Amazon, smartphone ed elettrodomestici crollano di prezzo: sconti fino all'80%

Motorola

Come chiudere al meglio questo mese di settembre se non con una raccolta delle migliori offerte disponibili oggi 30 settembre su Amazon? Da oggi, infatti, trovi nuove promo per tanti prodotti tech molto interessanti. Non solo smartphone, ma anche orologi smart, televisori intelligenti ed elettrodomestici per la propria abitazione. E proprio tra gli elettrodomestici troviamo offerte shock, come ad esempio la lavapavimenti Tineco Floor One Switch S7 disponibile con uno sconto del 55%, oppure il robot aspirapolvere top di gamma Ecovacs che trovi con uno sconto esagerato del 45% che ti fa risparmiare ben 450 euro su quello di listino.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto trovi il link per accedere alla pagina prodotto su Amazon e una breve descrizione tecnica. Ti consigliamo di approfittarne subito: le promo potrebbero terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 30 settembre

Smartphone

Xiaomi 15T. Continua l’ottima offerta per il nuovissimo smartphone top di gamma di Xiaomi. Oggi trovi lo Xiaomi 15T con un triplo sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro (oltre a quello fisso puoi aggiungere due coupon sconto presenti in pagina). L’offerta non finisce qui: ricevi in regalo la stampante portatile Xiaomi Photo Printer Pro dal valore di quasi 120 euro e Xiaomi super valuta il tuo vecchi smartphone di ben 100 euro. Se sei iscritto a Prime Student hai diritto a uno sconto aggiuntivo di 50 euro. Schermo AMOLED da 6,83 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra, sistema di fotocamere professionali realizzate da Leica e una batteria da 5500mAh che dura fino a due giorni.

moto g56. Ottimo rapporto qualità-prezzo per il moto g56, smartphone economico di Motorola disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e al prezzo più basso di sempre. Se vuoi spendere poco e acquistare un telefono affidabile, è questo il modello che fa per te. Dotato di un display FHD da 6,72 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Fotocamera principale da 50 megapixel e ottima batteria da 5200 mAh.

Gadget lowcost

Power bank INIU. Ecco un’ offerta che devi cogliere al volo: potrebbe terminare da un momento all’altro. Da oggi su Amazon trovi questo powerbank INIU da 10.000mAh in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 33% , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 45% e lo paghi meno di 10 euro . Compatibile con qualsiasi smartphone, permette di ricaricarlo almeno per un paio di volte. Puoi collegare contemporaneamente fino a due dispositivi.

Smartwatch

Xiaomi Watch 2. Offerta speciale per lo Xiaomi Watch 2 , smartwatch top di gamma che trovi su Amazon con uno sconto eccezionale del 50% e lo paghi meno di 100 euro . Sistema operativo Wear OS di Google che permette di utilizzare app come Maps e Google Wallet per i pagamenti contactless. Monitoraggio avanzato della salute e supporta più di 160 modalità sportive . Sistema GNSS che utilizza i 5 principali sistemi di geolocalizzazione. A questo prezzo è l’orologio da acquistare assolutamente oggi.

Smart TV

Smart TV Samsung 85 pollici. Doppio sconto e prezzo crollato per lo smart TV Samsung Crystal da 85 pollici lanciato sul mercato quest’anno. Oltre allo sconto fisso del 36%, puoi aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 49,85 euro e lo sconto totale sfiora i 550 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento. Televisore extra-large che assicura immagini con risoluzione 4K e sempre perfette grazie al processore Crystal 4K. Il sistema operativo Tizen è una garanzia e permette di installare tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

Tineco Floor One Switch S7. Offerta incredibile per la lavapavimenti Tineco Floor One Switch S7. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 55% che ti fa risparmiare quasi 500 euro su quello di listino e lo paghi meno della metà. Si tratta di un elettrodomestico premium in grado di svolgere 5 funzioni contemporaneamente. Oltre a pulire il pavimento, raccoglie anche la polvere ed elimina le macchie oleose secche. Si adatta a qualsiasi pavimento. Non puoi lasciartelo scappare: approfittane subito.

Macchina caffè americano Russell Hobbs. La macchina per il caffè americano Russell Hobbs è in offerta con uno sconto del 57% e il suo prezzo è crollato. Puoi pagarla in3 rate a tasso zero. Ideale per gli amanti del caffè lungo, questa macchina ti permette di preparare grandi quantità in poco tempo, perfette per la colazione o per le pause in ufficio. Dotata di un sistema anti-goccia e di una piastra riscaldante, ti assicura un caffè sempre caldo e pronto da gustare.

Come vedere la Champions League in TV e in streaming gratis

Questa sera torna la Champions League con la seconda giornata di questa nuova edizione. Ed è subito tempo di grandi partite. Per le italiane scendono in campo l’Atalanta e l’Inter. I bergamaschi affrontano il Club Brugge alle ore 18:45, mentre l’Inter ospita in casa lo Slavia Praga, una partita sulla carta molto abbordabile. Entrambi i match sono un’esclusiva Sky e NowTV e puoi vederle sia in TV sia in streaming su smartphone, tablet e computer. Se ancora non sei abbonato, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile oggi per il PassSport di NowTV: grazie allo sconto del 33% risparmi centinaia di euro a fine anno e hai accesso a tutti i contenuti sportivi di NowTV, compresa Serie A, Premier League, Europa League, i migliori tornei di tennis al mondo e tantissimo altro. Domani, invece, sarà il turno di Juventus e Napoli, con i bianconeri che saranno un’esclusiva di Prime Video. Puoi abbonarti gratis per 30 giorni alla piattaforma di Amazon cliccando sul link qui in basso.

ABBONATI A NOWTV CON LO SCONTO DEL 33%

COME VEDERE VILLAREAL-JUVE IN STREAMING GRATIS

