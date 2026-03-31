Amazon, Galaxy S25 Ultra sprofonda di prezzo e sconti all'85%: le offerte di oggi

MIsterGadget.Tech

Le offerte di Pasqua stanno catturando l’attenzione in questi ultimi giorni di marzo. Anche su Amazon troviamo tanti dispositivi tech in offerta con sconti che ti fanno risparmiare anche centinaia di euro sul prezzo di listino. Capita, ad esempio, con il Galaxy S25 Ultra: lo smartphone premium di Samsung è disponibile con uno sconto che supera i 350 euro. Se, invece, vuoi spendere pochissimo è disponibile il moto g06 con uno sconto del 45% e lo paghi meno di 95 euro. Non mancano le promo lowcost, come ad esempio le cuffie lowcost disponibili con uno sconto dell’80% e le paghi solo 25 euro. Offerte shock anche tra gli elettrodomestici: il robot aspirapolvere di Lefant è disponibile con uno sconto di ben 650 euro.

ISCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE

Amazon, le migliori offerte del 31 marzo

Smartphone

Galaxy S25 Ultra (offerta lampo e prezzo al minimo)

Se sei alla ricerca di uno smartphone premium, è l’offerta del giorno. Parliamo del Galaxy S25 Ultra disponibile su Amazon con uno sconto di poco superiore ai 350 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. Telefono che resta uno dei migliori sul mercato: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, e per chiudere una batteria da ben 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Se sei alla ricerca di uno smartphone premium, è del giorno. Parliamo del disponibile su con uno di e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. Telefono che resta uno dei migliori sul mercato: da con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, e per chiudere una batteria da ben 5000 mAh che dura per tutto il giorno. POCO X8 Pro (promo lancio e offerta esclusiva Amazon)

Offerta lancio esclusiva di Amazon per il nuovo POCO X8 Pro . Per pochissimi giorni lo trovi con uno sconto di 110 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. A catturare l’attenzione la mega batteria da 6500 mAh che può durare fino a 2 giorni e che supporta la ricarica rapida. Display AMOLED super luminoso, processore MediaTek di ultima generazione e una fotocamera principale da 50 megapixel che assicura foto professionali. Affrettati, può terminare da un momento all’altro.

di per il . Per pochissimi giorni lo trovi con uno di e lo puoi anche A catturare l’attenzione la da che può durare fino a 2 giorni e che supporta la ricarica rapida. Display AMOLED super luminoso, processore MediaTek di ultima generazione e una fotocamera principale da 50 megapixel che assicura foto professionali. Affrettati, può terminare da un momento all’altro. Redmi Note 15 Pro Plus (36% di sconto e minimo storico)

Altra super occasione disponibile oggi e che non puoi farti sfuggire. Il Redmi Note 15 Pro Plus è disponibile con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi poco più di 180 euro su quello di listino. Per un telefono uscito sul mercato da pochissimo tempo si tratta di una super promo. Schermo CrystalRes da 6,83 pollici ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7s Gen4 , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e per finire una batteria massiva da 6500 mAh che fino a due giorni. Ricarica rapida fino a 100 W che ti permette di avere il 100% di autonomia in circa mezzora.

Altra super occasione disponibile oggi e che non puoi farti sfuggire. Il è disponibile con uno che fa il al e su quello di listino. Per un telefono uscito sul mercato da pochissimo tempo si tratta di una super promo. Schermo CrystalRes da 6,83 pollici ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz, , doppia fotocamera posteriore con da e per finire una che fino a due giorni. Ricarica rapida fino a 100 W che ti permette di avere il 100% di autonomia in circa mezzora. moto g06 (45% di sconto e costa meno di 95 euro)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, questa è la miglior promo che trovi oggi. Su Amazon è disponibile il moto g06 con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a meno di 95 euro e approfitti del minimo storico. Un prezzo alla portata di tutti per uno smartphone dotato di un display da 6,88 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (80% di sconto e risparmi più di 100 euro)

Tra le migliori promo di oggi trovi questo paio di cuffie Bluetooth economiche in promo con uno sconto dell’80% e risparmi più di 100 euro. Prezzo alla portata di tutti per questi auricolari wireless che assicurano una buona qualità del suono e sono dotati anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 50 minuti e si collegano con qualsiasi smartphone senza troppi problemi. L’affare del giorno se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie Bluetooth.

Tra le di oggi trovi questo di in con uno e Prezzo alla portata di tutti per questi auricolari wireless che assicurano una buona qualità del suono e sono dotati anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 50 minuti e si collegano con qualsiasi smartphone senza troppi problemi. L’affare del giorno se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue Adattatore da viaggio VOLTME (doppio sconto e prezzo mini)

Il compagno indispensabile per i tuoi prossimi viaggi internazionali è in sconto del 47%, a cui aggiungere un ulteriore coupon del 10% in pagina . Questo adattatore all-in-one funziona in oltre 150 paesi (USA, UK, EU, AU) ed è dotato di diverse porte USB per ricaricare smartphone, tablet e persino laptop contemporaneamente. È compatto, sicuro e oggi costa pochissimo: un piccolo investimento per non restare mai “a secco” di energia ovunque tu sia nel mondo.

Il compagno indispensabile per i tuoi prossimi viaggi internazionali è in a cui un . Questo funziona in oltre 150 paesi (USA, UK, EU, AU) ed è dotato di per ricaricare smartphone, tablet e persino laptop contemporaneamente. È compatto, sicuro e oggi costa pochissimo: un piccolo investimento per non restare mai “a secco” di energia ovunque tu sia nel mondo. Power bank Baseus da 10.000 AH (50% di sconto e offerta lampo)

Super occasione per un accessorio tech che non puoi non avere. Su Amazon trovi il powerbank MagSafe Baseus da 10.000 mAh in promo con uno sconto del 50% che si applica in fase di check-out. Acquistandolo oggi lo paghi meno di 25 euro. Compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone, permette di avere la batteria dello smartphone al 100% per almeno un paio di giorni. Per chi è sempre in giro è un accessorio insostituibile.

Smartwatch

Amazfit Balance (41% di sconto e approfitti del minimo storico)

Se cerchi uno smartwatch che monitori non solo lo sport ma anche il tuo benessere psicofisico, L’Amazfit Balance è in sconto del 41% con un risparmio di oltre 80 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Oltre al GPS integrato e alle chiamate Bluetooth, questo orologio è in grado di misurare la composizione corporea (massa grassa, muscolare, ecc.) direttamente dal polso. È il compagno ideale per chi vuole un quadro completo della propria salute con un design elegante e un’autonomia che supera le due settimane.

Se cerchi uno smartwatch che monitori non solo lo sport ma anche il tuo benessere psicofisico, L’Amazfit Balance è in Hai anche la di in . Oltre al GPS integrato e alle chiamate Bluetooth, questo orologio è in grado di misurare la (massa grassa, muscolare, ecc.) direttamente dal polso. È il compagno ideale per chi vuole un quadro completo della propria salute con un design elegante e un’autonomia che supera le due settimane. Xiaomi Smart Band 9 Pro (38% di sconto e costa pochissimo)

Rapporto qualità-prezzo eccezionale per la Xiaomi Smart Band 9 Pro. Da oggi è nuovamente disponibile con uno sconto del 38% e la paghi meno di 50 euro. Puoi anche pagarla in 3 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo AMOLED da 1,74 pollici, monitoraggio avanzato della salute a partire dalla frequenza cardiaca in tempo reale, più di 100 modalità di allenamento e una batteria che può durare fino a 21 giorni.

Smart TV

Smart TV Sharp da 32 pollici (30% di sconto e affare lampo)

Se cerchi uno smart TV secondario per la cucina o la camera da letto, questo modello della Sharp è in sconto del 30% a un prezzo bassissimo. Nonostante le dimensioni compatte, offre una qualità d’immagine nitida e tutte le funzionalità smart necessarie per goderti Netflix, YouTube e i canali del digitale terrestre. È sottile, elegante e si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli. La scelta perfetta per la cucina o la camera da letto.

Elettrodomestici

Aspirapolvere Dyson V8 Absolute (40% di sconto e risparmi 200 euro)

L’occasione del giorno tra le aspirapolvere senza fili. Su Amazon è disponibile il Dyson V8 Absolute con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Un prezzo speciale per una scopa elettrica dotata di una grande potenza di aspirazione , ma soprattutto di una doppia spazzola che si adatta a qualsiasi pavimento. La spazzola Motorbar è per raccogliere peli e capelli senza groviglio, mentre la spazzola Fluffy è per i pavimenti duri. Autonomia fino a 40 minuti e offerta shock.

L’occasione del giorno tra le aspirapolvere senza fili. Su Amazon è disponibile il con uno che fa il al e su quello di listino. Un per una dotata di una , ma soprattutto di una doppia spazzola che si adatta a qualsiasi pavimento. La spazzola Motorbar è per raccogliere peli e capelli senza groviglio, mentre la spazzola Fluffy è per i pavimenti duri. Autonomia fino a 40 minuti e offerta shock. Lefant M210 Pro Omni (65% di sconto e risparmi 650 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma di Lefant crolla di prezzo con uno sconto del 65%, permettendoti di risparmiare ben 650 euro . Questo elettrodomestico per la pulizia domestica è dotato di una stazione OMNI che svuota la polvere, lava i moci e li asciuga in autonomia. Grazie alla mappatura laser avanzata, pulisce ogni angolo di casa con una precisione chirurgica, eliminando lo sporco più ostinato senza che tu debba alzare un dito.

Il e di di con uno . Questo elettrodomestico per la pulizia domestica è dotato di una stazione OMNI che svuota la polvere, lava i moci e li asciuga in autonomia. Grazie alla mappatura laser avanzata, pulisce ogni angolo di casa con una precisione chirurgica, eliminando lo sporco più ostinato senza che tu debba alzare un dito. Friggitrice ad aria Girmi (43% di sconto e costa meno di 40 euro)

L’affare del giorno per la cucina: la friggitrice di Girmi è in sconto del 43% a meno di 40 euro , con opzione di pagamento in 3 rate a tasso zero . Il cestello da 4,2 litri è perfetto per coppie o piccole famiglie, permettendo di friggere con un solo cucchiaio d’olio o di cuocere come in un forno ventilato ultra-rapido. Semplice da usare e facilissima da pulire. Permette di cucinare tutto quello che vuoi, dalla classiche patatine fritte fino alle verdure grigliate. In totale i programmi di cottura sono otto.

L’affare del giorno per la cucina: la di è in del a di , con opzione di in . Il da è perfetto per coppie o piccole famiglie, permettendo di friggere con un solo cucchiaio d’olio o di cuocere come in un forno ventilato ultra-rapido. Semplice da usare e facilissima da pulire. Permette di cucinare tutto quello che vuoi, dalla classiche patatine fritte fino alle verdure grigliate. In totale i programmi di cottura sono otto. Frullatore a immersione Moulinex Quickchef 3 in 1 (33% di sconto e prezzo mini)

Il frullatore a immersione più versatile di Moulinex è in sconto del 33%, e lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero. Grazie al motore potente e alla tecnologia Powelix, sminuzza e frulla anche gli ingredienti più duri in pochi secondi. La confezione “3 in 1” include il bicchiere graduato, il tritatutto e la frusta per montare, trasformandolo in un vero robot da cucina compatto per preparare vellutate, salse e dolci.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui