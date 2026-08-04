Amazon, Galaxy S25 il prezzo crolla al minimo storico e sconti fino all'85%

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Anche oggi 4 agosto Amazon ci riserva tante offerte irrinunciabili. Vere occasioni lampo che ti permettono di fare grandissimi affari e di risparmiare centinaia di euro. Le promo riguardano il meglio della tecnologia, a partire dagli amati smartphone. Il Galaxy S25 ne è un esempio: con lo sconto del 36% risparmi più di 300 euro e fai un super affare. Tra le offerte best-seller del giorno c’è anche la friggitrice ad aria Philips Serie 5000 che trovi su Amazon con uno sconto del 50% e fai un super affare.

Se state soffrendo il caldo afoso di questi gironi, il ventilatore Dyson in offerta con uno sconto del 30% fa al caso vostro. Tra le altre offerte top del giorno trovi l’iPhone Air disponibile con uno sconto superiore ai 300 euro, oppure la soundbar Samsung a metà prezzo. Affrettatevi, le promo possono terminare da un momento all’altro.

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Amazon, migliori offerte 4 agosto

Prodotti best-seller

Galaxy S25 (36% di sconto e prezzo al minimo)

Occasione imperdibile per lo smartphone top di Samsung. Il Galaxy S25 torna in promo con un ottimo sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Telefono uscito sul mercato da poco più di un anno, ma che resta ancora affidabile e prestazionale. Il merito è delle componenti tecniche scelte, a partire dal display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 4 , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Tra i telefoni più compatti che trovi sul mercato

Occasione imperdibile per lo smartphone top di Samsung. Il torna in promo con un che fa il al e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Telefono uscito sul mercato da poco più di un anno, ma che resta ancora affidabile e prestazionale. Il merito è delle componenti tecniche scelte, a partire dal da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Tra i telefoni più compatti che trovi sul mercato Friggitrice ad aria Philips Serie 5000 (50% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Tra le migliori offerte di oggi trovi anche la friggitrice ad aria Philips Serie 5000 con cestello da 7,1 litri . Con la promo lampo disponibile oggi risparmi ben il 50% e la paghi meno di 100 euro. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Una friggitrice ad aria capiente e con ben 16 funzioni per poter fare tutto quello che vuoi. Non solo cucinare, ma anche arrostire, grigliare, scongelare e molto altro. Facile da pulire e tutte le componenti interne possono essere messe nella lavastoviglie. Devi essere velocissimo, le scorte possono terminare da un momento all’altro.

Tra le migliori offerte di oggi trovi anche la con . Con la promo lampo disponibile oggi e la paghi meno di 100 euro. La puoi anche . Una friggitrice ad aria capiente e con ben 16 funzioni per poter fare tutto quello che vuoi. Non solo cucinare, ma anche arrostire, grigliare, scongelare e molto altro. Facile da pulire e tutte le componenti interne possono essere messe nella lavastoviglie. Devi essere velocissimo, le scorte possono terminare da un momento all’altro. Termoventilatore e ventilatore Dyson Hot+Cool HF1 (il più venduto su Amazon e prezzo al minimo)

Il ventilatore e termoventilatore Dyson Hot+Cool HF1 è disponibile in promo con uno sconto del 30% e approfitti del minimo storico. Il risparmio è di 130 euro e fai un ottimo affare. Non a caso è l’elettrodomestico più venduto della sua categoria. Raffredda e riscalda la stanza con un potente getto d’aria e lo puoi utilizzare 365 giorni l’anno. Dimensioni compatte, lo puoi controllare anche da remoto tramite app oppure con il telecomando. Dispositivo di design e tra i migliori sul mercato.

Il e è disponibile in promo con uno approfitti del minimo storico. Il risparmio è di 130 euro e fai un ottimo affare. Non a caso è l’elettrodomestico più venduto della sua categoria. e riscalda la stanza con un potente getto d’aria e lo puoi utilizzare 365 giorni l’anno. Dimensioni compatte, lo puoi controllare anche da remoto tramite app oppure con il telecomando. Dispositivo di design e tra i migliori sul mercato. Tablet Android economico (57% di sconto e costa meno di 100 euro)

Offerta best seller irripetibile. Da oggi su Amazon trovi il tablet economico Android con uno sconto del 57% e il prezzo scende sotto i 100 euro. Il tablet perfetto per un utilizzo da divano per vedere film e serie TV, oppure per giocare con le tue app preferite. Dotato di un display da 10 pollici, buon processore e fino a 2 terabyte di memoria interna utilizzando la scheda microSD per l’espansione. La batteria dura per tutto il giorno. Nella confezione trovi anche utili accessori come il mouse e la tastiera Bluetooth che lo trasformano in un mini-PC.

Smartphone

iPhone Air (super sconto e prezzo al minimo)

Occasione imperdibile per l’ iPhone Air , lo smartphone Apple super sottile e tra i più interessanti usciti in questi ultimi mesi. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 27% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di poco superiore ai 300 euro. Oltre a un design unico, il telefono dotato di caratteristiche tecniche da top di gamma, come il display ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, potente processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più semplici.

Occasione imperdibile per l’ , lo smartphone Apple super sottile e tra i più interessanti usciti in questi ultimi mesi. Su Amazon è disponibile con uno e il con un risparmio netto di poco superiore ai 300 euro. Oltre a un design unico, il telefono dotato di caratteristiche tecniche da top di gamma, come il display ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni fulminee, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più semplici. realme 16 Pro (29% di sconto e super occasione)

Offerta lampo che fa diventare il realme 16 Pro immediatamente un best seller. Da oggi il telefono top del colosso cinese è in promo con uno sconto del 29% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di 140 euro. Uscito sul mercato da pochi mesi, è dotato di ottime componenti tecniche: schermo AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz, processore MediaTek per prestazioni elevate, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una mega batteria da 6500 mAh che dura fino a due giorni.

Offerta lampo che fa diventare il immediatamente un best seller. Da oggi il telefono top del colosso cinese è in promo con uno e il con un risparmio netto di 140 euro. Uscito sul mercato da pochi mesi, è dotato di ottime componenti tecniche: con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz, processore MediaTek per prestazioni elevate, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una mega batteria da 6500 mAh che dura fino a due giorni. Google Pixel 10a (150 euro di sconto e 5 rate a tasso zero)

Uno sconto mai visto prima per il Google Pixel 10a. Il telefono medio di gamma del colosso di Mountain View è disponibile con uno sconto del 27% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display Actua da 6,2 pollici , processore Tensor G4 che supporta i principali strumenti AI di Google, doppia fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura più di un giorno. Smartphone tra i migliori nella sua fascia di prezzo e riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per sette anni.

Uno sconto mai visto prima per il Google Pixel 10a. Il telefono medio di gamma del colosso di Mountain View è disponibile con uno e su quello di listino. Lo puoi anche Dotato di un , processore che supporta i principali strumenti AI di Google, doppia fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura più di un giorno. Smartphone tra i migliori nella sua fascia di prezzo e riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per sette anni. moto g06 (costa pochissimo)

L’offerta che non devi assolutamente farti scappare se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo telefono. Da oggi su Amazon trovi il moto g06 con uno sconto del 30% e lo paghi meno di 120 euro. Un telefono che svolge perfettamente il suo lavoro: schermo da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che supporta tutte le principali app, fotocamera principale da 50 megapixel, una selfie cam da 8 megapixel e per finire una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

Smartwatch

Amazfit Balance (43% di sconto e prezzo in picchiata)

Torna in offerta uno dei telefoni più apprezzati su Amazon. Parliamo dell’Amazfit Balance disponibile con un super sconto del 43% e il prezzo scende a meno di 120 euro. Un super prezzo per un orologio che non ha nulla da invidiare a dispositivi più blasonati e costosi. I sensori sotto la scocca tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali e la qualità del sonno, mentre per gli appassionati di sport c’è un fitness coach che ti guida negli allenamenti quotidiani. Inoltre, hai accesso a più di 150 modalità sportive. La batteria ti sorprende e ha una durata fino a 14 giorni.

Soundbar

Soundbar Samsung Serie B (metà prezzo e offerta lampo)

Offerta lampo e metà prezzo per la soundbar Samsung HW-B46 con audio a 2.1 canali e dotata di tre speaker. Grazie allo sconto lampo del 48% la paghi meno di 120 euro e approfitti del minimo storico disponibile in questo momento su Amazon. Dimensioni compatte e con un subwoofer wireless che esalta i bassi. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV.

Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del pro... 593,55 € -36% 929,00 € Risparmi 335,45 € Acquista su Amazon Philips Airfryer 5000 - Friggitrice ad aria da 7.1L, 16 moda... 99,99 € -50% 199,99 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon Dyson Hot+Cool™ HF1 Termventilatore Senza Pale – Riscald... 299,00 € -30% 429,00 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon DMOAO Tablet 10 Pollici Android 15 con 30 GB RAM + 2TB ROM E... 99,99 € -57% 229,99 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Antig... 299,99 € -50% 599,99 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

McAfee Total Protection (83% di sconto e costa meno di 20 euro)

L’antivirus McAfee Total Protection crolla dell’83% su Amazon, scendendo a meno di 20euro per una protezione valida su 4 dispositivi . Un prezzo quasi simbolico per un pacchetto di sicurezza completo, che include un antivirus avanzato contro virus, ransomware e malware, una VPN che si attiva automaticamente sulle reti non sicure, un gestore di password e il monitoraggio dell’identità sul dark web. Compatibile con Windows, Mac, Android e iOS, protegge computer, smartphone e tablet di tutta la famiglia con un solo abbonamento.

L’antivirus su Amazon, a per una protezione valida su . Un prezzo quasi simbolico per un pacchetto di sicurezza completo, che include un contro virus, e malware, una che si attiva automaticamente sulle reti non sicure, un gestore di password e il monitoraggio dell’identità sul dark web. Compatibile con Windows, Mac, Android e iOS, protegge computer, smartphone e tablet di tutta la famiglia con un solo abbonamento. Dopopuntura Beurer BiteX Day&Night (50% di sconto e affare immediato)

Il dopopuntura Beurer BiteX Day&Night è disponibile su Amazon con un super sconto del 50% e lo paghi la metà. Solo per oggi lo trovi a meno di 20 euro ed è il più venduto su Amazon nella sua categoria. Un dopopuntura elettrico che cura istantaneamente i pizzichi di zanzare, api e di tantissimi altri insetti senza l’utilizzo di medicinali. Dotata anche di un piccola luce che illumina direttamente la zona colpita in modo da poterlo utilizzare anche quando c’è poca luce.

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Prezzo minuscolo per questo orologio smart lowcost. Da oggi è disponibile con uno sconto del 79% e il prezzo scende a meno di 30 euro. Dotato di un display ampio che mostra tutte le info di cui hai bisogno e di tante funzioni utili per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Frequenza cardiaca al polso e una batteria che dura un paio di giorni. Tra i più acquistati su Amazon.

PC portatile

Galaxy Book5 360 (500 euro di sconto e 5 rata a tasso zero)

Offerta speciale per il Galaxy Book5 360, PC portatile di fascia alta che da oggi trovi con uno sconto di ben 500 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Per alleggerire la spesa puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Questo modello è dotato di un display da 15,6 pollici e ha un design a 360 gradi che lo trasforma all’occorrenza in un maxi tablet. Le prestazioni sono quelle di un notebook di fascia altissima: processore Intel Core Ultra (Serie 2), 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Ricevi anche la S Pen per dare sfogo alla tua creatività.

Elettrodomestici

roborock QV 35A (50% di sconto e offerta best-seller)

Ecco una delle migliori promo del giorno per portarsi a casa un kit di pulizia completo di livello professionale. Il roborock QV 35A scende del 50% e lo paghi praticamente la metà . Questo robot premium è dotato di una spazzola speciale con tecnologia anti-groviglio (perfetta per peli e capelli) e di un sistema avanzato di lavaggio dei pavimenti. La sua stazione base automatizza le operazioni quotidiane rendendo la gestione della casa molto più semplice. Mappa alla perfezione tutte le stanze e lo puoi anche controllare da remoto con l’app dello smartphone.

Ecco una delle per portarsi a casa un kit di pulizia completo di livello professionale. Il e lo paghi praticamente . Questo robot premium è dotato di una spazzola speciale con tecnologia anti-groviglio (perfetta per peli e capelli) e di un sistema avanzato di lavaggio dei pavimenti. La sua stazione base automatizza le operazioni quotidiane rendendo la gestione della casa molto più semplice. Mappa alla perfezione tutte le stanze e lo puoi anche controllare da remoto con l’app dello smartphone. Lefant M2 (67% di sconto e prezzo al minimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti, da oggi trovi il Lefant M2 con uno sconto del 67% e il prezzo sprofonda al minimo storico: la paghi meno di 110 euro. Sottile e con dimensioni super compatte che gli permettono di passare sotto qualsiasi mobile. I sensori mappano l’abitazione per evitare gli ostacoli. Navigazione laser, spazzola che raccoglie i peli degli animali e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti, da oggi trovi il con uno e il prezzo sprofonda al minimo storico: la paghi meno di 110 euro. Sottile e con dimensioni super compatte che gli permettono di passare sotto qualsiasi mobile. I per evitare gli ostacoli. Navigazione laser, spazzola che raccoglie i peli degli animali e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone. Aspirapolvere dreame V20 (45% di sconto e costa la metà)

Prezzo mai visto prima per l’aspirapolvere dreame V20 . Con lo sconto del 45% il prezzo scende a meno di 200 euro e fai un super affare. Scopa elettrica di fascia alta con spazzola antigroviglio e dotata anche di illuminazione per scovare anche la polvere che si nasconde negli angoli. Ideale per chi ha animali in casa, anche grazie all’avanzato sistema di filtrazione. Si adatta a qualsiasi pavimento.

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La più venduta del momento su Amazon. Parliamo dell’asciugatrice Candy Smart Pro con cestello da 8 chilogrammi che trovi su Amazon con uno sconto del 36% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Diversi programmi per l’asciugatura, tra cui Stiro Facile e asciugatura rapida. Libera installazione, si rivela utilissima per chi non ha un balcone o spazio in casa per asciugare il bucato.

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