Amazon, smartphone Xiaomi a prezzo stracciato e sconti esagerati: le offerte di oggi

Continuano anche oggi 3 settembre le promo di Amazon per festeggiare il quindicesimo compleanno del sito di e-commerce. Oltre alle tante offerte con sconti elevati, hai anche la possibilità di approfittare dello sconto di 15 euro su una spesa minima di 75 euro (valido solamente su alcuni prodotti idonei). Un doppio sconto che fa crollare il prezzo di alcuni dei prodotti tech più interessanti di questo ultimo periodo. Ad esempio, trovi il Motorola Razr 50 Ultra in promo con uno sconto del 47% a cui aggiungere altri 15 euro e lo paghi praticamente la metà. Promo interessanti anche per elettrodomestici, orologi e smart TV.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte che trovi oggi. Nei prodotti in cui è disponibile il codice sconto, ve lo abbiamo segnalato in modo da utilizzarlo in fase di pagamento. Le promo durano pochissime ore e il numero dei codici è limitato: ti consigliamo di approfittarne immediatamente.

Amazon, le migliori offerte del 3 settembre

Smartphone

Galaxy S25. Offerta lampo e minimo storico . Da oggi è disponibile il Galaxy S25 , ultima versione dello smartphone top dell’azienda sudcoreana, in promo con un ottimo sconto di 250 euro . Si tratta del prezzo più basso di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Scheda tecnica di livello assoluto: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici ad alta risoluzione e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria dura per tutto il giorno.

Motorola Razr 50 Ultra. Ecco un'occasione che non devi farti scappare. Lo smartphone pieghevole Motorola Razr 50 Ultra è disponibile con un doppio sconto: oltre a quello fisso del 47% puoi aggiungere il coupon "IT15Y" in fase di pagamento e ottieni uno sconto di 15 euro. Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Caratteristiche da top di gamma: doppio schermo (uno interno e uno esterno), processore Snapdragon di ultima generazione e una doppia fotocamera da 50 megapixel che assicura scatti professionali. Batteria a ricarica rapida e iconico design a conchiglia.

Redmi Note 14. Lo smartphone per chi cerca un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Il Redmi Note 14 è disponibile con uno sconto del 33% e al minimo storico. Tra i telefoni più venduti degli ultimi mesi, assicura delle ottime prestazioni grazie a un schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 108 megapixel. La batteria è da ben 5110 mAh e può durare fino a due giorni.

Moto g15. Se vuoi spendere poco, ecco la soluzione per te. Solo per oggi trovi il moto g15 in promo con uno sconto del 45% e a un prezzo inferiore ai 110 euro. Ha tutto quello che cerchi in un telefono per l'uso quotidiano: schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek, doppia fotocamera posteriore con sensore da 50 megapixel e una batteria da 5200mAh a lunga durata. Trovare di meglio a questo prezzo è veramente difficile.

Gadget lowcost

Ventilatore da campeggio. Non mancano gli accessori lowcost. Come ad esempio questo ventilatore da campeggio che all’occorrenza di trasforma anche in una lanterna. Utilissimo da avere anche in casa sulla scrivania. Grazie al coupon sconto del 50% lo paghi meno di 20 euro. Un accessorio che non può mancare sulla tua scrivania o in campeggio.

Ventilatore da campeggio. Non mancano gli accessori lowcost. Come ad esempio questo ventilatore da campeggio che all'occorrenza di trasforma anche in una lanterna. Utilissimo da avere anche in casa sulla scrivania. Grazie al coupon sconto del 50% lo paghi meno di 20 euro. Un accessorio che non può mancare sulla tua scrivania o in campeggio.

Power bank magnetico 10.000mAh. Prezzo mai visto prima per questo powerbank magnetico da 10.000mAh con tecnologia MagSafe che lo rende compatibile anche per gli ultimi modelli di iPhone. Su Amazon è disponibile con un doppio sconto da non farsi scappare: oltre a quello fisso del 39%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 15%. Permette di ricaricare il telefono almeno per un paio di volte.

Smartwatch

Galaxy Watch7. Non perdere l’ offerta shock sul Samsung Galaxy Watch7. Da oggi è disponibile con uno sconto del 50% più un coupon sconto di 15 euro . Questo smartwatch è il compagno perfetto per il benessere e l’attività fisica, offrendo un monitoraggio avanzato della salute e del sonno. Puoi anche scegliere tra più di 90 modalità sportive. Il suo design elegante si unisce a un display luminoso e a un’interfaccia fluida.

Google Pixel Watch 3. Il Google Pixel Watch 3 è in offerta con uno sconto del 29%, a cui puoi aggiungere il coupon sconto "IT15Y" per risparmiare altri 15 euro. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Questo smartwatch è dotato di un nuovo processore più potente e di sensori migliorati rispetto al modello precedente e offre una misurazione precisa della frequenza cardiaca, del sonno e del livello di stress. Con l'integrazione perfetta dei servizi Google, è il compagno ideale per la tua vita quotidiana. Perfetto anche per chi deve allenarsi, grazie a sistemi di intelligenza artificiale che creano un programma di allenamento basato sulle tue caratteristiche.

Fai da te

Set Bosch Professional. Per gli amanti del fai da te. Da oggi su Amazon è in offerta questo set di punte e bit per legno, pietra e metallo composto da ben 103 pezzi in promo con uno sconto del 40% e lo paghi solamente 18 euro. Un set che non può mancare nella tua cassetta degli attrezzi e che rende molto più semplice il lavoro domestico. Non farti scappare questa promo: è uno dei prodotti più venduti su Amazon in questo momento.

Smart TV

Smart TV Samsung 50 pollici. Un’ottima occasione per lo smart TV Samsung da 50 pollici, in offerta con uno sconto del 30% a cui si aggiunge un coupon sconto di 15 euro. Questo televisore offre un’esperienza visiva immersiva grazie al suo ampio schermo e alla risoluzione 4K con tecnologia Upscaling. Il sistema operativo Tizen assicura la massima compatibilità con tutte le principali piattaforme di video streaming. Puoi anche gestire gli altri dispositivi smart presenti in casa.

Elettrodomestici

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni. Offerta con doppio sconto anche per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot X8 Pro Omni , modello premium con caratteristiche e funzionalità uniche. Da oggi è disponibile con uno sconto fisso del 47% a cui aggiungere il coupon “IT15Y” che ti permette di risparmiare altri 15 euro. Grandissima potenza di aspirazione, sistema di lavaggio automatico istantaneo con acqua calda e soluzione detergente automatica. I sensori di ultima generazione permettono di mappare tutta l’abitazione con molta cura e lo puoi controllare anche da remoto con l’app dello smartphone.

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni. Offerta con doppio sconto anche per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot X8 Pro Omni, modello premium con caratteristiche e funzionalità uniche. Da oggi è disponibile con uno sconto fisso del 47% a cui aggiungere il coupon "IT15Y" che ti permette di risparmiare altri 15 euro. Grandissima potenza di aspirazione, sistema di lavaggio automatico istantaneo con acqua calda e soluzione detergente automatica. I sensori di ultima generazione permettono di mappare tutta l'abitazione con molta cura e lo puoi controllare anche da remoto con l'app dello smartphone.

Tineco Floor One S9 Artist. Aspirapolvere e lavapavimenti con pochi eguali sul mercato. Da oggi è disponibile anche in offerta con uno sconto di ben 300 euro e hai la possibilità di pagarla a rate. Tante funzioni innovative, copre anche gli angoli più nascosti della tua abitazione e un'autonomia fino a 50 minuti. Il sistema a doppio raschietto previene l'aggrovigliamento dei capelli e le ostruzioni, catturando i peli con un pettine e rimuovendo l'acqua sporca con un raschietto lineare.

Philips Dual Basket Air Fryer. Doppio sconto anche per la friggitrice Philips Dual Basket Air Fryer, modello dotato di un doppio cestello che ti permette di cucinare contemporaneamente due pietanze differenti. Oltre allo sconto fisso del 35% puoi aggiungere il coupon "IT15Y" che ti fa risparmiare altri 15 euro. Per ogni cestello puoi impostare la modalità di cottura e la temperatura. Cibi sani e delicati e con l'app HomeID puoi controllarla anche da remoto. Utilissima da avere sulla cucina. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Tapo C21A. La telecamera di sicurezza Tapo C21A è in offerta con uno sconto del 50% e costa meno di 20 euro. Questa telecamera da interno offre una risoluzione 2K per immagini chiare e dettagliate, anche al buio grazie alla visione notturna a infrarossi. Grazie alla sua funzione di rotazione e inclinazione, puoi monitorare un ampio spazio, e con l'audio bidirezionale puoi comunicare con chi è nella stanza. È la soluzione ideale per tenere al sicuro la tua casa in modo economico.

