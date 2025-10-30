Amazon, crolla il prezzo del Galaxy S25 e sconti fino all'80%: le offerte di oggi

MIsterGadget.Tech

Il mese di ottobre ci sta per salutare, ma lo fa nel migliore dei modi. Da oggi, infatti, trovi su Amazon tante nuove promo con sconti esagerati che superano anche l’80%. A catturare l’attenzione sono soprattutto le promo disponibili per la serie Galaxy S25. Infatti, in promo troviamo ben tre dispositivi della famiglia di smartphone top di gamma di Samsung. Oltre al modello base, sono in promo sia il Galaxy S25 Edge sia il Galaxy S25 FE. Per entrambi i modelli la percentuale di sconto è del 31% e approfitti del minimo storico e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Offerte ottime anche per gli orologi smart, gli smart TV e i PC portatili, con il modello scelto da noi oggi disponibile con uno sconto del 74% che fa risparmiare quasi 1000 euro.

Nella lista qui in in basso trovi tutte le migliori offerte del giorno che abbiamo selezionato noi di Libero Tecnologia. Per ogni prodotto c’è sia il link per accedere alla pagina prodotto sia una breve descrizione con le principali caratteristiche tecniche. Devi essere velocissimo: le promo possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 30 ottobre 2025

Smartphone

Galaxy S25. Oggi è la giornata delle offerte per la gamma Galaxy S25. Partiamo con il modello “base”. Il Galaxy S25 è disponibile su Amazon con uno sconto del 29% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e approfitti di condizioni d’acquisto uniche. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz (uno dei telefoni più compatti tra quelli disponibili sul mercato), processore Snapdragon 8 Elite, 256 gigabyte di memoria interna e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Piattaforma Galaxy AI per gli strumenti avanzati dotati di intelligenza artificiale.

Gadget lowcost

Powerbank da 10.000mAh. Un’occasione che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi trovi su Amazon questo powerbank da ben 10.000mAh in promo con uno sconto dell’80% e lo paghi solamente 15 euro. Una batteria esterna che ti permette di ricaricare il tuo smartphone almeno per un paio di volte e puoi anche ricaricare due telefoni contemporaneamente. Con lo sconto di oggi approfitti di una super occasione.

in con uno e lo Una batteria esterna che ti permette di ricaricare il tuo smartphone almeno per un paio di volte e puoi anche ricaricare due telefoni contemporaneamente. Con lo sconto di oggi approfitti di una super occasione. Luci di Natale. Si avvicina sempre di più il periodo natalizio e su Amazon appaiono le prime offerte per le luci di Natale . Da oggi troviamo questa catena di luci da esterno oppure per addobbare l’Albero in promo con uno sconto del 40% e le paghi meno di 9 euro . Acquistandone due unità ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 5% . Facilissime da montare, perfette per questo periodo dell’anno.

. Da oggi troviamo questa catena di luci da esterno oppure per addobbare l’Albero in con uno e le . Acquistandone due unità ottieni anche uno . Facilissime da montare, perfette per questo periodo dell’anno. TV Stick Google TV. Occasione irrinunciabile per questo TV Stick Thomson con all’interno Google TV. Collegandolo alla presa HDMI del televisore lo trasforma in un TV con i poteri magici e permette di accedere a strumenti unici e a tutte le piattaforme di video streaming. Solo per oggi lo trovi con uno sconto del 33% e lo paghi meno di 40 euro. Si collega a qualsiasi televisore e la configurazione è facilissima.

Smartwatch

Amazfit Active 2. Offerta lampo per l’Amazfit Active 2, smartwatch progettato per gli amanti dell’attività sportiva. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 18% e risparmi decine di euro. Si tratta di uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato ed è dotato di tante funzioni utili che ti aiutano a monitorare il tuo stato di salute e a migliorare le prestazioni giorno dopo giorno. A bordo trovi più di 160 modalità sportive, un GPS ad alta precisione e delle mappe per le tue escursioni all’aperto. Impermeabile fino a 50 metri e con una batteria che può durare fino a 10 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung Crystal 55 pollici. Prezzo speciale per lo smart TV Samsung Crystal da 55 pollici uscito sul mercato quest’anno. Da oggi è disponibile con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Televisore con display 4K che assicura immagini definite e colori vividi e realistici. Processore Crystal 4K e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

PC portatile

Notebook NOTODD N600. Occasione incredibile per il PC portatile economico NOTODD N600. Solo per oggi è disponibile con uno sconto del 74% e risparmi quasi 1000 euro rispetto a quello di listino. Notebook perfetto per il lavoro e lo studio e dotato di una scheda tecnica molto interessante. Schermo da 16 pollici, buon processore, 12 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte, che puoi sostituire con un SSD da 1 terabyte. A bordo è presente anche Windows 11 nella versione Pro.

Elettrodomestici

Krups Mini Me Nescafè Dolce Gusto. Un’ottima occasione per la tua dose di caffè quotidiana: la macchina a capsule Krups Mini Me è in offerta con uno sconto del 41% , a cui si aggiunge un coupon che fa scendere il prezzo di ulteriori 2,95 euro . Compatta e automatica, ti permette di preparare rapidamente una vasta gamma di bevande con il sistema Nescafé Dolce Gusto. Hai anche la possibilità di pagarla in 3 rate a tasso zero . Facilissima da utilizzare, permette di preparare fino a 30 bevande differenti. Trovi anche in offerta questa confezione con 96 capsule Nescafé Dolce Gusto Espresso Intenso con uno sconto del 30%. Acquistale insieme e risparmi decine di euro.

è in offerta con uno sconto del , a cui si aggiunge un che fa scendere il prezzo di ulteriori . Compatta e automatica, ti permette di preparare rapidamente una vasta gamma di bevande con il sistema Nescafé Dolce Gusto. Hai anche la . Facilissima da utilizzare, permette di preparare fino a 30 bevande differenti. Trovi anche in offerta questa confezione con 96 capsule Nescafé Dolce Gusto Espresso Intenso con uno sconto del 30%. Acquistale insieme e risparmi decine di euro. Friggitrice ad aria Ardes. La friggitrice ad aria ARDES è in offerta con uno sconto del 41% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 2,29 euro. Approfitti del minimo storico. Con una capacità di 5 litri, è perfetta per cucinare per tutta la famiglia, e la sua tecnologia ad aria calda ti permette di preparare fritture croccanti e deliziose con pochissimo o senza olio. Dotata di un console di comando touch, è semplice da utilizzare e puoi preparare veramente di tutto grazie ai 5 programmi preimpostati.

