Amazon, svuota tutto con le offerte da Prime Day: sconti fino all'80%

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Una giornata con offerte pazze su Amazon. Solo per oggi sul sito di e-commerce trovi tantissimi prodotti con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Infatti, oltre a quello fisso presente in pagina, puoi applicare un coupon che fa scendere il prezzo di altri 20 euro. Il numero di coupon, però, è limitato e per questo ti consigliamo di approfittarne immediatamente: la promozione può terminare da un momento all’altro.

Tra i protagonisti di questa occasione c’è lo Xiaomi 17T disponibile al prezzo più basso di sempre e risparmi quasi 250 euro. Per chi vuole spendere pochissimo per il suo nuovo smartphone, invece, c’è il realme P4 Lite: con il doppio sconto il prezzo scende a meno di 120 euro. Stessa promozione anche per gli smartwatch: il Garmin fenix E è disponibile con un super sconto che supera i 200 euro. Tra gli smart TV c’è l’ultimo modello Hisense da 43 pollici con uno sconto totale che sfiora il 40%. Ottime occasioni anche per la pulizia domestica: il roborock Saros 10R è disponibile a meno di metà prezzo e risparmi più di 750 euro. Non perdere tempo: le offerte sono valide solo per oggi.

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Amazon, migliori offerte 3 settembre

Smartphone

POCO F9 Ultra (25% di sconto e mega batteria)

Offerta lancio shock per il nuovo POCO F9 Ultra. Per pochissimo tempo trovi il telefono top di gamma di Xiaomi con uno sconto del 25% a cui aggiungere il coupon sconto di 20 euro e risparmi 300 euro su quello di listino. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi un buono sconto di 50 euro da spendere su Amazon per spese future. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. La scheda tecnica dello smartphone è veramente incredibile: schermo AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 185 Hz, processore Snapdragon 8 Elite Gen5, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e per finire una mega batteria da 8050 mAh che può durare fino a quattro giorni e supporta anche la ricarica rapida.

per il Per pochissimo tempo trovi il telefono top di gamma di Xiaomi con uno a cui il di e su quello di listino. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi un da su per spese future. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. La scheda tecnica dello smartphone è veramente incredibile: con refresh rate fino a 185 Hz, processore Snapdragon 8 Elite Gen5, tripla fotocamera posteriore con da e per finire una mega batteria da 8050 mAh che può durare fino a quattro giorni e supporta anche la ricarica rapida. Xiaomi 17T (minimo storico e super occasione)

Occasione speciale per lo Xiaomi 17T . Il telefono top di Xiaomi è disponibile con uno sconto del 30% e puoi aggiungere il coupon speciale di 20 euro offerto da Amazon. Il prezzo scende al minimo storico e il risparmio netto sfiora i 250 euro. Sul telefono c’è ben poco da dire: schermo da 6,59 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e una mega batteria da 6500 mAh per un’autonomia che supera i due giorni. Le scorte sono limitate: approfittane subito.

per lo . Il telefono top di Xiaomi è disponibile con uno e puoi il di da Amazon. Il prezzo scende al minimo storico e il risparmio netto sfiora i 250 euro. Sul telefono c’è ben poco da dire: schermo da 6,59 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, realizzata in collaborazione con Leica e una mega batteria da 6500 mAh per un’autonomia che supera i due giorni. Le scorte sono limitate: approfittane subito. Google Pixel 10a (doppio sconto e 5 rate a tasso zero)

Doppio sconto anche per il Google Pixel 10a . Lo smartphone medio di gamma dell’azienda di Mountain View è disponibile su Amazon con uno sconto del 27% a cui aggiungere lo stesso coupon che fa scendere il prezzo di altri 20 euro . Il risparmio finale è di 170 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Telefono che si posiziona nella fascia media, ma con caratteristiche molto interessanti: schermo Actua da 6,2 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G4 progettato appositamente per questo modello e che supporta gli strumenti AI, doppia fotocamera posteriore e una batteria a lunga durata.

anche per il . Lo smartphone medio di gamma dell’azienda di Mountain View è disponibile su con uno a cui lo che fa il di . Il risparmio finale è di 170 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il . Telefono che si posiziona nella fascia media, ma con caratteristiche molto interessanti: ad alta risoluzione, progettato appositamente per questo modello e che supporta gli strumenti AI, doppia fotocamera posteriore e una batteria a lunga durata. Oppo Reno15 FS (prezzo al minimo e affare immediato)

Altro smartphone che beneficia della promo lampo di Amazon. Solo per oggi lo trovi con uno sconto del 26% a cui puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 20 euro . Il risparmio netto è di quasi 150 euro e puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Telefono compatto dotato di un display AMOLED da 6,57 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 6500 mAh che può durare più di due giorni.

Altro smartphone che beneficia della promo lampo di Amazon. Solo per oggi lo trovi con uno a cui puoi aggiungere un che fa il . Il e puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Telefono compatto dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 6500 mAh che può durare più di due giorni. realme P4 Lite (prezzo dimezzato e super occasione)

Lo smartphone da comprare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Su Amazon trovi il realme P4 Lite con un doppio sconto che lo fa diventare il best-buy della fascia bassa. Oltre a quello fisso del 42% che trovi in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro. Il risultato finale è un prezzo inferiore ai 120 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano: schermo extra large da 6,8 pollici, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera con intelligenza artificiale e una mega batteria da 6600 mAh. Affare per tutti.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (79% di sconto e prezzo stracciato)

Tra le migliori occasioni del giorno se non vuoi spendere cifre elevate per le tue nuove cuffie Bluetooth. Da oggi su Amazon trovi questo modello super economico con uno sconto del 79% e le paghi meno di 19 euro . Auricolari wireless che assicurano una buona qualità del suono, microfoni anti-rumore per le chiamate e un’autonomia che arriva fino a 50 ore . Sono impermeabili e le puoi utilizzare anche mentre ti alleni.

Tra le del giorno se non vuoi spendere cifre elevate per le tue nuove Da oggi su Amazon trovi questo modello super economico con uno e le . Auricolari wireless che assicurano una buona qualità del suono, microfoni anti-rumore per le chiamate e che a . Sono impermeabili e le puoi utilizzare anche mentre ti alleni. Presa smart Tapo (costa pochissimo)

Vuoi rendere la tua abitazione più intelligente spendendo pochissimo? Ecco l’offerta che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi la presa smart Tapo P105 in offerta con uno sconto del 38% e il prezzo scende a meno di 10 euro. Inoltre, acquistandone quattro ottieni anche uno sconto extra del 5%. Con la presa smart di Tapo, oltre a poter gestire l’accensione e lo spegnimento degli elettrodomestici da remoto, tieni sotto controllo anche il consumo di energia. La puoi controllare sia tramite l’app dello smartphone sia con Alexa o Google Assistente.

Vuoi rendere la tua abitazione più intelligente spendendo pochissimo? Ecco che non devi farti sfuggire. Da oggi su trovi la in con uno e il Inoltre, acquistandone quattro ottieni anche uno sconto extra del 5%. Con la presa smart di Tapo, oltre a poter gestire l’accensione e lo spegnimento degli elettrodomestici da remoto, anche il di La puoi controllare sia tramite l’app dello smartphone sia con Alexa o Google Assistente. Bollitore elettrico Philips (prezzo dimezzato e affare immediato)

Affare immediato per il bollitore elettrico della Philips da 1,7 litri. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 58% e lo paghi solamente 16,79 euro. Utilissimo da avere in cucina, ti aiuta a preparare tè, tisane, camomille in pochissimi minuti. All’occorrenza lo puoi utilizzare anche per mettere a bollire velocemente un po’ d’acqua. Compatto, perfetto per la tua cucina.

Smartwatch

Garmin fenix E (doppio sconto e prezzo al minimo)

Il doppio sconto Amazon colpisce anche il Garmin fenix E. L’orologio super resistente pensato per gli sportivi è disponibile con uno sconto fisso del 37% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro. Approfitti del minimo storico di questo ultimo periodo. Dotato di un display AMOLED da 1,3 pollici con luminosità elevata, sensori che monitorano il tuo stato di salute e supporta più di 90 app per lo sport , tra cui attività all’aperto come la mountain bike e il surf. La batteria è da record e può durare fino a 16 giorni.

Il colpisce anche il L’orologio super resistente pensato per gli sportivi è disponibile con uno a cui un che ti fa altri Approfitti del minimo storico di questo ultimo periodo. Dotato di un display AMOLED da 1,3 pollici con luminosità elevata, sensori che monitorano il tuo stato di salute e supporta più di , tra cui attività all’aperto come la mountain bike e il surf. La batteria è da record e può durare fino a 16 giorni. Xiaomi Watch S5 (minimo storico e 5 rate a tasso zero)

Occasione speciale anche per lo Xiaomi Watch S5, l’orologio per la salute e il benessere personale da poco uscito sul mercato. Grazie alla promo Amazon lo trovi con uno sconto fisso del 30% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 20 euro. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Smartwatch con schermo AMOLED da 1,48 pollici, monitoraggio avanzato della salute e del sonno, più di 150 modalità sportive. Batteria che può arrivare fino a 21 giorni.

Smart TV

Smart TV Hisense da 43 pollici (offerta lampo e sconto esagerato)

Minimo storico per lo smart TV Hisense da 43 pollici . Su Amazon è disponibile con uno sconto del 38% a cui aggiungere il solito coupon che fa scendere il prezzo di altri 20 euro. Il risparmio totale è di poco superiore ai 220 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Pannello da 43 pollici con risoluzione 4K e refresh rate nativo fino a 144 Hz, Game Mode per le console e sistema operativo VIDAA OS che supporta più di 1000 applicazioni.

per lo . Su Amazon è disponibile con uno a cui il che fa Il risparmio totale è di poco superiore ai 220 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. con risoluzione 4K e refresh rate nativo fino a 144 Hz, Game Mode per le console e sistema operativo VIDAA OS che supporta più di 1000 applicazioni. Smart TV TCL da 43 pollici (costa pochissimo)

L’offerta imperdibile per chi vuole spendere pochissimo per il nuovo televisore. Questo modello TCL è disponibile con uno sconto del 29% a cui aggiungere il coupon di 20 euro. Il prezzo finale è inferiore ai 185 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo da 43 pollici ad alta risoluzione e sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali applicazioni di streaming.

Tablet

Tablet Android (prezzo stracciato)

Approfitta immediatamente di questa occasione unica. Il tablet economico Android è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo: a quello fisso del 67% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 15 euro. Lo paghi meno di 85 euro e approfitti di un’occasione incredibile. Schermo da 10 pollici, buone prestazioni e una batteria a lunga durata. Nella confezione trovi anche la tastiera e il mouse Bluetooth che lo trasformano in un mini PC.

Elettrodomestici

roborock Saros 10R (prezzo dimezzato e affare per tutti)

Nella promozione speciale di Amazon non potevano mancare i robot aspirapolvere. Su Amazon troviamo il roborock Saros 10R con uno sconto fisso del 50% più l’ulteriore sconto di 20 euro , per un risparmio complessivo che supera i 750 euro . Con un’altezza di soli 7,98 cm , riesce a infilarsi agevolmente sotto letti e divani per raggiungere anche gli angoli più nascosti. Il sistema StarSight 2.0 combina un sensore 3D ToF con una videocamera RGB per una navigazione precisa anche al buio, mentre la tecnologia AdaptiLift solleva l’intero robot per superare soglie fino a 4 cm. L’aspirazione HyperForce lavora in coppia con il doppio sistema anti-groviglio DuoDivide e FlexiArm Riser, che estende automaticamente spazzola e panno per pulire a fondo angoli e bordi. La stazione lava i panni con acqua calda fino a 80°C e la batteria copre agevolmente appartamenti di medie e grandi dimensioni.

Nella di non potevano mancare i robot aspirapolvere. Su Amazon troviamo il con uno più di , per un complessivo che . Con un’altezza di soli , riesce a infilarsi agevolmente sotto letti e divani per raggiungere anche gli angoli più nascosti. Il sistema combina un sensore 3D ToF con una videocamera RGB per una navigazione precisa anche al buio, mentre la tecnologia solleva l’intero robot per superare soglie fino a 4 cm. L’aspirazione lavora in coppia con il doppio sistema anti-groviglio DuoDivide e FlexiArm Riser, che estende automaticamente spazzola e panno per pulire a fondo angoli e bordi. La stazione lava i panni con acqua calda fino a 80°C e la batteria copre agevolmente appartamenti di medie e grandi dimensioni. Tineco Floor One i6 Stretch (la più venduta, prezzo stracciato)

La Tineco Floor One i6 Stretch è la lavapavimenti più venduta su Amazon in questo momento grazie un doppio sconto che unisce il 36% fisso a un ulteriore sconto di 20 euro. Il design lay-flat a 180° permette di reclinare completamente il corpo macchina per pulire agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo la polvere nascosta che le scope tradizionali non arrivano a toccare. Offre una potenza di aspirazione elevata , ottimizzata per una pulizia profonda dei pavimenti duri, capace di gestire sia sporco secco che liquido in un solo passaggio. La spazzola con design anti-groviglio è pensata appositamente per le famiglie con animali domestici, mentre l’autonomia arriva fino a 40 minuti e il sistema di autopulizia lava il rullo con acqua calda al termine di ogni utilizzo.

La è la su in questo momento grazie un che a un di Il design permette di reclinare completamente il corpo macchina per pulire agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo la polvere nascosta che le scope tradizionali non arrivano a toccare. Offre una , ottimizzata per una pulizia profonda dei pavimenti duri, capace di gestire sia sporco secco che liquido in un solo passaggio. La spazzola con è pensata appositamente per le famiglie con animali domestici, mentre l’autonomia arriva fino a e il sistema di autopulizia lava il rullo con acqua calda al termine di ogni utilizzo. Kenwood Go (planetaria compatta a prezzo speciale)

Prezzo in picchiata su Amazon per la planetaria Kenwood Go, con un doppio sconto che unisce il 34% fisso a un ulteriore sconto Amazon di 20 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Pensata per le cucine con poco spazio, è alta appena 30 cm e può essere riposta comodamente in un cassetto o su una mensola, grazie anche alla pratica maniglia integrata e al corpo interamente in metallo. Il motore da 800W e la ciotola in acciaio inox da 4 litri permettono di preparare impasti per 48 cupcake, quattro basi per pizza o una torta a due piani, con utensili in metallo per ogni preparazione: gancio impastatore, frusta a filo e frusta K. In dotazione trovi anche il paraschizzi girevole, che permette di usarla senza problemi in qualsiasi angolazione, e il misurino integrato per dosare gli ingredienti con precisione.

Prezzo in picchiata su per la con un che unisce il 34% fisso a un ulteriore sconto Amazon di 20 euro, con la possibilità di il in . Pensata per le cucine con poco spazio, è alta appena e può essere riposta comodamente in un cassetto o su una mensola, grazie anche alla pratica maniglia integrata e al corpo interamente in metallo. Il motore da e la ciotola in acciaio inox da permettono di preparare impasti per 48 cupcake, quattro basi per pizza o una torta a due piani, con utensili in metallo per ogni preparazione: gancio impastatore, frusta a filo e frusta K. In dotazione trovi anche il paraschizzi girevole, che permette di usarla senza problemi in qualsiasi angolazione, e il misurino integrato per dosare gli ingredienti con precisione. Lavatrice Hoover H-Wash 550 (50% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Occasione lampo sui grandi elettrodomestici: la lavatrice Hoover H-Wash 550 crolla di prezzo su Amazon con uno sconto netto del 50% a cui aggiungere il coupon di 20 euro e la paghi meno della metà, con in più la comodità del pagamento dilazionato in 5 rate a tasso zero. La promo non finisce qui: per pochissimi giorni è disponibile un coupon che fa scendere il prezzo di altri 15 euro. Dotata di un capiente cestello da 8 chilogrammi e della classe energetica A-20% , garantisce consumi ridotti all’osso, motore Inverter ultrasilenzioso e l’azione igienizzante del vapore per eliminare pieghe e batteri dai tuoi capi.

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