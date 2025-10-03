Amazon, crolla il prezzo degli smartphone: sconti fino all'80%

MisterGadget.Tech

Si avvicina il weekend e su Amazon arrivano nuove offerte lampo da non farsi assolutamente sfuggire. Promo che riguardano tantissimi prodotti differenti: smartphone, smart TV, elettrodomestici e soprattutto dispositivi a marchio Amazon. Infatti, con l’avvicinarsi del Prime Day autunnale, trovi in promo dispositivi utili come gli smart speaker Echo che rendono la tua abitazione smart. Li trovi a meno di metà prezzo e fai un super affare.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi 3 ottobre su Amazon e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sui link per accedere alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 3 ottobre

Smartphone

Google Pixel 9. Offerta speciale per lo smartphone top di gamma di Google . Da oggi lo trovi con uno sconto del 36% e risparmi più di 320 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento. Smartphone con un’ottima scheda tecnica che si basa sul processore Tensor G4 , schermo Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione una doppia fotocamera posteriore che assicura scatti professionali. A supporto hai anche i sistemi AI di Google che ti semplificano la vita di tutti i giorni.

realme P3. Prezzo mai visto prima per lo smartphone medio di gamma di realme . Grazie allo sconto di oggi risparmi quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Condizioni d'acquisto che lo rendono uno dei migliori telefoni in questa fascia di prezzo. Schermo AMOLED super fluido con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen 4, fotocamera da 50 megapixel e una batteria da 5260 mAh che dura per tutto il giorno.

moto g56. Calo di prezzo e sconto del 35% per il moto g56 , telefono economico di Motorola che assicura ottime prestazioni. Se vuoi spendere meno di 180 euro, è lui il telefono da acquistare oggi. Schermo da 6,72 pollici ad altissima definizione con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek, fotocamera da 50 megapixel ad alta risoluzione e una batteria da 5200mAh che può durare fino a due giorni.

Smartphone Oscal. Torna un offerta a un prezzo stracciato lo smartphone lowcost di Oscal. Grazie al doppio sconto presente in pagina risparmi quasi l'80% e approfitti di una super offerta. Oltre allo sconto del 50%, puoi aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 95 euro. Schermo da 6,52 pollici ad alta risoluzione, processore che assicura ottime prestazioni, fotocamera da 13 megapixel e batteria da 5000mAh che dura per tutto il giorno.

Gadget lowcost

Cuffie Bluetooth. Ecco un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con uno sconto incredibile dell’82% che fa crollare il prezzo al minimo storico e le paghi meno di 25 euro . Cuffie che assicurano un’ottima qualità del suono e dotate della cancellazione del rumore. Le puoi collegare a qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia fino a 40 ore.

Powerbank MagSafe 10000mAh. L'accessorio perfetto per il tuo iPhone. Oggi trovi questo powerbank MagSafe da 10.000mAh in promo con uno sconto del 70% e lo paghi meno di 30 euro . Utilissimo da avere sempre con se, permette di utilizzare il telefono anche quando sei in giro e l'autonomia della batteria sta per terminare. Compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone.

in con uno e lo . Utilissimo da avere sempre con se, permette di utilizzare il telefono anche quando sei in giro e l’autonomia della batteria sta per terminare. Compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone. JBL GO 4. La cassa Bluetooth portatile JBL Go 4 è in offerta con uno sconto del 34% e costa pochissimo. Questo speaker ultracompatto è l’ideale per portare la musica ovunque grazie al suo design compatto, alla resistenza all’acqua e alla batteria a lunga durata. Perfetto per la spiaggia, la piscina o le gite fuori porta.

Smart speaker

Echo Dot. Lo speaker smart Echo Dot è disponibile con un ottimo sconto del 54% e costa meno della metà . Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero . Questo è il modo più semplice per integrare Alexa in ogni stanza della casa, per controllare i dispositivi smart, chiedere informazioni, impostare sveglie e ascoltare musica con un audio migliorato rispetto alle generazioni precedenti. Design elegante, si adatta a qualsiasi abitazione.

Echo Pop. Il modo più economico per portare Alexa nella tua abitazione. Da oggi non perdere l'occasione disponibile sull' Echo Pop , che trovi su Amazon con uno sconto del 45% e un prezzo che scende a meno di 30 euro . Questo speaker smart compatto e colorato è l'ideale per le stanze più piccole, offrendo tutte le funzionalità di Alexa in un design discreto e moderno. Puoi anche ascoltare la musica.

, che trovi su Amazon con uno del e un che scende a . Questo speaker smart compatto e colorato è l’ideale per le stanze più piccole, offrendo tutte le funzionalità di Alexa in un design discreto e moderno. Puoi anche ascoltare la musica. Echo Spot. L’ultima novità nella famiglia Echo è l’Echo Spot una sveglia smart con Alexa integrata. Da oggi è disponibile con uno sconto del 47% e lo paghi meno di 50 euro. Dotato sia di un piccolo schermo LED che mostra l’orario e alcune informazioni utili, sia di un suono potente per ascoltare podcast, informazioni utili e i tuoi brani preferiti. Puoi anche gestire l’abitazione smart direttamente dal letto della tua abitazione.

Smart TV

Fire TV Serie 2. Torna in offerta lo smart TV Fire TV Serie 2 prodotto da Amazon. La versione con lo schermo da 32 pollici è disponibile con un ottimo sconto del 46% e la paghi veramente poco. Approfitti di una delle migliori promo del giorno per un televisore e acquisti un prodotto realizzato con grande cura. Dotato del sistema operativo Fire TV, lo stesso presente anche sui Fire TV Stick e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Le dimensioni compatte lo rendono perfetto per la cucina e la camera da letto. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. In offerta è disponibile anche la versione da 40 pollici: sconto del 37% e pagamento rateale a tasso zero.

Elettrodomestici

roborock QV 35S. Offerta lampo per l’ ottimo robot aspirapolvere e l avapavimenti roborock QV 35S . Su Amazon lo trovi con uno sconto lampo del 31% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Dotato di sensori di ultima generazione che mappano efficacemente la tua abitazione, lo puoi controllare comodamente tramite l’app dello smartphone ed evita gli ostacoli. Grande potenza di aspirazione e grazie alla stazione per lo svuotamento automatico ti dimenticherai di doverlo pulire dopo ogni utilizzo. Si adatta a qualsiasi pavimento.

Asciugatrice Electrolux Serie 7000 DelicateCare. Occasione imperdibile per l' asciugatrice Electrolux Serie 7000 DelicateCare con cestello da 8 chilogrammi. Solo per oggi è disponibile in promo con un ottimo sconto del 42% e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Puoi scegliere tra 14 differenti programmi per l'asciugatura e protegge i tessuti più delicati. La soluzione perfetta con l'arrivo della stagione fredda.

Bissell CrossWave OmniFind. Calo di prezzo e minimo storico per l'aspirapolvere e lavapavimenti senza fili Bissell CrossWave OmniFind . Da oggi è disponibile con uno sconto del 46% e la paghi praticamente la metà. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Sulla spazzola sono presenti anche delle luci LED per illuminare al meglio il pavimento da pulire. Cattura anche i peli degli animali.

e per l’aspirapolvere e lavapavimenti senza fili . Da oggi è disponibile con uno e la Disponibile anche il . Sulla spazzola sono presenti anche delle luci LED per illuminare al meglio il pavimento da pulire. Cattura anche i peli degli animali. Tapo C21A. La telecamera di sicurezza Tapo C21A è in offerta con uno sconto del 43% e costa meno di 25 euro. Questa telecamera da interno offre una risoluzione 2K per immagini chiare e dettagliate, anche al buio grazie alla visione notturna a infrarossi. Grazie alla sua funzione di rotazione e inclinazione, puoi monitorare un ampio spazio, e con l’audio bidirezionale puoi comunicare con chi è nella stanza. È la soluzione ideale per tenere al sicuro la tua casa in modo economico.

