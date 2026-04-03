Amazon, crolla il prezzo dell'iPhone e sconti all'85%: le offerte di oggi
Dall'iPhone Air ai Fire TV Stick passando per gli elettrodomestici per la casa: scopri le migliori promo disponibili da oggi su Amazon.
Le offerte non vanno in ferie nemmeno durante il weekend pasquale. Anche oggi 3 aprile troviamo promo speciali su Amazon per tantissimi prodotti tech e noi di Libero Tecnologia ne abbiamo selezionate una dozzina. Ad esempio, troviamo i Fire TV Stick con uno sconto che arriva fino al 47% e li paghi praticamente la metà. Ottima anche la promo che troviamo per l‘iPhone Air: lo smartphone più innovativo di Apple è disponibile con uno sconto di ben 300 euro al minimo storico. Se vuoi spendere un po’ di meno, trovi in offerta anche il Galaxy A56 con uno sconto del 28%. Tra gli elettrodomestici non farti sfuggire la promo disponibile per il roborock Qrevo Edge S5A: lo sconto del 45% fa crollare il prezzo al minimo. Non perdere tempo e approfitta di queste promo uniche.
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Amazon, migliori offerte 3 aprile
Smartphone
- iPhone Air (300 euro di sconto e minimo storico)
Offerta pasquale che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimi giorni trovi l’iPhone Air, lo smartphone più innovativo lanciato da Apple negli ultimi anni, in promo con uno sconto del 24% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis. Oltre a un design iconico e super sottile, lo smartphone è dotato di un display ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro ad altissime prestazioni, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel. L’iPhone più sottile di sempre al prezzo più piccolo di sempre.
- Nothing Phone (3a) Pro (minimo storico e 5 rate a tasso zero)
Offerta lampo per il Nothing Phone (3a) Pro che troviamo a un prezzo anche più basso rispetto alla Festa delle Offerte di Primavera. Solo per oggi lo trovi con uno sconto del 27% che fa risparmiare più di 130 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto che non puoi farti scappare. Schermo AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon ad alte prestazioni, sistema di fotocamere professionale con triplo sensore posteriore e fotocamera selfie da 50 megapixel. La batteria da 5000 mAh dura per tutto il giorno.
- Galaxy A56 (sconto lampo e offerta speciale)
Una delle migliori occasioni tra gli smartphone medio di gamma che puoi trovare oggi. Su Amazon è disponibile il Galaxy A56 con uno sconto del 28% e risparmi poco più di 110 euro su quello di listino. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, processore Exynos ottimizzato per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.
- realme C75 (prezzo mini e affare per tutti)
L’affare del giorno per chi non vuole spendere cifre esagerate per il nuovo smartphone. Da oggi su Amazon trovi il realme C75 con uno sconto del 28% e lo paghi meno di 130 euro. Si tratta del prezzo più basso sul sito di e-commerce. La qualità del telefono non si discute: schermo ampio ad altissima risoluzione, processore MediaTek che assicura buone prestazioni. 256 gigabyte di memoria interna, fotocamera da 50 megapixel e una batteria massiva da 5828 mAh che dura fino a due giorni.
Prodotti Amazon
- Fire TV Stick 4K Select (47% di sconto e prezzo crollato)
L’ultima versione della chiavetta multimediale di Amazon è in offerta con uno sconto del 47% e approfitti anche del prezzo più basso di sempre. La paghi solamente 28,99 euro e fai un super affare. Rendi ancora più intelligente il tuo smart TV e assicura una qualità 4K di qualsiasi contenuto. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e grazie al telecomando con Alexa integrata puoi anche gestire i dispositivi smart presenti in casa. Supporta anche Xbox Game Pass Ultimate per giocare in cloud con tutti i tuoi titoli preferiti.
- Fire TV Stick 4K Plus (46% di sconto e minimo storico)
Il modello Plus assicura prestazioni un po’ più elevate e una maggiore fluidità nell’apertura delle applicazioni. La qualità dello streaming è senza intoppi grazie al supporto al Wi-Fi 6. Si collega facilmente allo smart TV tramite la porta HDMI e nella confezione trovi sempre il telecomando con Alexa integrata. Un modello molto amato dagli utenti, tra i più venduti su Amazon e che da oggi trovi in promo con uno sconto del 46% e lo paghi praticamente la metà. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.
- Blink Outdoor 4 (50% di sconto e prezzo mini)
Vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione senza spendere una cifra esagerata? Da oggi trovi la telecamera per l’esterno Blink Outdoor 4, ultimo modello lanciato sul mercato, in promo con uno sconto del 50% e la paghi solamente 40 euro. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Assicura immagini in alta definizione, ti avvisa appena nota qualche movimento anomalo ed è semplicissima da installare. La batteria ha una durata fino a due anni ed è compatibile con Alexa.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth (85% di sconto e costano solo 11 euro)
Ecco l’offerta del giorno che non devi farti scappare. Su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% che fa scendere il prezzo a soli 11 euro. Economiche, ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Assicurano un suono con bassi profondi e sono dotate della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 60 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.
- Spazzolino Oral-B iO 2 (62% di sconto e 3 rate a tasso zero)
Torna in offerta uno dei prodotti per l’igiene orale più acquistati su Amazon. Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 è disponibile in promo con uno sconto del 62% e lo paghi meno di 50 euro. Nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia per il viaggio e il dentifricio Oral-B Pro. Spazzolino efficace sulla placca e delicato sulle gengive. I risultati si vedono immediatamente, anche dopo due sole settimane di utilizzo.
- 10 testine Oral-B Precision Clean (55% di sconto e prezzo stracciato)
L’igiene orale quotidiana diventa super conveniente grazie a questa offerta: il pacco da 10 testine Oral-B Pro Precision Clean è disponibile con uno sconto del 55%, arrivando a costare meno di 25 euro. Le setole di alta qualità sono studiate per rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale, garantendo una pulizia profonda e una protezione gengivale superiore.
Smartwatch
- Amazfit Balance 2 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)
Uno smartwatch con funzioni avanzate per la vita di tutti i giorni. Da oggi trovi l’Amazfit Balance 2 con uno sconto del 24% che ti fa risparmiare quasi 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 1,5 pollici che mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno, oltre 170 modalità sportive (tra cui HYROX e il golf) e sensori di ultima generazione che monitorano in tempo reale i principali parametri vitali. La batteria ha una durata fino a 21 giorni.
Smart TV
- Fire TV Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).
Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 42% e il 46% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.
PC portatile
- PC portatile FUNYET (69% di sconto e risparmi più di 600 euro)
L’occasione che non devi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di un notebook con un rapporto qualità-prezzo elevato. In PC portatile FUNYET è disponibile con uno sconto del 69% e risparmi più di 600 euro su quello di listino. Un PC che vale molto più di quanto lo paghi: schermo da 15,6 pollici, ottime prestazioni grazie ai 16 GB di RAM e al SSD da 256 gigabyte. La batteria dura per tutto il giorno e puoi utilizzare tutti i programmi per la produttività più importanti. Un’ottima soluzione per l’intrattenimento e il lavoro.
Elettrodomestici
- Lefant M330 Pro (72% di sconto e costa meno di 140 euro)
Il prezzo del robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M330 Pro crolla grazie allo sconto del 72%, arrivando a costare meno di 140 euro. Grazie alla tecnologia FreeMove, si muove con una precisione chirurgica evitando ostacoli e scale, mentre il suo design ultrasottile gli permette di scivolare sotto mobili dove altri falliscono. Con una potenza di aspirazione migliorata e la possibilità di lavare i pavimenti contemporaneamente, è la scelta definitiva per chi vuole il massimo risultato con il minimo budget. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare da remote utilizzando l’app dello smartphone.
- roborock Qrevo Edge S5A (45% di sconto e risparmi 450 euro)
Altra offerta imperdibile per la pulizia domestica: il robot aspirapolvere e lavapavimento roborock Qrevo Edge S5A crolla di prezzo grazie allo sconto del 45%, permettendoti di risparmiare ben 450 euro. Questo robot di fascia alta è progettato per gestire ogni tipo di superficie con una precisione chirurgica, garantendo pavimenti sempre brillanti grazie alla sua tecnologia avanzata per il lavaggio e l’aspirazione. Un’occasione unica per chi cerca il meglio della tecnologia domestica a un prezzo finalmente accessibile.
- Friggitrice ad aria Cosori con doppio cestello (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)
Per chi vuole velocizzare il proprio modo di cucinare senza rinunciare alla quantità, la friggitrice ad aria Cosori con doppio cestello è oggi in sconto del 29%, con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. La sua capacità da 8,5 litri permette di preparare piatti sani e croccanti per tutta la famiglia in un colpo solo, ottimizzando tempi e consumi energetici grazie alla tecnologia di circolazione dell’aria rapida. Grazie agli otto programmi integrati puoi cucinare veramente di tutto, dalle classiche patatine fino ai dolci e alla carne.
- Macchina caffè americano Russell Hobbs (33% di sconto e costa pochissimo)
Gli amanti del caffè lungo hanno finalmente l’alleata perfetta in cucina: la macchina Russell Hobbs è in sconto del 33% con la possibilità di dilazionare la spesa in 3 rate a tasso zero. Con il suo design elegante e la funzione di mantenimento in caldo, assicura un risveglio aromatico e piacevole ogni mattina, permettendoti di gustare un caffè perfetto proprio come al bar.
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