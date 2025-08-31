Amazon, ecco gli smartphone da comprare subito: 80% di sconto

leungchopan/123RF.com

Agosto non poteva terminare in maniera migliore. Da oggi 31 agosto su Amazon trovi tante offerte su alcuni dei dispositivi più amati dagli utenti, a partire dagli smartphone fino ad arrivare agli elettrodomestici per la casa. E proprio uno smartphone è una delle promo che cattura l’attenzione. Da oggi trovi l’iPhone 15 Plus in offerta al minimo storico e risparmi ben 250 euro (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero). C’è anche un altro telefono in offerta a prezzo speciale. Si tratta dello smartphone indistruttibile Blackview Fort 1 che trovi con uno sconto di quasi l’80% e risparmi più di 400 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto c’è il link per accedere alla pagina prodotto e una breve descrizione con le caratteristiche tecniche. Le offerte potrebbero terminare da un momento all’altro: approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 31 agosto

Smartphone

iPhone 15 Plus. Occasione più unica che rara per uno smartphone Apple. Da oggi su Amazon è disponibile l’ iPhone 15 Plus con uno sconto del 25% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 250 euro . Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,7 pollici ad alta risoluzione con Dynamic Island, ottimo processor eA16 Bionic e una doppia fotocamera posteriore professionale. Promo da non farsi scappare.

con uno che fa e . Hai anche la possibilità di . Schermo Super Retina XDR da 6,7 pollici ad alta risoluzione con Dynamic Island, ottimo processor eA16 Bionic e una doppia fotocamera posteriore professionale. Promo da non farsi scappare. Galaxy A55. Offerta speciale da non farsi sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi il Galaxy A55 con uno sconto del 46% e lo paghi quasi la metà . Smartphone top che assicura prestazioni uniche grazie a un ottimo processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo, schermo Super AMOLED da 6,6 pollici e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5000mAh è la classica ciliegina sulla torta.

con uno e lo . Smartphone top che assicura prestazioni uniche grazie a un ottimizzato appositamente per questo dispositivo, schermo Super AMOLED da 6,6 pollici e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5000mAh è la classica ciliegina sulla torta. Redmi Note 14 5G. L’offerta da cogliere al volo per chi vuole spendere poco . Da oggi trovi il Redmi Note 14 5G in promo con uno sconto del 33% e al prezzo più basso di sempre . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 6,67 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel. Batteria a lunghissima durata.

. Da oggi trovi il in con uno e al . Lo puoi anche Schermo AMOLED da 6,67 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel. Batteria a lunghissima durata. Blackview Fort 1. Occasione speciale per uno smartphone unico. Da oggi su Amazon trovi il Blackview Fort 1, telefono indistruttibile e con una carica infinita, in promo con uno sconto del 50% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 160 euro. Lo sconto finale è di quasi l’80%. Schermo ampio, buone prestazioni e una fotocamera con intelligenza artificiale.

Accessori lowcost

Caricatore Auto Lisen. Da oggi su Amazon trovi questo caricatore per auto con cavo incluso nella confezione, con un triplo sconto che fa crollare il prezzo . Oltre allo sconto fisso del 41% , puoi aggiungere un primo coupon che fa scendere il prezzo del 50% , e ne puoi aggiungere un secondo che ti fa risparmiare un altro 40%. Il prezzo finale è inferiore ai 5 euro. Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone.

con cavo incluso nella confezione, con un . Oltre allo , puoi aggiungere un che fa il , e ne puoi aggiungere un secondo che ti fa risparmiare un altro 40%. Il prezzo finale è inferiore ai 5 euro. Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Ventilatore portatile. Sconto del 50% e affare per tutti. Su Amazon è disponibile al minimo storico questo utile ventilatore da campeggio con batteria da 10.000mAh in promo a metà prezzo e lo paghi solamente 20 euro . Puoi impostare quattro velocità differenti e ti assicura un refrigerio immediato.

e affare per tutti. Su Amazon è disponibile al questo utile da con in promo a e lo . Puoi impostare quattro velocità differenti e ti assicura un refrigerio immediato. Lampada antizanzare. Dimentica il fastidio degli insetti con questa lampada antizanzare, disponibile su Amazon con un’offerta shock con doppio sconto. Oltre a quello fisso del 59%, puoi attivare un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 50%. Il prezzo finale crolla a soli 10 euro. Questo dispositivo è la soluzione ideale per liberare la tua casa e i tuoi spazi esterni dalle zanzare, senza l’uso di sostanze chimiche. Funziona in modo silenzioso e sicuro, usando una luce UV che attira gli insetti.

Smart TV&Soundbar

Xiaomi TV F Pro 75. Sconto del 40% e minimo storico. Tra le migliori offerte del giorno trovi sicuramente questo smart TV Xiaomi TV F Pro da 75 pollici disponibile con uno sconto del 40% e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero grazie al servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Immagini con risoluzione 4K, tecnologie innovative e modalità Game Boost con frequenza di aggiornamento fino a 10 Hz. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV di Amazon che supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Lo puoi controllare con Alexa.

e minimo storico. Tra le trovi sicuramente questo disponibile con uno e su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero grazie al servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Immagini con risoluzione 4K, tecnologie innovative e modalità Game Boost con frequenza di aggiornamento fino a 10 Hz. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV di Amazon che supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Lo puoi controllare con Alexa. LG S40T. Occasione lampo per la soundbar LG S40T compatibile con tutti i più recenti smart TV. Da oggi è disponibile con uno sconto del 35% e la paghi veramente poco. Dotata di un subwoofer wireless, assicura una qualità audio elevatissima ed è dotata di modalità audio ad hoc in base al contenuto che stai guardando. Facile da montare e da configurare.

Computer portatili

MacBook Air 13″. Calo di prezzo e minimo storico per il MacBook Air con processore M4, ultima versione lanciata sul mercato da Apple. Da oggi è disponibile con un ottimo sconto del 24% e risparmi 3000 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. PC portatile compatto e molto leggero. Schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, prestazioni eccellenti grazie ai 16 gigabyte di RAM e al SSD da 256 gigabyte e batteria che dura tantissimo. Ottimo per lo studio e per il lavoro.

Elettrodomestici

Ecovacas Deebot T50 Omni. O fferta lampo per il robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T50 OMNI , disponibile con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare ben 300 euro . Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Questo robot 2-in-1 aspira e lava i pavimenti in un solo passaggio. Dotato di una stazione di svuotamento e pulizia automatica, lo puoi controllare anche con l’app dello smartphone. Grazie ai sensori di ultima generazione mappa accuratamente tutta l’abitazione ed evita gli ostacoli.

per il , disponibile con uno sconto del che ti fa risparmiare ben . Puoi anche pagarlo in . Questo robot 2-in-1 aspira e lava i pavimenti in un solo passaggio. Dotato di una stazione di svuotamento e pulizia automatica, lo puoi controllare anche con l’app dello smartphone. Grazie ai sensori di ultima generazione mappa accuratamente tutta l’abitazione ed evita gli ostacoli. Lavastoviglie Bosch Serie 4. Fai un grande affare con la lavastoviglie Bosch Serie 4 , disponibile con uno sconto del 50% e costa la metà. Elettrodomestico da incasso che si adatta perfettamente alla tua cucina e la puoi controllare anche da remoto con l’app dello smartphone. Con diversi programmi di lavaggio e un assistente sempre pronto a suggerirti quello migliore per le tue stoviglie, garantisce una pulizia impeccabile a ogni ciclo.

, disponibile con uno e costa la metà. Elettrodomestico da incasso che si adatta perfettamente alla tua cucina e la puoi controllare anche da remoto con l’app dello smartphone. Con diversi programmi di lavaggio e un assistente sempre pronto a suggerirti quello migliore per le tue stoviglie, garantisce una pulizia impeccabile a ogni ciclo. Bissell SpotClean Pet Pro. Un’occasione da non perdere per il lava tappezzeria BISSELL SpotClean Pet Pro , da oggi in offerta con uno sconto del 34% e un prezzo al minimo storico . Puoi anche pagarlo comodamente in 5 rate a tasso zero . Questo potente pulitore portatile è l’ideale per rimuovere macchie e sporco da tappeti, moquette, tappezzeria e interni dell’auto, specialmente se hai animali domestici. La sua formula pulente e la spazzola inclusa agiscono in profondità per eliminare ogni traccia di sporco.

, da oggi in offerta con uno e un . Puoi anche pagarlo comodamente in . Questo potente pulitore portatile è l’ideale per rimuovere macchie e sporco da tappeti, moquette, tappezzeria e interni dell’auto, specialmente se hai animali domestici. La sua formula pulente e la spazzola inclusa agiscono in profondità per eliminare ogni traccia di sporco. Stampante Canon PIXMA. La stampante multifunzione Canon Pixma è disponibile con uno sconto del 41% e costa pochissimo. Perfetta per la casa o per piccoli uffici, questa stampante compatta ti permette di stampare, copiare e scannerizzare documenti e foto con facilità. Con la connettività wireless, puoi stampare direttamente dal tuo smartphone o tablet. Un vero affare da non farsi assolutamente sfuggire.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui