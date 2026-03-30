Amazon, l'orologio di Google a prezzo stracciato: 90% di sconto
Smartphone top di gamma e orologio con caratteristiche uniche e batteria infinita: scopri le migliori offerte di oggi di Amazon.
L’ultima settimana di marzo comincia nel migliore dei modi. Oggi 30 marzo Amazon lancia nuove promo su alcuni dei suoi prodotti più amati e permette di fare grandissimi affari, Ad esempio, è disponibile il Google Pixel Watch 3, orologio top di gamma dell’azienda di Mountain View, con uno sconto del 55% e lo paghi meno della metà. Tra gli smartphone non farti scappare la promo speciale disponibile per il Google Pixel 10 e per il OnePlus Nord 5. Anche gli elettrodomestici catturano l’attenzione grazie all’offerta shock che trovi per il robot aspirapolvere Lefant M5 Pro: oltre allo sconto fisso del 65% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 10%.
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Amazon, migliori offerte 30 marzo
Smartphone
- Google Pixel 10 (30% di sconto e pagamento in 5 rate a tasso zero)
Tra gli smartphone top disponibili sul mercato è sicuramente quello disponibile con la promo migliore. Parliamo del Google Pixel 10 disponibile da oggi su Amazon con uno sconto di ben 300 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi anche la cover gratuita. Il telefono ha ottime caratteristiche tecniche: schermo Actua da 6,3 pollici luminoso e con refresh rate elevato, tripla fotocamera posteriore di livello professionale con supporto agli strumenti AI avanzati, processore Tensor G5 e una batteria ottimizzata che dura per tutto il giorno.
- OnePlus Nord 5 (offerta lampo e scorte che stanno per terminare)
Un’occasione che non puoi farti sfuggire. L’ottimo OnePlus Nord 5, smartphone che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma, è disponibile con uno sconto del 29% e risparmi circa 130 euro su quello di listino. Un telefono dotato di un display AMOLED con refresh rate fino a 144 Hz che lo rende super fluido, processore Snapdragon 8s Gen3, fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine e una batteria da 5200 mAh che supporta la ricarica rapida da 80 W per avere il 100% di autonomia in poco meno di trenta minuti.
- Oppo A5 Pro (43% di sconto e prezzo mini)
Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, ecco l’offerta che fa per te. Solo per oggi su Amazon trovi l’Oppo A5 Pro in promo con uno sconto del 43% che ti fa risparmiare poco più di 120 euro su quello di listino. Il prezzo non deve trarre in inganno, la scheda tecnica è molto interessante: schermo da 6,67 pollici luminoso, processore MediaTek ad alte prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5800 mAh con una lunga autonomia. A bordo hai anche strumenti AI avanzati che ti aiutano nelle attività quotidiane.
- Galaxy A17 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)
Altra ottima offerta per uno smartphone economico. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A17 in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refreh rate fino a 120 Hz, processore ad alte prestazioni e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5000 mAh è una garanzia e ti accompagna per tutto il giorno.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth (90% di sconto e prezzo crollato)
Ecco una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon. Questo paio di cuffie Bluetooth è disponibile in promo con uno sconto del 90% e il prezzo crolla a soli 15,99 euro. Un’occasione imperdibile per degli auricolari wireless che assicurano un’ottima qualità del suono e sono dotati anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 48 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non farti scappare questa grande opportunità.
- Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo crollato)
Altra super promo che trovi solo per oggi. Su Amazon è disponibile questa cassa Bluetooth economica in promo con uno sconto fisso del 67% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 20%. Il prezzo finale è inferiore ai 30 euro e fai un ottimo affare. Assicura bassi profondi e una qualità audio elevata. Si collega facilmente con qualsiasi dispositivo tramite il Bluetooth e diventa l’anima delle tue feste con gli amici. Autonomia fino a 24 ore.
- Norton VPN Ultimate (76% di sconto e prezzo stracciato)
Vuoi navigare in ogni parte del mondo in modo sicuro e accedere a qualsiasi sito web? Da oggi su Amazon trovi l’abbonamento valido per 10 dispositivi a Norton VPN Ultimate in promo con uno sconto del 76% e lo paghi solamente 25 euro. Assicura una protezione avanzata dei tuoi dati personali e la puoi installare su qualsiasi dispositivo, dallo smartphone al PC. Non perdere questa super occasione.
Smartwatch
- Google Pixel Watch 3 (55% di sconto e prezzo in picchiata)
Offerta imperdibile per il Google Pixel Watch 3. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 55% e lo paghi meno della metà risparmiando quasi 250 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Orologio con tante funzioni avanzate, a partire dal monitoraggio della salute con intelligenza artificiale che ti tiene sotto controllo la frequenza cardiaca e tanti altri parametri vitali. Supporta tante modalità di allenamento e ti aiuta a migliorare giorno dopo giorno. A bordo trovi anche la app di Google come Maps e Wallet per i pagamenti contactless.
- Amazfit T-Rex 3 (offerta lampo e pagamento in 5 rate a tasso zero)
L’orologio indistruttibile di Amazfit è disponibile da oggi in offerta con uno sconto del 24% e risparmi 70 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 1,5 pollici che mostra tutte le info di cui hai bisogno, sensori avanzati che tengono sotto controllo i principali parametri vitali (a partire dalla frequenza cardiaca) e supportano più di 170 modalità di allenamento. Resiste alle cadute, ai graffi e anche agli sbalzi di temperatura. L’autonomia arriva fino a un massimo di 27 giorni.
Smart TV
- Smart TV Haier 43 pollici (prezzo al minimo e costa pochissimo)
Offerta lampo che ti fa risparmiare 100 euro netti, con la comodità del pagamento a rate a tasso zero. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi anche un abbonamento per 6 mesi a DAZN Full dal valore di 281,94 euro. Smart TV perfetto per il tuo salotto che non scende a compromessi sulla qualità: il pannello con tecnologia Quantum Dot (QLED) assicura colori vividi e una luminosità superiore rispetto ai LED tradizionali. Grazie al sistema Google TV, hai tutte le tue app di streaming preferite a portata di telecomando, con il supporto integrato a Google Assistant per gestire tutto con la voce.
PC portatile
- Computer portatile FUNYET (68% di sconto e risparmi 600 euro)
Se sei alla ricerca di un PC portatile economico e che assicura ottime prestazioni, abbiamo la promo che fa per te. Solo per oggi trovi questo modello FUNYET in promo con uno sconto esagerato del 68% e risparmi più di 600 euro su quello di listino. Notebook dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo da 16 pollici, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Perfetto per un utilizzo casalingo, dallo studio, all’intrattenimento fino al lavoro.
Elettrodomestici
- Lefant M5 Pro (doppio sconto e risparmi più di 1100 euro)
Crolla il prezzo del robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma di Lefant grazie allo sconto del 65% a cui puoi aggiungere un ulteriore coupon del 10% in pagina, portando il risparmio complessivo a oltre 1100 euro. Non è un semplice robot: la sua stazione all-in-one non solo svuota la polvere, ma lava i moci con acqua calda e li asciuga per evitare cattivi odori e batteri. Con una potenza di aspirazione fuori dal comune e un sistema di navigazione laser ultra-preciso, è la soluzione ideale che puoi trovare oggi in offerta.
- De’Longhi Perfetto Magnifica S (40% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Per gli amanti del vero espresso italiano, la macchina automatica “bean-to-cup” di De’Longhi è in sconto del 40%, con un risparmio netto di 200 euro e la comodità delle 5 rate a tasso zero. Dimentica le costose capsule: questa macchina macina i chicchi al momento, preservando tutto l’aroma e la freschezza del caffè. Grazie al pannello intuitivo e al montalatte manuale, puoi personalizzare lunghezza e intensità della tua bevanda, ottenendo una schiuma densa e cremosa come quella del bar direttamente nella tua cucina.
- Lavatrice Candy Rapidò (40% di sconto e offerta shock)
La soluzione perfetta per chi cerca efficienza e velocità: la lavatrice Candy Rapidò RO4 è disponibile con uno sconto del 40%, permettendoti di risparmiare più di 200 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Caratterizzata da un oblò più grande e alto per facilitare il carico, offre un set completo di cicli rapidi (tutti sotto i 59 minuti). Grazie al connettività Wi-Fi e all’app hOn, puoi gestire il lavaggio da remoto e ricevere consigli sul programma migliore semplicemente fotografando il tuo bucato. Cestello da 7 chilogrammi utile per tutta la famiglia.
- Rowenta X-Clean 5 (49% di sconto e costa la metà).
La lavapavimenti top di gamma di Rowenta oggi costa la metà grazie a uno sconto del 49% e alla comodità delle 5 rate a tasso zero. Aspira liquidi e solidi in una sola passata e, una volta riposta sulla base, attiva la tecnologia di autopulizia con asciugatura del rullo. Leggera e maneggevole, è progettata per rimuovere anche le macchie più ostinate dai pavimenti duri, lasciandoli puliti e subito pronti per essere calpestati.
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