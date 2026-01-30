Amazon, Fire TV Stick crollano di prezzo e sconto al 90%: le offerte di oggi

©backyardproduction/123RF.COM

Manca sempre meno alla fine di gennaio e molte offerte stanno per scadere. Ti restano poche ore per approfittare di alcune delle migliori promo di questo mese e che ti permettono anche di risparmiare centinaia di euro. Troviamo, ad esempio, l’iPhone 17 al prezzo più basso di sempre e con un ottimo sconto (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero). Non è certo l’unico smartphone disponibile in promo: trovi anche il Google Pixel 9A al minimo storico e diventa il telefono medio di gamma da acquistare oggi. Tra gli smartwatch c’è il Google Pixel Watch 3 con uno sconto del 54% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Ottime offerte anche per i prodotti Amazon: ci sono i Fire TV Stick con uno sconto che raggiunge il 45% e costano pochissimo.

Le promo non si fermano qua: per chi ama i servizi Amazon c’è la possibilità di abbonarsi ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e ai podcast in esclusiva, a soli 0,99 euro per tre mesi. E non hai nessun obbligo di rinnovo. Clicca qui e abbonati subito.

Amazon, le migliori offerte del 30 gennaio

Smartphone

iPhone 17. Ancora pochissime ore per approfittare del minimo storico disponibile sull’ iPhone 17 . L’ultima versione dello smartphone premium di Apple è disponibile con un ottimo sconto e risparmi decine di euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero . La scheda tecnica non tradisce: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore Fusion con sensori da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Powerbank da 10.000 mAh. Ecco una delle offerte top disponibili oggi su Amazon. Trovi questo powerbank da 10.000 mAh in promo con un ottimo sconto dell’84% che fa scendere il prezzo a meno di 13 euro . Una batteria esterna utilissima da avere sempre con sé e con cui puoi ricaricare lo smartphone per almeno un paio di volte. Si collega con qualsiasi telefono, anche gli iPhone di ultima generazione. Sulla scocca è presente anche uno schermo LCD che mostra il livello di carica residuo.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select. Tra i Fire TV Stick di Amazon è il più recente e anche uno dei più economici. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select in promo a un prezzo di soli 29,99 euro con uno sconto del 45% su quello di listino. Si tratta di una promo speciale che non devi farti scappare. Modello base che supporta la risoluzione 4K e che permette di vedere tutti i tuoi contenuti preferiti, dai film alle serie TV fino ai documentari e allo sport. Facile da configurare e da utilizzare. Nella confezione anche il telecomando con Alexa.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto del 54% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch top di gamma con funzionalità avanzate e il supporto dell’intelligenza artificiale. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e hai a disposizione tutte le principali app della suite di Google, a partire dalla mappe e dal Wallet.

Smart TV

Smart TV LG OLED evo AI G5. Torna in offerta con un super sconto uno dei televisori più interessanti disponibili su Amazon. Parliamo di questo modello LG OLED evo AI G5 con schermo da 55 pollici disponibile con uno sconto eccezionale del 43% e risparmi ben 1000 euro su quello di listino. Ha tutto quello che cerchi in un televisore premium: qualità delle immagini elevatissima e con neri assoluti, processore α11 Gen2 che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini e a bordo è presente il sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Elettrodomestici

roborock Q10 S5+. L’offerta che non devi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di un robot aspirapolvere: da oggi trovi il roborock Q10 S5+ con uno sconto del 43% che fa letteralmente crollare il prezzo . Questo modello è dotato di un sistema molto preciso nella mappatura laser della casa e per una potenza di aspirazione che non lascia scampo a polvere e peli di animali. Grazie alla sua gestione intelligente tramite app, puoi programmare pulizie mirate per ogni stanza, rendendo la manutenzione del pavimento un ricordo lontano.

Fai da te

