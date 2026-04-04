Amazon, Fire TV Stick a prezzo stracciato: 80% di sconto
Scopri le migliori offerte disponibili da oggi su Amazon per tanti dispositivi tech, a partire dai Fire TV Stick fino ad arrivare all'iPhone 16.
Le offerte della settimana di Pasqua “atterrano” su Amazon e catturano l’attenzione grazie ai loro sconti elevati. Anche oggi 4 aprile puoi fare ottimi acquisti su un numero elevato di prodotti tecnologici, a partire dai sempre amati smartphone. Ad esempio, torna in offerta l’iPhone 16 al minimo storico e con uno sconto che ti fa risparmiare ben 200 euro. Offerta speciale anche per il Motorola edge 70: con lo sconto del 46% lo paghi praticamente la metà. Continuano anche le promo per i Fire TV Stick con sconti che arrivano fino al 47%. Tra gli elettrodomestici trovi l’ottima macchina per il caffè manuale De’Longhi con uno sconto del 35%. Non perdere queste occasioni e approfittane ora.
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Amazon, migliori offerte 4 aprile
Smartphone
- iPhone 16 (minimo storico e offerta lampo)
Ecco l’occasione del giorno. Da oggi su Amazon è disponibile l’iPhone 16 in promo con uno sconto IVA che fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Per lo smartphone Apple si tratta del minimo storico. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence e assicura prestazioni top, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.
- Motorola edge 70 (46% di sconto e risparmi quasi 400 euro)
Rapporto qualità-prezzo eccezionale per il Motorola edge 70. Lo smartphone top di Motorola da poco uscito sul mercato è disponibile da oggi in promo con uno sconto del 46% e lo paghi quasi la metà. Il risparmio netto sfiora i 400 euro e approfitti di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore anche al FHD), processore Snapdragon 7 Gen 4, doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel e fotocamera per i selfie sempre da 50 megapixel. Per chiudere batteria da 4800 mAh e funzioni AI avanzate.
- Redmi 15C (prezzo al minimo e prezzo stracciato)
Promo speciale per lo smartphone economico di Xiaomi. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 26% e lo paghi solamente 125 euro. Un prezzo alla portata di tutti per un telefono che si rivela utilissimo nella vita di tutti i giorni. Schermo immersivo da 6,9 pollici, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una mega batteria da 6000 mAh con cui copri facilmente due giorni. L’occasione della giornata che non devi farti scappare.
- POCO C85 (27% di sconto e prezzo mini)
Se vuoi spendere ancora meno, su Amazon trovi in offerta il POCO C85. Telefono tra i più apprezzati e venduti su Amazon, da oggi è disponibile con uno sconto del 27% e lo paghi meno di 110 euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Schermo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel supportato dall’AI, batteria da 6000 mAh che dura per due giorni.
Prodotti Amazon
- Fire TV Stick HD (40% di sconto e prezzo mini)
Tornano in offerta i prodotti Amazon e il Fire TV Stick HD cattura subito l’attenzione. Disponibile in offerta con uno sconto del 40% e il prezzo scende a soli 26,99 euro. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Trasforma il tuo vecchio televisore in uno smart TV e permette l’accesso a tutte le principali piattaforme di video streaming. Facile da installare e da configurare, permette anche di gestire i dispositivi smart presenti in casa grazie al telecomando con Alexa integrato presente nella confezione. A questo prezzo è un must have.
- Fire TV Stick 4K Select (47% di sconto e prezzo crollato)
L’ultima versione della chiavetta multimediale di Amazon è in offerta con uno sconto del 47% e approfitti anche del prezzo più basso di sempre. La paghi solamente 28,99 euro e fai un super affare. Rendi ancora più intelligente il tuo smart TV e assicura una qualità 4K di qualsiasi contenuto. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e grazie al telecomando con Alexa integrata puoi anche gestire i dispositivi smart presenti in casa. Supporta anche Xbox Game Pass Ultimate per giocare in cloud con tutti i tuoi titoli preferiti.
- Videocamera Mini 2K+ Blink (44% di sconto e costa pochissimo)
Vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione e non vuoi spendere cifre esagerate? Ecco la promo che fa per te. Su Amazon trovi la telecamera Blink Mini 2K+ in promo con uno sconto del 44% e la paghi meno di 25 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Assicura immagini con risoluzione 2K, zoom 4x ed è dotata anche della visione notturna. Non manca l’audio bidirezionale e la puoi collegare dove vuoi.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth (85% di sconto e costano solo 11 euro)
Ecco l’offerta del giorno che non devi farti scappare. Su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% che fa scendere il prezzo a soli 11 euro. Economiche, ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Assicurano un suono con bassi profondi e sono dotate della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 60 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.
- Oral-B iO 3N (57% di sconto e prezzo al minimo)
Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3N è in sconto del 57% e hai anche la comodità del pagamento in 3 rate a tasso zero. Progettato per offrire una sensazione di pulizia professionale ogni giorno, combina micro-vibrazioni delicate con la testina tonda ispirata ai dentisti per una rimozione della placca impeccabile. Un’occasione d’oro per migliorare la tua igiene orale con un top di gamma a meno di metà prezzo. Nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Smalto Pro-Repair.
- Caricatore UGREEN da 65 W (37% di sconto e lo paghi pochissimo)
Per chi cerca potenza e versatilità in dimensioni compatte, il caricatore rapido UGREEN da 65W è in offerta con uno sconto del 37% e oggi costa solo 20 euro. Grazie alla tecnologia a ricarica rapida, questo dispositivo permette di caricare contemporaneamente smartphone, tablet e persino laptop con la massima efficienza e sicurezza. È l’accessorio indispensabile da tenere nello zaino o sulla scrivania per eliminare l’ingombro di mille alimentatori diversi.
Smartwatch
- Huawei Watch GT 5 (40% di sconto e risparmi 100 euro)
Sconto esagerato per il Huawei Watch GT 5. Lo smartwatch top del colosso cinese è disponibile con uno sconto del 40% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo ampio da 1,43 pollici che mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno, monitoraggio avanzato della salute partendo dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue, più di 100 modalità di allenamento (con nuove funzioni per la corsa e il ciclismo) e una batteria che può durare fino a 14 giorni. Orologio che puoi indossare in ogni momento della giornata.
Smart TV
- Smart TV Samsung da 32 pollici (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)
Occasione speciale per lo smart TV Samsung da 32 pollici che da oggi trovi in promo con uno sconto del 29% e risparmi quasi 100 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Televisore dalle dimensioni compatte e che assicura immagini in alta definizione. Il sistema operativo Tizen è uno dei punti forti e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Perfetto per la camera da letto o per la cucina, soprattutto se non hai molto spazio a disposizione.
Elettrodomestici
- Lefant M3 Max (72% di sconto e risparmi quasi 1000 euro)
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 Max crolla di prezzo con uno sconto del 72%, permettendoti di risparmiare quasi 1000 euro. Questo sistema all-in-one non teme confronti: la sua stazione intelligente svuota la polvere, lava i moci e li asciuga in autonomia per garantire la massima igiene senza sforzo. Grazie alla tecnologia di ultima generazione, mappa la casa con precisione e si muove con agilità anche negli spazi più complessi. Lo puoi controllare da remoto con lo smartphone o con un comando vocale.
- De’Longhi Dedica Style (35% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Gli amanti del caffè espresso non possono farsi sfuggire questa questa macchina manuale: la De’Longhi Dedica Style è al minimo storico con uno sconto del 35% e 5 rate a tasso zero. Compatta, si adatta a ogni cucina offrendo prestazioni professionali e grazie al sistema Thermoblock si riscalda rapidamente. Puoi usare sia il caffè macinato che le cialde E.S.E., preparando cappuccini cremosi grazie al montalatte regolabile.
- Friggitrice ad aria Princess Slim (60% di sconto e 3 rate a tasso zero)
È l’affare “best buy” della giornata per la tua cucina: questa friggitrice ad aria della Princess con cestello da 5,5 litri è in sconto del 60% e costa meno di 50 euro (pagabile in 3 rate a tasso zero). Con un volume ideale per famiglie di 4-5 persone, permette di preparare porzioni abbondanti di patatine, carne o verdure con pochissimo olio. Il pannello digitale touch include programmi preimpostati che rendono la cottura automatica e semplicissima, garantendo croccantezza esterna e morbidezza interna in metà tempo rispetto al forno tradizionale.
- Moulinex Easy Soup (43% di sconto e prezzo al minimo)
Preparare zuppe, vellutate e frullati fatti in casa non è mai stato così semplice e veloce: la macchina riscaldante Moulinex Easy Soup è disponibile con uno sconto del 43% e pagamento in 5 rate a tasso zero. Grazie ai suoi programmi automatici, basta inserire gli ingredienti e al resto pensa lei, cucinando e frullando alla perfezione in pochi minuti. La soluzione ideale per chi vuole mangiare sano risparmiando tempo prezioso in cucina.
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