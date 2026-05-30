Amazon, il Black Friday è già qui: sconti fino all'85%

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Un weekend con offerte da Black Friday su Amazon. E non stiamo esagerando. Solo per questo fine settimana trovi tanti prodotti tech disponibili con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Sembra veramente di essere a uno degli eventi speciali di Amazon, ma con la differenza che dura solamente poche ore. Tra le promo top c’è il Galaxy S26+ con un doppio sconto che ti fa risparmiare più di 550 euro e puoi richiedere in regalo anche il Galaxy Tab S10 FE. Tra i telefoni top è disponibile con un doppio sconto anche il Google Pixel 10: risparmi il 41% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

La “febbre” del doppio sconto prende anche gli smartwatch, con lo Xiaomi Watch S4 e l’Amazfit Active 2 disponibili al minimo storico e con sconti che sfiorano il 40%. Tra gli elettrodomestici, invece, non puoi farti sfuggire l’occasione disponibile per l’aspirapolvere Dyson Big Ball Absolute 2: risparmi ben 150 euro e approfitti del minimo storico.

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Amazon, migliori offerte 30 maggio

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (700 euro di sconto e tablet in regalo)

Ultimissimi giorni per approfittare della super occasione disponibile per il Galaxy S26 Ultra . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile con uno sconto del 28% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 219,91 euro. Il risparmio totale è di circa 700 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La promo non finisce qui: registrando l’acquisto sul sito di Samsung, puoi richiedere in omaggio il Galaxy Tab S10 FE , tablet dal valore commerciale superiore ai 500 euro. Sul telefono c’è ben poco da dire: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Gen5 che assicura prestazioni fulminee, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Per finire una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Ultimissimi giorni per approfittare della disponibile per il . Lo di è disponibile con uno a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 219,91 euro. Il risparmio totale è di circa su quello di listino. Hai anche la possibilità di . La promo non finisce qui: registrando l’acquisto sul sito di Samsung, puoi in , tablet dal valore commerciale superiore ai 500 euro. Sul telefono c’è ben poco da dire: con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Gen5 che assicura prestazioni fulminee, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Per finire una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Galaxy S26+ (doppio sconto e prezzo in picchiata)

Altra super offerta disponibile oggi per uno smartphone. Parliamo della promo disponibile per il Galaxy S26+ , smartphone top di gamma di Samsung disponibile con un doppio sconto che non devi assolutamente farti sfuggire. Oltre a quello fisso del 30% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 161,37 euro , per uno sconto totale del 43% . Il risparmio, invece è di poco superiore ai 550 euro. Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato: schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 4900 mAh . A questo prezzo è un vero best-buy.

Altra disponibile oggi per uno Parliamo della promo disponibile per il , smartphone top di gamma di Samsung disponibile con un doppio sconto che non devi assolutamente farti sfuggire. Oltre a quello presente in pagina, puoi un che ti fa , per uno . Il risparmio, invece è di poco superiore ai 550 euro. Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato: con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una . A questo prezzo è un vero best-buy. Google Pixel 10 (prezzo crollato e 5 rate a tasso zero)

Anche il Google Pixel 10 è disponibile con un’ offerta da urlo . Grazie allo sconto del 41% risparmi quasi 400 euro e fai un super affare. Per alleggerire la spesa, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il telefono è un vero top di gamma: schermo Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 progettato appositamente per questo dispositivo e ottimizzato per gli strumenti AI, tripla fotocamera professionale posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno.

Anche il è disponibile con un’ . Grazie allo risparmi quasi 400 euro e fai un super affare. Per alleggerire la spesa, hai anche la possibilità di dilazionare il utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il telefono è un vero top di gamma: schermo Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 progettato appositamente per questo dispositivo e ottimizzato per gli strumenti AI, tripla fotocamera professionale posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Xiaomi 17T (offerta lancio e smart TV in regalo)

Un’offerta bundle che non devi farti sfuggire. Su Amazon è disponibile la promo lancio per lo Xiaomi 17T , nuovo telefono top di gamma del colosso cinese. Acquistandolo oggi, ricevi anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici. Lo sconto totale è di quasi 170 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Lo smartphone è un vero top di gamma ed è realizzato con grande cura: schermo AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche super fluido nella vita di tutti i giorni, processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra , tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo frontale da 32 megapixel. La batteria da 6500 mAh può durare fino a due giorni e supporta la ricarica super rapida. Lo smart TV è perfetto per la tua abitazione e grazie alla piattaforma Google TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Un’offerta bundle che non devi farti sfuggire. Su Amazon è disponibile la per lo , nuovo telefono top di gamma del colosso cinese. Acquistandolo oggi, Lo sconto totale è di quasi 170 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Lo smartphone è un vero top di gamma ed è realizzato con grande cura: con e che lo rende anche super fluido nella vita di tutti i giorni, , tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo frontale da 32 megapixel. La può durare fino a due giorni e supporta la ricarica super rapida. Lo smart TV è perfetto per la tua abitazione e grazie alla piattaforma Google TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. nubia Air (40% di sconto e costa pochissimo)

L’offerta del giorno se vuoi spendere pochissimo per il tuo smartphone. Solo per poco tempo trovi su Amazon il nubia Air in promo con uno sconto del 40% e lo paghi 150 euro. Smartphone dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo AMOLED da 6,78 pollici ad altissima risoluzione, processore che assicura prestazioni superiori alla media, 8 gigabyte di RAM e 256 GB di memoria interna. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e per finire trovi una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth economiche (81% di sconto e prezzo stracciato)

Tra le migliori offerte del giorno troviamo questo paio di cuffie Bluetooth disponibili con uno sconto dell’81% e le paghi solamente 24,99 euro . Dotate di una buona qualità del suono e della cancellazione del rumore, sono il modello ideale se non vuoi spendere cifre esagerate. L’autonomia è fino a 40 ore e sono anche impermeabili, in modo da poterle utilizzare mentre ti alleni. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Tra le migliori offerte del giorno troviamo questo disponibili con uno e le . Dotate di una buona qualità del suono e della cancellazione del rumore, sono il modello ideale se non vuoi spendere cifre esagerate. è fino a e sono anche impermeabili, in modo da poterle utilizzare mentre ti alleni. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Oral-B iO 2 (50% di sconto e costa pochissimo)

Torna in offerta l’ottima spazzolino elettrico Oral-B iO 2 . Su Amazon è disponibile con un ottimo sconto del 50% che fa scendere il prezzo a meno di 50 euro e lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero . Ottimo rapporto qualità-prezzo per uno spazzolino che rimuove delicatamente il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino normale e vedi la differenza dopo solo una settimana di utilizzo. Puoi scegliere tra tre diversi livelli di intensità.

Torna in offerta . Su Amazon è disponibile con un che fa scendere il prezzo a e lo puoi anche a . Ottimo rapporto qualità-prezzo per uno spazzolino che rimuove delicatamente il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino normale e vedi la differenza dopo solo una settimana di utilizzo. Puoi scegliere tra tre diversi livelli di intensità. Stampante HP Envy 6120e (doppio sconto e costa la metà)

La stampante multifunzione HP Envy 6120e è protagonista di una promo unica su Amazon: la trovi con uno sconto fisso del 44% a cui puoi sommare un ulteriore coupon di 9,02 euro al check-out. Sommando i due sconti la paghi meno della metà. Per rendere la spesa ancora più leggera, puoi dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Stampante multifunzione perfetta per la tua abitazione, ma anche per l’ufficio. Puoi stampare, fotocopiare e scansionare in pochi secondi e direttamente dallo smartphone.

Smartwatch

Xiaomi Watch S4 (doppio sconto e minimo storico)

Le promo con doppio sconto le troviamo anche sugli smartwatch e una delle migliori riguarda lo Xiaomi Watch S4. Solo per pochissimo tempo lo trovi con uno sconto fisso del 25% a cui aggiungere uno sconto lampo di 21,66 euro . Il prezzo scende sotto i 100 euro e lo sconto supera il 35% . Per rendere ancora più interessante la promo, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un orologio perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo ampio e luminoso, monitoraggio avanzato della salute e supporta più di 150 modalità di allenamento , tra cui alcune di livello professionale. L’autonomia della batteria raggiunge i 15 giorni.

Le promo con doppio sconto le troviamo anche sugli smartwatch e una delle migliori riguarda lo Solo per pochissimo tempo lo trovi con uno a cui uno . Il prezzo scende sotto i 100 euro e lo . Per rendere ancora più interessante la promo, hai anche la possibilità di Si tratta di un orologio perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo ampio e luminoso, monitoraggio avanzato della salute e , tra cui alcune di livello professionale. L’autonomia della batteria raggiunge i 15 giorni. Amazfit Active 2 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Doppio sconto anche per l’Amazfit Active 2. Oltre all’ottimo sconto fisso del 31%, trovi un coupon che fa scendere il prezzo di altri 8,76 euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED ampio e luminoso con cui poter vedere tutte le info più importanti, dai passi effettuati al battito cardiaco in tempo reale. Offre un monitoraggio avanzato della salute e del sonno ed è anche il compagno ideale per chi ama allenarsi grazie a oltre 160 modalità sportive. La batteria ha una durata di 10 giorni.

Smart TV

Xiaomi TV F 32 (doppio sconto e costa pochissimo)

Sei alla ricerca di uno smart TV compatto per la camera da letto o per la cucina? Questa è l’offerta che non devi farti scappare. Solo per pochissimo tempo trovi lo Xiaomi TV F 32 con un doppio sconto e lo paghi poco più di 100 euro. Un prezzo alla portata di tutti che lo fa diventare un vero best-buy. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Assicura immagini in alta definizione, colori realistici e a bordo trovi il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick e permette di installare tutte le principali piattaforme di video streaming.

Cuffie Bluetooth

Apple AirPods Max (prezzo al minimo e sconto di 100 euro)

Il massimo dell’esperienza audio firmata Apple a un prezzo mai visto prima. Le cuffie over-ear Apple AirPods Max sono protagoniste di una promozione unica su Amazon con lo sconto IVA che ti permette di risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino. Puoi anche dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero . Dotate di una cancellazione attiva del rumore senza rivali, modalità trasparenza cristallina e un audio spaziale personalizzato che ti proietta direttamente al centro della musica o dei tuoi film preferiti, sono il top di gamma assoluto per comfort e design. Si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con l’iPhone.

Le cuffie over-ear sono protagoniste di una promozione unica su Amazon con lo sul prezzo di listino. Puoi anche dilazionare la spesa in . Dotate di una del senza rivali, modalità trasparenza cristallina e un audio spaziale personalizzato che ti proietta direttamente al centro della musica o dei tuoi film preferiti, sono il top di gamma assoluto per comfort e design. Si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con l’iPhone. Bose QuietComfort EarBuds (doppio sconto e prezzo in picchiata)

Doppio sconto da cogliere al volo per gli auricolari top di gamma Bose QuietComfort Earbuds. Grazie alla promo di oggi crollano su Amazon: oltre allo sconto fisso del 28% puoi sommare un ulteriore coupon da 25,80 euro, con in più la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Questi auricolari wireless offrono la cancellazione del rumore firmata Bose, un audio ricco di sfumature con bassi profondi e un comfort perfetto per essere indossati tutto il giorno. La batteria ha una durata di circa 10 ore. Comodissime da indossare, anche per lunghe sessioni di ascolto.

Elettrodomestici

Lefant M3 (doppio sconto e risparmi più di 500 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 distrugge il prezzo di listino grazie a uno sconto del 63% più un ulteriore coupon del 5% al check-out , permettendoti di risparmiare oltre 550 euro . Nonostante un prezzo finale abbordabile, questo robot è dotato di una potenza di aspirazione elevata che permette di raccogliere tutta la polvere e i peli degli animali che incontra lungo il percorso, una navigazione intelligente che evita gli ostacoli e la comodità di lavare e aspirare in un solo passaggio. I sensori presenti sulla scocca mappano accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti distrugge il prezzo di listino grazie a uno , permettendoti di . Nonostante un prezzo finale abbordabile, questo robot è dotato di una potenza di aspirazione elevata che permette di raccogliere tutta la polvere e i peli degli animali che incontra lungo il percorso, una navigazione intelligente che evita gli ostacoli e la comodità di lavare e aspirare in un solo passaggio. I sensori presenti sulla scocca mappano accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone. Friggitrice ad aria Philips Serie 3000 con doppio cestello (26% di sconto e prezzo al minimo)

La friggitrice ad aria Philips Serie 3000 con doppio cestello e una capacità totale da ben 9 litri è disponibile su Amazon al suo minimo storico con uno sconto del 26% . Grazie ai due scomparti separati, puoi cucinare contemporaneamente due pietanze diverse (come pollo e patatine) con tempi e temperature differenti, sincronizzando il termine della cottura. Sfruttando la tecnologia Rapid Air, garantisce piatti super croccanti fuori e teneri dentro con l’85% di grassi in meno. La soluzione ideale da avere in cucina per preparare i propri piatti preferiti.

La friggitrice ad aria con è disponibile su Amazon al suo . Grazie ai due scomparti separati, puoi cucinare contemporaneamente due pietanze diverse (come pollo e patatine) con tempi e temperature differenti, sincronizzando il termine della cottura. Sfruttando la tecnologia Rapid Air, garantisce piatti super croccanti fuori e teneri dentro con l’85% di grassi in meno. La soluzione ideale da avere in cucina per preparare i propri piatti preferiti. Dyson Big Ball Absolute 2 (33% di sconto e risparmi 150 euro)

L’aspirapolvere a traino Dyson Big Ball Absolute 2 crolla su Amazon con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 150 euro . Dotato della celebre tecnologia ciclonica che non perde mai aspirazione e del sistema antiribaltamento (se cade, si raddrizza da solo), questo modello è raccoglie qualsiasi cosa incontra sulla strada, dalla polvere ai peli di animali. Ricchissimo di accessori per pulire ogni superficie, dai pavimenti delicati ai divani, è il top di gamma per un’igiene profonda senza la preoccupazione di ricaricare la batteria.

L’aspirapolvere a traino crolla su Amazon con uno . Dotato della celebre tecnologia ciclonica che non perde mai aspirazione e del sistema antiribaltamento (se cade, si raddrizza da solo), questo modello è raccoglie qualsiasi cosa incontra sulla strada, dalla polvere ai peli di animali. Ricchissimo di accessori per pulire ogni superficie, dai pavimenti delicati ai divani, è il senza la preoccupazione di ricaricare la batteria. Tritatutto elettrico Moulinex Easy Press (40% di sconto e costa pochissimo)

Il tritatutto elettrico Moulinex Easy Press è in disponibile con uno sconto del 40% e un prezzo finale che scende sotto la soglia dei 30 euro, con la comodità aggiuntiva delle 3 rate a tasso zero. Nonostante le dimensioni compatte, questo piccolo elettrodomestico per la cucina è dotato di lame affilatissime in acciaio inox e il pratico sistema a pressione: basta un semplice gesto per tritare finemente verdure, carne, frutta secca, erbe aromatiche o preparare salse perfette in pochissimi secondi.

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