anche nuove promo, come quella disponibile per il Galaxy S26 Ultra. Lo smartphone top di Samsung è disponibile con un doppio sconto che lo fa diventare il prodotto del giorno. Oltre a quello fisso, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 251 euro e lo sconto totale supera i 550 euro. Non è l’unica promo shock del giorno. Tra gli smartwatch, ad esempio, trovi il Galaxy Watch Ultra al minimo storico, mentre se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie Bluetooth, trovi un modello economico con uno sconto dell’85%. Tra gli elettrodomestici, c’è il robot aspirapolvere Lefant con un super sconto di ben 400 euro.
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Amazon, offerte 4 maggio
Smartphone
- Galaxy S26 Ultra (doppio sconto e risparmi più di 550 euro)
Ecco l’offerta che sta facendo più parlare di sé in queste ultime ore. Su Amazon è disponibile il Galaxy S26 Ultra in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 18% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon del valore di 251,21 euro che si attiva nella fase di check-out. Il risparmio totale supera i 550 euro e lo sconto si aggira sul 32%. Inutile dire che per questo smartphone si tratta del minimo storico. Un’occasione unica per un telefono uscito sul mercato da poche settimane e considerato uno dei migliori. Non stiamo esagerando, basta vedere la scheda tecnica. Display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, funzione Privacy per lo schermo che ti protegge da sguardi indiscreti, processore Snapdragon 8 Gen5, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 5000 mAh.
- iPhone 15 (sconto speciale e minimo storico)
Se sei alla ricerca di un iPhone e non vuoi spendere cifre folli, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile l’iPhone 15 con uno sconto del 22% e risparmi poco più di 150 euro su quello di listino. Sebbene sia uscito sul mercato da poco più di un anno, resta uno smartphone con ottime caratteristiche: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A16 Bionic che assicura prestazioni fluide, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel e teleobiettivo 2x, batteria che dura per tutto il giorno e si ricarica rapidamente grazie all’uscita USB-C.
- realme 16 Pro+ (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)
Ottima offerta per il realme 16 Pro Plus, smartphone che si posiziona nella fascia medio-alta e dotato di una caratteristica unica: la batteria da 7000 mAh che può durare fino a tre giorni. Grazie alla promo lampo di Amazon approfitti dello sconto del 25% presente nella pagina prodotto e risparmi poco più di 130 euro su quello di listino. Le caratteristiche tecniche sono molto interessanti: schermo AMOLED curvo da 6,8 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz. Processore Snapdragon 7 Gen4, 8 gigabyte di RAM e memoria da 256 gigabyte. Ottimo il comparto fotografico composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e selfie camera da 50 megapixel. Un affare che non devi farti sfuggire.
- Galaxy A16 (prezzo mini e affare per tutti)
L’occasione che non devi farti sfuggire oggi se non vuoi spendere grosse cifre per il tuo nuovo smartphone. Su Amazon è disponibile il Galaxy A16 in promo a un prezzo inferiore ai 110 euro e approfitti del minimo storico. Il rapporto qualità-prezzo è elevatissimo e lo dimostra la scheda tecnica. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore che assicura buone prestazioni e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5000 mAh dura per tutto il giorno e non ti tradisce.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth (85% di sconto e costa meno di 20 euro)
Una delle migliori promo del giorno. Da oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con uno sconto dell’85% e le paghi meno di 20 euro. Auricolati comodi da indossare e che assicura una qualità del suono elevata con bassi immersivi. L’autonomia raggiunge le quaranta ore e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone tramite Bluetooth. A questo prezzo sono un affare che non devi farti sfuggire.
- Striscia LED Tp-Link Tapo (la più venduta e costa pochissimo)
Altra promo lowcost che non devi farti sfuggire. Da oggi trovi su Amazon questa striscia LED Tp-Link Tapo L900 da 5 metri in promo con uno sconto del 43% e la paghi solamente 16 euro. Un vero affare per chi vuole rendere la propria abitazione più colorata. La puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone o con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. Ideale per la tua abitazione, per gli esercizi commerciali e per le feste con gli amici.
- Stampante multifunzione HP Envy 6520e (36% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Una stampante non può mai mancare nella propria abitazione e se non vuoi spendere cifre esagerate per un nuovo modello, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi la stampante multifunzione HP Envy 6520e in promo con uno sconto del 36% e risparmi decine di euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Stampa fronte-retro e la puoi utilizzare anche per fotocopiare e per scansionare documenti. La puoi controllare anche da remoto utilizzando l’app per lo smartphone.
Smartwatch
- Galaxy Watch Ultra (31% di sconto e 5 rate a tasso zero)
L’orologio super resistente che devi acquistare oggi. Su Amazon trovi il Galaxy Watch Ultra in promo con uno sconto del 31% che ti fa risparmiare più di 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo super luminoso, design in titanio che lo rende resistente agli urti, alle cadute e lo puoi utilizzare anche in mezzo al deserto. La piattaforma Galaxy AI ti aiuta a monitorare il tuo stato di salute e fornisce info in tempo reale sulla frequenza cardiaca e sulla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Supporta tante modalità di allenamento e il chip GPS ti geolocalizza nel giro di pochissimi secondi.
- Amazfit Active 2 (offerta speciale e prezzo al minimo)
Prezzo speciale per l’Amazfit Active 2, smartwatch per la vita di tutti i giorni disponibile su Amazon con uno sconto del 31% e approfitti del minimo storico. Un orologio che si adatta al tuo stile di vita e che offre tante funzioni smart. Schermo AMOLED ampio e che mostra tutte le info più importanti, monitoraggio della salute con tracciamento preciso della frequenza cardiaca e del sonno, supporto a più di 160 modalità di allenamento. A bordo anche un GPS super preciso con mappe gratuite per le escursioni all’aperto. La batteria ha una durata fino a 10 giorni.
Smart TV
- Fire TV Serie 2 (32% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Torna in offerta il Fire TV Serie 2, smart TV realizzato da Amazon e arrivato alla seconda generazione. Grazie alla promo disponibile questa settimana, trovi in offerta sia il modello da 32 pollici (sconto del 32% e risparmi quasi 100 euro), sia il modello da 40 pollici (sconto del 31%). Per entrambe le versioni hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Televisore economico, ma che assicura una qualità delle immagini elevata e colori realistici. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.
Elettrodomestici
- Lefant M2 Plus (67% di sconto e risparmi 400 euro)
Offerta shock su Amazon per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2 Plus. Grazie allo sconto del 67%, oggi risparmi ben 400 euro e ti porti a casa un alleato formidabile per la pulizia quotidiana a un prezzo mai visto prima. Caratterizzato da un design ultra-compatto, è in grado di infilarsi sotto letti e divani dove gli altri non arrivano. Offre una pulizia personalizzata tramite app e un’aspirazione potente che non lascia scampo a polvere e peli di animali. Grazie alla stazione per lo svuotamento automatico la manutenzione ordinaria non sarà più un problema. Mappa alla perfezione tutta l’abitazione.
- Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA (33% di sconto e prezzo al minimo)
Prezzo al minimo per la scopa elettrica senza filo Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA. Approfitta dell’offerta lampo su Amazon per avere uno sconto del 33% su un dispositivo che aspira e lava contemporaneamente. La sua caratteristica unica è il tubo flessibile che ti permette di arrivare ovunque senza doverti piegare, mentre la tecnologia AQUA dimezza i tempi di pulizia. Potente, leggera e dotata di regolazione intelligente dell’aspirazione, è l’affare del giorno tra gli aspirapolvere.
- Friggitrice ad aria Ariete (35% di sconto e affare per tutti)
Se hai una famiglia numerosa, questa è la promo che stavi aspettando: la friggitrice ad aria Ariete con un cestello da 9 litri è al minimo storico grazie allo sconto del 35%. Puoi cucinare grandi quantità di cibo in modo sano e con pochissimo olio. Dotata di programmi preimpostati e temperatura regolabile, assicura cotture uniformi e croccanti per ogni tipo di pietanza. È robusta, capiente e facilissima da pulire. Il cestello trasparente ti permette di avere sempre uno sguardo su quello che stai cucinando.
- Nespresso Inissia (minimo storico e 90 euro di cialde gratis)
Promozione speciale su Amazon per la Nespresso Inissia, l’iconica macchina per il caffè espresso. Oltre allo sconto del 28%, acquistandola ricevi buoni sconto del valore di 90 euro per l’acquisto di cialde originali Nespresso, e puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Compatta, veloce e semplicissima da usare, raggiunge la temperatura ideale in pochi secondi per garantirti un caffè perfetto ogni volta che vuoi. Ideale per la tua abitazione e anche per l’ufficio.
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