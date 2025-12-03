Amazon, crolla il prezzo dell'iPhone 16 e sconti al 90%: le offerte di oggi

Michael Derrer Fuchs

Il conto alla rovescia è cominciato: mancano solamente tre settimane a Natale e bisogna cominciare a pensare ai regali per grandi e piccini. Se non hai sfruttato il Black Friday per cominciare a fare i primi acquisti, non ti devi preoccupare. Su Amazon, infatti, stanno arrivando le prime offerte per il Natale e gli sconti sono al livello del Black Friday. Non stiamo esagerando, basta vedere l’ottima promo disponibile per l’iPhone 16e che troviamo con uno sconto elevato e al minimo storico, oppure l’offerta shock per il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot Mini, disponibile con uno sconto del 60%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni offerta trovi sia una breve descrizione tecnica, sia il link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon. Approfittane subito, le promo potrebbero terminare a breve.

Amazon, migliori offerte 3 dicembre

Smartphone

Google Pixel 10 Pro XL. Super sconto per uno dei migliori smartphone disponibili ora sul mercato. Da oggi trovi il Google Pixel 10 Pro XL in promo con un ottimo sconto del 25% che ti fa risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Si tratta di un telefono premium con caratteristiche uniche: schermo Super Actua da 6,8 pollici, processore Tensor G5 che supporta l’AI più avanzata mai sviluppata da Google per uno smartphone, tripla fotocamera posteriore di tipo professionale e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Lo smartphone riceverà l’aggiornamento del sistema operativo per ben sette anni.

disponibili ora sul mercato. Da oggi trovi il in con un che ti fa su quello di listino. Si tratta di un telefono premium con caratteristiche uniche: schermo Super Actua da 6,8 pollici, processore Tensor G5 che supporta l’AI più avanzata mai sviluppata da Google per uno smartphone, tripla fotocamera posteriore di tipo professionale e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Lo smartphone riceverà l’aggiornamento del sistema operativo per ben sette anni. iPhone 16e. Torna la super offerta per l’i Phone 16e . Lo smartphone top di Apple è disponibile su Amazon con uno sconto IVA e al prezzo più basso di sempre . Risparmi ben 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta anche Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Apple per i suoi dispositivi mobile, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e una batteria ottimizzata che dura per tutto il giorno.

per l’i . Lo smartphone top di Apple è disponibile su con uno e al . Risparmi ben 200 euro e hai anche la possibilità di in . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta anche Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Apple per i suoi dispositivi mobile, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e una batteria ottimizzata che dura per tutto il giorno. Honor 400 Lite. Prezzo stracciato e super sconto per l’ Honor 400 Lite . Da oggi lo smartphone medio di gamma è disponibile in promo con uno sconto del 34% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Il telefono è equipaggiato con un display AMOLED da 6,7 pollici che protegge la vista dalle fastidiose luci blu. Prestazioni assicurate dal processore MediaTek , mentre nella parte posteriore trova posto una fotocamera principale da 108 megapixel . Batteria da 5230 mAh che dura per tutto il giorno.

e per l’ . Da oggi lo smartphone medio di gamma è disponibile in con uno del e su quello di listino. Il telefono è equipaggiato con un che protegge la vista dalle fastidiose luci blu. Prestazioni assicurate dal , mentre nella parte posteriore trova posto una da . Batteria da 5230 mAh che dura per tutto il giorno. Poco C85. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartphone, ecco l’offerta da cogliere al volo. Da oggi trovi il POCO C85 in promo con uno sconto del 40% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Lo paghi meno di 90 euro e fai un super affare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartphone lowcost, ma che assicura ottime prestazioni per la vita di tutti i giorni. Schermo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una mega batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Ecco una delle migliori offerte di oggi . Su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con uno sconto dell’88% che fa scendere il prezzo a meno di 25 euro e ne risparmi quasi 200 su quello consigliato. Cuffie che assicura un’ottima qualità del suono e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Si collegano con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia che può arrivare fino a un massimo di 50 ore . Impermeabili, si collegano a qualsiasi smartphone. Non perdere questa opportunità, la promo può terminare da un momento all’altro.

di . Su Amazon trovi questo paio di in con uno che fa il a e ne risparmi quasi 200 su quello consigliato. Cuffie che assicura un’ottima qualità del suono e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Si collegano con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia che può arrivare fino a un . Impermeabili, si collegano a qualsiasi smartphone. Non perdere questa opportunità, la promo può terminare da un momento all’altro. Smartwatch lowcost. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartwatch, ecco l’offerta che non devi farti sfuggire. Solo per oggi trovi su Amazon questo modello economico in promo con uno sconto dell’86% che fa scendere il prezzo a soli 20 euro. Dotato di uno schermo ampio, supporta più di 110 modalità di allenamento e ha tutte le funzioni ad hoc per il monitoraggio della salute, a partire dalla frequenza cardiaca.

per il tuo nuovo smartwatch, ecco l’offerta che non devi farti sfuggire. Solo per oggi trovi su Amazon questo in con uno che fa scendere il prezzo a soli 20 euro. Dotato di uno schermo ampio, supporta più di 110 modalità di allenamento e ha tutte le funzioni ad hoc per il monitoraggio della salute, a partire dalla frequenza cardiaca. Cassa Bluetooth. Doppio sconto e prezzo stracciato per questa cassa Bluetooth economica. Da oggi è disponibile con uno sconto del 68% a cui puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 5 euro. Si tratta di una cassa che assicura una buona qualità del suono ed è anche impermeabile, in modo da poterla utilizzare nelle feste con gli amici. Ottima idea regalo in vista del Natale grazie alla possibilità di effettuare il reso fino al 15 gennaio 2026.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. Solo per il Black Friday di Amazon trovi il Fire TV Stick 4K Plus in offerta con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro . Per questo modello si tratta del prezzo più basso di sempre e devi approfittarne subito. Questo modello è perfetto per chi ha uno smart TV con risoluzione 4K e vuole un’ esperienza cinematografica direttamente nel salotto di casa. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti. Nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa.

di trovi il in con uno e lo . Per questo modello si tratta del prezzo più basso di sempre e devi approfittarne subito. Questo modello è perfetto per chi ha uno smart TV con risoluzione 4K e vuole un’ direttamente nel salotto di casa. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti. Nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Fire TV Stick 4K Select. Offerta shock per la nuovissima Fire TV Stick 4K Select . Solo per oggi la trovi con un super sconto del 64% che fa scendere il prezzo a meno di 20 euro e approfitti del minimo storico . Questo nuovo modello ha tutte le funzioni essenziali per lo streaming in altissima definizione: trasmette con una risoluzione 4K Ultra HD e con HDR 10+. Rende il tuo televisore ancora più intelligente e accedi a tantissimi strumenti extra. Utilizzarla è semplicissimo: ti basta collegarla alla porta HDMI del televisore e alla rete Wi-Fi della tua abitazione.

. Solo per oggi la trovi con un del che fa il a di e approfitti del . Questo nuovo modello ha tutte le funzioni essenziali per lo streaming in altissima definizione: trasmette con una risoluzione 4K Ultra HD e con HDR 10+. Rende il tuo televisore ancora più intelligente e accedi a tantissimi strumenti extra. Utilizzarla è semplicissimo: ti basta collegarla alla porta HDMI del televisore e alla rete Wi-Fi della tua abitazione. Kindle Paperwhite. Anche dopo il Black Friday continua l’ottima promo per il Kindle Paperwhite. Da oggi trovi il lettore e-book con uno sconto del 24% e approfitti del minimo storico. Si tratta del Kindle più veloce di sempre con un nuovo schermo antiriflesso che puoi leggere anche sotto la luce diretta del sole. La batteria dura diverse settimane. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottima idea regalo per Natale.

Smart TV

Smart TV Xiaomi da 50 pollici. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per lo smart TV Xiaomi TV F Pro da 50 pollici. Oggi è disponibile con uno sconto del 30% e al prezzo più basso di sempre. Risparmi quasi 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare in 5 rate a tasso zero. Schermo da 50 pollici con risoluzione 4K, sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di streaming e modalità Game Boost che eleva il refresh rate fino a 120 Hz.

Elettrodomestici

Ecovacs Deebot Mini. Ecco un’offerta shock che non puoi farti scappare. Solo per pochissimi giorni trovi il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot Mini in promo con uno sconto eccezionale del 60% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Robot compatto dotato di una grande potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e grazie alla stazione per lo svuotamento automatico, ti dimenticherai della manutenzione quotidiana.

in con uno e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Robot compatto dotato di una grande potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento. tutta l’abitazione e grazie alla stazione per lo svuotamento automatico, ti dimenticherai della manutenzione quotidiana. LEFANT M1. Se non vuoi spendere delle cifre elevato per il robot aspirapolvere, il LEFANT M1 è il modello da acquistare oggi. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 63% e al prezzo più basso di sempre : lo paghi meno di 140 euro. Robot aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1, in grado anche di mappare alla perfezione la tua abitazione utilizzando i sensori presenti sulla scocca. Lo puoi anche controllare tramite l’app dello smartphone e raccoglie anche i peli degli animali.

è il modello da acquistare oggi. Su Amazon è disponibile con uno e al : lo paghi meno di 140 euro. Robot aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1, in grado anche di mappare alla perfezione la tua abitazione utilizzando i sensori presenti sulla scocca. Lo puoi anche controllare tramite l’app dello smartphone e raccoglie anche i peli degli animali. Friggitrice ad aria Cecotec. Sconto speciale per la friggitrice ad aria Cecotec. Da oggi è disponibile con uno sconto del 33% e al prezzo più basso di sempre . Si tratta di un elettrodomestico per la cucina utile e versatile. Dotata di un cestello da ben 8 litri, è perfetta per cucinare 4-6 persone. Doppia resistenza ed è dotata anche di una finestra per controllare il livello della cottura. Non può mancare sulla tua cucina.

per la Da oggi è disponibile con uno e al . Si tratta di un elettrodomestico per la cucina utile e versatile. Dotata di un cestello da ben 8 litri, è perfetta per cucinare 4-6 persone. Doppia resistenza ed è dotata anche di una finestra per controllare il livello della cottura. Non può mancare sulla tua cucina. Tostapane Ariete. Aggiungi un tocco retrò alla tua colazione! Il tostapane Ariete Vintage è in sconto lampo con il prezzo al minimo. Costa pochissimo e ti permette di fare un super affare. Oltre al design accattivante, offre ampie fessure per toast e funzioni di scongelamento e riscaldamento. Puoi scegliere tra 6 gradi di tostatura del pane e puoi tostare due fette contemporaneamente. Dotata anche di un vassoio raccogli briciole.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui