Amazon, Redmi Note 14 Pro crolla di prezzo e sconti all'80%: le offerte di oggi

Il Black Friday di Amazon sta per finire e hai le ultime occasioni per fare dei grandissimi affari. Scopri le migliori offerte di oggi per smartphone, smart TV ed elettrodomestici.

Amazon

Il countdown è oramai partito: mancano pochissime ore alla fine delle offerte del Black Friday di Amazon. Alle 23:59 di lunedì 1 dicembre tutte le offerte viste in questi giorni termineranno e bisognerà aspettare il prossimo anno per fare grandi affari. Per questo ti consigliamo di approfittare di queste ultime ore per fare i primi acquisti in vista del Natale o per comprare quel dispositivo tech che da tanto stavi seguendo. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte ancora disponibili su Amazon per il Black Friday e le trovi suddivise per categorie di prodotto.

Tra le offerte top da non farsi assolutamente sfuggire c’è sicuramente l’iPhone 16 disponibile al minimo storico e con uno sconto che ti fa risparmiare ben 200 euro. Ottima anche la promo per il Redmi Note 14 Pro, smartphone top che trovi al minimo storico. Se, invece, sei alla ricerca di un paio di cuffie, sono ancora disponibili le AirPods 4 al prezzo più basso di sempre. Non perdere tempo e approfittane subito.

OFFERTE BLACK FRIDAY AMAZON 2025

Amazon, migliori offerte 30 novembre

Smartphone

iPhone 17 Pro. Continua l’ offerta per l’ iPhone 17 Pro . L’ultima versione dello smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Devi, però, essere velocissimo, le scorte stanno per terminare. E hai anche la possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 15 gennaio 2026. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: è uno dei migliori sul mercato. Schermo da 6,3 pollici con ProMotion , processor A19 Pro che assicura prestazioni fulminee e sistema fotografico Pro per scatti professionali. La batteria con l’autonomia più grande di sempre su un iPhone.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Torna in offerta Black Friday lo smartphone medio di gamma di Xiaomi. Solo per pochissime ore trovi il Redmi Note 14 Pro 5G in promo con uno sconto del 38% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Schermo AMOLED da 6,7 pollici super fluido, ottimo processore MediaTek che supporta qualsiasi applicazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel e una batteria da 5110 mAh che può durare per tutta la settimana. Non perdere questa ottima occasione: le scorte sono limitate.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. Solo per il Black Friday di Amazon trovi il Fire TV Stick 4K Plus in offerta con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro . Per questo modello si tratta del prezzo più basso di sempre e devi approfittarne subito. Questo modello è perfetto per chi ha uno smart TV con risoluzione 4K e vuole un’ esperienza cinematografica direttamente nel salotto di casa. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti. Nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost. Offerta lampo e prezzo al minimo per questo paio di cuffie lowcost . Solo per oggi le trovi in promo con uno sconto del 70% e le paghi meno di 25 euro . Si tratta di auricolari Bluetooth che assicurano un’ottima qualità del suono e dotati anche della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 40 ore utilizzando la custodia di ricarica. Impermeabili, li puoi utilizzare mentre ti alleni. Si collegano con qualsiasi smartphone.

Smartwatch

Garmin fenix 7S Pro Solar. Tra le nuove offerte disponibili da oggi troviamo il Garmin fenix 7S Pro Solar , smartwatch compatto e indistruttibile disponibile con uno sconto del 37% che ti fa risparmiare quasi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Orologio progettato per gli amanti dell’avventura e in grado di resistere alle cadute, ai graffi e alle escursioni termiche. A bordo sono presenti più di 30 app per lo sport e trovi sensori di ultima generazione che monitorano costantemente i principali parametri vitali. Autonomia fino a 14 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung Mini LED da 55 pollici. Offerta WOW del giorno che non puoi assolutamente farti scappare. Solo per oggi trovi questo smart TV Samsung Neo MINI LED da 55 pollici di nuova generazione in promo con uno sconto del 43% e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Televisore che assicura una qualità delle immagini elevatissima, anche grazie alla presenza del processore AI Gen2 . Il sistema operativo Tizen supporta tutte le principali app dedicate allo streaming video. Ricevi in regalo anche un pacchetto premio dedicato all’intrattenimento dal valore di 423,96 euro.

Cuffie Bluetooth

AirPods 4.Continua a calare il prezzo delle AirPods 4, ultima versione delle cuffie top di gamma do Apple. Da oggi sono disponibili in promo con uno sconto del 34% e risparmi 50 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Cuffie che assicurano una qualità audio elevatissima anche grazie all’audio spaziale personalizzato e alla resistenza al sudore e all’acqua. Si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con gli smartphone Apple.

Computer portatile

Microsoft Surface Pro. Prezzo in picchiata per questo dispositivo 2 in 1 di Microsoft. Tablet che all’occorrenza si trasforma in un PC collegando una tastiera e un mouse wireless. Grazie allo sconto del 40% risparmi ben 800 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è quella tipica di un notebook per il lavoro: schermo OLED da 13 pollici touchscreen, processore Snapdragon X Elite, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 1 terabyte. A bordo è presente anche l’ultima versione di Windows e hai il supporto di Copilot e dell’intelligenza artificiale.

Tablet

Galaxy Tab S11 Ultra. Continua a calare il prezzo dell’ultima versione del tablet di Samsung. Definirlo tablet è anche un po’ riduttivo: si tratta a tutti gli effetti di un dispositivo 2 in 1 che puoi utilizzare anche per lavorare, basta collegare una tastiera. Le prestazioni sono quelle tipiche di un PC: schermo Dynamic AMOLED 2x da 14,6 pollici con luminosità elevata, processore MediaTek di ultima generazione e strumenti ad hoc per il mondo del lavoro. Grazie allo sconto IVA risparmi più di 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Elettrodomestici

Macchina caffè Philips 2200 Series. Se sei alla ricerca di una macchina automatica, la Philips 2200 Series è in offerta con uno sconto del 38% e ti permette di risparmiare 150 euro . Puoi pagarla in comode 5 rate a tasso zero . Questa macchina prepara caffè e bevande a base di latte con chicchi macinati al momento, garantendo un aroma unico. Dotata anche di un montalatte per un caffè cremoso come quello del bar. Tramite il display intuitivo puoi scegliere diverse impostazioni e quale bevanda preparare.

Prodotti Fai da te

Cacciavite elettrico HOTO. Un’attrezzatura utile per ogni lavoro domestico: il cacciavite elettrico HOTO è in offerta con uno sconto del 34% e raggiunge il suo prezzo al minimo. Compatto e ricaricabile, è perfetto per montare mobili e per tutte le piccole riparazioni, riducendo lo sforzo e velocizzando i lavori. Include 25 punte in acciaio S2 con durezza 60HRC per una durata eccezionale. Puoi scegliere tra tre diverse impostazioni di coppia. Batteria a lunga durata.

