Amazon, l'orologio indistruttibile di Samsung a prezzo stracciato: sconti all'80%

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Il Prime Day è stato appena annunciato e su Amazon cominciano già ad arrivare le prime offerte shock. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del momento e le trovi raccolte qui in basso. Dagli smartphone agli smartwatch, passando per elettrodomestici e smart TV trovi veramente di tutto. Ad esempio, c’è lo Xiaomi 17T disponibile in un’offerta bundle che ti permette di ricevere anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici spendendo solamente un euro. Ottima offerta anche per il moto g05: costa meno di 100 euro e fai un super affare. Tra gli smartwatch, invece, c’è il Galaxy Watch Ultra con uno sconto mai visto prima.

Anche gli elettrodomestici catturano l’attenzione: per la pulizia domestica trovi il robot aspirapolvere Lefant con uno sconto del 72% e risparmi più di 350 euro, oppure la lavapavimenti DREAME al prezzo più basso di sempre.

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Amazon, migliori offerte 3 giugno

Smartphone

iPhone 17 (sconto lampo e 5 rate a tasso zero)

Torna in promo l’ iPhone 17 . Lo smartphone top del colosso cinese è disponibile con uno sconto di 100 euro e il prezzo scende al minimo storico . Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Rispetto ai modelli precedenti il salto tecnologico è evidente: display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni top con ogni applicazione, doppia fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel, nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Torna in promo l’ . Lo smartphone top del colosso cinese è disponibile con uno e il . Puoi anche il in utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Rispetto ai modelli precedenti il salto tecnologico è evidente: da con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni top con ogni applicazione, doppia fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel, nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Xiaomi 17T (offerta lancio e smart TV in regalo)

Un’offerta bundle che non devi farti sfuggire. Su Amazon è disponibile la promo lancio per lo Xiaomi 17T , nuovo telefono top di gamma del colosso cinese. Acquistandolo oggi, ricevi anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici. Lo sconto totale è di quasi 170 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Lo smartphone è un vero top di gamma ed è realizzato con grande cura: schermo AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche super fluido nella vita di tutti i giorni, processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra , tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo frontale da 32 megapixel. La batteria da 6500 mAh può durare fino a due giorni e supporta la ricarica super rapida. Lo smart TV è perfetto per la tua abitazione e grazie alla piattaforma Google TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Un’offerta bundle che non devi farti sfuggire. Su Amazon è disponibile la per lo , nuovo telefono top di gamma del colosso cinese. Acquistandolo oggi, Lo sconto totale è di quasi 170 euro e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Lo smartphone è un vero top di gamma ed è realizzato con grande cura: con e che lo rende anche super fluido nella vita di tutti i giorni, , tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo frontale da 32 megapixel. La può durare fino a due giorni e supporta la ricarica super rapida. Lo smart TV è perfetto per la tua abitazione e grazie alla piattaforma Google TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Galaxy A56 (prezzo al minimo e sconto del 25%)

Ottima occasione per il Galaxy A56 . Da oggi lo trovi con uno sconto del 25% e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Uno smartphone in grado di assicurare ottime prestazioni con qualsiasi applicazione grazie a un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. La batteria da 5000 mAh dura per tutto il giorno e si ricarica rapidamente.

Ottima occasione per il . Da oggi lo trovi con uno e di su quello di listino. Uno smartphone in grado di assicurare ottime prestazioni con qualsiasi applicazione grazie a un con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. La da dura per tutto il giorno e si ricarica rapidamente. moto g05 (costa pochissimo, meno di 100 euro)

L’offerta del giorno se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Solo per oggi è disponibile il moto g05 con uno sconto del 41% e il prezzo scende sotto i 100 euro. Smartphone equipaggiato con un display immersivo da 6,67 pollici con refresh rate fino a 90 Hz, processore MediaTek, fotocamera principale da 50 megapixel con sensore antisfarfallio e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Ideale per chi lo utilizza principalmente per telefonare, inviare messaggi e vedere video. Devi essere velocissimo, le scorte stanno per terminare.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (81% di sconto e costa pochissimo)

L’offerta del giorno se sei alla ricerca di un paio di cuffie Bluetooth e non vuoi spendere cifre esagerate. Solo per oggi trovi questo modello in promo con uno sconto dell’81% e il prezzo scende sotto i 25 euro . Assicurano una qualità del suono elevata, sono dotate della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 40 ore. Sono anche impermeabili e le puoi utilizzare mentre ti alleni all’aperto. Si collegano con qualsiasi smart TV.

L’offerta del giorno se sei alla ricerca di un paio di e non vuoi spendere cifre esagerate. Solo per oggi trovi questo modello in con uno e il . Assicurano una qualità del suono elevata, sono dotate della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 40 ore. Sono anche impermeabili e le puoi utilizzare mentre ti alleni all’aperto. Si collegano con qualsiasi smart TV. Smartwatch lowcost (il più venduto su Amazon)

Una promo da cogliere al volo. Solo per oggi trovi questo orologio lowcost con un ottimo sconto del 73% e il prezzo scende al minimo storico , con un risparmio netto che supera i 100 euro. Al momento è il più venduto su Amazon e ti consigliamo di approfittarne immediatamente. Un orologio dotato di uno schermo ampio e luminoso, sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e supporta più di 110 modalità sportive. Dotato anche del monitoraggio del sonno e ti mostra come riposi durante la notte.

Una promo da cogliere al volo. Solo per oggi trovi questo con un e il al , con un risparmio netto che supera i 100 euro. Al momento è il su e ti consigliamo di approfittarne immediatamente. Un orologio dotato di uno schermo ampio e luminoso, sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e supporta più di 110 modalità sportive. Dotato anche del monitoraggio del sonno e ti mostra come riposi durante la notte. Adattatore universale (costa pochissimo e fai un super affare)

Un accessorio che non ti può mancare quando viaggi e non a caso è il più venduto su Amazon. Parliamo di questa presa universale disponibile da oggi con uno sconto del 34% e costa solamente 13 euro. Oltre alla presa, è dotata anche di due porte USB-C e di una porta USB-A. Versatile, affidabile, non può mai mancare nel tuo zaino. La puoi utilizzare in oltre 200 paesi, dall’Africa, all’Oceania passando per Asia e America del Nord e del Sud.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick HD (offerta lancio e prezzo al mini)

La novità del giorno porta il nome di Fire TV Stick HD. Amazon ha lanciato la nuova versione della sua chiavetta multimediale e solo per pochissimi giorni la trovi in promo lancio con uno sconto del 30%. Un’occasione imperdibile per rendere ancora più intelligente il tuo smart TV. Collegandolo alla porta HDMI accedi a un mondo di app e di servizi unico, a partire da tutte le principali piattaforme di video streaming. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrato per gestire facilmente tutti i dispositivi intelligenti presenti nella tua abitazione. Non perdere questa occasione.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra (prezzo al minimo e super sconto)

Uno dei migliori orologi rugged sul mercato a un prezzo mai visto prima . Da oggi su Amazon trovi il Galaxy Watch Ultra con uno sconto del 31% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Allo sconto si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un orologio adatto a qualsiasi ambiente e che resiste agli urti e alle cadute. Schermo ampio e luminoso, supporta tantissime modalità di allenamento, tra cui alcune di livello professionale. I sensori sotto la scocca monitorano i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. È anche uno dei pochi smartwatch che effettua un’analisi della composizione del tuo corpo.

Uno dei migliori orologi rugged sul mercato a un . Da oggi su Amazon trovi il con uno e su quello di listino. Allo sconto si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un orologio adatto a qualsiasi ambiente e che resiste agli urti e alle cadute. Schermo ampio e luminoso, supporta tantissime modalità di allenamento, tra cui alcune di livello professionale. I sensori sotto la scocca monitorano i a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. È anche uno dei pochi smartwatch che effettua un’analisi della composizione del tuo corpo. SUUNTO Race (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

Un orologio smart progettato per gli amanti dello sport. Da oggi su Amazon trovi il SUUNTO Race in promo con uno sconto del 28% e il prezzo scende al minimo storico. Il risparmio netto è di poco superiore ai 110 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 1,43 pollici super luminoso, monitoraggio della salute con frequenza cardiaca in tempo reale e soprattutto più di 95 modalità di allenamento per tenerti sempre in forma. Non manca un GPS super preciso che ti geolocalizza in pochi secondi. La durata della batteria è di quasi una settimana.

Smart TV

Smart TV Samsung Neo QLED da 75 pollici (71% di sconto e risparmi 3700 euro)

Una super offerta che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi lo smart TV Samsung Neo QLED da 75 pollici con risoluzione 8K in promo con uno sconto del 71% e risparmi 3700 euro su quello di listino. Un’occasione che non devi farti sfuggire: le scorte sono limitate e possono terminare da un momento all’altro. Sul televisore c’è ben poco da dire: pannello dotato di Mini LED per un controllo preciso dei colori, processore che migliora la risoluzione di qualsiasi contenuto e sistema operativo Tizen che supporta tantissime applicazione, tra cui tutte quelle per lo streaming video.

Elettrodomestici

Lefant M330 Pro (72% di sconto e risparmi più di 350 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M330 Pro è disponibile in promo su Amazon con un ottimo sconto del 72% , che ti permette di risparmiare la bellezza di oltre 350 euro sul prezzo originale. Si tratta di un’occasione d’oro per portarsi a casa un alleato smart dotato di navigazione intelligente avanzata, ottima potenza di aspirazione contro polvere e peli di animali e la comodità di lavare e aspirare in un solo passaggio. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

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Il r oborock Saros 10R Set è il protagonista assoluto di un’ offerta lampo che ti permette di risparmiare quasi 600 euro netti sul prezzo di listino. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti rappresenta il top di gamma assoluto del settore: è dotato di una stazione multifunzionale ultra-avanzata che si occupa di svuotare lo sporco, lavare e asciugare i moci ad alta temperatura in totale autonomia. Aspira tutta la polvere che si annida sul pavimento e arriva anche negli angoli più nascosti. Lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone.

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La lavapavimenti e aspirapolvere senza filo Dreame H15S è in promo su Amazon: oggi la acquisti con un risparmio immediato di 100 euro e la grande comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero . Questo elettrodomestico 2 in 1 aspira lo sporco solido e lava via i liquidi e le macchie più ostinate in una sola passata, igienizzando le superfici con acqua pulita. Dotata di un sistema di autopulizia automatico del rullo, ti farà risparmiare tempo e fatica

La e senza filo è in promo su Amazon: oggi la acquisti con un e la grande comodità del pagamento in . Questo elettrodomestico 2 in 1 aspira lo sporco solido e lava via i liquidi e le macchie più ostinate in una sola passata, igienizzando le superfici con acqua pulita. Dotata di un sistema di autopulizia automatico del rullo, ti farà risparmiare tempo e fatica Friggitrice ad aria Cosori (doppio sconto e prezzo al minimo)

La friggitrice ad aria della Cosori tocca il prezzo più basso di sempre. Dotata di un capiente cestello da 5,7 litri (perfetto per tutta la famiglia), crolla su Amazon grazie a un doppio sconto che ti fa risparmiare ben 50 euro. Per rendere l’offerta ancora più irresistibile, puoi dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero. Grazie ai suoi programmi preimpostati e a una tecnologia di circolazione dell’aria a 360° senza rivali, garantisce fritture croccanti, sane e veloci con l’85% di grassi in meno. Puoi cucinare veramente di tutto grazie alle tredici funzioni integrate e ricevi anche un ricettario con più di 40 pietanze veloci e gustose.

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