Amazon, con le offerte del weekend crolla tutto: sconti al 50%, 70% e 80%

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Ultima domenica di agosto e ultime possibilità per approfittare delle offerte di fine mese di Amazon. Ancora per oggi puoi fare grandissimi affari approfittando di sconti mai visti prima su un’ampia varietà di prodotti tech. A catturare immediatamente l’attenzione c’è l’iPhone 17 Pro che trovi al prezzo più basso di sempre grazie all’ulteriore sconto di oggi: risparmi 190 euro e lo puoi pagare a rate a tasso zero. Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è il Motorola edge 60 neo con uno sconto del 33% e fai un ottimo affare.

Su Amazon sono ancora disponibili in offerta di Fire TV Stick. Solo per pochissimo tempo puoi acquistare il Fire TV Stick HD, il Fire TV Stick 4K Plus e il Fire TV Stick 4K Max con uno sconto superiore al 50%. Tra gli smart TV non farti sfuggire il nuovissimo televisore LG OLED da 77 pollici che trovi con uno sconto di ben 1400 euro (pagamento in 12 rate a tasso zero). Per la pulizia della tua abitazione, invece, trovi il robot aspirapolvere roborock con un doppio sconto e lo paghi pochissimo. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte 30 agosto

Prodotti best seller

iPhone 17 Pro (minimo storico e 12 rate a tasso zero)

Ulteriore calo di prezzo per l’ iPhone 17 Pro che oggi raggiunge un nuovo minimo storico. Il telefono è disponibile su Amazon con uno sconto di 190 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero . Lo smartphone Apple ha pochi paragoni sul mercato: dotato di un display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, tripla fotocamera Fusion Pro nella parte posteriore con tre sensori da 48 megapixel e nuova f otocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplice. La batteria dura per tutto il giorno.

Ulteriore calo di prezzo per l’ che oggi raggiunge un nuovo minimo storico. Il telefono è disponibile su Amazon con uno e hai anche la possibilità di il in . Lo smartphone Apple ha pochi paragoni sul mercato: dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, tripla fotocamera Fusion Pro nella parte posteriore con e nuova f per selfie di gruppo più semplice. La batteria dura per tutto il giorno. Fire TV Stick 4K Plus (54% di sconto e prezzo al minimo)

Per pochissimi giorni trovi ancora in offerta il Fire TV Stick 4K Plus . Grazie allo sconto del 54% il prezzo scende al minimo storico e lo paghi meno della metà. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Si collega facilmente a qualsiasi smart TV tramite la porta HDMI. Esperienza cinematografica in altissima risoluzione e le prestazioni sono molto fluide. Supporta tutte le principali piattaforme di streaming e puoi installare centinaia di applicazioni. Nella confezione è disponibile anche il telecomando con Alexa integrata e hai accesso prioritario alla nuova Alexa+.

Per pochissimi giorni trovi ancora in il . Grazie allo il e lo paghi meno della metà. Puoi anche il in . Si collega facilmente a qualsiasi smart TV tramite la porta HDMI. Esperienza cinematografica in altissima risoluzione e le prestazioni sono molto fluide. Supporta tutte le principali piattaforme di streaming e puoi installare centinaia di applicazioni. Nella confezione è disponibile anche il con e hai accesso prioritario alla nuova Alexa+. roborock Q10 S5 (doppio sconto e prezzo crollato)

Il robot aspirapolvere da acquistare oggi se non vuoi spendere cifre elevatissime. Il roborock Q10 S5 è disponibile con un doppio sconto lampo che non devi farti sfuggire. A quello fisso del 47% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 30 euro e approfitti del minimo storico, con un risparmio netto molto elevato. Dotato di un’ottima potenza di aspirazione, lava il pavimento e mappa alla perfezione la tua abitazione. Lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app dello smartphone e le spazzole sono anti groviglio per raccogliere anche i peli degli animali.

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 1... 1.149,00 € -14% 1.339,00 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon Fire TV Stick 4K Plus di Amazon, dispositivo per lo streamin... 38,99 € -54% 84,99 € Risparmi 46,00 € Acquista su Amazon roborock Q10 S5 Set Robot Aspirapolvere 10.000Pa, Panno Soll... 159,99 € -47% 299,99 € Risparmi 140,00 € Acquista su Amazon Amazon Ember serie 4 da 43" con Fire TV (ultimo modello), sm... 289,99 € -42% 499,99 € Risparmi 210,00 € Acquista su Amazon JBES Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.4 In Ear Stere... 11,98 € -85% 79,00 € Risparmi 67,02 € Acquista su Amazon Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolver... 329,00 € -34% 499,00 € Risparmi 170,00 € Acquista su Amazon

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (offerta lampo e tablet in regalo)

Torna su Amazon l’ottima promo per il Galaxy S26 Ultra . Da oggi il telefono premium di Samsung è disponibile con uno sconto del 27% e il risparmio netto è di ben 400 euro. Puoi anche pagarlo in 12 o 5 rate a tasso zero . Non finisce qui: registrando l’acquisto sul sito del produttore ricevi in omaggio il Galaxy Tab S10 FE , tablet dal valore di ben 600 euro. Un’occasione unica che non devi assolutamente farti scappare. Sul telefono c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori che puoi trovare sul mercato. Dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen5, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Per finire una batteria che dura per tutto il giorno e le funzioni avanzate di Galaxy AI che ti semplificano la vita.

Torna su Amazon l’ottima promo per il . Da oggi il telefono premium di Samsung è disponibile con uno e il risparmio netto è di ben 400 euro. Puoi anche in . Non finisce qui: registrando l’acquisto sul sito del produttore in il , tablet dal valore di ben 600 euro. Un’occasione unica che non devi assolutamente farti scappare. Sul telefono c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori che puoi trovare sul mercato. Dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen5, con e doppio teleobiettivo. Per finire una batteria che dura per tutto il giorno e le funzioni avanzate di Galaxy AI che ti semplificano la vita. Google Pixel 10 Pro XL (prezzo al minimo e 12 rate a tasso zero)

Prezzo in calo e minimo storico per il Google Pixel 10 Pro XL . Grazie alla promo disponibile da oggi lo smartphone premium dell’azienda di Mountain View è in offerta con uno sconto del 27% e il risparmio netto è di ben 350 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Lo smartphone è tra i migliori disponibili nella fascia alta: schermo Super Actua da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore professionale e un’autonomia che supera le 24 ore. Google ha anche assicurato che riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per ben sette anni.

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Occasione da non farsi assolutamente scappare se sei alla ricerca di un telefono medio di gamma affidabile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo . Parliamo del Galaxy A56 che troviamo su Amazon con uno sconto del 28% e il prezzo scende al minimo storico, con un risparmio che sfiora i 100 euro. Telefono perfetto per la vita di tutti i giorni e dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos progettato appositamente per il multitasking, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Occasione da non farsi assolutamente scappare se sei alla ricerca di un telefono medio di gamma affidabile e con un . Parliamo del che troviamo su con uno e il prezzo scende al minimo storico, con un risparmio che sfiora i 100 euro. Telefono perfetto per la vita di tutti i giorni e dotato di un display con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos progettato appositamente per il multitasking, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Motorola edge 60 neo (33% di sconto e minimo storico)

Altra ottima offerta per chi è alla ricerca di un telefono medio di gamma con un ottimo rapporto qualità-prezzo . Grazie allo sconto del 33% il prezzo scende al minimo storico con un risparmio di poco superiore ai 130 euro . Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato in questa fascia di prezzo: schermo da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz per la massima fluidità. Prestazioni assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7400 , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel e per finire una batteria da 5000 mAh.

Altra ottima offerta per chi è alla ricerca di un con un . Grazie allo il prezzo scende al con un di . Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato in questa fascia di prezzo: con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz per la massima fluidità. Prestazioni assicurate dal , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel e per finire una batteria da 5000 mAh. realme P4 Lite (33% di sconto e affare immediato)

L’offerta del giorno se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo telefono. Da oggi su Amazon trovi il realme P4 Lite con uno sconto del 33% e il prezzo scende a meno di 160 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il telefono è pensato appositamente per l’utilizzo quotidiano e lo si intuisce da due caratteristiche tecniche: lo schermo extra large da 6,8 pollici per vedere film e serie TV e la batteria maxi da 6600 mAh che può durare fino a tre giorni. Prestazioni ottime e nella parte posteriore è presente una fotocamera con supporto dell’intelligenza artificiale.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick HD (51% di sconto e affare immediato)

Tra i prodotti Amazon ancora in offerta c’è anche il nuovo Fire TV Stick HD . Con lo sconto del 51% disponibile oggi approfitti di un super prezzo e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero (consegna immediata). Ideale per chi ha un televisore un po’ datato, questa nuova versione assicura prestazioni più fluide. La configurazione è molto semplice e nella confezione trovi sempre il telecomando con Alexa integrata. A questo prezzo è un vero best-buy.

Tra i prodotti Amazon ancora in offerta c’è anche il . Con lo disponibile oggi approfitti di un super prezzo e la puoi anche (consegna immediata). Ideale per chi ha un televisore un po’ datato, questa nuova versione assicura prestazioni più fluide. La configurazione è molto semplice e nella confezione trovi sempre il telecomando con Alexa integrata. A questo prezzo è un vero best-buy. Fire TV Stick 4K Max (54% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Per chi vuole il massimo delle prestazioni dal proprio Fire TV Stick, c’è in promo anche il modello 4K Max. Rispetto agli altri si distingue per prestazioni fulminee, soprattutto nell’apertura delle applicazioni, una maggiore fluidità e il supporto al Wi-Fi 6E che permette uno streaming senza interruzioni delle tue serie TV preferite. Dotato anche della modalità Ambient che permette di trasformare lo schermo in un dipinto. Con lo sconto del 54% lo paghi meno della metà e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Nella confezione è sempre presente il telecomando con Alexa integrata.

Smartwatch

Amazfit Balance 2 (33% di sconto e risparmi 100 euro)

Offerta speciale per l’Amazfit Balance 2. L’orologio che monitora il tuo benessere personale è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Smartwatch realizzato con molta cura e dotato di un display AMOLED da 1,5 pollici che mostra tutte le info più importanti, sensori che monitorano in tempo reale i principali parametri vitali e supporta più di 180 modalità sportive, tra cui golf e HYROX. Ottima anche la batteria che arriva fino a 21 giorni di autonomia.

Smart TV

Amazon Ember Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per gli smart TV Amazon Ember Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43" , 50" e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 42% e il 46% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV , invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

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Una delle ultime novità in casa LG tra gli smart TV e su Amazon è già disponibile in offerta. Parliamo del televisore LG OLED evo AI da 77 pollici che trovi con uno sconto di quasi 1400 euro e il prezzo crolla. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Uno dei migliori modelli sul mercato grazie a un pannello OLED che assicura neri assoluti, luminosità elevatissima grazie alla tecnologia Brightness Booster Pro e al processore α11 Gen3. Il sistema operativo webOS è una garanzia e grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale potenzia le sue capacità. Un’occasione che non devi farti scappare.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori offerte della giornata e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.

Ecco una delle della e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo in con un e il Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate. Smartwatch lowcost (70% di sconto e costa meno di 20 euro)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo orologio smart, questa è la promo che fa per te. Su Amazon trovi questo modello economico con uno sconto del 70% e il prezzo scende a meno di 20 euro . Dotato di uno schermo ampio da 1,95 pollici che mostra tutte le info di cui hai bisogno, più di 110 modalità di allenamento e monitora in tempo reale anche la frequenza cardiaca. Non manca il monitoraggio del sonno e lo puoi utilizzare anche per rispondere alle chiamate in entrata collegando allo smartphone.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo orologio smart, questa è la promo che fa per te. Su Amazon trovi questo modello economico con uno e il . Dotato di uno che mostra tutte le info di cui hai bisogno, e monitora in tempo reale anche la frequenza cardiaca. Non manca il monitoraggio del sonno e lo puoi utilizzare anche per rispondere alle chiamate in entrata collegando allo smartphone. Termoigrometro Beurer (52% di sconto e costa meno della metà)

L’igrometro Beurer HM 16 scende del 52% su Amazon, restando sotto i 10 euro. Il display, ampio e ben leggibile, mostra in tempo reale temperatura e umidità relativa dell’ambiente, con un range di misurazione da -10°C a 50°C per la temperatura e dal 20% al 95% per l’umidità. Il dispositivo memorizza anche i valori massimi e minimi registrati nelle 24 ore, e grazie al supporto da tavolo pieghevole o al foro per il montaggio a parete si adatta a qualsiasi ambiente.

Elettrodomestici

Lefant M2 (71% di sconto e prezzo in picchiata)

Prezzo in picchiata su Amazon per il Lefant M2 , che con il 71% di sconto scende a meno di 110 euro . Il robot aspirapolvere combina navigazione laser dToF di ultima generazione con una potenza di aspirazione elevata , capace di eliminare efficacemente polvere, detriti e peli di animali da pavimenti duri, tappeti e fessure. La funzione 2 in 1 aspira e lava contemporaneamente, con un serbatoio dell’acqua da 300 ml e regolazione del flusso su 3 livelli per un controllo preciso della pulizia. Grazie all’app dedicata è possibile creare mappe multi-piano, selezionare stanze specifiche o impostare zone vietate, mentre la compatibilità con Alexa rende la gestione ancora più comoda.

su Amazon per il , che con il . Il robot aspirapolvere combina navigazione laser di ultima generazione con una , capace di eliminare efficacemente polvere, detriti e peli di animali da pavimenti duri, tappeti e fessure. La funzione aspira e lava contemporaneamente, con un serbatoio dell’acqua da 300 ml e regolazione del flusso su per un controllo preciso della pulizia. Grazie all’app dedicata è possibile creare mappe multi-piano, selezionare stanze specifiche o impostare zone vietate, mentre la compatibilità con Alexa rende la gestione ancora più comoda. Tineco Floor One S7 Stretch Ultra (34% di sconto e offerta speciale)

La Tineco Floor One S7 Stretch Ultra scende del 34% su Amazon, con un risparmio di 180 euro sul prezzo di listino. Il design HyperStretch si inclina fino a 180° senza compromettere la potenza di aspirazione, per raggiungere agevolmente sotto i mobili e negli spazi più angusti, con un’altezza di soli 13 cm in posizione distesa. Il design DualBlock Anti-Tangle , grazie a un pettine frontale che intercetta i grovigli già in fase di aspirazione, risolve alla radice il problema di capelli e peli di animali. Il sistema di autopulizia MHCBS lava e asciuga il rullo a 85°C al termine di ogni utilizzo, mentre l’autonomia arriva fino a 50 minuti .

La su Amazon, con un risparmio di 180 euro sul prezzo di listino. Il design si inclina fino a senza compromettere la potenza di aspirazione, per raggiungere agevolmente sotto i mobili e negli spazi più angusti, con un’altezza di soli in posizione distesa. Il design , grazie a un pettine frontale che intercetta i grovigli già in fase di aspirazione, risolve alla radice il problema di capelli e peli di animali. Il sistema di autopulizia lava e asciuga il rullo a al termine di ogni utilizzo, mentre l’autonomia arriva fino a . Lavatrice Hoover H-Wash 550 (50% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Occasione lampo sui grandi elettrodomestici: la lavatrice Hoover H-Wash 550 crolla di prezzo su Amazon con uno sconto netto del 50% che la fa pagare esattamente la metà , con in più la comodità del pagamento dilazionato in 5 rate a tasso zero . Dotata di un capiente cestello da 8 chilogrammi e della classe energetica A-20% , garantisce consumi ridotti all’osso, motore Inverter ultrasilenzioso e l’azione igienizzante del vapore per eliminare pieghe e batteri dai tuoi capi.

Occasione lampo sui grandi elettrodomestici: la lavatrice crolla di prezzo su Amazon con uno , con in più la comodità del pagamento dilazionato in . Friggitrice Ninja Foodi Dual Zone (doppio sconto e prezzo al minimo)

Doppio sconto su Amazon per la friggitrice ad aria Ninja Foodi Dual Zone. Da oggi la trovi con uno sconto fisso del 28% più un coupon aggiuntivo di 6,50 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La tecnologia Dual Zone offre due cestelli indipendenti da 3,8 litri ciascuno (7,6 litri totali), che grazie alla funzione SYNC permettono di cucinare due pietanze diverse, con tempi e temperature differenti, portandole in tavola nello stesso istante. La potenza di 2470W garantisce una cottura fino al 75% più veloce rispetto a un forno tradizionale, con 4 modalità di cottura (Max Crisp, Air Fry, Arrosto e Riscaldamento) e una temperatura regolabile da 120°C a 240°C. I cestelli antiaderenti sono completamente lavabili in lavastoviglie, per una pulizia rapida dopo ogni utilizzo.

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