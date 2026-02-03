Amazon, iPhone crolla di prezzo e sconti al 90%: le offerte di oggi

georgeclerk/iStock

Le offerte speciali continuano anche oggi 3 febbraio su Amazon. Questo mese inizia con offerte incredibili: sul sito di e-commerce trovi tanti prodotti in promo al minimo storico e con sconti mai visti prima. A catturare l’attenzione è l’iPhone Air: lo smartphone più innovativo da pochissimo lanciato da Apple è disponibile con uno sconto del 27% e risparmi centinaia di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottime occasioni anche tra gli smart TV: puoi scegliere tra il modello da 32 pollici di Xiaomi oppure il TV Haier da 43 pollici, entrambi al minimo storico e a prezzi stracciato. Non perdere anche le occasioni tra gli elettrodomestici con sconti superiori al 70%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e sono raccolte qui in basso: non perdere questa opportunità.

Amazon, migliori offerte 3 febbraio

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato. Il Galaxy S25 Ultra è disponibile con una promo lampo che ti fa risparmiare 400 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico di queste ultime settimane. Telefono unico nel suo genere dotato di una scheda tecnica basata su un display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo e una batteria che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Ecco una delle migliori promo disponibili oggi. Su Amazon trovi questo ottimo paio di cuffie Bluetooth in offerta con uno sconto dell’84% e il prezzo scende a soli 25 euro. Ottima qualità del suono, cancellazione del rumore e si collegano facilmente a qualsiasi telefono. Autonomia fino a 48 ore. Sulla custodia di ricarica è presente anche uno schermo LED che mostra la percentuale di carica delle cuffie.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select. Tra i Fire TV Stick di Amazon è il più recente e anche uno dei più economici. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select in promo a un prezzo di soli 29,99 euro con uno sconto del 45% su quello di listino. Si tratta di una promo speciale che non devi farti scappare. Modello base che supporta la risoluzione 4K e che permette di vedere tutti i tuoi contenuti preferiti, dai film alle serie TV fino ai documentari e allo sport. Facile da configurare e da utilizzare. Nella confezione anche il telecomando con Alexa.

Smartwatch

Garmin Instinct E. Orologio per la vita di tutti i giorni firmato Garmin e da oggi disponibile a un prezzo stracciato grazie allo sconto del 40% Parliamo del Garmin Instinct E dotato di uno schermo da 1,2 pollici, più di 70 app per lo sport e un monitoraggio avanzato della salute. Autonomia fino a 14 giorni e con un rapporto qualità-prezzo unico. Non perdere questa opportunità.

Huawei Watch Fit 4 Pro. Prezzo speciale per il Huawei Watch Fit 4 Pro, smartwatch ideale per gli amanti dello sport. Modello con funzioni avanzate e realizzato con materiali super resistenti, monitora in tempo reale il tuo stato di salute ed effettua anche l’ECG. Per gli sportivi tantissime modalità sportive e suggerimenti per migliorare le prestazioni giorno dopo giorno. La batteria ha un’autonomia fino a 10 giorni.

Smart TV

Xiaomi TV F Pro 32 pollici. Se sei alla ricerca di un televisore compatto, ecco la promo che devi cogliere al volo: questo modello Xiaomi è disponibile con uno sconto del 31% al prezzo più basso di sempre e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Televisore con un’ottima qualità delle immagini e dalla dimensioni super compatte. Perfetto per la camera da letto o la cucina. Il sistema operativo Fire TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Tablet

Tablet lowcost. Un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi questo tablet economico in promo con uno sconto del 73% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Modello molto interessante e perfetto per l’utilizzo casalingo e per lo studio. Schermo da 11 pollici con un buon processore e fino a 24 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 2 terabyte utilizzando la scheda microSD). La batteria dura per tutto il giorno ed è dotato anche di fotocamere per le videochiamate di lavoro.

Elettrodomestici

LEFANT M2 Pro. Occasione speciale per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2 Pro : solo per oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 64% e risparmi ben 350 euro su quello di listino . Modello con ottima potenza di aspirazione e navigazione laser che mappa accuratamente tutta l’abitazione. Lo puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone ed è dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico. Non perdere questa opportunità: può terminare rapidamente.

