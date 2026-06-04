Amazon, macchina caffè De'Longhi crolla di prezzo: 85% di sconto

Amazon

Continuano le offerte shock che anticipano il Prime Day 2026 che inizierà il 23 giugno. Anche oggi su Amazon troviamo tante nuove occasioni che permettono di fare grandissimi affari e noi di Libero Tecnologia ne abbiamo selezionate una dozzina e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Trovi veramente di tutto, dagli smartphone agli elettrodomestici. Tra le offerte top c’è sicuramente il Galaxy S25 che troviamo a un prezzo stracciato e risparmi quasi 400 euro. Per chi vuole spendere meno c’è il Galaxy A17 a meno di 150 euro.

Non mancano le occasioni per gli smart TV: il Samsung Neo QLED da 75 pollici con risoluzione 8K è disponibile con uno sconto del 71% e risparmi ben 3700 euro. Se, invece, stai cercando il prossimo compagno per la pulizia domestica, trovi su Amazon il robot aspirapolvere Lefant M5 Max con un doppio sconto e risparmi ben 1400 euro. Per un caffè a casa come quello del bra, invece, c’è la De’Longhi Rivelia con un super sconto di ben 300 euro e al prezzo più basso di sempre. Non perdere tempo e approfitta subito delle migliori promo del giorno.

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Amazon, migliori offerte 4 giugno

Smartphone

Galaxy S25 (prezzo in picchiata e risparmi centinaia di euro)

Offerta eccezionale per il Galaxy S25 . Da oggi è disponibile al prezzo più basso di sempre con uno sconto del 38% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Un’occasione unica per acquistare un telefono top a un prezzo mai visto prima . La scheda tecnica mostra tutte le potenzialità dello smartphone: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici, processore Snapdragon 8 Elite, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera frontale da 12 megapixel per scatti perfetti e una batteria che dura per tutto il giorno. A bordo hai accesso a tutti i servizi di Galaxy AI.

Offerta eccezionale per il . Da oggi è disponibile al con uno e su quello di listino. Un’occasione unica per acquistare un telefono top a un . La scheda tecnica mostra tutte le potenzialità dello smartphone: da processore Snapdragon 8 Elite, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera frontale da 12 megapixel per scatti perfetti e una batteria che dura per tutto il giorno. A bordo hai accesso a tutti i servizi di Galaxy AI. iPhone Air (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

L’affare che non devi farti scappare. Su Amazon è disponibile l’ iPhone Air in promo con un super sconto del 27% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Per un telefono Apple uscito sul mercato da pochissimi mesi si tratta di un’occasione veramente unica. La particolarità dell’iPhone Air è il design: super sottile e molto leggero. La scheda tecnica è quella di un top di gamma: schermo ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel.

L’affare che non devi farti scappare. Su Amazon è disponibile l’ in con un e su quello di listino. Per un telefono Apple uscito sul mercato da pochissimi mesi si tratta di un’occasione veramente unica. La particolarità dell’iPhone Air è il design: super sottile e molto leggero. La scheda tecnica è quella di un top di gamma: con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel. Galaxy A57 (25% di sconto e affare per tutti)

Rapporto qualità-prezzo elevato per il Galaxy A57 , nuovo telefono medio di gamma di Samsung. Grazie alla promo del 25% presente su Amazon risparmi ben 150 euro e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. Le caratteristiche sono molto interessanti: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo smartphone, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida che ti accompagna per tutto il giorno.

elevato per il , nuovo telefono medio di gamma di Samsung. Grazie alla presente su e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. Le caratteristiche sono molto interessanti: da 6,7 pollici, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo smartphone, tripla fotocamera posteriore con e una con ricarica rapida che ti accompagna per tutto il giorno. Galaxy A17 (costa pochissimo e sconto mai visto prima)

Ecco l’offerta del giorno se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Solo per pochissimi giorni trovi il Galaxy A17 in promo con uno sconto del 24% e risparmi decine di euro su quello di listino. Il prezzo non deve trarre in inganno, vale molto più di quanto lo paghi. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Non perdere questa opportunità.

Prodotti lowcost

Powerbank magnetico (78% di sconto e costa pochissimo)

Una delle migliori occasioni del giorno. Da oggi su Amazon trovi questo powerbank magnetico compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone in promo con un super sconto del 78% e il prezzo scende a soli 20 euro . Un accessorio fondamentale se sei sempre in viaggio e hai bisogno di una batteria esterna per non rimanere senza carica al tuto smartphone. Sulla scocca è presente anche LED che mostra il livello di carica residuo.

Una delle Da oggi su Amazon trovi questo compatibile con tutti gli in con un e il . Un accessorio fondamentale se sei sempre in viaggio e hai bisogno di una batteria esterna per non rimanere senza carica al tuto smartphone. Sulla scocca è presente anche LED che mostra il livello di carica residuo. Caricabatteria da auto Belink BoostCharge (57% di sconto e prezzo stracciato)

L’accessorio che non può mancare nella tua auto. Solo per oggi trovi questo caricabatteria che si collega alla presa accendisigari con uno sconto del 57% e lo paghi solamente 12 euro . Permette di ricaricare fino a due dispositivi alla volta ed è compatibile con praticamene qualsiasi smartphone.

L’accessorio che non può mancare nella tua auto. Solo per oggi trovi questo caricabatteria che si collega alla con uno e lo . Permette di ricaricare fino a due dispositivi alla volta ed è compatibile con praticamene qualsiasi smartphone. Stazione di ricarica INIU (offerta a tempo e affare per tutti)

Una stazione di ricarica wireless universale a un prezzo mai visto prima. Da oggi trovi su Amazon questa stazione di ricarica compatibile con i dispositivi Apple in promo con uno sconto del 39% e la paghi meno di 20 euro. Puoi ricaricare contemporaneamente smartphone, smartwatch e le AirPods. L’accessorio fondamentale da avere sulla scrivania dell’ufficio o nel proprio studio.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick HD (offerta lancio e prezzo al mini)

La novità del giorno porta il nome di Fire TV Stick HD. Amazon ha lanciato la nuova versione della sua chiavetta multimediale e solo per pochissimi giorni la trovi in promo lancio con uno sconto del 30%. Un’occasione imperdibile per rendere ancora più intelligente il tuo smart TV. Collegandolo alla porta HDMI accedi a un mondo di app e di servizi unico, a partire da tutte le principali piattaforme di video streaming. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrato per gestire facilmente tutti i dispositivi intelligenti presenti nella tua abitazione. Non perdere questa occasione.

Smartwatch

Apple Watch Series 11 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Continua a calare il prezzo dell’Apple Watch Series 11 . Lo smartwatch top dell’azienda di Cupertino è in promo con uno sconto del 29% e risparmi ben 140 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Cassa da 46 mm (la più grande tra le versioni disponibili), monitoraggio avanzato della salute con frequenza in tempo reale e la possibilità di effettuare anche un ECG per la variabilità cardiaca. Nuovi parametri per valutare la qualità del tuo riposo e un compagno fondamentale per migliorare giorno dopo giorno.

Continua a . Lo smartwatch top dell’azienda di Cupertino è in con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il . Cassa da 46 mm (la più grande tra le versioni disponibili), monitoraggio avanzato della salute con frequenza in tempo reale e la possibilità di effettuare anche un per la Nuovi parametri per valutare la qualità del tuo riposo e un compagno fondamentale per migliorare giorno dopo giorno. Galaxy Watch8 Classic (35% di sconto e prezzo in picchiata)

Tra le offerte top disponibili da oggi per uno smartwatch, quella disponibile per il Galaxy Watch8 Classic cattura l’attenzione. Il wearable è disponibile su Amazon con uno sconto del 35% e risparmi ben 180 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Come si intuisce dal nome, si caratterizza per un design che ricorda gli orologi analogici con la ghiera girevole, ma l’anima è profondamente moderna. Monitoraggio avanzato della salute con analisi della composizione del corpo, supporto a più di 90 modalità di allenamento. Una vera occasione da non farsi sfuggire.

Smart TV&Soundbar

Smart TV Samsung Neo QLED da 75 pollici (71% di sconto e risparmi 3700 euro)

Una super offerta che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi lo smart TV Samsung Neo QLED da 75 pollici con risoluzione 8K in promo con uno sconto del 71% e risparmi 3700 euro su quello di listino. Un’occasione che non devi farti sfuggire: le scorte sono limitate e possono terminare da un momento all’altro. Sul televisore c’è ben poco da dire: pannello dotato di Mini LED per un controllo preciso dei colori, processore che migliora la risoluzione di qualsiasi contenuto e sistema operativo Tizen che supporta tantissime applicazione, tra cui tutte quelle per lo streaming video.

Una super offerta che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi lo da con in con uno e su quello di listino. Un’occasione che non devi farti sfuggire: le scorte sono limitate e possono terminare da un momento all’altro. Sul televisore c’è ben poco da dire: per un controllo preciso dei colori, processore che migliora la risoluzione di qualsiasi contenuto e sistema operativo Tizen che supporta tantissime applicazione, tra cui tutte quelle per lo streaming video. Soundbar LG S70TR (offerta lampo e prezzo in picchiata)

Il grande cinema entra nel tuo salotto a meno di metà prezzo. La soundbar LG S70TR crolla su Amazon con un super sconto del 44% che la porta dritta al suo minimo storico. Per alleggerire ulteriormente la spesa, puoi scegliere il comodo pagamento dilazionato in 5 rate a tasso zero. Questa soundbar premium, completa di subwoofer wireless e altoparlanti posteriori inclusi, offre un audio surround da cinema e dialoghi cristallini per film, serie TV e gaming. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV.

Elettrodomestici

De’Longhi Rivelia (300 euro di sconto e 5 rate a tasso zero)

Offerta shock per la macchina per il caffè professionale De’Longhi Rivelia. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% e il prezzo crolla al minimo storico, con un risparmio netto di poco superiore ai 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Macchina da caffè automatica con montalatte integrato che permette di preparare fino a 8 bevande differenti. Grazie al macinacaffè integrato, puoi inserire direttamente i chicchi della tua miscela preferita. Dotata anche di un pratico display a colori.

Offerta shock per la macchina per il caffè professionale De’Longhi Rivelia. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% e il prezzo crolla al minimo storico, con un risparmio netto di poco superiore ai 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Macchina da caffè automatica con montalatte integrato che permette di preparare fino a 8 bevande differenti. Grazie al macinacaffè integrato, puoi inserire direttamente i chicchi della tua miscela preferita. Dotata anche di un pratico display a colori. Lefant M5 Max (doppio sconto e risparmi 1400 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma Lefant M5 Max demolisce il prezzo di listino grazie a uno sconto fisso del 71% a cui si aggiunge un ulteriore 10% di sconto automatico al check-out . Questa combo ti permette di risparmiare ben 1400 euro sul prezzo di listino. Dotato di un sistema zero-grovigli perfetto per i peli degli animali e di una stazione premium con lavaggio e asciugatura automatica dei moci, fa tutto da solo per settimane. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone, oppure gli assistenti vocali.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma demolisce il prezzo di listino grazie a uno . Questa combo ti permette di sul prezzo di listino. Dotato di un sistema zero-grovigli perfetto per i peli degli animali e di una stazione premium con lavaggio e asciugatura automatica dei moci, fa tutto da solo per settimane. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone, oppure gli assistenti vocali. DJI ROMO S (super risparmio e prezzo al minimo)

Il robot aspirapolvere DJI Romo S è disponibile su Amazon con un’ offerta a tempo che ti fa risparmiare il 31% . Si tratta del suo minimo storico assoluto su Amazon. Sfruttando i sensori di ultima generazione per la mappatura laser, questo dispositivo si muove in casa con una precisione chirurgica, garantendo un’aspirazione potentissima e un’efficienza totale. Dotato di una stazione base autopulente e di una spazzola anti groviglio che raccoglie tutto quello che incontra lungo la strada.

Il robot aspirapolvere è disponibile su Amazon con un’ . Si tratta del suo su Amazon. Sfruttando i sensori di ultima generazione per la mappatura laser, questo dispositivo si muove in casa con una precisione chirurgica, garantendo un’aspirazione potentissima e un’efficienza totale. Dotato di una stazione base autopulente e di una spazzola anti groviglio che raccoglie tutto quello che incontra lungo la strada. Tineco FLOOR ONE S7 Pro (47% di sconto e costa quasi la metà)

La lavapavimenti e aspirapolvere Tineco Floor One S7 Pro è la protagonista assoluta del giorno con uno sconto shock del 47% che fa letteralmente crollare il prezzo di listino, permettendoti di risparmiare ben 270 euro netti. Per rendere questo gioiello tecnologico super accessibile, puoi inoltre dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero. Questo dispositivo top di gamma aspira e lava in un’unica passata grazie al sistema di flusso d’aria bilanciato e alla spazzola motorizzata avanzata, rimuovendo anche lo sporco più ostinato. Soluzione all-in-one che ti semplifica le pulizie quotidiane.

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