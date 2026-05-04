Amazon, il Black Friday è arrivato: sconti fino all'85%

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MisterGadget.Tech

La prima settimana di maggio si apre con offerte da urlo su Amazon. Sul sito di e-commerce troviamo tante nuove promo che ci permettono di risparmiare anche centinaia di euro su alcuni dei dispositivi tech più iconici. Un esempio è il Galaxy S26 Ultra disponibile con un doppio sconto che ti fa risparmiare più di 550 euro e approfitti del minimo storico. Restando in tema smartphone, c’è in offerta anche il Motorola edge 70 con uno sconto del 50% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 400 euro.

Continua anche l’ottima promo per l’Apple Watch Series 11 disponibile con uno sconto del 26% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Tra gli elettrodomestici cattura l’attenzione l’aspirapolvere LG: lo sconto del 54% te la fa pagare meno della metà. Questa è anche la settimana dell’igiene orale: lo spazzolino Oral-B iO 3 è in promo con uno sconto del 57% e lo paghi pochissimo. Non perdere tempo e approfitta di queste promo speciali.

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Amazon, offerte 4 maggio – 10 maggio

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (doppio sconto e risparmi più di 550 euro)

Ecco l’offerta che sta facendo più parlare di sé in queste ultime ore. Su Amazon è disponibile il Galaxy S26 Ultra in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo . Oltre a quello fisso del 18% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon del valore di 251,21 euro che si attiva nella fase di check-out. Il risparmio totale supera i 550 euro e lo sconto si aggira sul 32% . Inutile dire che per questo smartphone si tratta del minimo storico. Un’occasione unica per un telefono uscito sul mercato da poche settimane e considerato uno dei migliori. Non stiamo esagerando, basta vedere la scheda tecnica. Display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, funzione Privacy per lo schermo che ti protegge da sguardi indiscreti, processore Snapdragon 8 Gen5, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 5000 mAh.

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Offerta speciale per l’ iPhone Air, il nuovo smartphone di Apple che ha catturato l’attenzione di tantissime persone. Un telefono che, oltre ad avere caratteristiche da top di gamma, ha un design unico e super sottile. Schermo ProMotion da 6,5 pollic i con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni elevatissime, fotocamera Fusion da 48 megapixel e un sensore Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplice. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto superiore ai 300 euro e approfitti del minimo storico.

per l’ il nuovo smartphone di Apple che ha catturato l’attenzione di tantissime persone. Un telefono che, oltre ad avere caratteristiche da top di gamma, ha un design unico e super sottile. i con refresh rate fino a 120 Hz, per prestazioni elevatissime, e un per selfie di gruppo più semplice. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto superiore ai 300 euro e approfitti del minimo storico. Motorola edge 70 (50% di sconto e minimo storico)

Uno degli smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo disponibile su Amazon. Parliamo del Motorola edge 70 disponibile su Amazon con uno sconto del 50% e lo paghi praticamente la metà , con un risparmio netto di quasi 400 euro . Sul valore del telefono c’è ben poco da dire: schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD), processore Snapdragon che assicura prestazioni al top, tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel , selfie camera sempre da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Super sottile e maneggevole.

Uno degli smartphone con il disponibile su Amazon. Parliamo del disponibile su con uno e lo , con un . Sul valore del telefono c’è ben poco da dire: da con risoluzione SuperHD (superiore al FHD), processore Snapdragon che assicura prestazioni al top, da , selfie camera sempre da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Super sottile e maneggevole. Galaxy A56 (prezzo al minimo e super sconto)

Prezzo speciale per il Galaxy A56. Lo smartphone medio di gamma di Samsung è disponibile con uno sconto del 30% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Telefono con un rapporto qualità-prezzo elevato e dotato di una scheda tecnica interessante. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Non perdere questa opportunità.

per il Lo smartphone medio di gamma di Samsung è disponibile con uno e risparmi su quello di listino. Telefono con un elevato e dotato di una scheda tecnica interessante. da con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con e una che dura per tutto il giorno. Non perdere questa opportunità. moto g06 (costa pochissimo e offerta lampo)

L’occasione che non devi farti sfuggire se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo telefono. Su Amazon è disponibile il moto g06 con uno sconto del 37% e lo paghi meno di 90 euro. Un’occasione speciale per un telefono economico, ma che assicura buone prestazioni. Schermo da 6,88 pollici, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel con intelligenza artificiale e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è il miglior telefono che puoi acquistare oggi.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (88% di sconto e prezzo mini)

Ecco una delle migliori promo del giorno. Da oggi trovi in offerta su Amazon questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’88% e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Dotate di una qualità audio elevata, si collegano con qualsiasi smartphone e hanno un’ autonomia fino a 48 ore . Cancellazione del rumore e sono anche molto comode da indossare. Le scorte sono limitate.

Ecco una delle migliori promo del giorno. Da oggi trovi in offerta su questo in con un e su quello di listino. Dotate di una qualità audio elevata, si collegano con qualsiasi smartphone e hanno un’ . Cancellazione del rumore e sono anche molto comode da indossare. Le scorte sono limitate. Power bank Belkin (63% di sconto e costa solo 21 euro)

Prezzo mini per il powerbank magnetico Belkin da 5.000 mAh. Con la promo lampo disponibile su Amazon lo paghi solamente 21 euro. Il merito è dello sconto del 63% che lo fa diventare un vero best-buy. Compatibile con tutti gli ultimi iPhone usciti sul mercato, è un accessorio che non può mancare mentre sei in viaggio. Assicura una giornata di carica extra.

Festa della Mamma

Azalea della Ricerca AIRC (sostieni la ricerca)

Si avvicina la Festa della Mamma e su Amazon arriva l’Azalea della Ricerca AIRC. Da quest’anno la puoi comprare anche sul sito di e-commerce e spedirla direttamente tramite corriere. L’Azalea è disponibile in più colori (bianca, rosa, rossa e screziata). Non è possibile selezionare il colore della pianta, che verrà scelto casualmente fra quelli presenti. Per dare ancora più forza alla ricerca di AIRC puoi scegliere l’Azalea abbinata ad un contributo aggiuntivo di 3, 8, oppure 18 euro. La donazione è fiscalmente deducibile. Se la ordini entro il 4 maggio è sicuro l’arrivo entro il 10 maggio, giorno della Festa della Mamma.

Smartwatch

Apple Watch Series 11 (26% di sconto e prezzo al minimo)

Continua anche questa settimana la promo disponibile sull’ Apple Watch Series 11 , ultima versione dello smartwatch top dell’azienda di Cupertino. Grazie allo sconto del 26% presente in pagina, approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Sull’orologio c’è ben poco da dire: rispetto al modello precedente lo schermo ha cornici ancora più sottili, mentre il monitoraggio della salute resta da top di gamma, con l’ app ECG inclusa per monitorare la frequenza cardiaca. Ottime anche le funzioni dedicate agli allenamenti.

Continua anche questa settimana la promo disponibile sull’ , ultima versione dello smartwatch top dell’azienda di Cupertino. Grazie allo presente in pagina, approfitti del e hai anche la di . Sull’orologio c’è ben poco da dire: rispetto al modello precedente lo schermo ha cornici ancora più sottili, mentre il monitoraggio della salute resta da top di gamma, con l’ inclusa per monitorare la frequenza cardiaca. Ottime anche le funzioni dedicate agli allenamenti. CMF Nothing Watch Pro 2 (33% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Se sei alla ricerca di uno smartwatch con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questa è la promo che non devi farti sfuggire. Su Amazon trovi il Nothing Watch Pro 2 in promo con uno sconto del 33% al prezzo più basso di sempre e lo paghi solamente 46 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 1,32 pollici, monitoraggio della salute, supporta più di 120 modalità sportive e ha anche funzionalità dedicate al benessere. La batteria ha una durata fino a 11 giorni.

Smart TV

Smart TV Hisense da 65 pollici (33% di sconto e risparmi centinaia di euro)

Prezzo speciale per lo smart TV Hisense da 65 pollici . Questa settimana è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Televisore dotato di uno schermo QLED da 65 pollici con risoluzione 4K, contrasto dei colori elevato e supporta anche l’HDR 10+. La modalità Game Mode rende le immagini più fluide ed è dedicata agli amanti dei videogame. A bordo è presente il sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

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Tra i televisori più acquistati degli ultimi giorni troviamo lo Xiaomi TV F Pro da 55 pollici. Su Amazon, infatti, è disponibile con uno sconto del 27% e risparmi ben 120 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini in 4K, pannello QUEL e Game Boost Mode con refresh rate fino a 120 Hz che si attiva quando accendi la console. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV che ti dà accesso a un mondo praticamente infinito di applicazioni. Non perdere questa super opportunità.

Elettrodomestici

Lefant M3 Max (doppio sconto e risparmi 1000 euro)

Tra le migliori promo di questa settimana su Amazon trovi il robot aspirapolvere Lefant M3 Max . Grazie alla combinazione tra lo sconto del 72% e un ulteriore coupon del 5% , puoi risparmiare quasi 1000 euro sul prezzo di listino. È un sistema di pulizia completo e autosvuotante , che non solo aspira e lava, ma si occupa anche dell’ asciugatura automatica dei moci per garantire la massima igiene. Navigazione laser ultra-precisa e potenza d’aspirazione ai vertici della categoria. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

su Amazon trovi il robot aspirapolvere . Grazie alla combinazione tra lo e un ulteriore , puoi sul prezzo di listino. È un sistema di pulizia completo e , che non solo aspira e lava, ma si occupa anche dell’ dei moci per garantire la massima igiene. Navigazione laser ultra-precisa e potenza d’aspirazione ai vertici della categoria. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. LG CordZero A9K Lite1C (54% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Prezzo in picchiata e super affare per l’aspirapolvere senza filo LG CordZero A9K . Lo trovi su Amazon con uno sconto del 54% che ti permette di risparmiare quasi 200 euro , con la comodità di pagare in 5 rate a tasso zero . Si tratta del minimo storico e lo paghi meno della metà. Questo modello è un concentrato di potenza e versatilità: leggero, con un’autonomia elevata e dotato di tutti gli accessori necessari per pulire ogni angolo della casa, dai pavimenti ai tessuti. La tecnologia LG assicura prestazioni costanti nel tempo e un’ottima filtrazione dell’aria.

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Prezzo al minimo per la De’Longhi Rivelia , la macchina da caffè automatica che trasforma la tua cucina in una vera caffetteria. La trovi su Amazon con uno sconto del 34% e la comodità di pagare in 5 rate a tasso zero . La sua caratteristica unica è il sistema di chicchi intercambiabili , che ti permette di passare da una miscela all’altra con estrema facilità. Dotata di un intuitivo display a colori e della tecnologia LatteCrema Hot per cappuccini perfetti. Puoi scegliere tra 16 bevande differenti, dal semplice espresso fino a bevande più particolari.

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Minimo storico su Amazon per la lavapavimenti e aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Submarine . Grazie allo sconto del 27% , oggi risparmi ben 150 euro su un dispositivo che unisce la potenza ciclonica Dyson alla nuova spazzola lavapavimenti motorizzata. È in grado di rimuovere macchie e liquidi in una sola passata, utilizzando sempre acqua pulita grazie al sistema di filtrazione avanzato. Autonomia fino a 60 minuti e tecnologia anti-groviglio per raccogliere anche i peli degli animali. Adatta ai pavimenti duri.

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Crolla il prezzo su Amazon per il forno a microonde Samsung con capienza di 23 litri . Grazie allo sconto del 53% , lo paghi meno della metà e puoi anche dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero . È un modello spazioso e potente, dotato della funzione di scongelamento rapido e di un interno in ceramica antigraffio facilissimo da pulire. Puoi scegliere tra più programmi automatici ed è facilissimo da installare.

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Quasi metà prezzp per la friggitrice ad aria Panasonic NF-CC600, oggi disponibile al suo minimo storico. Con uno sconto del 47%, questo elettrodomestico diventa l’affare del giorno per chi vuole cucinare sano senza rinunciare al gusto. Grazie alla tecnologia a vapore integrata, i cibi restano croccanti fuori e succosi dentro. Il cestello spazioso e il vetro trasparente per monitorare la cottura la rendono pratica e versatile per ogni tipo di ricetta.

Igiene orale

Spazzolino Oral-B iO 3 (57% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Lo spazzolino elettrico più venduto su Amazon in questi ultimi giorni. Parliamo dell’ Oral-B iO 3 disponibile con uno sconto del 57% che fa scendere il prezzo a meno di 60 euro e lo puoi pagare in 3 rate a tasso zero. Nella confezione trovi anche una testina di ricambio, una custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Pro Expert. La soluzione definitiva per la tua igiene orale con risultati immediati dopo appena due settimane di utilizzo. Una promo che non puoi farti scappare.

Lo su in questi ultimi giorni. Parliamo dell’ disponibile con uno che fa e lo puoi Nella confezione trovi anche una testina di ricambio, una custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Pro Expert. La soluzione definitiva per la tua igiene orale con risultati immediati dopo appena due settimane di utilizzo. Una promo che non puoi farti scappare. 12 testine Oral-B Sensitive Clean (53% di sconto e costa pochissimo)

Maxi scorta, maxi risparmio. Da oggi su Amazon trovi questa confezione con 12 testine Oral-B Sensitive Clean in promo con uno sconto del 53% e le paghi meno di 28 euro. Il prezzo finale è di poco superiore ai 2 euro a testina. Compatibile con la maggior parte degli spazzolini Oral-B, è una promo che non puoi farti scappare. Rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale per denti più puliti e gengive sane. Le testine Oral-B Sensitive Clean sono dotate di setole ultra-morbide ad alta densità per una pulizia delicata ed efficace.

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