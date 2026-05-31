Amazon, nuovo Fire Tv Stick crolla di prezzo: sconti fino all'85%

Amazon Press

Maggio non poteva chiudersi in modo migliore. Una giornata all’insegna delle offerte shock per tantissimi prodotti tech. Sul sito di e-commerce, infatti, troviamo tante promo con un doppio sconto lampo che fa scendere il prezzo al minimo storico. Un esempio è il Galaxy S26 Ultra: grazie al doppio sconto risparmi 700 euro e puoi anche richiedere in omaggio il tablet Galaxy Tab S10 FE. Sempre in tema smartphone, troviamo in promo il Motorola edge 70 con uno sconto del 53% che fa crollare il prezzo. Offerte shock anche per gli smartwatch con il Galaxy Watch8 Classic e il Huawei Watch GT 5 disponibili praticamente a metà prezzo.

Alle offerte con doppio sconto si affiancano anche delle promo lancio sui nuovi prodotti usciti questa settimana. Ne è un esempio il nuovo Fire TV Stick HD disponibile con uno sconto del 30% e costa pochissimo. Offerta lancio anche per il nuovo Xiaomi 17T Pro: acquistandolo oggi ricevi anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici dal valore di 170 euro. Non perdere tempo e approfitta delle migliori promo disponibili da oggi su Amazon.

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Amazon, migliori offerte 31 maggio

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (700 euro di sconto e tablet in regalo)

Ultimo giorno per approfittare della super occasione disponibile per il Galaxy S26 Ultra . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile con uno sconto del 28% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 219,91 euro. Il risparmio totale è di circa 700 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La promo non finisce qui: registrando l’acquisto sul sito di Samsung, puoi richiedere in omaggio il Galaxy Tab S10 FE , tablet dal valore commerciale superiore ai 500 euro. Sul telefono c’è ben poco da dire: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Gen5 che assicura prestazioni fulminee, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Per finire una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

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Da oggi è disponibile l’ iPhone Air al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 27% che ti fa risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Questo nuovo smartphone Apple si caratterizza per un design super sottile e unico nel suo genere. Le prestazioni sono quelle di un telefono top: schermo ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage.

Da oggi è disponibile l’ al di sempre grazie allo che ti fa su quello di listino. Questo nuovo smartphone Apple si caratterizza per un design super sottile e unico nel suo genere. Le prestazioni sono quelle di un telefono top: da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, per prestazioni fulminee, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage. Xiaomi 17T Pro (offerta lancio e smart TV in regalo)

Arriva su Amazon lo Xiaomi 17T Pro , nuovo telefono top di gamma del produttore cinese. Per il lancio è disponibile una promo da non farsi sfuggire: insieme allo smartphone ricevi anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici . Risparmi poco meno di 170 euro e approfitti di una delle migliori occasioni di oggi. Lo smartphone è realizzato con le migliori componenti del momento: schermo da 6,83 pollici da 6,83 pollici e refresh rate fino a 144 Hz, processore MediaTek Dimensity 9500 , tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica con sensore principale da 50 megapixel e una batteria massiva da ben 7000 mAh che può durare fino a tre giorni. Lo smart TV è dotato di un schermo da 32 pollici ad alta risoluzione ed è la soluzione ideale per la tua camera da letto o la cucina.

Arriva su Amazon lo , nuovo telefono top di gamma del produttore cinese. Per il lancio è disponibile una promo da non farsi sfuggire: insieme allo smartphone anche lo . Risparmi poco meno di 170 euro e approfitti di una delle migliori occasioni di oggi. Lo smartphone è realizzato con le migliori componenti del momento: schermo da 6,83 pollici da 6,83 pollici e refresh rate fino a 144 Hz, , tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica con sensore principale da 50 megapixel e una che può durare fino a tre giorni. Lo smart TV è dotato di un schermo da 32 pollici ad alta risoluzione ed è la soluzione ideale per la tua camera da letto o la cucina. Motorola edge 70 (53% di sconto e risparmi più di 400 euro)

Una delle migliori offerte per uno smartphone se non vuoi spendere cifre esagerate. Solo per pochissimo tempo trovi il Motorola edge 70 con uno sconto del 53% e risparmi poco più di 400 euro . Trovare un telefono uscito sul mercato da poco tempo a meno di metà prezzo non è una cosa da tutti i giorni. Schermo pOLED da 6,67 pollici, processore Snapdragon 7 Gen4, tripla fotocamera da 50 megapixel e una batteria da 4800 mAh che dura per tutto il giorno. Super sottile e leggero, è una delle migliori scelte che puoi fare oggi.

Una delle migliori offerte per uno smartphone se non vuoi spendere cifre esagerate. Solo per pochissimo tempo trovi il con uno e di . Trovare un telefono uscito sul mercato da poco tempo a meno di metà prezzo non è una cosa da tutti i giorni. da processore Snapdragon 7 Gen4, e una che dura per tutto il giorno. Super sottile e leggero, è una delle migliori scelte che puoi fare oggi. moto g06 (44% di sconto e costa pochissimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile il moto g06 con uno sconto del 44% e lo paghi solamente poco più di 100 euro. Un telefono in grado di fare veramente tutto e perfetto per l’utilizzo di tutti i giorni. Schermo da 6,88 pollici ad alta risoluzione, buon processore, fotocamera principale da 50 megapixel con intelligenza artificiale e una batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Sony WF-C510 (doppio sconto e 3 rate a tasso zero)

Super occasione per le cuffie Bluetooth Sony WF-C510 . Solo per pochissimo tempo le trovi con uno sconto fisso del 35% a cui aggiungere un coupon del valore di 7,04 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero . Il prezzo è di poco inferiore ai 30 euro e approfitti del minimo storico. Piccole, compatte e leggere, assicurano un’ottima qualità del suono e sono anche ergonomiche. Batteria che ha una durata fino a 22 ore e si connettono con qualsiasi smartphone.

per le . Solo per pochissimo tempo le trovi con uno a cui del . Hai anche la possibilità di dilazionare il . Il prezzo è di poco inferiore ai 30 euro e approfitti del minimo storico. Piccole, compatte e leggere, assicurano un’ottima qualità del suono e sono anche ergonomiche. Batteria che ha una durata fino a 22 ore e si connettono con qualsiasi smartphone. Antivirus McAfee (84% di sconto e prezzo mini)

Un’occasione che non puoi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 2 dispositivi in promo con uno sconto dell’84% e lo paghi solamente 15 euro . Lo puoi installare sul tuo PC, ma anche sullo smartphone per proteggere i tuoi dati personali e difenderti dai malware. Hai accesso anche a una VPN e hai un gestore avanzato delle password. Approfittane subito, può terminare da un momento all’altro.

Un’occasione che non puoi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi valido per 2 dispositivi in promo con uno e lo . Lo puoi installare sul tuo PC, ma anche sullo smartphone per proteggere i tuoi dati personali e difenderti dai malware. Hai accesso anche a e hai un gestore avanzato delle password. Approfittane subito, può terminare da un momento all’altro. Stampante multifunzione Canon PIXMA (40% di sconto e prezzo al minimo)

Offerta lampo per la stampante multifunzione Canon PIXMA TS550i. Da oggi è disponibile con un ottimo sconto del 40% e risparmi decine di euro. Perfetta per un utilizzo domestico, permette di stampare, scansionare e fotocopiare qualsiasi documento. Supporta anche il collegamento wireless per stampare direttamente dallo smartphone. Non perdere questa super occasione.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick HD (offerta lancio e prezzo al mini)

La novità del giorno porta il nome di Fire TV Stick HD. Amazon ha lanciato la nuova versione della sua chiavetta multimediale e solo per pochissimi giorni la trovi in promo lancio con uno sconto del 30%. Un’occasione imperdibile per rendere ancora più intelligente il tuo smart TV. Collegandolo alla porta HDMI accedi a un mondo di app e di servizi unico, a partire da tutte le principali piattaforme di video streaming. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrato per gestire facilmente tutti i dispositivi intelligenti presenti nella tua abitazione. Non perdere questa occasione.

Smartwatch

Galaxy Watch8 Classic (46% di sconto e costa praticamente la metà)

Offerta lampo e prezzo in picchiata per il Galaxy Watch8 Classic . Come si può intuire dal nome, si tratta di uno smartwatch che si caratterizza per un design “analogico”, ma l’anima è profondamente tech. Oltre a un display ampio che mostra tutte le info di cui hai bisogno, sotto la scocca sono presenti sensori che tengono sotto controllo diversi parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue . Le modalità di allenamento ti aiutano a tenerti in forma e a bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google con tutte le principali app dell’azienda di Mountain View.

e per il . Come si può intuire dal nome, si tratta di uno smartwatch che si caratterizza per un design “analogico”, ma l’anima è profondamente tech. Oltre a un display ampio che mostra tutte le info di cui hai bisogno, sotto la scocca sono presenti sensori che tengono sotto controllo diversi parametri vitali, a partire dalla e dalla . Le modalità di allenamento ti aiutano a tenerti in forma e a bordo è presente il di con tutte le principali app dell’azienda di Mountain View. Huawei Watch GT 5 (52% di sconto e prezzo in picchiata)

Altra ottima offerta per uno smartwatch. Solo per oggi trovi il Huawei Watch GT 5 con uno sconto eccezionale del 52% e il prezzo crolla al minimo storico. Lo paghi meno della metà e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 46 millimetri, monitoraggio della salute e del sonno, con consigli su come riposare al meglio, e tante modalità di allenamento, tra cui nuove funzioni per la corsa e il ciclismo. La batteria ha una durata di 14 giorni con un utilizzo normale.

Smart TV

Smart TV Samsung 43 pollici (37% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Rapporto qualità-prezzo speciale per lo smart TV Samsung QLED da 43 pollici. Da oggi lo trovi con uno sconto del 37% e il prezzo scende al minimo storico , con un risparmio superiore ai 170 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo QLED con risoluzione 4K, processore che ottimizza qualsiasi contenuto per fartelo vedere con la miglior risoluzione possibile e sistema operativo Tizen che supporta qualsiasi piattaforma di streaming. A questo prezzo è un super affare.

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Se cerchi un televisore di dimensioni superiori, questa è la promo che fa per te. Da oggi è disponibile lo smart TV Panasonic serie W61 da 65 pollici in promo con uno sconto del 49% e lo paghi praticamente la metà. Il risparmio netto sfiora i 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo con risoluzione 4K e che esalta i colori, sistema operativo che supporta tutte le principali piattaforme di streaming e ti consiglia cosa vedere in base ai tuoi gusti.

Elettrodomestici

Lefant M3 (73% di sconto e risparmi 800 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 crolla su Amazon con uno sconto del 73% , che ti permette di risparmiare la bellezza di 800 euro netti. Si tratta di una stazione di pulizia eccezionale, dotata di navigazione intelligente e sistema di auto-svuotamento automatico: raccoglie la polvere e lava i pavimenti al posto tuo, gestendo lo sporco in totale autonomia per settimane. Grande potenza di aspirazione, è anche in grado di lavare i pavimenti. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti crolla su Amazon con uno , che ti permette di netti. Si tratta di una stazione di pulizia eccezionale, dotata di navigazione intelligente e sistema di auto-svuotamento automatico: raccoglie la polvere e lava i pavimenti al posto tuo, gestendo lo sporco in totale autonomia per settimane. Grande potenza di aspirazione, è anche in grado di lavare i pavimenti. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. roborock QV 35A (prezzo al minimo e offerta lampo)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti r oborock QV 35A è il protagonista del giorno grazie a una promo speciale : su Amazon lo trovi con uno sconto del 44% e il prezzo scende al minimo storico . Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma è un vero concentrato di tecnologia: dotato di un sistema di aspirazione antigroviglio (perfetto per chi ha animali in casa) e una stazione premium con autolavaggio dei moci. I sensori mappano alla perfezione l’abitazione e puoi scegliere ogni giorno quale stanza pulire.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è il protagonista del giorno grazie a una : su lo trovi con uno e il prezzo scende al . Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma è un vero concentrato di tecnologia: dotato di un sistema di aspirazione antigroviglio (perfetto per chi ha animali in casa) e una stazione premium con autolavaggio dei moci. I sensori mappano alla perfezione l’abitazione e puoi scegliere ogni giorno quale stanza pulire. Macchina per il caffè De’Longhi Stilosa (35% di sconto e 5 rate a tasso zero)

La macchina per il caffè De’Longhi Stilosa è oggi in promo su Amazon con uno sconto del 35% e la comodità di poter dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero . Il prezzo scende sotto i 100 euro. Si tratta di una macchina per il caffè versatile che funziona sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E. Dotata anche di un montalatte che ti permette di preparare dei cremosi cappuccini. Perfetta per la tua abitazione.

La macchina per il caffè è oggi in promo su Amazon con uno e la comodità di poter dilazionare la spesa in . Il prezzo scende sotto i 100 euro. Si tratta di una macchina per il caffè versatile che funziona sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E. Dotata anche di un montalatte che ti permette di preparare dei cremosi cappuccini. Perfetta per la tua abitazione. Ferro da stiro Polti Vaporella Simply (doppio sconto e prezzo al minimo)

Doppio sconto lampo per questo ferro da stiro. Il Polti Vaporella Simply scende di prezzo grazie a uno sconto del 48% a cui puoi sommare un ulteriore coupon da 13,62 euro, oltre all’opzione di pagamento in 5 rate a tasso zero. Grazie al suo serbatoio maxi e alla potenza del colpo di vapore, elimina le pieghe più ostinate in una sola passata e dimezza i tempi di stiratura.

Igiene orale

Spazzolino elettrico Oral-B iO 2 (50% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Ecco l’offerta da cogliere al volo per la tua igiene orale . Da oggi su Amazon è disponibile lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 con uno sconto del 50% e il prezzo scende sotto i 50 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Uno spazzolino elettrico che rimuove delicatamente il 100% in più di placca e i risultati si vedono dopo solo una settimana adi utilizzo. Puoi scegliere tra tre diverse intensità di spazzolamento.

Ecco da cogliere al volo per la . Da oggi su Amazon è disponibile lo con uno e il . Hai anche la possibilità di Uno spazzolino elettrico che rimuove delicatamente il 100% in più di placca e i risultati si vedono dopo solo una settimana adi utilizzo. Puoi scegliere tra tre diverse intensità di spazzolamento. Testine Oral-B Precision Clean (maxi sconto e maxi scorta)

Offerta maxi scorta per la confezione con 10 testine Oral-B Precision Clean. Da oggi sono disponibili con uno sconto del 55% e le paghi meno di 25 euro, praticamente costano meno di 2,50 euro l’una. Rimuovono fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto ad uno spazzolino manuale. Dotate di setole a X arrivano anche nelle zone più difficili da raggiungere per lo spazzolino manuale.

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