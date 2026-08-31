Amazon, tornano le offerte da Black Friday: sconti fino al'85%

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Le vacanze sono oramai agli sgoccioli e per milioni di italiani è già tempo di rientrare al lavoro. E per rendere meno amaro questo nuovo inizio, ci vengono in "soccorso" le promo Amazon di inizio mese. Sulla piattaforme di e-commerce troviamo tante promo da Black Friday con sconti mai visti prima che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Un esempio è l’iPhone 17 Pro: lo smartphone premium di Apple è disponibile con un mega sconto di quasi 200 euro e al prezzo più basso di sempre. Tra le promo best-seller di questa settimana c’è anche il TicWatch Atlas, orologio super resistente che troviamo con uno sconto del 72% che fa crollare il prezzo.

Per chi vuole spendere un po’ di meno per il proprio smartphone c’è in offerta il moto g77 con uno sconto del 29%, mentre se sei alla ricerca di un nuovo televisore trovi il LG QNED evo MiniLED da 43 pollici con uno sconto del 44% al prezzo più basso di sempre. Per la pulizia della tua abitazione, invece, non farti scappare la promo per il robot aspirapolvere Lefant: il doppio sconto ti fa risparmiare più di 900 euro. Non perdere tempo e approfittane ora.

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Amazon, migliori offerte della settimana

Prodotti bestseller

iPhone 17 Pro (prezzo al minimo e 12 rate a tasso zero)

Una delle migliori occasioni che puoi trovare questa settimana. Su Amazon è disponibile l’ iPhone 17 Pro con uno sconto di quasi 200 euro al prezzo più basso mai registrato sulla piattaforma di e-commerce. Per rendere ancora più interessante la promo hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Sul telefono nulla dire, si tratta di uno dei migliori sul mercato: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel.

Una delle migliori occasioni che puoi trovare questa settimana. Su Amazon è disponibile l’ con uno di al mai registrato sulla piattaforma di e-commerce. Per rendere ancora più interessante la promo hai la possibilità di il in . Sul telefono nulla dire, si tratta di uno dei migliori sul mercato: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel. TicWatch Atlas (72% di sconto e prezzo crollato)

Tra le migliori offerte del giorno c’è il TicWatch Atlas . L’orologio per lo sport e super resistente è disponibile su Amazon con uno sconto del 72% che fa scendere il prezzo a meno di 100 euro . Smartwatch con sistema operativo Wear OS e supporta tutte le principali app di Google. Schermo ampio e che mostra tutte le info principali, più di 110 modalità di allenamento e chip GPS che ti geolocalizza in brevissimo tempo. I sensori tengono sotto controllo i principali parametri vitali.

Tra le migliori offerte del giorno c’è il . L’orologio per lo sport e super resistente è disponibile su Amazon con uno che fa il a . Smartwatch con sistema operativo Wear OS e supporta tutte le principali app di Google. Schermo ampio e che mostra tutte le info principali, più di e chip GPS che ti geolocalizza in brevissimo tempo. I sensori tengono sotto controllo i principali parametri vitali. roborock Qrevo Curv 2 Pro (prezzo dimezzato e affare lampo)

Occasione imperdibile e speciale per il robot aspirapolvere top di gamma roborock Qrevo Curv 2 Pro. Grazie alla promo lampo di oggi approfitti dello sconto del 50% e lo paghi esattamente la metà, con un risparmio di 650 euro su quello di listino. Elettrodomestico 2 in 1 con cui puoi sia aspirare la polvere sia lavare a terra. Spazzola zero-grovigli che raccoglie tutto quello che incontra sul pavimento. I sensori mappano accuratamente tutta l’abitazione ed evitano gli ostacoli che incontrano sul percorso. Lo puoi controllare anche da remoto tramite l’app dello smartphone.

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (500 euro di sconto e tablet in regalo)

Occasione irripetibile per il Galaxy S26 Ultra . Uno dei migliori telefoni del 2026 è disponibile con uno sconto immediato di 500 euro , con la possibilità anche di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . La promo non finisce qui: acquistandolo oggi puoi richiedere in omaggio il Galaxy Tab S10 FE , tablet dal valore commerciale superiore ai 600 euro. Lo smartphone ha quanto di meglio possa offrire il mercato: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen5 , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. La batteria da 5000 mAh è una garanzia.

Occasione irripetibile per il . Uno dei migliori telefoni del 2026 è disponibile con uno , con la possibilità anche di il in . La promo non finisce qui: acquistandolo oggi puoi richiedere in omaggio il , tablet dal valore commerciale superiore ai 600 euro. Lo smartphone ha quanto di meglio possa offrire il mercato: schermo con refresh rate fino a 120 Hz, processore , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. La batteria da 5000 mAh è una garanzia. Oppo Reno15 FS (offerta lampo e minimo storico)

Se non vuoi spendere cifre elevate per il tuo nuovo televisore, questa è la promo che fa per te. Per questa settimana su Amazon trovi l’ Oppo Reno 15 FS con uno s conto del 26% che fa scendere il prezzo al minimo storico e il risparmio netto è di poco superiore ai 120 euro. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero. Telefono dotato di un display AMOLED da 6,57 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera frontale sempre da 50 megapixel e per finire una mega batteria da 6500 mAh.

Se non vuoi spendere cifre elevate per il tuo nuovo televisore, questa è la promo che fa per te. Per questa settimana su Amazon trovi l’ con uno s che fa il al e il risparmio netto è di poco superiore ai 120 euro. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero. Telefono dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera frontale sempre da 50 megapixel e per finire una mega batteria da 6500 mAh. moto g77 (promo esclusiva Amazon e affare per tutti)

Altra super occasione che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile il moto g77 con uno sconto del 29% e risparmi 100 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero e alleggerire la spesa iniziale. La scheda tecnica si basa su un display pOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 6400, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e per finire un’ottima batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno. Offerta che trovi solamente sulla piattaforma di e-commerce.

Altra super occasione che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile il con uno e su quello di listino. Puoi anche e alleggerire la spesa iniziale. La scheda tecnica si basa su un con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 6400, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e per finire da che dura per tutto il giorno. Offerta che trovi solamente sulla piattaforma di e-commerce. Galaxy A27 (prezzo incredibile)

Una delle migliori offerte della settimana se non vuoi spendere centinaia di euro per il tuo nuovo smartphone. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A27 con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo di ben 130 euro su quello di listino. Smartphone dotato di un’ottima scheda tecnica, soprattutto in relazione al prezzo. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 1... 1.169,00 € -13% 1.339,00 € Risparmi 170,00 € Acquista su Amazon OPPO Reno15 FS 5G 512GB 8GB Aurora Blue 347,00 € -26% 469,99 € Risparmi 122,99 € Acquista su Amazon roborock Qrevo Curv 2 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,... 649,99 € -50% 1.299,00 € Risparmi 649,01 € Acquista su Amazon LG QNED evo AI MiniLED 43 Pollici, Serie QNED86B 2026 Smart ... 450,00 € -44% 799,00 € Risparmi 349,00 € Acquista su Amazon Cuffie Bluetooth 5.4 In Ear, Auricolari Bluetooth 3D Bass St... 22,79 € -82% 129,99 € Risparmi 107,20 € Acquista su Amazon Lefant M5 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo 23... 399,99 € -69% 1.299,99 € Risparmi 900,00 € Acquista su Amazon De'Longhi EC260.BK Macchina da Caffè Per Polvere o in Ciald... 99,90 € -35% 153,99 € Risparmi 54,09 € Acquista su Amazon

Smartwatch

Redmi Watch 6 (42% di sconto e prezzo in picchiata)

Una delle migliori offerte del giorno riguarda il Redmi Watch 6. Lo smartwatch economico di Xiaomi è disponibile su Amazon con uno sconto del 42% e il risparmio netto è di 50 euro. Puoi anche suddividere la spesa in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED molto ampio da 2,07 pollici con luminosità elevata, design rettangolare e molto comodo da indossare in ogni momento della giornata. Monitoraggio avanzato della salute con frequenza cardiaca h24 e supporta più di 150 modalità di allenamento. Dotato anche di un chip GNSS che supporta i 5 principali sistemi di geolocalizzazione. A questo prezzo è un vero best-buy.

Smart TV

Smart TV Samsung MiniLED da 65 pollici (37% di sconto e prezzo speciale)

Sconto mai visto prima per il televisore Samsung MiniLED da 65 pollici di ultima generazione. Grazie all’offerta esclusiva disponibile da oggi su Amazon lo trovi con uno sconto del 37% che ti fa risparmiare poco più di 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Il pannello MiniLED assicura neri profondi e una luminosità più elevata rispetto al classico LED. La tecnologia Motion Xcelerator porta la frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz per una maggiore fluidità con i videogame. Disponibile anche una modalità AI Football Mode dedicata appositamente al calcio.

Sconto mai visto prima per il di ultima generazione. Grazie all’offerta esclusiva disponibile da oggi su Amazon lo trovi con uno del che ti fa su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Il assicura neri profondi e una luminosità più elevata rispetto al classico LED. La porta la di fino a per una maggiore fluidità con i videogame. Disponibile anche una modalità AI Football Mode dedicata appositamente al calcio. Smart TV LG MiniLED da 43 pollici (44% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Se hai meno spazio, ecco lo smart TV che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il modello LG QNED evo AI MiniLED da 43 pollici uscito sul mercato da pochissimi mesi in offerta con uno sconto del 44% e il risparmio netto sfiora i 350 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Qualità delle immagini elevatissima e con colori realistici, anche grazie alla tecnologia Dynamic QNED Color che certifica al 100% il volume colore. Il sistema operativo webOS è uno dei migliori in circolazione e ti consiglia cosa vedere in base alle tue preferenze.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (82% di sconto e prezzo stracciato)

Offerta speciale per questo paio di cuffie Bluetooth economiche. Da oggi le trovi su Amazon con uno sconto dell’82% e il prezzo crolla al minimo storico . Le paghi solamente poco più di 20 euro e fai un ottimo affare. La qualità del suono è elevata con bassi profondi e grazie ai microfoni integrati puoi anche fare chiamate di lavoro con un audio nitido. La cancellazione del rumore ti aiuta ad ascoltare al meglio i tuoi artisti preferiti. L’autonomia raggiunge le 40 ore e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

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Il set di utensili manuali Bosch da 26 pezzi scende del 53% su Amazon, diventando un acquisto quasi obbligato per chi ama il fai-da-te. Il kit compatto include un cricchetto da ¼ di pollice con coppia fino a 93 Nm , un cacciavite universale con portabit magnetico, pinze combinate con taglienti temprati a induzione, oltre a 10 bit e 10 attacchi da 5 a 13 mm. Tutto è custodito in una pratica borsa in tessuto con cerniera, facile da trasportare anche fuori casa.

Il set di utensili manuali Bosch da 26 pezzi su diventando un acquisto quasi obbligato per chi ama il fai-da-te. Il kit compatto include un con coppia fino a , un cacciavite universale con portabit magnetico, pinze combinate con taglienti temprati a induzione, oltre a e da 5 a 13 mm. Tutto è custodito in una pratica borsa in tessuto con cerniera, facile da trasportare anche fuori casa. Bollitore elettrico Russell Hobbs (57% di sconto e prezzo al minimo)

L’alleato indispensabile per tisane e colazioni veloci a meno di metà prezzo. Il bollitore elettrico Russell Hobbs cala a picco su Amazon grazie a un eccezionale sconto del 57% che lo fa pagare meno della metà, acquistabile anche in 3 rate a tasso zero. Realizzato con materiali di altissima qualità e un design elegante, garantisce un’ebollizione ultra-rapida dell’acqua per preparare tè, tisane o velocizzare la cottura della pasta risparmiando energia. Capienza di 1,7 litri e filtro anticalcare.

PC portatile

Lenovo Chromebook (prezzo al minimo e affare per tutti)

Offerta Back to School da cogliere al volo. Solo per oggi trovi il Lenovo Chromebook 14" in promo con uno sconto del 28% e risparmi 100 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Notebook ideale per la scuola e lo studio: schermo da 14 pollici ad alta risoluzione, buone prestazioni, 8 gigabyte di RAM e SSD da 128 gigabyte. Quanto basta per preparare ricerche, studiare e diversi con lo streaming online. Il sistema operativo ChromeOS supporta tutte le applicazioni più importanti.

Elettrodomestici

Lefant M5 Pro (doppio sconto e risparmi più di 900 euro)

Una delle migliori occasioni che puoi trovare questa settimana su Amazon per la pulizia della tua abitazione. Il robot aspirapolvere Lefant M5 Pro è disponibile con uno sconto del 69% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 5% . Il risparmio totale supera i 900 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. Grandissima potenza di aspirazione e lava alla perfezione anche il pavimento. La spazzola anti groviglio raccoglie i peli dei tuoi animali domestici e i sensori presenti sulla scocca mappano alla perfezione ogni stanza. Non manca la stazione per lo svuotamento automatico.

Una delle migliori occasioni che puoi trovare questa settimana su Amazon per la pulizia della tua abitazione. Il è disponibile con uno a cui un che ti fa . Il risparmio totale supera i 900 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. Grandissima potenza di aspirazione e lava alla perfezione anche il pavimento. La raccoglie i peli dei tuoi animali domestici e i sensori presenti sulla scocca mappano alla perfezione ogni stanza. Non manca la stazione per lo svuotamento automatico. roborock H60 Hub Ultra (44% di sconto e 5 rate a tasso zero)

La rivoluzione nell’aspirazione senza fili con base di svuotamento automatica. Se cerchi la comodità assoluta per le pulizie di casa, il sistema Roborock H60 Hub Ultra è disponibile su Amazon con uno sconto del 44% che ti fa risparmiare più di 200 euro , e lo puoi anche pagare in 5 comode rate a tasso zero . La vera particolarità è la sua stazione base intelligente: oltre a ricaricare la scopa elettrica, svuota automaticamente il serbatoio della polvere in un sacchetto sigillato, azzerando la manutenzione quotidiana e la dispersione di allergeni. Potentissimo e dotato di spazzola anti-groviglio adatta a qualsiasi superficie.

La rivoluzione nell’aspirazione senza fili con base di svuotamento automatica. Se cerchi la comodità assoluta per le pulizie di casa, il sistema è disponibile su Amazon con uno , e lo puoi anche pagare in . La vera particolarità è la sua stazione base intelligente: oltre a ricaricare la scopa elettrica, svuota automaticamente il serbatoio della polvere in un sacchetto sigillato, azzerando la manutenzione quotidiana e la dispersione di allergeni. Potentissimo e dotato di spazzola anti-groviglio adatta a qualsiasi superficie. De’Longhi Stilosa (35% di sconto e minimo storico)

Per gli amanti del vero espresso italiano, la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa è disponibile con una promozione imperdibile: scende a meno di 100 euro grazie allo sconto del 35%, e hai anche l’opzione del pagamento dilazionato in 5 rate a tasso zero . Dotata di una pompa a 15 bar di pressione e di una caldaia in acciaio inox per la massima durata, estrae il caffè a regola d’arte. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E. Include anche il Cappuccino System in acciaio per montare la schiuma di latte in pochi secondi.

Per gli amanti del vero espresso italiano, la macchina per il caffè è disponibile con una promozione imperdibile: scende grazie allo sconto del 35%, e hai anche l’opzione del pagamento dilazionato in . Dotata di una pompa a 15 bar di pressione e di una caldaia in acciaio inox per la massima durata, estrae il caffè a regola d’arte. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E. Include anche il Cappuccino System in acciaio per montare la schiuma di latte in pochi secondi. Friggitrice ad aria Severin da 4 litri (costa meno della metà)

Occasione d’oro per la tua cucina con la friggitrice ad aria Severin FryLight, che crolla su Amazon con uno sconto del 51% e un prezzo finale inferiore ai 39 euro. Il suo pratico cestello da 4 litri la rende ideale per le esigenze quotidiane della famiglia, permettendo di friggere, arrostire e cuocere con fino all’85% di olio in meno. Facilissima da usare e da pulire grazie al rivestimento antiaderente. Puoi scegliere tra 8 programmi di cottura differenti per preparare tutto quello che vuoi.

Igiene dentale

Oral-B iO 3 (57% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Per la tua igiene orale non puoi farti scappare questa promo, una delle più amate dagli utenti questa settimana. Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 è disponibile con uno sconto del 57% e il prezzo scende al minimo storico e costa meno di 60 euro . Puoi anche dilazionare la spesa in 3 rate a tasso zero. L’offerta non finisce qui: nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert Sbiancante Delicato. Le gengive sono più sane dopo una sola settimana di utilizzo, rimuovendo il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale.

Per la tua igiene orale non puoi farti scappare questa promo, una delle più amate dagli utenti questa settimana. Lo è disponibile con uno e il al . Puoi anche dilazionare la spesa in 3 rate a tasso zero. L’offerta non finisce qui: nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert Sbiancante Delicato. Le gengive sono più sane dopo una sola settimana di utilizzo, rimuovendo il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. 16 testine Oral-B Cross Action (53% di sconto e prezzo al minimo)

Maxi scorta e maxi sconto per la confezione con 16 testine Oral-B Cross Action. Grazie allo sconto del 53% disponibile oggi il prezzo crolla al minimo storico e praticamente le paghi 2 euro l’una. Disponibile il pagamento in 3 rate a tasso zero e impostando l’acquisto periodico ottieni uno sconto extra. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B. Rimuovono fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale

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