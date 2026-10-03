Garmin

Primo sabato del mese e Amazon riserva grandi offerte per tutte le tasche. Da oggi 3 ottobre troviamo sul sito di e-commerce promo da cogliere al volo, come quella disponibile per il nuovo Redmi Note 17 Pro già disponibile con un super sconto di 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è l’Honor 600 Smart con uno sconto del 32% e il prezzo scende a meno di 200 euro. Telefono con mega batteria da 7700 mAh che dura fino a tre giorni. Continuano le promo per i prodotti Amazon, con il Fire TV Stick HD disponibile con uno sconto del 60%. Per gli amanti delle avventure all’aperto c’è il Garmin Instinct 2x in promo con uno sconto shock del 47%.

Per la sicurezza del tuo PC o del tuo smartphone c’è l’antivirus McAfee con uno sconto dell’80%. Per la pulizia della tua abitazione, invece, trovi il roborock Qrevo Curv 2 Flow con uno sconto del 50% e lo paghi la metà. Per la tua cucina, invece, c’è la friggitrice ad aria Electrolux Serie 700 con uno sconto del 55%. Non perdere tempo e approfittane ora.

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Amazon, migliori offerte 3 ottobre

Smartphone

Galaxy S25 Edge (44% di sconto e offerta shock)

Un telefono unico nel suo genere, anche nello sconto. Il Galaxy S25 Edge è il modello top di gamma e super sottile lanciato da Samsung lo scorso anno. Un telefono con prestazioni top e che oggi trovi con un super sconto del 44% e il prezzo sprofonda . Il risparmio netto è di poco superiore ai 400 euro . Dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite che assicura prestazioni fulminee, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Non perdere questa opportunità.

Un telefono unico nel suo genere, anche nello sconto. Il è il modello top di gamma e super sottile lanciato da lo scorso anno. Un telefono con prestazioni top e che oggi trovi con un e il . Il è di . Dotato di un da con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni fulminee, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Non perdere questa opportunità. Redmi Note 17 Pro (risparmi 150 euro e prezzo in picchiata)

Offerta anticipata del Prime Day autunnale che non devi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di un telefono top e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi su Amazon trovi il Redmi Note 17 Pro con uno sconto del 27% e risparmi 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Smartphone dotato di un display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K, processore Snapdragon 6s Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore da 50 megapixel e una batteria da 8340 mAh che dura fino a tre giorni, anche con un utilizzo intensivo.

Offerta del Prime Day autunnale che non devi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di un telefono top e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi su trovi il con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in . Smartphone dotato di un display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K, processore Snapdragon 6s Gen4, doppia fotocamera posteriore con e una che dura fino a tre giorni, anche con un utilizzo intensivo. Galaxy A37 (33% di sconto e prezzo in picchiata)

Scende il prezzo del Galaxy A37, smartphone di Samsung che si posiziona nella fascia dei medio di gamma. Grazie allo sconto del 33% disponibile oggi risparmi ben 150 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Telefono dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel . Samsung ha anche assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per sei generazioni.

Scende il prezzo del smartphone di Samsung che si posiziona nella fascia dei medio di gamma. Grazie allo disponibile oggi su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il . Telefono dotato di un con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello e una tripla fotocamera posteriore con . Samsung ha anche assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per sei generazioni. Honor 600 Smart (32% di sconto e prezzo stracciato)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, questa è la promo che fa per te. Solo per oggi trovi l’Honor 600 Smart in offerta con uno sconto del 32% e il prezzo scende a meno di 200 euro. Telefono che si posiziona nella fascia medio-bassa del mercato, ma che si caratterizza per una mega-batteria da 7700 mAh che può durare fino a tre giorni. La scheda tecnica è di ottimo livello grazie a un display da 6,87 pollici con risoluzione FHD, processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni e una fotocamera posteriore da 50 megapixel. Una promo che non devi farti scappare.

Garmin Instinct 2X, Solar rugged 50mm GPS smartwatch, Whites... 236,48 € -47% 449,99 € Risparmi 213,51 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 Pro 5G, Smartphone 12+256GB, Black, Batteria d... 399,90 € -27% 549,90 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy S25 Edge 256GB TITANIUM JETBLACK 504,90 € -44% 906,75 € Risparmi 401,85 € Acquista su Amazon Amazon Echo Spot (modello 2024) | Sveglia intelligente con a... 49,99 € -58% 119,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon McAfee Total Protection - 10 Dispositiv 2026, 15 mesi, Esclu... 21,99 € -80% 109,95 € Risparmi 87,96 € Acquista su Amazon Samsung 65" QE65S83HAEXZT OLED 4K AI Football Mode Smart TV ... 1.299,00 € -43% 2.299,00 € Risparmi 1.000,00 € Acquista su Amazon roborock Qrevo Curv 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti... 449,99 € -50% 899,00 € Risparmi 449,01 € Acquista su Amazon De’Longhi Dedica Style – Perfetto Macchina da Caffè Esp... 139,99 € -31% 203,99 € Risparmi 64,00 € Acquista su Amazon

Prodotti Amazon

Nuovo Fire Tv Stick 4K (52% di sconto e prezzo crollato)

Amazon lancia la nuovissima Fire TV Stick 4K e la trovi già in offerta con uno sconto del 52% che la fa diventare un vero best-buy. La paghi meno della metà e fai un vero affare: facile da installare, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere i tuoi contenuti preferiti seduto comodamente sul divano. Nella confezione trovi anche il nuovo telecomando Fire TV con Alexa+ integrata, il nuovo assistente sviluppato da Amazon e reso ancora più intelligente.

Amazon lancia la e la trovi già in con uno che la fa diventare un vero best-buy. La e fai un vero affare: facile da installare, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere i tuoi contenuti preferiti seduto comodamente sul divano. Nella confezione trovi anche il con Alexa+ integrata, il nuovo assistente sviluppato da Amazon e reso ancora più intelligente. Amazon Fire TV Stick HD (60% di sconto e costa pochissimo)

Arrivano le offerte anticipate della Festa delle Offerte Prime e alcune catturano subito l’attenzione. Come ad esempio il Fire TV Stick HD disponibile da oggi in offerta con uno sconto shock del 60% e il prezzo crolla a soli 25,99 euro . Si tratta dell’ultimo modello lanciato sul mercato da Amazon e supporta il Wi-Fi 6 per uno streaming dei contenuti più stabile. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa per gestire sia i dispositivi smart presenti in casa sia per accedere velocemente alle app di streaming e scegliere il tuo programma preferito. L’installazione e la configurazione sono molto semplici.

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Nella famiglia degli Echo c’è anche l’ Echo Spot , una sveglia smart che trovi su Amazon con uno sconto del 58% e il prezzo scende a meno di 50 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Oltre a poterla utilizzare come sveglia, puoi impostare routine mattutine, oppure ascoltare i tuoi brani preferiti in streaming. Offre anche l’ accesso anticipato ad Alexa+ , il nuovo assistente sviluppato da Amazon. Puoi gestire tutti i tuoi dispositivi smart seduto comodamente sul letto della tua camera da letto.

Nella famiglia degli Echo c’è anche l’ , una sveglia smart che trovi su Amazon con uno e il . Hai anche la possibilità di il in . Oltre a poterla utilizzare come sveglia, puoi impostare routine mattutine, oppure ascoltare i tuoi brani preferiti in streaming. Offre anche l’ , il nuovo assistente sviluppato da Amazon. Puoi gestire tutti i tuoi dispositivi smart seduto comodamente sul letto della tua camera da letto. Ring Intercom Audio (61% di sconto e affare immediato)

Ecco il prodotto che rende più intelligente il tuo citofono. Da oggi su Amazon trovi il Ring Intercom Audio con uno sconto del 61% e lo paghi solamente 30,99 euro. Non a caso al momento è il più venduto sulla piattaforma di e-commerce nella sua categoria. Facile da installare e da configurare, si adatta alla maggior parte dei citofoni sul mercato e ti permette di controllarlo da remoto tramite l’app dello smartphone. Puoi parlare direttamente con chi ti sta suonando e permette anche l’accesso senza chiavi in modo sicuro.

Prodotti lowcost

McAfee Total Protection (80% di sconto+30% di sconto e prezzo crollato)

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 10 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il prezzo scende a meno di 20 euro. Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.

Smartwatch

Garmin Instinct 2X (47% di sconto e prezzo al minimo)

Un’occasione irripetibile se sei alla ricerca di uno smartwatch super resistente. Da oggi su Amazon trovi il Garmin Instinct 2X in promo con uno sconto shock del 47% e il prezzo crolla. Il risparmio netto è di ben 210 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Smartwatch che non solo resiste alle cadute, agli sbalzi di temperatura e ai graffi, ma è dotato anche di una particolare lente che cattura i raggi solari ed estende la batteria a livelli impensabili per gli altri modelli. Lo schermo mostra tutte le info più importanti e a bordo trovi più di 30 app dedicate allo sport. Non manca il chip GPS ad alta precisione.

Smart TV

Smart TV Samsung OLED da 65 pollici (risparmi 1000 euro e offerta esclusiva)

Offerta speciale per lo smart TV Samsung OLED da 65 pollici di ultima generazione. Solo per oggi lo trovi con uno sconto del 43% e il prezzo crolla. Il risparmio netto è di ben 1000 euro e hai anche l’occasione di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Pannello con risoluzione 4K, colori realistici con neri assoluti e refresh rate fino a 120 Hz con la tecnologia Motion Xcelerator. Il processore NQ4 AI Gen2 sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini. A bordo trovi il sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Pc portatile

Dell 14 Plus (34% di sconto e risparmi più di 600 euro)

Super offerta per questo notebook top di gamma pensato appositamente per il lavoro. Parliamo del Dell 14 Plus disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 34% e il risparmio netto è di poco superiore ai 600 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. PC portatile ad altissime prestazioni dotato di un display da 14 pollici con risoluzione 2,5 K, processore Intel Core Ultra 7 258 V, 32 gigabyte di RAM e un SSD da ben 1 terabyte. Un’occasione lampo che non devi assolutamente farti scappare.

Elettrodomestici

roborock Qrevo Curv 2 Flow (50% di sconto e risparmi 450 euro)

Il robot aspirapolvere roborock Qrevo Curv 2 Flow scende del 50% su Amazon, con un risparmio di 450 euro sul prezzo di listino. La vera innovazione è il rullo motorizzato da 270 mm che sostituisce i classici moci rotanti, autopulendosi in tempo reale grazie alla tecnologia SpiraFlow e raggiungendo una pressione di lavaggio di 15 N . L’aspirazione HyperForce arriva a 20.000 Pa , mentre il sistema di navigazione con telecamera RGB e luce strutturata riconosce oltre 200 tipi di ostacoli , di giorno e di notte. La base multifunzione lava il rullo a 75°C e lo asciuga a 55°C, con svuotamento automatico della polvere fino a 65 giorni.

Il robot aspirapolvere su con un sul prezzo di listino. La vera innovazione è il che sostituisce i classici moci rotanti, autopulendosi in tempo reale grazie alla tecnologia e raggiungendo una pressione di lavaggio di . L’aspirazione HyperForce arriva a , mentre il sistema di navigazione con telecamera RGB e luce strutturata riconosce oltre , di giorno e di notte. La base multifunzione lava il rullo a 75°C e lo asciuga a 55°C, con svuotamento automatico della polvere fino a 65 giorni. ECOVACS T50 Pro Omni Gen3 (costa la metà)

L’ Ecovacs T50 Pro Omni scende di prezzo con un ribasso del 50% che consente un risparmio netto di 300 euro . Caratterizzato da una scocca dal profilo ultrasottile di soli 81 mm per scivolare agevolmente sotto i mobili bassi, garantisce una potenza d’aspirazione di 25.000 Pa e sfrutta la tecnologia ZeroTangle 3.0 anti-groviglio per peli e capelli. Integra il sistema di navigazione AIVI 3D con fotocamera 960p per il riconoscimento degli ostacoli e il monitoraggio video in tempo reale, abbinato a una stazione OMNI multifunzione che gestisce lo svuotamento automatico e il lavaggio dei moci con acqua calda a 75 °C.

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Il modello top di gamma roborock F25 Ultra è disponibile con uno sconto del 31% (pari a 220 euro di risparmio ) e l’opzione di pagamento dilazionato in 5 rate a tasso zero . Progettato per lo sporco più ostinato, sfrutta un getto combinato di vapore a 180 °C ed acqua calda a 86 °C, supportato da un’aspirazione elevatissima e da un sistema a luce blu integrato per rilevare la polvere sottile sui pavimenti. La manovrabilità è affidata al sistema SlideTech 2.0 con ruote motorizzate e intelligenza artificiale, mentre la base automatizzata esegue l’autolavaggio ad alta temperatura e l’asciugatura ad aria calda a 95 °C.

Il modello top di gamma è disponibile con uno (pari a ) e l’opzione di pagamento dilazionato in . Progettato per lo sporco più ostinato, sfrutta un getto combinato di vapore a 180 °C ed acqua calda a 86 °C, supportato da un’aspirazione elevatissima e da un sistema a integrato per rilevare la polvere sottile sui pavimenti. La manovrabilità è affidata al con ruote motorizzate e intelligenza artificiale, mentre la base automatizzata esegue l’autolavaggio ad alta temperatura e l’asciugatura ad aria calda a 95 °C. De’Longhi Dedica Style (31% di sconto e super affare)

Ottimo prezzo per la macchina per il caffè manuale De’Longhi Dedica Style . Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 31% e risparmi poco più di 60 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e pagarla meno di un caffè al giorno. Macchina per il caffè compatta, compatibile con le cialde ESE e dotata anche di un montalatte manuale per un cappuccino come quello del bar. Se non vuoi spendere cifre esagerate, è il modello da comprare oggi.

Ottimo prezzo per la . Da oggi è disponibile in con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in e pagarla meno di un caffè al giorno. Macchina per il caffè compatta, compatibile con le cialde ESE e dotata anche di un montalatte manuale per un cappuccino come quello del bar. Se non vuoi spendere cifre esagerate, è il modello da comprare oggi. Friggitrice ad aria Electrolux 700 (55% di sconto e costa meno della metà)

La friggitrice ad aria Electrolux Serie 700 è proposta a meno di metà prezzo grazie a un taglio del 55%, con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di un cestello dalla capienza di 5 litri e di una potenza di 1500 W, consente di cucinare pietanze riducendo al minimo l’uso di grassi aggiunti. Offre 8 programmi di cottura preimpostati, un timer regolabile da 0 a 60 minuti con selezione della temperatura tra 80 °C e 200 °C e componenti estraibili lavabili direttamente in lavastoviglie.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

AUDIBLE – DUE MESI GRATIS

Infine, per gli amanti della lettura torna l’ottima promo per Kindle Unlimited, il servizio che mette a disposizione l’accesso a milioni tra libri e riviste. Solo per pochissimo tempo puoi abbonarti gratuitamente per tre mesi senza obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Puoi leggere i tuoi libri preferiti sia tramite il lettore e-book Kindle sia tramite l’app disponibile per smartphone e tablet.

KINDLE UNLIMITED – TRE MESI GRATIS

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