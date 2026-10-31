Amazon, il Black Friday è arrivato in anticipo: sconti fino all'80%

Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia d... 879,00 € -41% 1.499,00 € Risparmi 620,00 € Acquista su Amazon Google Pixel 11 Pro – Smartphone Android sbloccato - Nero ... 938,07 € -22% 1.199,00 € Risparmi 260,93 € Acquista su Amazon 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝐀 Booster Avviamento Auto - Avviatore... 38,48 € -75% 156,99 € Risparmi 118,51 € Acquista su Amazon Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android con tracke... 354,00 € -36% 549,00 € Risparmi 195,00 € Acquista su Amazon Xiaomi TV F Pro 32 2025, 32 pollici (81 cm), QLED, Smart TV,... 129,99 € -27% 179,00 € Risparmi 49,01 € Acquista su Amazon Apple 2025 MacBook Pro Laptop con chip M5, CPU 10 core, GPU ... 1.799,00 € -19% 2.229,00 € Risparmi 430,00 € Acquista su Amazon Dyson Spot+Scrub™ Robot aspirapolvere AI Wet and Dry – R... 849,00 € -29% 1.199,00 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon

Il weekend è iniziato e Amazon lo inaugura con tante nuove offerte che permettono di fare grandissimi affari. Vere e proprie promo da Black Friday con cui risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti tech più ricercati. Un esempio è il Google Pixel 11 Pro, telefono premium disponibile con uno sconto che fa risparmiare 300 euro. Per chi vuole spendere un po’ meno, ma è alla ricerca di un modello top, c’è il Galaxy A57 con uno sconto del 34%. Ottima anche l’offerta per lo smart TV Xiaomi F Pro da 32 pollici: solo oggi lo paghi meno di 130 euro e fai un super affare.

Tra gli elettrodomestici è una vera e propria fiera dei prodotti Dyson. Per la pulizia quotidiana trovi in offerta sia il robot aspirapolvere (-350 euro sul prezzo di listino), sia la lavapavimenti (-30%). Per chi è alla ricerca di un purificatore dell’aria in grado anche di scaldare e raffreddare l’aria, c’è il Dyson Purifier Hot+Cool HP1 con il 33% di sconto. Non perdere tempo e approfittane ora: le promo possono terminare da un momento all’altro.

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Amazon, migliori offerte 31ottobre

Smartphone

Google Pixel 11 Pro (sconto lampo e prezzo crollato)

Un vero smartphone premium a un prezzo mai visto prima . Da oggi su Amazon trovi il Google Pixel 11 Pro in offerta con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 300 euro su quello di listino. Per rendere ancora più competitiva la promo hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Lo smartphone è dotato delle migliori componenti del momento: schermo Super Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, processore Tensor G6 ottimizzato appositamente per le funzione AI sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e per finire una batteria che dura più di 30 ore.

Un vero a un . Da oggi su Amazon trovi il in con uno che ti fa su quello di listino. Per rendere ancora più competitiva la promo hai anche la possibilità di dilazionare il . Lo smartphone è dotato delle migliori componenti del momento: schermo Super Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, ottimizzato appositamente per le funzione AI sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e per finire una batteria che dura più di 30 ore. Galaxy S25 Ultra (offerta shock e prezzo in picchiata)

Sconto eccezionale per il Galaxy S25 Ultra , smartphone premium di Samsung che da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo stracciato . Il merito è dello sconto del 41% che fa risparmiare ben 620 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. La scheda tecnica è da top del settore: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Gen 4 Elite , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo e per finire una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Non manca l’iconica S Pen integrata nella scocca e che trasforma lo smartphone in un taccuino digitale.

per il , smartphone premium di Samsung che da oggi è disponibile su a un . Il merito è dello che fa risparmiare ben 620 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. La scheda tecnica è da top del settore: da 6,9 pollici con risoluzione QHD, , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo e per finire una che dura per tutto il giorno. Non manca l’iconica S Pen integrata nella scocca e che trasforma lo smartphone in un taccuino digitale. Galaxy Z Flip8 (offerta shock e risparmi più di 500 euro)

L’offerta per chi è alla ricerca di un telefono pieghevole. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy Z Flip8 con uno sconto del 38% che fa risparmiare poco più di 500 euro su quello di listino. L’ultima versione lanciata sul mercato da Samsung è dotata di un doppio display (interno da 6,7 pollici ed esterno da 4,1 pollici), processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello e una doppia fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel. Il design a conchiglia lo rende iconico e Samsung ha lavorato ulteriormente sulla resistenza.

L’offerta per chi è alla ricerca di un telefono pieghevole. Da oggi su Amazon è disponibile il con uno che fa su quello di listino. L’ultima versione lanciata sul mercato da Samsung è dotata di un doppio display (interno da 6,7 pollici ed esterno da 4,1 pollici), processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello e una doppia fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel. Il design a conchiglia lo rende iconico e Samsung ha lavorato ulteriormente sulla resistenza. Galaxy A57 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Una promo che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy A57 con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo di poco più di 200 euro . A rendere ancora più allettante l’offerta la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone è dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici , processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e hai accesso anche a strumenti AI che ti semplificano le attività quotidiane.

Una promo che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile il con uno che fa . A rendere ancora più allettante l’offerta la possibilità di dilazionare il Lo smartphone è dotato di un , processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e hai accesso anche a strumenti AI che ti semplificano le attività quotidiane. Redmi 17 (offerta esclusiva Amazon)

Promo esclusiva di Amazon che non devi farti scappare se sei alla ricerca di un telefono da poco uscito sul mercato e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Da oggi troviamo il Redmi 17 a un prezzo speciale e hai anche la possibilità di rendere l’acquisto ancora più conveniente grazie alla rateizzazione in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display immersivo da 6,9 pollici, processore Snapdragon 4 Gen5, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 7500 mAh.

Scelto per te Google Pixel 11 Pro 938,07 € -22% 1.199,00 € Risparmi 260,93 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Booster avviamento auto (75% di sconto e costa meno di 40 euro)

Offerta del giorno e prodotto bestseller: il booster JDMCAR costa meno di 40 euro con il 75% di sconto . Con 11.000 A di corrente di picco avvia in pochi secondi batterie da 12 V di tantissimi veicoli. Il display LCD HD mostra batteria, tensione, potenza residua e temperatura, anche di notte, mentre 10 sistemi di protezione (cortocircuito, sovraccarico, surriscaldamento, inversione di polarità) con luce rossa e avviso acustico garantiscono sicurezza da -20°C a 50°C . Fa anche da power bank per smartphone e dispositivi USB, e la torcia LED ha luce fissa e SOS. Immancabile nella tua auto.

Offerta del giorno e prodotto bestseller: il con il . Con avvia in pochi secondi batterie da 12 V di tantissimi veicoli. Il mostra batteria, tensione, potenza residua e temperatura, anche di notte, mentre (cortocircuito, sovraccarico, surriscaldamento, inversione di polarità) con luce rossa e avviso acustico garantiscono sicurezza da . Fa anche da per smartphone e dispositivi USB, e la ha luce fissa e SOS. Immancabile nella tua auto. JBL Wave Buds (52% di sconto e prezzo al minimo)

Offerta lampo irripetibile: da oggi su Amazon trovi le cuffie wireless JBL Wave Buds con uno sconto del 52% e le paghi meno di 30 euro . Si tratta di auricolari Bluetooth di ottima qualità che assicurano bassi profondi e una qualità del suono elevata. L’autonomia arriva fino a 32 ore con la custodia di ricarica e si connettono facilmente con qualsiasi smartphone. Sono anche impermeabili e li puoi utilizzare mentre ti alleni.

Offerta lampo irripetibile: da oggi su Amazon trovi le con uno e le . Si tratta di auricolari Bluetooth di ottima qualità che assicurano bassi profondi e una qualità del suono elevata. L’autonomia arriva fino a 32 ore con la custodia di ricarica e si connettono facilmente con qualsiasi smartphone. Sono anche impermeabili e li puoi utilizzare mentre ti alleni. Striscia LED Tapo (40% di sconto e prezzo mini)

La striscia LED smart Tapo L900 da 5 metri costa meno di 18 euro con il 40% di sconto. I 16 milioni di colori RGB e la luminosità regolabile dall’1% al 100% creano l’atmosfera giusta per cena, film o lettura, mentre i preset salvano le impostazioni preferite e il timer programma accensione e spegnimento. Si controlla con l’app Tapo, Alexa e Google Assistant, e la funzione Sync-to-Sound sincronizza le luci con la musica.

Smartwatch

Google Pixel Watch 4 (36% di sconto e minimo storico)

Il Google Pixel Watch 4 da 45 mm (il più grande tra le versioni disponibili) tocca il minimo storico con il 36% di sconto, e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Il display Actua 360 con vetro curvo AMOLED da 1,4" ha una luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Gemini integrato risponde alle richieste vocali e suggerisce risposte rapide, mentre il GPS dual-frequency traccia i percorsi con precisione. Assicura un monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. La batteria dura per tutto il giorno e hai sempre a disposizione le app più importanti di Google.

Smart TV

Xiaomi TV F Pro da 32 pollici (27% di sconto e costa pochissimo)

Lo smart TV Xiaomi TV F Pro da 32 pollici tocca il prezzo minimo con il 27% di sconto e costa pochissimo. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il pannello QLED con Quantum Dot restituisce colori vivaci e brillanti, mentre il supporto ad HDR10 e HLG migliora il contrasto. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV che assicura il pieno supporto a tutte le principali piattaforme di video streaming.

PC portatile

HP OmniBook 7 (27% di sconto e prezzo in picchiata)

Se lavori con il PC Windows e sei alla ricerca di un nuovo modello, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il notebook HP OmniBook 7 con uno sconto del 27% e il risparmio netto è di 450 euro . Un PC portatile ad altissime prestazioni e con una scheda tecnica ottima. Schermo da 14 pollici con risoluzione 2K, processore AMD Ryzen AI 7 di ultima generazione, 32 gigabyte di RAM e un SSD da ben 1 terabyte. Prestazioni fulminee, Windows 11 già a bordo e Copilot sempre pronto ad aiutarti.

Se lavori con il PC Windows e sei alla ricerca di un nuovo modello, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il con uno e il . Un PC portatile ad altissime prestazioni e con una scheda tecnica ottima. Schermo da 14 pollici con risoluzione 2K, processore AMD Ryzen AI 7 di ultima generazione, 32 gigabyte di RAM e un SSD da ben 1 terabyte. Prestazioni fulminee, Windows 11 già a bordo e Copilot sempre pronto ad aiutarti. MacBook Pro (sconto lampo e 5 rate a tasso zero)

Occasione shock che non devi assolutamente farti scappare. Solo per pochissimo tempo trovi il MacBook Pro con chip M5, schermo Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, 16 GB di RAM e SSD da 1 terabyte in promo con uno sconto di 430 euro e approfitti del prezzo più basso dell’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Parliamo di un notebook pensato appositamente per il mondo del lavoro e che assicura prestazioni fulminee. Ideale per la produttività.

Scelto per te MacBook Pro 1.799,00 € -19% 2.229,00 € Risparmi 430,00 € Acquista su Amazon

Elettrodomestici

Dyson Spot+Scrub (29% di sconto e risparmi 350 euro)

Il Dyson Spot+Scrub AI ha il 29% di sconto , che ti fanno risparmiare 350 euro. L’aspirazione da 18.000 Pa con motore digitale raccoglie polvere e detriti, mentre il rullo mop autopulente lava con acqua pulita in continuo e si estende di circa 4 cm verso i bordi. L’illuminazione LED a spettro verde mostra la polvere nascosta, e il robot ricontrolla il pavimento tra una passata e l’altra. La navigazione LiDAR con telecamera HD AI e 24 sensori evita gli ostacoli, e la base di ricarica, svuota e lava il rullo. Autonomia fino a 140 minuti.

Il , che ti fanno risparmiare 350 euro. L’aspirazione da con motore digitale raccoglie polvere e detriti, mentre il lava con acqua pulita in continuo e si estende di circa verso i bordi. L’illuminazione LED a spettro verde mostra la polvere nascosta, e il robot tra una passata e l’altra. La navigazione con telecamera HD AI e evita gli ostacoli, e la base di ricarica, svuota e lava il rullo. Autonomia fino a Dyson Clean+Wash Hygyene (offerta lampo e prezzo al minimo)

Offerta lampo per la lavapavimenti Dyson Clean+Wash Hygiene : da oggi la trovi con il 30% di sconto , ed è disponibile anche il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Il rullo in gira a 250 giri al minuto , raccoglie sporco secco e bagnato, ed è alimentato da 12 punti di erogazione dell’acqua . Non aspira e non ha filtri : niente cattivi odori né batteri che si accumulano, e i pavimenti si asciugano in circa 60 secondi . La base risciacqua il rullo e lo asciuga con aria calda a 85°C .

Offerta lampo per la : da oggi la trovi con il , ed è disponibile anche il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Il rullo in gira a , raccoglie sporco secco e bagnato, ed è alimentato da . : niente cattivi odori né batteri che si accumulano, e i pavimenti si asciugano in circa . La risciacqua il rullo e lo asciuga con . Dyson Purifer Hot+Cool HP1 (saldi autunnali e prezzo crollato)

Il Dyson Purifier Hot+Cool HP1 è in offerta con il 33% di sconto e risparmi 200 euro su quello di listino. Un elettrodomestico versatile e polifunzionae: purifica l’aria tutto l’anno, rinfresca in estate e riscalda in inverno. Il sistema completamente sigillato con filtro HEPA H13 e carboni attivi cattura il 99,95% delle particelle fino a 0,1 micron , oltre a gas e odori, mentre i sensori rilevano gli inquinanti in tempo reale e regolano il funzionamento. La tecnologia Air Multiplier amplifica il flusso d’aria fino a 15 volte e distribuisce l’aria in modo uniforme, mentre le piastre in ceramica riscaldano l’intera stanza con consumi ridotti. L’app MyDyson e i comandi vocali permettono di controllarlo a distanza.

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La lavatrice Candy ProWash 500 con cestello da 11 kg costa quasi la metà con il 48% di sconto e 300 euro di risparmio. La capacità extra-large da 11 kg lava trapunte, tende e grandi carichi in un solo ciclo, mentre il motore Inverter ha ottenuto la classe energetica A. I 16 programmi includono cicli rapidi (da 14 minuti), Smart Wash e Anti-Pollution, e la doppia iniezione d’acqua garantisce un risciacquo uniforme. I Candy Clean Shields proteggono le guarnizioni da muffe e batteri, mentre il cestello Soft Drum tratta con cura i capi. Wi-Fi + Bluetooth con app hOn ti permettono di controllare il lavaggio da remoto.

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