Amazon, macchina caffè De'Longhi crolla di prezzo e sconti all'85%

Amazon

Per fare degli ottimi affari non bisogna spendere cifre esagerate. E ce lo dimostra Amazon con le offerte per i prodotti tech che ogni giorno troviamo sul sito di e-commerce. Non solo smartphone, che da sempre sono uno dei dispositivi più amati e ricercati, ma anche e soprattutto accessori tech economici, come cuffie, casse Bluetooth e molto altro. In questa nostra guida all’acquisto, ad esempio, trovi un paio di auricolari wireless con uno sconto dell’84% che fa scendere il prezzo a meno di 25 euro. Se, invece, sei alla ricerca di una nuova macchina per il caffè, trovi la De’Longhi Perfetto Magnifica S con uno sconto del 40% e al prezzo più basso di sempre.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 4 febbraio

Smartwatch

iPhone 15. Continua l’ottima offerta per l’ iPhone 15 . Lo smartphone top di Apple è disponibile su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare ben 150 euro e approfitti del punto più basso degli ultimi mesi . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Nonostante sia uscito sul mercato da oramai più di un anno, resta un dispositivo affidabile, performante e che viene continuamente aggiornato da parte di Apple. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A16 Bionic e doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel. Non perdere questa opportunità.

. Lo smartphone top di Apple è disponibile su con uno che ti fa e approfitti del . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Nonostante sia uscito sul mercato da oramai più di un anno, resta un dispositivo affidabile, performante e che viene continuamente aggiornato da parte di Apple. da e doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel. Non perdere questa opportunità. Google Pixel 9A. Il re della fascia media torna in promo con un’occasione da non farsi scappare. Parliamo del Google Pixel 9A che da oggi troviamo con un ottimo sconto del 33% e risparmi ben 180 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Scheda tecnica che si basa un display Actua fluido e ad alta risoluzione. processore Tensor che supporta i sistemi AI di Google, doppia fotocamera posteriore per scatti professionali in ogni momento.

che da oggi troviamo con un del e su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Scheda tecnica che si basa un display Actua fluido e ad alta risoluzione. processore Tensor che supporta i sistemi AI di Google, doppia fotocamera posteriore per scatti professionali in ogni momento. vivo V50 Lite. Per chi vuole un telefono affidabile senza spendere cifre esorbitanti, su Amazon è disponibile il vivo V50 Lite con uno sconto del 29% e lo paghi meno di 200 euro . Telefono che si posiziona nella fascia tra gli entry level e i medio di gamma, ma in grado di assicurare prestazioni top. Il merito è del processore MediaTek integrato e del display AMOLED da 6,77 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz. La fotocamera principale da 50 megapixel assicura scatti di ottima qualità in ogni situazione. Chiudiamo con la batteria da 6500 mAh che ti permette di utilizzare il telefono fino a due giorni senza troppi sforzi.

con uno e lo . Telefono che si posiziona nella fascia tra gli entry level e i medio di gamma, ma in grado di assicurare prestazioni top. Il merito è del e del da ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz. La da assicura scatti di ottima qualità in ogni situazione. Chiudiamo con la che ti permette di utilizzare il telefono fino a due giorni senza troppi sforzi. realme 14T. Altra soluzione economica se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Da oggi su Amazon è disponibile il realme 14T con uno sconto del 37% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Per questo modello si tratta del minimo storico. Telefono medio di gamma in grado di assicurare ottime prestazioni grazie a uno schermo AMOLED super fluido, processore MediaTek di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel con intelligenza artificiale una batteria da 5320 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Ecco una delle migliori promo disponibili oggi. Su Amazon trovi questo ottimo paio di cuffie Bluetooth in offerta con uno sconto dell’84% e il prezzo scende a soli 25 euro. Ottima qualità del suono, cancellazione del rumore e si collegano facilmente a qualsiasi telefono. Autonomia fino a 48 ore. Sulla custodia di ricarica è presente anche uno schermo LED che mostra la percentuale di carica delle cuffie.

in con uno e il Ottima qualità del suono, cancellazione del rumore e si collegano facilmente a qualsiasi telefono. Autonomia fino a 48 ore. Sulla custodia di ricarica è presente anche uno schermo LED che mostra la percentuale di carica delle cuffie. Speaker Bluetooth Sony SRS-XB100. Altra offerta speciale da non farsi sfuggire. Oggi sul sito di e-commerce è disponibile la cassa Bluetooth Sony SRS-XB100 in promo con uno sconto del 50% e la paghi veramente poco . Assicura un’ottima qualità del suono e ha dimensioni compatte. Resistente ad acqua e polvere, si collega facilmente con qualsiasi smartphone. La puoi acquistare per la tua abitazione oppure per utilizzarla nelle feste con gli amici.

in con uno e la . Assicura un’ottima qualità del suono e ha dimensioni compatte. Resistente ad acqua e polvere, si collega facilmente con qualsiasi smartphone. La puoi acquistare per la tua abitazione oppure per utilizzarla nelle feste con gli amici. Set Bosch da 34 pezzi. Si tratta di uno dei kit per il fai da te più venduto su Amazon. Il motivo è semplice: da oggi è disponibile con uno sconto del 34% e lo paghi meno di 10 euro. All’interno trovi una selezione completa di punte per forare metallo, muratura e legno, insieme a una vasta gamma di bit per ogni tipo di vite, dalle classiche a croce fino alle più specifiche Torx. La dotazione è completata da un portabit universale magnetico e da uno svasatore.

Smartwatch

Xiaomi Smart Band 9 Pro. Uno dei migliori orologi che puoi acquistare oggi per rapporto qualità-prezzo. Lo Xiaomi Smart Band 9 Pro è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 50 euro. Si tratta di un orologio perfetto per la vita di tutti i giorni dotato di uno schermo grande e molto luminoso, di sensori che monitorano costantemente i tuoi parametri vitali e di più di 100 modalità di allenamento. Uno dei punti forti è la batteria che può durare fino a 21 giorni.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select. Tra i Fire TV Stick di Amazon è il più recente e anche uno dei più economici. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select in promo a un prezzo di soli 29,99 euro con uno sconto del 45% su quello di listino. Si tratta di una promo speciale che non devi farti scappare. Modello base che supporta la risoluzione 4K e che permette di vedere tutti i tuoi contenuti preferiti, dai film alle serie TV fino ai documentari e allo sport. Facile da configurare e da utilizzare. Nella confezione anche il telecomando con Alexa.

di è il più recente e anche uno dei Da oggi trovi il in a un con uno del su quello di listino. Si tratta di una promo speciale che non devi farti scappare. Modello base che supporta la e che permette di vedere tutti i tuoi contenuti preferiti, dai film alle serie TV fino ai documentari e allo sport. Facile da configurare e da utilizzare. Nella confezione anche il telecomando con Alexa. Fire TV Stick 4K Plus. Se vuoi un po’ più di prestazioni, il Fire TV Stick 4K Plus è il modello che fa per te. Da oggi è disponibile con uno sconto del 43% e lo paghi meno di 40 euro. Perfetto anche se hai già un televisore smart, permette di accedere a tante funzioni uniche e accedi a tutti i tuoi contenuti preferiti. Oltre alle piattaforme di video streaming, puoi anche gestire i dispositivi smart presenti in casa utilizzando il telecomando con Alexa che ricevi nella confezione. Non farti scappare questa super occasione.

Smart TV

Smart TV Haier da 43 pollici. Offerta shock che non puoi farti scappare. Solo per oggi su Amazon trovi il televisore Haier da 43 pollici e risoluzione 4K in promo con uno sconto incredibile del 47% e lo paghi praticamente la metà. Il risparmio netto è di ben 180 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Oltre all’ottima qualità delle immagini, il televisore assicura anche il pieno supporto a tutte le principali piattaforme di video streaming. Un’ottima soluzione lowcost per la tua abitazione.

Tablet

Galaxy Tab A11+. Ottima occasione per il Galaxy Tab A11+, tablet di Samsung versatile e che puoi utilizzare non solo per l’intrattenimento, ma anche per lo studio e il lavoro. Il merito è di una scheda tecnica equilibrata, ma con ottime componenti, a partire dallo schermo da 11 pollici e dal processore che assicura ottime prestazioni. Grazie ai 128 gigabyte di memoria interna puoi salvare documenti di lavoro e installare tutte le app che vuoi. Non farti scappare questa promo esclusiva di Amazon: può terminare da un momento all’altro.

Elettrodomestici

De’Longhi Perfetto Magnifica S. Grazie allo sconto del 40% , che ti permette di risparmiare ben 200 euro , è la macchina per il caffè automatico più venduta su Amazon. E per rendere l’acquisto ancora più accessibile, puoi pagarla in 5 rate a tasso zero . Parliamo della macchina per il caffè De’Longhi Perfetto Magnifica S che ti permette di gustare un espresso perfetto o un cappuccino cremoso premendo un solo tasto. Grazie al macinacaffè integrato e al sistema di schiumatura del latte, porta l’esperienza del bar direttamente a casa tua, con tutta la qualità e l’affidabilità del marchio De’Longhi.

, che ti permette di , è la macchina per il caffè automatico più venduta su Amazon. E per rendere l’acquisto ancora più accessibile, puoi pagarla in . Parliamo della per il che ti permette di gustare un espresso perfetto o un cappuccino cremoso premendo un solo tasto. Grazie al macinacaffè integrato e al sistema di schiumatura del latte, porta l’esperienza del bar direttamente a casa tua, con tutta la qualità e l’affidabilità del marchio De’Longhi. Lefant M330 Pro. Protagonista di un’ offerta shock , il robot aspirapolvere Lefant M330 Pro vede il suo prezzo crollare con uno sconto del 72% . Il risparmio è enorme: più di 350 euro rispetto al prezzo di listino. Le dimensioni compatte lo rendono perfetto per chi ha poco spazio in casa ed è capace di infilarsi sotto letti e divani dove gli altri robot falliscono. Grazie ai sensori anti-collisione e alla potente aspirazione, gestisce autonomamente la pulizia di tutta la casa, liberandoti dalla schiavitù della scopa elettrica a un prezzo che non si era mai visto prima

, il vede il suo prezzo crollare con uno . Il risparmio è enorme: rispetto al prezzo di listino. Le dimensioni compatte lo rendono perfetto per chi ha poco spazio in casa ed è capace di infilarsi sotto letti e divani dove gli altri robot falliscono. Grazie ai sensori anti-collisione e alla gestisce autonomamente la pulizia di tutta la casa, liberandoti dalla schiavitù della scopa elettrica a un prezzo che non si era mai visto prima Aspirapolvere Hoover. Se preferisci la potenza classica di un aspirapolvere a traino, Hoover propone oggi un affare imbattibile: sconto del 62% e lo paghi meno di 50 euro . Leggero, maneggevole e dotato di una grande capacità di filtraggio, questo modello Hoover è perfetto per chi cerca un prodotto robusto e affidabile senza spendere una fortuna. A questo prezzo è difficile trovare un marchio così prestigioso che garantisca prestazioni simili su ogni tipo di superficie.

a propone oggi un affare imbattibile: . Leggero, maneggevole e dotato di una grande capacità di filtraggio, questo modello Hoover è perfetto per chi cerca un prodotto robusto e affidabile senza spendere una fortuna. A questo prezzo è difficile trovare un marchio così prestigioso che garantisca prestazioni simili su ogni tipo di superficie. Lavasciuga Electrolux DualCare 700. Se lo spazio in casa è prezioso, la soluzione arriva da Electrolux con questa lavasciuga top di gamma che oggi vede il proprio prezzo crollare grazie allo sconto del 44%. Per rendere l’acquisto ancora più leggero, Amazon offre il pagamento in 5 rate a tasso zero. La tecnologia DualCare è il cuore di questa lavasciuga: regola automaticamente la temperatura e il movimento del cesto in base al tipo di tessuto, permettendoti di lavare e asciugare anche i capi più delicati, come la lana, con la certezza che non si restringano. Grazie al programma “Non-Stop 60 Minuti”, potrai avere i tuoi vestiti pronti da indossare in un’ora netta.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui