Amazon, macchina caffè De'Longhi crolla di prezzo e sconti al 90%: le offerte di oggi

Si avvicina sempre di più il nuovo anno, e per festeggiarlo al meglio su Amazon trovi tante nuove offerte uniche. Da oggi 30 dicembre, infatti, ci sono smartphone, smartwatch, accessori lowcost, smart TV ed elettrodomestici al minimo storico e con sconti mai visti prima. Le offerte riguardano anche alcuni dei dispositivi più amati, come ad esempio l’iPhone 16 che trovi al prezzo più basso di quest’ultimo periodo (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero). Prezzo super anche per il Garmin fenix 7X Pro Solar: lo smartwatch indistruttibile è scontato di quasi 300 euro. Da non farsi assolutamente scappare anche la promo per la macchina automatica per il caffè De’Longhi Rivelia: con lo sconto di oggi risparmi centinaia di euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Non perdere altro tempo e approfittane subito: per alcuni prodotti è disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Amazon, migliori offerte 30 dicembre

Smartphone

iPhone 16. Calo di prezzo e minimo storico dell’ultimo periodo per l’ iPhone 16. Da oggi lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione, processore A18 che supporta anche Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda di Cupertino, fotocamera principale Fusion per scatti perfetti e una batteria a lunghissima durata . Uno dei best-seller di Amazon.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost. Ecco una delle migliori promo disponibili oggi su Amazon. Trovi questo smartwatch economico con un super sconto dell’88% e lo paghi meno di 20 euro. Schermo ampio, monitoraggio della salute e dell’attività fisica in tempo reale. Ti aiuta anche a migliorare la qualità del riposo notturno. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select. Occasione speciale last minute. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select con uno sconto del 41% e costa meno di 35 euro . Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la risoluzione 4K e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale.

Smartwatch

Garmin fenix 7X Pro Solar. Calo di prezzo e minimo storico per il Garmin fenix 7X Pro Solar, smartwatch super resistente del brand statunitense. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 32% e risparmi ben 270 euro, approfittando anche del minimo storico di questo ultimo periodo. Si tratta di un orologio unico nel suo genere, in grado di resistere agli urti, alle cadute, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. Sulla scocca è presente una lente che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria (autonomia fino a 37 giorni). A bordo trovi più di 30 app per lo sport e sensori di ultima generazione che monitorano costantemente il tuo stato di salute.

Smart TV

Smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici. Torna in offerta al minimo storico l’ottimo smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici di ultima generazione. Da oggi è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 36% che ti fa risparmiare ben 500 euro e approfitti anche del minimo storico. Pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Assicura una qualità delle immagini elevatissima grazie a un pannello 4K e al processore NQ4 AI che sfrutta gli algoritmi di intelligenza artificiale per adattare le impostazioni dello schermo in base alla tipologia di contenuto. Sistema operativo Tizen che supporta qualsiasi piattaforma di video streaming.

Cuffie wireless

Bowers & Wilkins Px7 S3. Occasione incredibile per le cuffie wireless over-ear Bowers & Wilkins Px7 S3. Da oggi le trovi su Amazon con uno sconto del 49% e le paghi esattamente la metà, risparmiando poco meno di 300 euro su quello di listino. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Assicurano una qualità del suono elevatissima grazie alla cancellazione avanzata del rumore e tecnologie avanzate come l’aptX Lossless. Integrano anche 8 microfoni per le chiamate e hanno un’autonomia fino a 30 ore. Si collegano con qualsiasi smartphone. In questa fascia di prezzo sono tra le migliori sul mercato.

Elettrodomestici

De’Longhi Rivelia. Super occasione per la macchina per il caffè top di gamma De’Longhi. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 31% al prezzo più basso di sempre e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Macchina per il caffè automatica dotata di montalatte per preparare un cappuccino cremoso come quello del bar. Puoi preparare otto bevande differenti scegliendole semplicemente dal display touch. Dotata anche del macina caffè. Una macchina per il caffè unica nel suo genere.

Igiene orale

Oral-B iO 3. Un’offerta imperdibile per la tua igiene orale: lo spazzolino Oral-B iO 3 è disponibile con uno sconto del 57% e il prezzo è in picchiata. Questo modello utilizza la tecnologia rivoluzionaria iO per una pulizia perfetta dei denti e delle gengive e una spazzolatura delicata. Include un sensore di pressione intelligente che ti aiuta a proteggere le gengive. Disponibile il pagamento in 3 rate a tasso zero. Nella confezione, oltre allo spazzolino, è presente anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto del dentifricio Oral-B Pro Expert.

