Amazon, lo smartwatch Xiaomi costa la metà e sconti all'80%: le offerte di oggi

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Ultimo giorno di agosto da celebrare nel migliore dei modi con le offerte lampo disponibili da oggi su Amazon. Sul sito di e-commerce puoi fare grandissimi affari se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, smartwatch, smart TV o elettrodomestico. Lo dimostrano le promo speciali disponibile per l’iPhone 17 Pro (minimo storico e risparmi quasi 200 euro) e il Galaxy S26 (prezzo più basso di sempre e risparmi 300 euro). Se sei alla ricerca di un nuovo smart TV, non farti sfuggire la promo per il televisore Samsung OLED da 65 pollici: con lo sconto del 45% risparmi più di 1000 euro.

Le offerte non finiscono qui. Per la tua abitazione trovi il robot aspirapolvere Lefant con un doppio sconto che ti fa risparmiare più di 700 euro e approfitti del minimo storico. Per tenere sotto controllo il tuo stato di salute e la tua forma fisica, trovi lo Xiaomi Watch 2 con uno sconto del 47% e lo paghi la metà. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte 31 agosto

Smartphone

iPhone 17 Pro (prezzo al minimo e 12 rate a tasso zero)

Una delle migliori occasioni che puoi trovare questa settimana. Su Amazon è disponibile l’ iPhone 17 Pro con uno sconto di quasi 200 euro al prezzo più basso mai registrato sulla piattaforma di e-commerce. Per rendere ancora più interessante la promo hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Sul telefono nulla dire, si tratta di uno dei migliori sul mercato: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel.

Una delle migliori occasioni che puoi trovare questa settimana. Su Amazon è disponibile l’ con uno al mai registrato sulla piattaforma di e-commerce. Per rendere ancora più interessante la promo hai la possibilità di il in . Sul telefono nulla dire, si tratta di uno dei migliori sul mercato: con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel. Galaxy S26 (offerta lampo e minimo storico)

Ad Apple risponde Samsung con un’ ottima offerta per il Galaxy S26 . Grazie alla promo di oggi lo trovi con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 300 euro su quello di listino. L’offerta non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Smartphone dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 ad altissime prestazioni e ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria a lunga durata. Uno dei migliori telefono compatti sul mercato.

Ad Apple risponde Samsung con un’ . Grazie alla promo di oggi lo trovi con uno che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 300 euro su quello di listino. L’offerta non finisce qui: puoi anche il . Smartphone dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 ad altissime prestazioni e ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria a lunga durata. Uno dei migliori telefono compatti sul mercato. Google Pixel 10a (27% di sconto e affare per tutti)

Continua l’ottima promo per il Google Pixel 10a , telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma. Da oggi è disponibile con uno sconto del 27% e il risparmio netto è di 150 euro . Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotato di un display Actua da 6,2 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G4 che assicura ottime prestazioni e supporta le funzioni AI avanzate sviluppate da Google, doppia fotocamera posteriore e una batteria con un’autonomia superiore alle 30 ore. Lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per i prossimi sette anni.

Continua l’ottima promo per il , telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma. Da oggi è disponibile con uno e il è di . Puoi anche dilazionare il . Dotato di un ad alta risoluzione, che assicura ottime prestazioni e supporta le funzioni AI avanzate sviluppate da Google, doppia fotocamera posteriore e una batteria con un’autonomia superiore alle 30 ore. Lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per i prossimi sette anni. Honor 600 Smart (29% di sconto e batteria infinita)

Se non vuoi spendere grosse cifre per il tuo nuovo smartphone, questa è la promo che fa al caso tuo. L’ Honor 600 Smart è in offerta con uno sconto del 29% e il prezzo scende sotto i 200 euro , con un risparmio netto di 80 euro. Un telefono pensato per l’utilizzo quotidiano e con caratteristiche molto interessanti a partire dalla mega batteria da 7700 mAh che dura fino a tre giorni con un utilizzo normale. Schermo da 6,87 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon di ultima generazione, fotocamera posteriore da 50 megapixel con supporto dell’intelligenza artificiale

Se non vuoi spendere grosse cifre per il tuo nuovo smartphone, questa è la promo che fa al caso tuo. L’ è in con uno e il , con un risparmio netto di 80 euro. Un telefono pensato per l’utilizzo quotidiano e con caratteristiche molto interessanti a partire dalla che dura fino a tre giorni con un utilizzo normale. Schermo da 6,87 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon di ultima generazione, da con supporto dell’intelligenza artificiale realme P4 Lite (offerta shock e costa pochissimo)

Lo smartphone da comprare oggi se non vuoi spendere cifre elevatissime. Parliamo del realme P4 Lite disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e il prezzo scende a meno di 160 euro. Per rendere più leggero l’acquisto puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display extra large da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore ad alte prestazioni, fotocamera posteriore con intelligenza artificiale e per finire una batteria da ben 6600 mAh che dura per tre giorni con un utilizzo normale.

Prodotti lowcost

Oppo Enco Buds3 (50% di sconto e costano pochissimo)

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per le cuffie Oppo Enco Buds3 . Per pochissimo tempo le trovi con uno sconto del 50% e le paghi meno di 20 euro . Non a caso sono tra le più vendute su Amazon in questi ultimi giorni. Audio di ottima qualità e driver audio con bassi profondi e una batteria che ha una durata fino a 48 ore con la custodia di ricarica. Sono dotate anche della funzione di traduzione automatica con intelligenza artificiale. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per le . Per pochissimo tempo le trovi con uno e le . Non a caso sono tra le più vendute su Amazon in questi ultimi giorni. Audio di ottima qualità e driver audio con e una con la custodia di ricarica. Sono dotate anche della funzione di traduzione automatica con intelligenza artificiale. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Drone con telecamera (prezzo dimezzato e affare per tutti)

Sconto speciale per il drone per principianti con telecamera 4K. Solo per oggi lo trovi con uno sconto del 50% che fa scendere il prezzo a meno di 100 euro e approfitti del minimo storico . Facile da utilizzare, lo può utilizzare chiunque, anche grazie alla presenza del controller nella confezione. Le tre batterie assicurano un’autonomia fino a 84 minuti. A questo prezzo è un affare per tutti.

Sconto speciale per il drone per principianti con telecamera 4K. Solo per oggi lo trovi con uno che fa e . Facile da utilizzare, lo può utilizzare chiunque, anche grazie alla presenza del controller nella confezione. Le tre batterie assicurano un’autonomia fino a 84 minuti. A questo prezzo è un affare per tutti. Antivirus McAfee – 5 dispositivi (86% di sconto e costa pochissimo)

Altra offerta shock che trovi solamente oggi su Amazon. L’antivirus McAfee Total Protection valido per 5 dispositivi e per due anni è disponibile su Amazon con un super sconto dell’86% e il prezzo crolla al minimo storico. Risparmi quasi 200 euro e ottieni un programma che difende il tuo PC e il tuo smartphone dai pericoli della rete come malware, ransomware e virus. Inoltre, hai accesso anche a una VPN per navigare in sicurezza all’estero. Con il password manager, invece, generi e memorizzi le chiavi di accesso ai tool online senza che nessuno possa scoprirle.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick HD (51% di sconto e affare immediato)

Tra i prodotti Amazon ancora in offerta c’è anche il nuovo Fire TV Stick HD . Con lo sconto del 51% disponibile oggi approfitti di un super prezzo e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero (consegna immediata). Ideale per chi ha un televisore un po’ datato, questa nuova versione assicura prestazioni più fluide. La configurazione è molto semplice e nella confezione trovi sempre il telecomando con Alexa integrata. A questo prezzo è un vero best-buy.

Tra i prodotti Amazon ancora in offerta c’è anche il . Con lo disponibile oggi approfitti di un super prezzo e la puoi anche (consegna immediata). Ideale per chi ha un televisore un po’ datato, questa nuova versione assicura prestazioni più fluide. La configurazione è molto semplice e nella confezione trovi sempre il telecomando con Alexa integrata. A questo prezzo è un vero best-buy. Fire TV Stick 4K Plus (54% di sconto e prezzo al minimo)

Per pochissimi giorni trovi ancora in offerta il Fire TV Stick 4K Plus . Grazie allo sconto del 54% il prezzo scende al minimo storico e lo paghi meno della metà. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Si collega facilmente a qualsiasi smart TV tramite la porta HDMI. Esperienza cinematografica in altissima risoluzione e le prestazioni sono molto fluide. Supporta tutte le principali piattaforme di streaming e puoi installare centinaia di applicazioni. Nella confezione è disponibile anche il telecomando con Alexa integrata e hai accesso prioritario alla nuova Alexa+.

Per pochissimi giorni trovi ancora in il . Grazie allo il e lo paghi meno della metà. Puoi anche il in . Si collega facilmente a qualsiasi smart TV tramite la porta HDMI. Esperienza cinematografica in altissima risoluzione e le prestazioni sono molto fluide. Supporta tutte le principali piattaforme di streaming e puoi installare centinaia di applicazioni. Nella confezione è disponibile anche il con e hai accesso prioritario alla nuova Alexa+. Fire TV Stick 4K Max (54% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Per chi vuole il massimo delle prestazioni dal proprio Fire TV Stick, c’è in promo anche il modello 4K Max. Rispetto agli altri si distingue per prestazioni fulminee, soprattutto nell’apertura delle applicazioni, una maggiore fluidità e il supporto al Wi-Fi 6E che permette uno streaming senza interruzioni delle tue serie TV preferite. Dotato anche della modalità Ambient che permette di trasformare lo schermo in un dipinto. Con lo sconto del 54% lo paghi meno della metà e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Nella confezione è sempre presente il telecomando con Alexa integrata.

Smartwatch

Xiaomi Watch 2 (47% di sconto e costa la metà)

L’orologio che devi acquistare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Lo Xiaomi Watch 2 è disponibile con uno sconto del 47% e il prezzo sprofonda al minimo storico e lo paghi praticamente la metà. Orologio smart perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo AMOLED da 1,43 pollici ad alta luminosità e lo puoi personalizzare con le tante watch face disponibili, monitoraggio avanzato della salute e supporta più di 150 modalità di allenamento . Analisi scientifica del sonno e ti consiglia come migliorare il riposo notturno.

L’orologio che devi acquistare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Lo è disponibile con uno e il e lo paghi praticamente la metà. Orologio smart perfetto per la vita di tutti i giorni: ad alta luminosità e lo puoi personalizzare con le tante watch face disponibili, monitoraggio avanzato della salute e . Analisi scientifica del sonno e ti consiglia come migliorare il riposo notturno. Galaxy Fit3 (prezzo al minimo e costa poco)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo wearable, il Galaxy Fit3 è quello che fa per te. Una fitness band che ha le stesse funzioni di uno smartwatch, ma a un prezzo decisamente più basso: grazie allo sconto del 36% di Amazon la paghi solamente 41 euro. Schermo ampio che mostra tutte le info più importanti, a partire dai passi effettuati e dalla frequenza cardiaca, monitoraggio avanzato della salute e del sonno e più di 100 modalità di allenamento. La batteria ha una lunga durata e ti dimenticherai di doverlo mettere sotto carica.

Smart TV

Smart TV Samsung OLED da 65 pollici (45% di sconto e risparmi più di 1000 euro)

Una delle offerte bomba del giorno. Da oggi su Amazon trovi lo smart TV Samsung OLED di ultima generazione con schermo da 65 pollici in promo con un’offerta esagerata. Grazie allo sconto del 45% il risparmio è di poco superiore ai 1000 euro e approfitti del minimo storico e del miglior prezzo web. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Smart TV che assicura neri assoluti grazie al pannello OLED e una qualità elevatissima delle immagini con il supporto del processore NQA AI Gen 2. Il sistema operativo Tizen supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

Lefant M210 Pro Omni (doppio sconto e risparmi più di 700 euro)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M210 Pro Omni. Da oggi è disponibile il 68% fisso più un coupon aggiuntivo del 15% , per un risparmio che supera i 700 euro. Il corpo ultra sottile da soli 280 mm di diametro lo rende ideale per infilarsi sotto mobili bassi e negli spazi più stretti, mentre la potenza di aspirazione elevata e il rullo lavapavimenti autopulente garantiscono una pulizia completa senza troppi interventi manuali. La stazione gestisce in autonomia acqua pulita, acqua sporca e lavaggio del rullo. Compatibile con Alexa e Google Assistant.

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Doppio sconto speciale per l’aspirapolvere Lefant V1 . Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 68% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 5% e il prezzo finale è inferiore ai 100 euro. Un vero affare che non devi assolutamente farti sfuggire per una scopa elettrica con pochi eguali a questo prezzo. Grande potenza di aspirazione, spazzola dotata di luci LED che mostrano dove si annida la polvere, batteria che ha una durata fino a 45 minuti. Nella confezione trovi anche utili accessori che rendono molto versatile l’aspirapolvere.

per . Da oggi è disponibile su con uno a cui un che fa e il prezzo finale è inferiore ai 100 euro. Un vero affare che non devi assolutamente farti sfuggire per una scopa elettrica con pochi eguali a questo prezzo. Grande potenza di aspirazione, spazzola dotata di luci LED che mostrano dove si annida la polvere, batteria che ha una durata fino a 45 minuti. Nella confezione trovi anche utili accessori che rendono molto versatile l’aspirapolvere. Panasonic Multi-Cooker elettrico (60% di sconto e risparmi 150 euro)

Prezzo in picchiata su Amazon per il Panasonic Multi-Cooker 4 in 1. Grazie alla promo di oggi lo trovi con il 60% di sconto e un risparmio di 150 euro , con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il cuore dell’elettrodomestico sono le quattro piastre intercambiabili che permettono di grigliare, friggere ad aria, cuocere a fuoco lento e preparare barbecue direttamente a tavola, grazie al cavo lungo 2,5 metri pensato per condividere la cottura con famiglia e amici. La potenza di 1400W garantisce risultati rapidi e uniformi, con 9 programmi automatici che semplificano ogni preparazione, dalla carne alle verdure fino ai piatti asiatici.

su per il Grazie alla promo di oggi lo trovi con il e un , con la possibilità di il in . Il cuore dell’elettrodomestico sono le che permettono di grigliare, friggere ad aria, cuocere a fuoco lento e preparare barbecue direttamente a tavola, grazie al cavo lungo 2,5 metri pensato per condividere la cottura con famiglia e amici. La potenza di garantisce risultati rapidi e uniformi, con che semplificano ogni preparazione, dalla carne alle verdure fino ai piatti asiatici. Ninja CREAMi Scoop & Swirl (33% di sconto e prezzo al minimo)

La gelatiera Ninja CREAMi Scoop & Swirl scende del 33% su Amazon, con un risparmio che supera i 110 euro sul prezzo di listino. Rispetto al modello classico Creami, introduce la funzione Swirl: un ugello di erogazione integrato che permette di servire il gelato soft direttamente in un cono o in una coppetta, con un effetto vorticoso proprio come in una vera gelateria, grazie alla maniglia dedicata a 3 velocità. In totale offre 13 programmi, tra modalità Scoop classiche (gelato, sorbetto, frozen yogurt, milkshake) e le nuove modalità Soft Serve, oltre alla funzione CreamiFit per dessert proteici sotto le 150 kcal. La potente pala mescolatrice Creamerizer trasforma qualsiasi base congelata in un dessert cremoso in pochi minuti, con i due vasetti e gli accessori removibili lavabili in lavastoviglie.

Xiaomi / YouTube

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