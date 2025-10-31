Amazon sconta tutto, smartphone a prezzi stracciati: sconti fino all'85%

Amazon

Le offerte di Halloween di Amazon sono arrivate e già da oggi puoi fare grandissimi affari su tantissimi prodotti tech. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi 31 ottobre e le trovi raccolte nella lista qui in basso. C’è veramente di tutto, dagli immancabili smartphone fino agli elettrodomestici per la casa diventati oramai sempre più smart. Per alcuni prodotti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Tra le migliori promo del giorno trovi anche l’iPhone 16. Lo smartphone top di Apple è disponibile al prezzo più basso di sempre e fai un super affare. Sempre in tema di telefonini, per chi vuole spendere poco c’è il Redmi 15 a un super prezzo. Ottima anche l’offerta disponibile per il PC portatile NOTODD N200: grazie allo sconto del 77% il prezzo crolla al minimo storico. Non farti sfuggire queste occasioni e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 31 ottobre

Smartphone

iPhone 16. Continua ancora per pochissime ore la super offerta per l’iPhone 16 . Lo smartphone top è disponibile con uno sconto del 20% e il prezzo crolla al minimo storico . Risparmi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, processore A18 che supporta la piattaforma Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore Fusion da 48 megapixel e una batteria che assicura tanta autonomia. Non farti scappare una delle migliori occasioni di oggi.

. Lo smartphone top è disponibile con uno e il . Risparmi 200 euro e hai anche la possibilità di . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, processore A18 che supporta la piattaforma Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con e una batteria che assicura tanta autonomia. Non farti scappare una delle migliori occasioni di oggi. iPhone 17. A grand richiesta torna disponibile su Amazon l’ iPhone 17 . L’ultima versione dello smartphone top di Apple è disponibile in pronta consegna e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero e avere la garanzia assicurata da Amazon. Grandi novità rispetto al modello precedente: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici (leggermente più grande rispetto al modello precedente) con ProMotion per refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura prestazioni fulminee, doppia fotocamera posteriore con sensori rinnovati e fotocamera frontale Center Stage per selfi di gruppo più facili. La batteria dura per tutto il giorno.

. L’ultima versione dello smartphone top di Apple è disponibile in e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Hai anche la possibilità di e avere la garanzia assicurata da Amazon. Grandi novità rispetto al modello precedente: da (leggermente più grande rispetto al modello precedente) per refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura prestazioni fulminee, doppia fotocamera posteriore con sensori rinnovati e fotocamera frontale Center Stage per selfi di gruppo più facili. La batteria dura per tutto il giorno. vivo X200FE. Occasione speciale per il vivo X200FE , smartphone top di gamma in promo con uno sconto del 29% e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Si tratta di un telefono con componenti uniche: schermo da 6,31 pollici co-ingegnerizzato con Zeiss per colori super realistici, processore MediaTek Dimensity 9300 Plus , 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografico realizzato sempre in collaborazione con Zeiss: fotocamera principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 50 megapixel. La batteria da 6500 mAh assicura un’autonomia fino a due giorni. Pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

, smartphone top di gamma in promo con uno e su quello di listino. Si tratta di un telefono con componenti uniche: co-ingegnerizzato con Zeiss per colori super realistici, , 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografico realizzato sempre in collaborazione con Zeiss: e teleobiettivo da 50 megapixel. La batteria da 6500 mAh assicura un’autonomia fino a due giorni. Pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Redmi 15. Rapporto qualità-prezzo eccezionale per il Redmi 15 . Da oggi su Amazon è disponibile con uno sconto del 26% e il prezzo scende al minimo storico . Telefono lowcost perfetto per chi vuole spendere pochissimo, ma allo stesso tempo vuole un telefono affidabile e che assicura buone prestazioni. Schermo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 685, fotocamera principale da 50 megapixel e per finire una mega batteria da 7000 mAh che può durare fino a tre giorni.

per il . Da oggi su Amazon è disponibile con uno e il . Telefono lowcost perfetto per chi vuole spendere pochissimo, ma allo stesso tempo vuole un telefono affidabile e che assicura buone prestazioni. con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 685, fotocamera principale da 50 megapixel e per finire una mega batteria da 7000 mAh che può durare fino a tre giorni. Blackview Wave 9C. L’offerta per chi vuole spendere pochissimo. Da oggi trovi su Amazon il Blackview Wave 9C in promo con uno sconto del 78% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 5 euro e lo paghi pochissimo. Smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo da 6,56 pollici ad alta risoluzione, buone prestazioni (12 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna), fotocamera principale da 13 megapixel e una batteria da 5000mAh che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Gadget lowcost

Adattatore da viaggio. Un’offerta incredibile per questo adattatore da viaggio universale , disponibile con uno sconto del 40% e lo paghi solamente 10 euro . Questo accessorio ti permette di collegare i tuoi dispositivi elettronici in oltre 180 paesi , grazie alla sua compatibilità con quattro prese internazionali. È compatto, leggero e include porte USB per la ricarica simultanea di smartphone e tablet, rendendolo un compagno di viaggio indispensabile.

, disponibile con uno e lo Questo accessorio ti permette di collegare i tuoi , grazie alla sua compatibilità con quattro prese internazionali. È compatto, leggero e include porte USB per la ricarica simultanea di smartphone e tablet, rendendolo un compagno di viaggio indispensabile. Cuffie Bluetooth. Tra le migliori offerte del giorno ci sono sicuramente questo paio di cuffie Bluetooth lowcost . Solo per oggi le trovi in promo con uno sconto dell’82% che fa scendere il prezzo a meno di 25 euro e fai un super affare. Costano poco, ma assicurano una buona qualità del suono e si collegano a qualsiasi smartphone. Cancellazione del rumore e autonomia fino a 40 ore. Sono anche impermeabili, perfette per essere utilizzare quando ti alleni.

del ci sono sicuramente questo . Solo per oggi le trovi in promo con uno che fa il a e fai un super affare. Costano poco, ma assicurano una buona qualità del suono e si collegano a qualsiasi smartphone. Cancellazione del rumore e autonomia fino a 40 ore. Sono anche impermeabili, perfette per essere utilizzare quando ti alleni. Caricatore multiplo USB. Un accessorio che non può mancare sulla tua scrivania. Oggi su Amazon trovi questo caricatore multiplo con ben quattro porte in promo con uno sconto del 40% e fai un super affare. Puoi ricaricare contemporaneamente smartphone, tablet e anche PC portatili grazie alla ricarica rapida fino a 100W. Utilissimo sia in casa sia in ufficio.

Smartwatch

Xiaomi Watch S4. Offerta lampo e minimo storico per lo Xiaomi Watch S4 . Da oggi è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto IVA che ti fa risparmiare decine di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Orologio progettato per la vita di tutti i giorni e che ti aiuta a monitorare in tempo reale il tuo stato di salute e l’attività fisica. Con un semplice tap sullo schermo puoi avere una panoramica generale della tua salute con i dati sulla frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la qualità del riposo notturno e lo stress. Supporta più di 150 modalità di allenamento e la batteria dura fino a 15 giorni.

e per lo . Da oggi è disponibile sul sito di e-commerce con uno che ti fa e hai anche la possibilità di . Orologio progettato per la vita di tutti i giorni e che ti aiuta a monitorare in tempo reale il tuo stato di salute e l’attività fisica. Con un semplice tap sullo schermo puoi avere una panoramica generale della tua salute con i dati sulla frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la qualità del riposo notturno e lo stress. Supporta più di e la Redmi Watch 5 Lite. L’orologio smart perfetto per chi vuole spendere pochissimo. Su Amazon è disponibile con uno sconto mai visto prima e lo paghi solamente 45 euro. Smartwatch dotato di un ampio schermo da 1,96 pollici con design quadrato, sensori di ultima generazione che monitorano costantemente i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per gli amanti dello sport ci sono più di 150 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo e tanto altro. La batteria può durare fino a 18 giorni.

PC portatile

Notebook NOTODD N200. Occasione incredibile per questo PC portatile lowcost. Il NOTODD N200 è disponibile su Amazon con un super sconto del 77% e lo paghi meno di 230 euro , risparmiando più di 750 euro. Prezzo al minimo storico e hai anche la possibilità di pagarlo a rate. Si tratta di un PC portatile dotato di uno schermo da 14 pollici, un processore che assicura buone prestazioni, 6 gigabyte di RAM e SSD fino a 256 gigabyte. Compatto e con un peso di poco più di un chilogrammo, perfetto per essere portato nello zaino. PC ideale per lo studio, l’intrattenimento e il lavoro.

Il è disponibile su con un e lo , risparmiando più di 750 euro. e hai anche la possibilità di pagarlo a rate. Si tratta di un PC portatile dotato di uno schermo da 14 pollici, un processore che assicura buone prestazioni, 6 gigabyte di RAM e SSD fino a 256 gigabyte. Compatto e con un peso di poco più di un chilogrammo, perfetto per essere portato nello zaino. PC ideale per lo studio, l’intrattenimento e il lavoro. McAfee Total Protection. Sconto incredibile dell’80% per l’antivirus McAfee Total Protection 2025 valido per 5 dispositivi (computer, smartphone e tablet). Solamente per oggi lo trovi a meno di 20 euro e fai un super affare. Oltre a proteggere il tuo dispositivo dai malware e dai virus, puoi utilizzare anche una VPN che protegge la tua navigazione online e un gestore delle password.

Elettrodomestici

roborock Qrevo Edge S5A. Ottima occasione per il robot aspirapolvere roborock Qrevo Edge S5A . Da oggi è disponibile con uno sconto di ben 350 euro e approfitti del minimo storico . Si tratta di un ottimo robot dotato di una grande potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento. Spazzola principale che raccoglie tutto lo sporco depositato sul pavimento, mentre quelle laterali permettono di coprire anche gli angoli. La stazione per lo svuotamento permette di non dover svuotare il robot giorno per giorno.

. Da oggi è disponibile con uno e . Si tratta di un ottimo robot dotato di una ed è anche in grado di lavare il pavimento. Spazzola principale che raccoglie tutto lo sporco depositato sul pavimento, mentre quelle laterali permettono di coprire anche gli angoli. La stazione per lo svuotamento permette di non dover svuotare il robot giorno per giorno. Friggitrice ad aria Ninja Combi. Offerta speciale per questo forno e friggitrice ad aria Ninja Combi con ben 12 funzioni . Su Amazon è disponibile con uno sconto del 49% e lo paghi praticamente la metà risparmiando quasi 150 euro. Si tratta di un elettrodomestico che non può mancare sulla tua cucina e ti aiuta a preparare tanti piatti differenti in pochissimo tempo. Nella confezione trovi anche una teglia e un ricettario completo. Sostituisce più di 10 elettrodomestici : svolge le funzioni di una friggitrice ad aria, piano cottura, forno, padella, vaporiera, forno a microonde, slow cooker, pentolino, griglia, cuoci riso e cassetta di lievitazione.

per questo forno e friggitrice ad aria . Su Amazon è disponibile con uno e lo risparmiando quasi 150 euro. Si tratta di un elettrodomestico che non può mancare sulla tua cucina e ti aiuta a preparare tanti piatti differenti in pochissimo tempo. Nella confezione trovi anche una teglia e un ricettario completo. : svolge le funzioni di una friggitrice ad aria, piano cottura, forno, padella, vaporiera, forno a microonde, slow cooker, pentolino, griglia, cuoci riso e cassetta di lievitazione. Impastatrice planetaria Create 5. Se sei un amante ella cucina, ecco la promo che fa per te. Solo per oggi trovi l’impastatrice Electrolux Create 5 in promo con uno sconto del 56% e la paghi meno della metà. Risparmi ben 180 euro e fai un super affare. Ciotola da 5 litri con cui puoi preparare tantissime pietanze differenti, dall’imposto per la pizza a quello per i dolci. Nella confezione trovi sia la frusta sia il gancio. Hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui