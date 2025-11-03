Amazon, smartphone Samsung crolla di prezzo e sconti fino all'80%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

leungchopan/123RF.com

Giornata con offerte strepitose su Amazon. Da oggi 3 novembre sul sito di e-commerce trovi nuove promo per alcuni dei prodotti più ricercati dagli utenti, come ad esempio smartphone, smartwatch, computer e tablet. Non mancano, poi, i classici elettrodomestici, come ad esempio la friggitrice ad aria Moulinex extra large che trovi con un doppio sconto e la paghi meno della metà. Tra i telefoni, invece, bisogna segnalare il Galaxy A56 di Samsung disponibile al minimo storico e con uno sconto incredibile.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del momento e trovi tutte le offerte raccolte nella lista qui in basso. Per accedere alla pagina prodotto ti basta cliccare sul link. Per la maggior parte dei dispositivi hai la possibilità di effettuare il reso fino a 16 gennaio 2026. Cosa vuol dire? Che puoi approfittare della promo lampo di oggi e regalarli per Natale senza avere il timore di non poterlo rimandare indietro.

Le migliori offerte di Amazon del 3 novembre

Smartphone

Google Pixel 10. Prima grande occasione per il Google Pixel 10 , ultima versione dello smartphone top dell’azienda di Mountain View. Da oggi è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 28%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 100 euro e il risparmio totale sfiora i 400 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Inoltre, se sei iscritto a Prime Student hai diritto a uno sconto extra di 50 euro . Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: schermo Actua da 6,3 pollici super fluido, processore Tensor di ultima generazione progettato appositamente per Gemini e Google AI, tripla fotocamera posteriore con nuovo teleobiettivo con zoom 20x ad alta definizione. La batteria dura per tutto il giorno. Hai accesso a tutti gli strumenti AI sviluppati da Google per semplificarti la vita di tutti i giorni. COn la stessa offerta sono disponibili anche il Google Pixel 10 Pro e il Google Pixel 10 Pro XL.

, ultima versione dello smartphone top dell’azienda di Mountain View. Da oggi è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 28%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 100 euro e il risparmio totale sfiora i 400 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Inoltre, se sei iscritto a Prime Student hai diritto a uno . Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: super fluido, processore Tensor di ultima generazione progettato appositamente per Gemini e Google AI, tripla fotocamera posteriore con nuovo teleobiettivo con zoom 20x ad alta definizione. La batteria dura per tutto il giorno. Hai accesso a tutti gli strumenti AI sviluppati da Google per semplificarti la vita di tutti i giorni. COn la stessa offerta sono disponibili anche il Google Pixel 10 Pro e il Google Pixel 10 Pro XL. Galaxy A56. Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy A56 . Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto del 34% e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Si tratta di un telefono top con ottime caratteristiche tecniche. Dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, un processore Exynos 1580, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Batteria da 5000 mAh e hai la sicurezza di ricevere gli aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi sei anni.

e . Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Si tratta di un telefono top con ottime caratteristiche tecniche. Dotato di uno ad alta risoluzione, un processore Exynos 1580, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. e hai la sicurezza di ricevere gli aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi sei anni. CMF Phone 1. Torna in offerta il CMF Phone 1 , smartphone medio di gamma che trovi su Amazon con un ottimo sconto del 34% e al prezzo più basso di sempre. Tra i telefoni più acquistati in questa fascia di prezzo, è dotato di un ottimo schermo AMOLED da 6,67 pollici ad alta risoluzione, un processore MediaTek di ultima generazione e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5000mAh è la ciliegina sulla torta.

, smartphone medio di gamma che trovi su Amazon con un e al prezzo più basso di sempre. Tra i telefoni più acquistati in questa fascia di prezzo, è dotato di un ottimo schermo AMOLED da 6,67 pollici ad alta risoluzione, un processore MediaTek di ultima generazione e una doppia fotocamera posteriore con La è la ciliegina sulla torta. OSCAL Tiger 8. Doppio sconto e prezzo in picchiata per l’OSCAL Tiger 8, smartphone lowcost che oggi trovi a prezzo di saldo. Infatti, nella pagina prodotto su Amazon è disponibile con uno sconto fisso del 50% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 135 euro. Il risparmio totale sfiora i 400 euro e fai un super affare. Schermo da 6,88 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, buone prestazioni supportate da 12 gigabyte di RAM e da 128 GB di memoria interna. La batteria da 5000 mAh è la classica ciliegina sulla torta.

Gadget lowcost

Cuffie Bluetooth. Ecco una delle migliori promo che puoi trovare oggi su Amazon. Questo paio di cuffie Bluetooth sono disponibili in offerta con uno sconto dell’82% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Assicurano una qualità dell’audio elevata, cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 40 ore. Si collegano a qualsiasi smartphone.

che fa e su quello di listino. Assicurano una qualità dell’audio elevata, cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 40 ore. Si collegano a qualsiasi smartphone. Apple AirTag. Prezzo mini e super affare. L’ Apple AirTag ti aiuta a ritrovare facilmente i tuoi oggetti smarriti. Basta agganciarlo a chiavi, borse o qualsiasi cosa tu voglia tenere d’occhio, e potrai localizzarlo tramite l’ app Dov’è sul tuo iPhone, iPad o Mac. Utilizza la rete Dov’è, composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo, per un tracciamento preciso e sicuro. Da oggi lo trovi al minimo storico e lo paghi veramente poco . Un’occasione da non farsi sfuggire.

ti aiuta a ritrovare facilmente i tuoi oggetti smarriti. Basta agganciarlo a chiavi, borse o qualsiasi cosa tu voglia tenere d’occhio, e potrai localizzarlo tramite l’ sul tuo iPhone, iPad o Mac. Utilizza la rete Dov’è, composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo, per un tracciamento preciso e sicuro. Da oggi lo trovi al e lo . Un’occasione da non farsi sfuggire. Lampada da scrivania. Un gadget che non può mancare sulla tua scrivania. Da oggi è disponibile questa lampada con luce dimmerabile in promo con uno sconto del 36% e la paghi meno di 15 euro. Puoi scegliere tra tre modalità di illuminazione e 5 livelli di luminosità. La lampada è dotata anche di una porta USB per ricaricare lo smartphone o qualsiasi altro dispositivo.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra. Prezzo al minimo per lo smartwatch super resistente di Samsung. Da oggi è disponibile con uno sconto del 25% e risparmi più di 170 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Dotato di uno schermo luminoso e molto ampio, il Galaxy Watch Ultra si contraddistingue soprattutto per la sua estrema resistenza alle cadute, ai graffi e agli sbalzi di temperatura. Si adatta perfettamente anche alla vita di tutti i giorni e monitora costantemente i tuoi parametri vitali. Si connette autonomamente alla rete dati grazie al supporto alla eSim.

per lo Da oggi è disponibile con uno e su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Dotato di uno schermo luminoso e molto ampio, il Galaxy Watch Ultra si contraddistingue soprattutto per la sua estrema resistenza alle cadute, ai graffi e agli sbalzi di temperatura. Si adatta perfettamente anche alla vita di tutti i giorni e monitora costantemente i tuoi parametri vitali. Si connette autonomamente alla rete dati grazie al supporto alla eSim. Redmi Watch 5. Se vuoi spendere poco e acquistare un orologio che assicura prestazioni top, da oggi trovi il Redmi Watch 5 in promo con uno sconto del 34% e lo paghi meno di 75 euro. Approfitti del minimo storico e fai un super affare. Smartwatch dotato di uno schermo AMOLED da 2,07 pollici, monitoraggio avanzato e continuo della salute, più di 150 modalità di allenamento e una batteria che dura fino a 24 giorni. A bordo c’è anche un chip GNSS che ti geolocalizza nel giro di pochissimi secondi.

PC portatile

NOTODD N600. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo PC portatile, solo per oggi trovi il NOTODD N600 in promo con uno sconto del 74% e il prezzo crolla al minimo storico. Risparmi quasi 1000 euro e acquisti un PC portatile dotato di un display da 16 pollici ad alta risoluzione e un processore che assicura ottime prestazioni. A supporto anche 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Perfetto per lo studio, l’intrattenimento e il lavoro.

Tablet

DOOGE Tab A9. Prezzo minuscolo per il tablet DOOGE Tab A9. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 70 euro. Tablet compatto con uno schermo da 10 pollici ad alta risoluzione e che puoi utilizzare per vedere film e serie TV mentre sei seduto sul divano, oppure per lavorare a documenti di lavoro mentre sei in viaggio. Buone prestazioni, 64 gigabyte di RAM espandibile fino a 2 terabyte e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

Elettrodomestici

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni. Ottima occasione per il robot aspirapolvere top di gamma di Ecovacs dotato delle tecnologie più innovative. Oggi lo trovi su Amazon con uno sconto eccezionale del 54% e risparmi ben 700 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Grande potenza di aspirazione, lava alla perfezione il pavimento ed è dotato di una stazione per lo svuotamento automatico. I sensori mappano accuratamente tutte le stanze e puoi controllarlo facilmente tramite l’app dello smartphone.

dotato delle tecnologie più innovative. Oggi lo trovi su Amazon con uno sconto eccezionale del 54% e Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Grande potenza di aspirazione, lava alla perfezione il pavimento ed è dotato di una stazione per lo svuotamento automatico. I sensori mappano accuratamente tutte le stanze e puoi controllarlo facilmente tramite l’app dello smartphone. Moulinex Easy Fry Mega. Una delle migliori offerte che puoi trovare oggi per la tua cucina. La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Mega è disponibile con uno sconto del 47% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 10 euro. In questo modo la paghi meno della metà e fai un super affare. Friggitrice ad aria con cestello da 7,5 litri che permette di cucinare cibo per 6-8 persone. Dotata di nove programmi di cottura per preparare tutto quello che vuoi. Non farti sfuggire questa occasione, potrebbe terminare da un momento all’altro.

che puoi trovare oggi per la tua cucina. La è disponibile con uno a cui aggiungere un che fa In questo modo la paghi meno della metà e fai un super affare. Friggitrice ad aria con cestello da 7,5 litri che permette di cucinare cibo per 6-8 persone. Dotata di nove programmi di cottura per preparare tutto quello che vuoi. Non farti sfuggire questa occasione, potrebbe terminare da un momento all’altro. Robot da cucina Bosch MultiTalent 3. Se ami cucinare ogni giorno una cosa differente e preparare pizza e dolci in casa, questa è la promo che fa per te. Su Amazon è disponibile il robot da cucina compatto Bosch MultiTalent 3 con uno sconto del 56% e lo paghi meno della metà. Dotato di più di 30 funzioni, puoi grattugiare, affettare, macinare, miscelare e molto altro ancora, anche grazie ai tanti accessori inclusi. Non perdere questa occasione.

Come vedere la quarta giornata di Champions League in TV e streaming

Quarta giornata di Champions League e le squadre italiane tornano in campo. Martedì e mercoledì è il turno di Napoli, Juventus, Inter e Atalanta. I primi a scendere in campo sono i campioni d’Italia che ospitano al Maradona l’Eintracht Francoforte: appuntamento martedì alle ore 18:55. Martedì sera, invece, è il turno della Juventus che giocherà contro lo Sporting Lisbona, in un match che i bianconeri non possono assolutamente perdere. Mercoledì, invece, è il turno dell’Inter che gioca in casa contro i kazaki del Kairat Almaty e dell’Atalanta che affronta il Marsiglia. Le partite di Napoli, Juventus e Atalanta sono un’esclusiva Sky e NowTv, mentre il match dell’Inter verrà trasmesso da Prime Video.

Se non sei ancora abbonato a nessuna piattaforma, puoi approfittare delle ottime occasioni disponibili oggi per il PassSport di NowTV e per Prime Video. Clicca sui link qui in basso e approfitta subito delle offerte.

ABBONATI A NOWTV CON LO SCONTO DEL 33%

COME VEDERE INTER – KAIRAT ALMATY IN STREAMING GRATIS

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui