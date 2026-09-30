Amazon, Fire TV Stick costa pochissimo e prodotti con sconti fino all'80%

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Amazon

Ultimo giorno del mese e settembre non poteva chiudersi in maniera migliore. Da oggi sul sito di e-commerce si trovano tante promo anticipate della Festa delle Offerte Prime, l’evento Amazon che avrà inizio la prossima settimana. Le promo al momento riguardano soprattutto i dispositivi Amazon come il Fire TV Stick HD che trovi con il 60% di sconto a un prezzo mini, oppure il bundle sicurezza della blink che trovi con uno sconto dell’80% e paghi pochissimo. Altri grandi protagonisti del giorno sono gli elettrodomestici per la pulizia, come il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T90 Omni che trovi con uno sconto del 52% e costa meno della metà. Se, invece, sei alla ricerca di un aspirapolvere senza fili, trovi il roborock H60 con uno sconto del 62%.

Non mancano gli smartphone, con il Motorola Signature a farla da padrone. Grazie allo sconto del 38% risparmi ben 500 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è il Galaxy A57 con uno sconto di 150 euro e fai un ottimo affare. Non perdere tempo e approfitta di queste ottime occasioni.

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Amazon, migliori offerte 30 settembre

Smartphone

Motorola Signature (maxi risparmio di 500 euro)

Lo smartphone top da acquistare oggi. Continua su Amazon l’offerta eccezionale per il Motorola Signature che troviamo su Amazon con uno sconto del 38% e il risparmio netto è di 500 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un telefono di fascia altissima dotato di un display Extreme AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 165 Hz che lo rende super fluido. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen5 supportato da 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Il comparto fotografico è di primissima fascia: tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel e fotocamera per i selfie sempre da 50 megapixel. La batteria da 5200 mAh ti accompagna per tutto il giorno.

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Ottimo rapporto qualità-prezzo per lo Xiaomi 15T , telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma. Grazie allo sconto del 28% risparmi poco più di 200 euro e approfitti di un ottimo prezzo. Il telefono è dotato di caratteristiche che strizzano l’occhio ai telefoni di fascia superiore: schermo Eye-Care da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz , processore MediaTek Dimensity 9400+ che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore di livello professionale realizzata insieme a Leica con teleobiettivo con zoom 5x e un’ottima batteria da 5500 mAh che dura fino a due giorni.

Ottimo per lo , telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma. Grazie allo e approfitti di un ottimo prezzo. Il telefono è dotato di caratteristiche che strizzano l’occhio ai telefoni di fascia superiore: con , processore MediaTek Dimensity 9400+ che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore di livello professionale realizzata insieme a Leica con teleobiettivo con zoom 5x e un’ottima batteria da 5500 mAh che dura fino a due giorni. Redmi Note 17 Pro Max (offerta lancio e risparmi 100 euro)

Offerta lancio per il nuovo telefono top di Redmi . Solo per pochissimo tempo trovi il Redmi Note 17 Pro Max con uno sconto lancio di 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . La promo non finisce qui: acquistandolo oggi ricevi anche un credito Amazon del valore di 50 euro . Telefono dotato di un display Eye-Care da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione 1,5K, processore Snapdragon 6 Gen5 , fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine e per finire una mega batteria da 9210 mAh che può durare fino a 3 giorni. Supporta anche la ricarica super rapida.

Offerta lancio per il . Solo per pochissimo tempo trovi il con uno e hai anche la il in . La promo non finisce qui: acquistandolo oggi ricevi anche un del . Telefono dotato di un display Eye-Care da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione 1,5K, , fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine e per finire una mega batteria da 9210 mAh che può durare fino a 3 giorni. Supporta anche la ricarica super rapida. Galaxy A57 (sconto lampo e risparmi 150 euro)

Ecco un altro smartphone disponibile da oggi con un ottimo rapporto qualità-prezzo . Parliamo del Galaxy A57 disponibile sulla piattaforma di e-commerce con uno sconto del 27% e il risparmio netto è di 150 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Telefono dotato di un display SuperAMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh. Samsung ha anche assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi 6 anni.

Ecco un altro smartphone disponibile da oggi con un . Parliamo del disponibile sulla piattaforma di e-commerce con uno e il è di . Hai anche la possibilità di il in . Telefono dotato di un con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con e una batteria da 5000 mAh. Samsung ha anche assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi 6 anni. moto g06 (costa pochissimo)

L’offerta del giorno se non vuoi spendere grosse cifre per il tuo nuovo smartphone. Da oggi trovi su Amazon il moto g06 con uno sconto del 24% e il risparmio netto è di 40 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un telefono economico, ma che assicura buone prestazioni ed è perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che supporta tutte le app più importanti, fotocamera posteriore da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh con cui completi un’intera giornata senza troppo problemi.

Amazon Fire TV Stick HD (ultimo modello), TV gratuita e in d... 25,99 € -60% 64,99 € Risparmi 39,00 € Acquista su Amazon Videocamera Blink Outdoor 4 + Videocamera Mini 2K+ Blink (Bi... 24,99 € -80% 124,98 € Risparmi 99,99 € Acquista su Amazon ECOVACS T90 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti OZMO ... 385,00 € -52% 799,00 € Risparmi 414,00 € Acquista su Amazon roborock H60 Aspirapolvere Senza Fili, Aspirazione Potente 2... 94,00 € -62% 249,00 € Risparmi 155,00 € Acquista su Amazon Motorola Signature (16/512GB, Tripla camera 50MP, selfie 50M... 793,40 € -39% 1.299,00 € Risparmi 505,60 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy A57 5G, 128GB, Awesome Navy [Versione Italian... 399,00 € -27% 549,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon Garmin fēnix E, 47mm GPS smartwatch, Stainless Steel & Blac... 399,00 € -33% 599,99 € Risparmi 200,99 € Acquista su Amazon Amazon Ember serie 4 da 55" con Fire TV (ultimo modello), sm... 359,99 € -49% 699,99 € Risparmi 340,00 € Acquista su Amazon

Prodotti Amazon

Amazon Fire TV Stick HD (60% di sconto e prezzo crollato)

Arrivano le offerte anticipate della Festa delle Offerte Prime e alcune catturano subito l’attenzione. Come ad esempio il Fire TV Stick HD disponibile da oggi in offerta con uno sconto shock del 60% e il prezzo crolla a soli 25,99 euro . Si tratta dell’ultimo modello lanciato sul mercato da Amazon e supporta il Wi-Fi 6 per uno streaming dei contenuti più stabile. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa per gestire sia i dispositivi smart presenti in casa sia per accedere velocemente alle app di streaming e scegliere il tuo programma preferito. L’installazione e la configurazione sono molto semplici.

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Se vuoi rende la tua abitazione smart, ecco la promo che fa per te. Lo smart speaker Echo Dot è disponibile in offerta con uno sconto shock del 67% e il prezzo scende a meno di 30 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Permette di gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa e lo puoi utilizzare anche per riprodurre i tuoi brani preferiti. Acquistandolo oggi hai anche l’accesso anticipato ad Alexa+ .

Se vuoi rende la tua abitazione smart, ecco la promo che fa per te. Lo è disponibile in con uno e il . Hai anche la possibilità di il in a tasso zero. Permette di gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa e lo puoi utilizzare anche per riprodurre i tuoi brani preferiti. Acquistandolo oggi hai anche ad . Bundle Blink Outdoor 4 + Mini 2K (80% di sconto)

Il bundle per la sicurezza che non puoi farti sfuggire per nessun motivo. Da oggi su Amazon trovi la telecamera per l’esterno Blink Outdoor 4 e la telecamera di sicurezza per l’interno blink Mini 2K+ in promo con un mega sconto dell’80% e le paghi solamente 24,99 euro. Un bundle che ti permette di migliorare la sicurezza della tua abitazione grazie a videocamere facili da installare e con sensori di movimento che ti avvisano appena notano qualche movimento anomalo. Tramite l’app dello smartphone puoi controllare in ogni momento cosa accade all’interno e all’esterno della tua abitazione e puoi anche parlare con i familiari o con il tuo animale domestico.

Smartwatch

Garmin fenix E (sconto di 200 euro e affare per tutti)

Se sei alla ricerca di uno smartwatch che combini grande resistenza con tante funzioni dedicate allo sport, il Garmin fenix E è il modello che fa per. Grazie allo sconto del 33% il risparmio netto è di ben 200 euro e approfitti di uno dei prezzi più bassi dell’ultimo periodo. L’orologio è dotato di un display AMOLED da 1,3 pollici che mostra tutte le info più importanti, supporta più di 90 app dedicate allo sport e assicura un monitoraggio avanzato della salute e dello sport. L’autonomia raggiungere i 16 giorni.

Smart TV

Smart TV Ember serie 4 (tre modelli e sconti fino al 49%)

Tornano in offerta gli smart TV Ember serie 4 di Amazon. Parliamo al plurale perché le versioni disponibili sono tre: da 43, da 50 e da 55 pollici. Gli sconti variano in base alla grandezza: si va dal 48% per il modello da 43 pollici fino al 49% per la versione da 55 pollici. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Le tre versioni sono dotate di un pannello con risoluzione 4K che assicura immagini realistiche, mentre nella confezione è presente il telecomando con Alexa integrata. Il sistema operativo Fire TV supporta tutte le principali applicazioni di streaming.

Prodotti lowcost

Soundcore P31i (64% di sconto e costa solo 25 euro)

Offerta anticipata della Festa delle Offerte Prime per le cuffie Bluetooth Soundcore P31i della Anker. Grazie allo sconto del 64% il prezzo sprofonda e le paghi solamente 25 euro . Cuffie dal rapporto qualità-prezzo elevatissimo e dotate di audio con cancellazione adattiva del rumore e una qualità del suono elevata. Possono fungere anche da traduttori automatici. L’autonomia arriva fino a un massimo di 50 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

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Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 5 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% e il prezzo scende a meno di 20 euro. Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.

Elettrodomestici

Ecovacs T90 Pro Omni (52% di sconto e costa meno della metà)

Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T90 Pro Omni s cende del 52% su Amazon, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La potenza di aspirazione raggiunge i 30.000 Pa , grazie al sistema BLAST, capace di un tasso di raccolta del 100% dello sporco. Il rullo OZMO Roller 3.0 si autopulisce durante il ciclo con acqua calda fino a 75°C , mentre la tecnologia TruEdge 3.0 raggiunge ogni angolo per una pulizia precisa dei bordi. Con un’altezza di appena 95 mm , scivola agevolmente sotto i mobili più bassi, mentre il sistema TruePass a 4 ruote motrici supera soglie e piccoli ostacoli senza difficoltà. L’agente AI YIKO gestisce la mappatura autonoma della casa e riconosce animali domestici per evitarli delicatamente durante la pulizia.

Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T90 Pro Omni s su con la possibilità di La , grazie al sistema BLAST, capace di un tasso di raccolta del 100% dello sporco. Il rullo si autopulisce durante il ciclo con acqua calda fino a , mentre la tecnologia TruEdge 3.0 raggiunge ogni angolo per una pulizia precisa dei bordi. Con un’altezza di appena , scivola agevolmente sotto i mobili più bassi, mentre il sistema TruePass a 4 ruote motrici supera soglie e piccoli ostacoli senza difficoltà. L’agente AI gestisce la mappatura autonoma della casa e riconosce animali domestici per evitarli delicatamente durante la pulizia. roborock H60 (62% di sconto e prezzo in picchiata)

Il prezzo dell’aspirapolvere senza fili roborock H60 crolla su Amazon con il 62% di sconto . La vera particolarità è il tubo pieghevole a 90° , che con la semplice pressione di un pulsante permette alla spazzola di scivolare agilmente sotto letti, divani e mobili bassi, eliminando la necessità di piegarsi o inginocchiarsi. Il sistema a 9 cicloni separa efficacemente polvere e detriti, riducendo al minimo l’intasamento del filtro e garantendo un’aspirazione potente e costante nel tempo. La luce LED verde frontale espone la polvere invisibile per una pulizia più precisa, mentre lo schermo LED mostra in tempo reale modalità operativa e autonomia residua.

Il su con il . La vera particolarità è il , che con la semplice pressione di un pulsante permette alla spazzola di scivolare agilmente sotto letti, divani e mobili bassi, eliminando la necessità di piegarsi o inginocchiarsi. Il sistema a separa efficacemente polvere e detriti, riducendo al minimo l’intasamento del filtro e garantendo un’aspirazione potente e costante nel tempo. La frontale espone la polvere invisibile per una pulizia più precisa, mentre lo schermo LED mostra in tempo reale modalità operativa e autonomia residua. Lavapavimenti roborock F25 LT (55% di sconto e affare per tutti)

L’aspirapolvere e lavapavimenti senza fili roborock F25 LT è in promozione con uno sconto del 55% e la possibilità di acquisto dilazionato in 5 rate a tasso zero . Progettata con un corpo reclinabile a 180° dallo spessore di soli 12,5 cm, permette di pulire agevolmente sotto letti e divani. Offre una potenza di aspirazione di 20.000 Pa , un sistema a doppio raschietto anti-groviglio certificato SGS/TÜV e una stazione base con auto-lavaggio ad acqua calda a 90 °C e asciugatura rapida ad aria. Elettrodomestico multifunzione di cui non potrai fare a meno.

L’aspirapolvere e lavapavimenti senza fili è in promozione con uno e la possibilità di acquisto dilazionato in . Progettata con un corpo reclinabile a 180° dallo spessore di soli 12,5 cm, permette di pulire agevolmente sotto letti e divani. Offre una potenza di aspirazione di , un sistema a doppio raschietto anti-groviglio certificato SGS/TÜV e una stazione base con auto-lavaggio ad acqua calda a 90 °C e asciugatura rapida ad aria. Elettrodomestico multifunzione di cui non potrai fare a meno. Lavatrice LG AI Twin Inverter (28% di sconto e risparmi 250 euro)

La lavatrice ad alta efficienza Dreame L9 AI Twin Inverter è disponibile con uno sconto del 28% e risparmi 250 euro sul prezzo di listino. Dotata di un cestello capiente da 11 kg e accreditata della classe energetica A-40%, sfrutta algoritmi basati su intelligenza artificiale per dosare il detersivo e ottimizzare i cicli di lavaggio. Integra il lavaggio in schiuma MousseBloom e la funzione FreshLoop che fa circolare aria fresca per prevenire pieghe e cattivi odori fino a 12 ore dopo il termine del lavaggio. Tecnologie avanzatissime a un prezzo speciale.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

AUDIBLE – DUE MESI GRATIS

Infine, per gli amanti della lettura torna l’ottima promo per Kindle Unlimited, il servizio che mette a disposizione l’accesso a milioni tra libri e riviste. Solo per pochissimo tempo puoi abbonarti gratuitamente per tre mesi senza obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Puoi leggere i tuoi libri preferiti sia tramite il lettore e-book Kindle sia tramite l’app disponibile per smartphone e tablet.

KINDLE UNLIMITED – TRE MESI GRATIS

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