Amazon, sprofonda il prezzo dell'iPhone 17 Pro e sconti all'80%: le offerte di oggi

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Prezzi da saldi estivi su Amazon. Da oggi 3 luglio sulla piattaforma di e-commerce troviamo tantissimi prodotti in promo con sconti mai visti prima e che ti fanno risparmiare anche centinaia di euro. Tra le offerte top del giorno troviamo l’iPhone 17 Pro disponibile con un super sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Restando tra gli smartphone, se non vuoi spendere grosse cifre c’è il Redmi Note 15 al prezzo più basso di sempre.

Anche gli smartwatch dicono la loro, con il Garmin fenix E disponibile con uno sconto superiore ai 200 euro. Ottimo anche il prezzo del Polar Ignite 3: con lo sconto del 41% il prezzo crolla in maniera verticale. Per concludere ci sono diverse occasioni interessanti tra gli elettrodomestici: il robot aspirapolvere roborock QV 35A è disponibile a metà prezzo, mentre per trovare un po’ di refrigerio c’è il ventilatore da tavolo della Beper in offerta a meno di 20 euro.

Sono ancora disponibili le promo sui servizi Amazon. Puoi iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per due mesi spendendo solamente 4,99 euro.

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Amazon, 3 luglio migliori offerte

Smartphone

iPhone 17 Pro (minimo storico e 5 rate a tasso zero)

Prezzo mai visto prima per l’ iPhone 17 Pro . Grazie alla promo lampo di Amazon è disponibile con uno sconto di 110 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Uno smartphone che si posiziona nella fascia altissima del mercato e dotato di un display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione, un sistema di fotocamere posteriori con tre sensori Pro Fusion e una fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per scatti di gruppo ancora più semplici. Chiude il cerchio un’autonomia senza precedenti.

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Occasione speciale per lo Xiaomi 17T Pro , telefono top di gamma uscito sul mercato da un paio di settimane. Su Amazon lo trovi in offerta grazie alla promo bundle che comprende anche il tablet Redmi Pad 2 . Solamente acquistandolo oggi risparmi quasi 180 euro su quello di listino e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è dotato di un display CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 9500 di ultima generazione e che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e una mega batteria da 7000 mAh che supporta la ricarica ultra rapida da 100 W.

per lo , telefono top di gamma uscito sul mercato da un paio di settimane. Su Amazon lo trovi in offerta grazie alla che comprende anche il . Solamente acquistandolo oggi risparmi quasi 180 euro su quello di listino e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, di ultima generazione e che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e una mega batteria da 7000 mAh che supporta la ricarica ultra rapida da 100 W. Nothing Phone (3) (sconto lampo e prezzo in picchiata)

Occasione da non farsi assolutamente sfuggire per il Nothing Phone (3) disponibile da oggi in offerta con uno sconto del 39% e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone cattura l’attenzione non solo per le ottime caratteristiche tecniche, ma anche per il design innovativo della cover. La scheda tecnica si basa su un display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8s Gen4 , tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel, fotocamera anteriore sempre da 50 megapixel e una mega batteria che dura per tutto il giorno.

Occasione da non farsi assolutamente sfuggire per il disponibile da oggi in con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il in . Lo smartphone cattura l’attenzione non solo per le ottime caratteristiche tecniche, ma anche per il design innovativo della cover. La scheda tecnica si basa su un con refresh rate fino a 120 Hz, processore , tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel, fotocamera anteriore sempre da 50 megapixel e una mega batteria che dura per tutto il giorno. Redmi Note 15 (prezzo mini e 5 rate a tasso zero)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, ecco uno dei modelli più interessanti disponibili oggi, Il Redmi Note 15 è in offerta al minimo storico e a un prezzo alla portata di tutti. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone si posiziona nella fascia dei medio di gamma, anche se costa molto meno. Display da 6,77 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek per prestazioni al top, fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria massiva da 6000 mAh che può durare fino a due giorni.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, ecco uno dei modelli più interessanti disponibili oggi, Il è in al e a un prezzo alla portata di tutti. Hai anche la di in . Lo smartphone si posiziona nella fascia dei medio di gamma, anche se costa molto meno. con risoluzione FHD, processore MediaTek per prestazioni al top, da e una batteria massiva da 6000 mAh che può durare fino a due giorni. moto g05 (costa pochissimo)

Il telefono entry-level che devi acquistare oggi. Il moto g05 è disponibile su Amazon con uno sconto del 32% e il prezzo scende solamente a 114,40 euro. Lo smartphone è perfetto per l’utilizzo quotidiano: schermo da 6,67 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek Helio G81 che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi patemi. Uno smartphone valido e affidabile.

Prodotti lowcost

Cuffie con traduttore simultaneo (78% di sconto)

I viaggi all’estero non saranno più un problema. Da oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie con traduttore simultaneo in promo con uno sconto del 78% e risparmi ben 140 euro su quello di listino. Non solo assicurano un audio ottimo, ma supportano ben 198 lingue per una traduzione in tempo reale. Ideale non solo per i viaggi, ma anche per call di lavoro e per lo studio. Si collegano con qualsiasi smartphone e l’autonomia raggiunge le 80 ore.

I viaggi all’estero non saranno più un problema. Da oggi su trovi questo paio di con in con uno e su quello di listino. Non solo assicurano un audio ottimo, ma supportano ben 198 lingue per una traduzione in tempo reale. Ideale non solo per i viaggi, ma anche per call di lavoro e per lo studio. Si collegano con qualsiasi smartphone e l’autonomia raggiunge le 80 ore. Avviatore batteria auto (70% di sconto e costa pochissimo)

Ottima opportunità su Amazon per l’ avviatore di emergenza per batteria auto che oggi trovi su Amazon con uno sconto del 70% . Non a caso, al momento è il modello più venduto in assoluto sulla piattaforma . Grazie a una potenza elevata, è in grado di rimettere in moto qualsiasi veicolo con la batteria completamente a terra in pochissimi secondi e in totale sicurezza. Include anche una torcia a LED d’emergenza e può fungere anche da powerbank per i tuoi dispositivi mobile. Un oggetto fondamentale da tenere sempre nel bagagliaio.

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La protezione dei tuoi dati online fa un salto di qualità grazie a Norton VPN Ultimate 2026, oggi disponibile con un’offerta speciale su Amazon grazie allo sconto del 73%. Questo pacchetto premium ti garantisce una navigazione totalmente anonima e protetta da hacker o tracciamenti, grazie a una crittografia di livello bancario e a server ultra-veloci sparsi in tutto il mondo. La licenza è valida per ben 10 dispositivi contemporaneamente, permettendoti di navigare in tutta sicurezza dallo smartphone, PC, tablet e smart TV con un unico abbonamento.

Smartwatch

Garmin fenix E (34% di sconto e prezzo al minimo)

Offerta speciale per lo smartwatch super resistente pensato per gli sportivi di Garmin. Da oggi è disponibile con uno sconto del 34% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di poco superiore ai 200 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Il Garmin fenix E è dotato di un ampio display AMOLED ed è realizzato con materiali che lo rendono resistente alle cadute, agli urti e agli sbalzi termici. I sensori tengono sotto controllo i principali parametri vitali e supporta più di 90 app sportive . La batteria è la ciliegina sulla torta e assicura un’autonomia fino a 16 giorni.

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Se cerchi un assistente personale per lo sport e la salute, lo smartwatch Polar Ignite 3 è l’affare del giorno: crolla su Amazon con uno sconto del 41% e la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Caratterizzato da un display AMOLED touch dai colori vividissimi e da un design elegantissimo e leggero, questo sportwatch offre una guida agli allenamenti personalizzata in tempo reale, un monitoraggio del sonno avanzato e un GPS dual-frequency ultra-preciso.

Soundbar

Soundbar LG S40T (doppio sconto e prezzo al minimo)

Occasione unica in casa LG: lasoundbar LG S40T tocca il suo minimo storico assoluto grazie a un doppio sconto micidiale (taglio fisso del 40% + un ulteriore coupon da 2,90€ che si attiva al check-out), abbinato alla comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di un suono potente, cristallino e profondo grazie al subwoofer incluso, questa soundbar trasforma l’audio della tua TV per farti vivere film, serie TV e partite come mai prima d’ora. Compatibile con qualsiasi smartphone, oggi la trovi a un prezzo accessibile a tutti.

Elettrodomestici

DREAME Matrix10 Ultra (prezzo in picchiata e minimo storico)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame Matrix10 Ultra è una delle migliori offerte del giorno grazie allo sconto del 44% che ti regala un risparmio netto di ben 700 euro . Parliamo di un vero e proprio concentrato di tecnologia, dotato di una potenza di aspirazione fuori dal comune e di un sistema di lavaggio con moci rotanti che non lascia scampo a nessuna macchia. La sua stazione base all-in-one automatizza completamente la manutenzione quotidiana svuotando lo sporco e igienizzando i panni in autonomia. In grado di rilevare più di 240 ostacoli e dotato di una spazzola zero grovigli.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è una delle migliori offerte del giorno grazie allo . Parliamo di un vero e proprio concentrato di tecnologia, dotato di una potenza di aspirazione fuori dal comune e di un sistema di lavaggio con moci rotanti che non lascia scampo a nessuna macchia. La sua stazione base all-in-one automatizza completamente la manutenzione quotidiana svuotando lo sporco e igienizzando i panni in autonomia. In grado di rilevare più di 240 ostacoli e dotato di una spazzola zero grovigli. roborock QV 35A (risparmi 300 euro e prezzo al minimo)

Super offerta per il roborock QV 35A che distrugge il prezzo listino con uno sconto netto del 49% che ti regala un risparmio di quasi 300 euro . Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è dotato di una tecnologia di spazzole anti-groviglio di ultima generazione e di un sistema avanzato di lavaggio pavimenti. La sua stazione multifunzione all-in-one si occupa in totale autonomia dello svuotamento della polvere e dell’autolavaggio dei moci, eliminando ogni sforzo per settimane. Mappa alla perfezione tutta l’abitazione e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Super offerta per il che distrugge il prezzo listino con uno . Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è dotato di una tecnologia di spazzole anti-groviglio di ultima generazione e di un sistema avanzato di lavaggio pavimenti. La sua stazione multifunzione all-in-one si occupa in totale autonomia dello svuotamento della polvere e dell’autolavaggio dei moci, eliminando ogni sforzo per settimane. Mappa alla perfezione tutta l’abitazione e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. roborock F25 ALT (sconto lampo di 200 euro)

L’aspirapolvere e lavapavimenti roborock F25 ALT è il protagonista di uno sconto lampo che taglia il prezzo di listino di ben 200 euro . Questo dispositivo due-in-one aspira la polvere e lava i pavimenti duri in una sola passata, rimuovendo sporco liquido e solido contemporaneamente grazie a un flusso d’acqua costantemente pulita e a una spazzola motorizzata ad altissima efficienza. Design ultra slim che si piega fino a terra e passa sotto mobili, divani e letti.

L’aspirapolvere e lavapavimenti è il protagonista di uno . Questo dispositivo due-in-one aspira la polvere e lava i pavimenti duri in una sola passata, rimuovendo sporco liquido e solido contemporaneamente grazie a un flusso d’acqua costantemente pulita e a una spazzola motorizzata ad altissima efficienza. Design ultra slim che si piega fino a terra e passa sotto mobili, divani e letti. Ferro da stiro Polti Simply VS10.10 (56% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Se vuoi stirare in modo impeccabile, rapido e senza alcuna fatica, l’affare del giorno è la Vaporella Polti Simply VS10.10 , che crolla su Amazon con uno sconto del 56% e un prezzo di soli 60 euro , pagabile anche in 5 rate a tasso zero . Dotata di un capiente serbatoio separato e di una pompa potente, eroga un getto di vapore continuo che distende anche le pieghe più ostinate su qualsiasi tipo di tessuto.

Se vuoi stirare in modo impeccabile, rapido e senza alcuna fatica, l’affare del giorno è la , che crolla su Amazon con uno , pagabile anche in . Dotata di un capiente serbatoio separato e di una pompa potente, eroga un getto di vapore continuo che distende anche le pieghe più ostinate su qualsiasi tipo di tessuto. Climatizzatore Trial Olimpia Splendid (5 rate a tasso zero e prezzo al minimo)

Se cerchi una soluzione potente e professionale per tutta la casa, il sistema multisplit Olimpia Splendid Aryal Trial 21 è l’affare del giorno: scende di prezzo con un risparmio immediato di 300 euro e la comodità di 5 rate a tasso zero . Il kit include una robusta unità esterna e ben tre unità interne ultra-efficienti con una potenza di 10.000 + 10.000 + 12.000 BTU . Dotato di un sistema avanzato di filtrazione dell’aria per eliminare polvere e allergeni, è il climatizzatore perfetto per dimenticarsi del caldo estivo.

Se cerchi una soluzione potente e professionale per tutta la casa, il sistema multisplit è l’affare del giorno: scende di prezzo con un . Il kit include una robusta unità esterna e ben tre unità interne ultra-efficienti con una potenza di . Dotato di un sistema avanzato di filtrazione dell’aria per eliminare polvere e allergeni, è il climatizzatore perfetto per dimenticarsi del caldo estivo. Ventilatore da tavolo Beper (costa pochissimo, meno di 20 euro)

Per chi cerca un alleato low-cost, compatto ed efficiente da posizionare sulla scrivania, sul bancone della cucina o sul comodino in camera, il ventilatore da tavolo Beper è la scelta ideale: oggi è in offerta con uno sconto del 31% e costa meno di 20 euro. Nonostante il prezzo mini, offre un flusso d’aria potente e direzionabile, pale sicure e una grande silenziosità per non disturbare il lavoro o il riposo notturno.

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