Amazon, questo orologio indistruttibile di Garmin crolla di prezzo: 80% di sconto

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Su Amazon è arrivato il momento delle super offerte con sconti che superano addirittura l’80%. Con le promo di inizio mese, le possibilità di fare grandissimi affari sono pressoché illimitate. Ad esempio, trovi l’orologio super resistente di Garmin in offerta con uno sconto shock del 40% e risparmi 240 euro su quello di listino. Tra gli smartphone, invece, trovi lo Xiaomi 17T Pro con una doppia promo: oltre allo sconto fisso in pagina, ricevi in regalo anche uno smart TV. Se non vuoi spendere cifre esagerate, c’è l’Oppo Reno15 F al minimo storico con uno sconto del 27%.

Anche gli elettrodomestici regalano grandi sorprese: il robot aspirapolvere Lefant M5 Max è disponibile con un doppio sconto e risparmi 1200 euro, mentre il forno per la pizza G3 Ferrari lo trovi con uno sconto del 31% e lo paghi pochissimo. Non perdere altro tempo e scopri le migliori promo di oggi.

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Amazon, migliori offerte 3 agosto

Smartphone

Xiaomi 17T Pro (sconto più smart TV in regalo)

Super occasione per lo Xiaomi 17T Pro . L’ultimo smartphone top lanciato sul mercato dal produttore cinese è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . L’offerta non finisce qui: acquistandolo oggi ricevi in regalo lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici dal valore di 179 euro . Sullo smartphone c’è ben poco da dire: si posiziona nella fascia altissima del mercato. Schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz , processore MediaTek che assicura super prestazioni, tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica e fotocamera frontale da 32 megapixel. La mega batteria da 7.000 mAh assicura un’autonomia fino a tre giorni.

Super occasione per lo . L’ultimo smartphone top lanciato sul mercato dal produttore cinese è disponibile con uno che ti fa e puoi anche . L’offerta non finisce qui: acquistandolo oggi ricevi in regalo lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici dal . Sullo smartphone c’è ben poco da dire: si posiziona nella fascia altissima del mercato. con , processore MediaTek che assicura super prestazioni, tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica e fotocamera frontale da 32 megapixel. La assicura un’autonomia fino a tre giorni. Galaxy S26 (prezzo in picchiata e a rate a tasso zero)

Offerta speciale per il Galaxy S26. Lo smartphone top di Samsung è disponibile da oggi con uno sconto del 27% e risparmi 280 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 o in 12 rate a tasso zero per alleggerire la spesa iniziale. Dotato di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 ottimizzato appositamente per questo telefono, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Uno dei telefoni più compatti disponibili sul mercato.

Offerta speciale per il Galaxy S26. Lo smartphone top di Samsung è disponibile da oggi con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il in per alleggerire la spesa iniziale. Dotato di uno con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 ottimizzato appositamente per questo telefono, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Uno dei telefoni più compatti disponibili sul mercato. Oppo Reno15 F (offerta shock e prezzo al minimo)

L’occasione è di quelle da cogliere al volo. Da oggi su Amazon è disponibile l’ Oppo Reno15 F in offerta con uno sconto del 27% e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Un telefono che si posiziona nella fascia dei medio di gamma e dotato di componenti molto interessanti: schermo AMOLED da 6,57 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen 1 , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una mega batteria da 6500 mAh che può durare fino a 2 giorni. Prestazioni top a un prezzo alla portata di molti.

L’occasione è di quelle da cogliere al volo. Da oggi su Amazon è disponibile l’ in con uno e di su quello di listino. Un telefono che si posiziona nella fascia dei medio di gamma e dotato di componenti molto interessanti: schermo AMOLED da 6,57 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, , tripla fotocamera posteriore con da e per finire una da che può durare fino a 2 giorni. Prestazioni top a un prezzo alla portata di molti. ZTE Blade A36 (costa pochissimo)

L’offerta della settimana se non vuoi spendere cifre elevate per il tuo nuovo telefono. Su Amazon trovi lo ZTE Blade A36 in promo a meno di 90 euro e diventa il telefono da comprare oggi. Perfetto per l’utilizzo quotidiano, è dotato di un display da 6,75 pollici ad alta risoluzione, una fotocamera posteriore con intelligenza artificiale , processore octa-core e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Puoi ampliare la memoria interna fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Prodotti lowcost

McAfee Total Protection (83% di sconto e costa meno di 20 euro)

L’antivirus McAfee Total Protection crolla dell’83% su Amazon, scendendo a meno di 20euro per una protezione valida su 4 dispositivi . Un prezzo quasi simbolico per un pacchetto di sicurezza completo, che include un antivirus avanzato contro virus, ransomware e malware, una VPN che si attiva automaticamente sulle reti non sicure, un gestore di password e il monitoraggio dell’identità sul dark web. Compatibile con Windows, Mac, Android e iOS, protegge computer, smartphone e tablet di tutta la famiglia con un solo abbonamento.

L’antivirus su Amazon, a per una protezione valida su . Un prezzo quasi simbolico per un pacchetto di sicurezza completo, che include un contro virus, e malware, una che si attiva automaticamente sulle reti non sicure, un gestore di password e il monitoraggio dell’identità sul dark web. Compatibile con Windows, Mac, Android e iOS, protegge computer, smartphone e tablet di tutta la famiglia con un solo abbonamento. Dopopuntura Beurer BiteX Day&Night (50% di sconto e affare immediato)

Il dopopuntura Beurer BiteX Day&Night è disponibile su Amazon con un super sconto del 50% e lo paghi la metà. Solo per oggi lo trovi a meno di 20 euro ed è il più venduto su Amazon nella sua categoria. Un dopopuntura elettrico che cura istantaneamente i pizzichi di zanzare, api e di tantissimi altri insetti senza l’utilizzo di medicinali. Dotata anche di un piccola luce che illumina direttamente la zona colpita in modo da poterlo utilizzare anche quando c’è poca luce.

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Prezzo stracciato per la telecamera di sicurezza Blink Mini Pan-Tilt. Con i saldi estivi di Amazon è disponibile con uno sconto del 50% e costa meno di 20 euro. Videocamera intelligente ad alta risoluzione per l’interno, è dotata di un sensore fotografico ad alta risoluzione e di sensori di movimento che ti avvisano in tempo reale se notano qualche movimento anomalo. Con l’audio bidirezionale puoi parlare direttamente con chi è in casa e puoi controllare le immagini in diretta tramite l’app dello smartphone.

Smartwatch

Garmin fenix E (40% di sconto e prezzo in picchiata)

Continua a scendere il prezzo del Garmin fenix E , sportwatch super resistente e tra i migliori per rapporto qualità-prezzo che puoi trovare questa settimana. Grazie allo sconto lampo del 40% risparmi ben 240 euro e approfitti del minimo storico. Smartwatch che oltre a resistere alle cadute e agli sbalzi di temperatura, è dotato di uno schermo AMOLED da 1,3 pollici, pulsanti fisici per controllare le funzioni principali, più di 90 app dedicate allo sport e sensori che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali. Il chip GPS ad alta precisione e le mappe ti guidano nelle escursioni all’aperto.

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Continua l’ottima offerta disponibile da oggi su Amazon per la Xiaomi Smart Band 10. Grazie allo sconto del 35% disponibile oggi il prezzo scende a soli 35 euro e diventa un vero best-buy. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non a caso è la più venduta su Amazon nella sua categoria. Dotato di un ottimo display AMOLED super luminoso e che mostra tutte le info di cui hai bisogno, più di 150 modalità sportive, monitoraggio del benessere e del sonno e autonomia fino a 21 giorni.

Smart TV

Smart TV TCL 43 pollici (27% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Offerta speciale per lo smart TV TCL da 43 pollici con Fire TV. Grazie allo sconto lampo di oggi risparmi il 27% e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Dotato di un pannello con risoluzione 4K, assicura immagini accurate con qualsiasi tipologia di contenuto, anche film, serie TV e videogame. Integra l’assistente vocale Alexa e hai la possibilità di controllarlo da remoto, oppure di gestire i dispositivi smart presenti in casa.

per lo con Fire TV. Grazie allo di oggi e puoi anche . Dotato di un pannello con risoluzione 4K, assicura immagini accurate con qualsiasi tipologia di contenuto, anche film, serie TV e videogame. Integra l’assistente vocale Alexa e hai la possibilità di controllarlo da remoto, oppure di gestire i dispositivi smart presenti in casa. Soundbar Bose Smart Ultra (offerta shock e risparmi 400 euro)

La soundbar Bose Smart Ultra scende del 42% su Amazon, con un risparmio che supera i 400 euro sul prezzo di listino e la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Al vertice della gamma Bose, integra 9 altoparlanti, di cui due rivolti verso l’alto, che grazie alla tecnologia Dolby Atmos separano dialoghi ed effetti sonori posizionandoli in diversi punti della stanza, per un’esperienza audio davvero avvolgente anche dall’alto. La modalità A.I. Dialogue Mode bilancia automaticamente voce e audio surround, garantendo dialoghi sempre nitidi anche nelle scene più concitate, mentre la calibrazione ADAPTiQ ottimizza il suono in base alla forma del tuo salotto. Si collega con qualsiasi smart TV.

Elettrodomestici

Lefant M5 Max (doppio sconto e risparmi 1200 euro)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M5 Max: a quello fisso del 69% puoi aggiungere un ulteriore coupon dell’8% , per un risparmio complessivo di 1.200 euro. Il robot è dotato di un rullo lavapavimenti extra-lungo da 20 cm , superiore allo standard di mercato, e una potenza di aspirazione da 23.000 Pa capace di rimuovere senza sforzo polvere, detriti e peli di animali. Il sistema Zero-Groviglio , con spazzola a V e doppio pettine, riduce al minimo la manutenzione, mentre la base multifunzione lava il rullo con acqua calda a 75°C e lo asciuga ad aria fredda. Il contenitore raccogli-polvere arriva fino a 120 giorni senza svuotamento, e la navigazione laser dToF con sistema PSD 2.0 garantisce mappature precise e movimenti fluidi anche in ambienti complessi.

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Torna al minimo storico su Amazon il Dyson Cyclone V10 Submarine , con il 35% di sconto e un risparmio che sfiora i 200 euro. Si tratta dell’aspirapolvere senza filo capace di aspirare e lavare i pavimenti in un solo passaggio, grazie alla spazzola Submarine con rullo motorizzato in microfibra che elimina liquidi e macchie senza bisogno di un accessorio separato. Il motore digitale Dyson V10 genera fino a 150 Air Watt di potenza aspirante, mentre il sistema di filtrazione sigillato cattura il 99,97% delle particelle microscopiche , rendendolo adatto anche a chi soffre di allergie. L’autonomia arriva fino a 60 minuti senza cali di prestazione, e la puoi utilizzare sia sui pavimenti duri sia sui tappeti.

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Prezzo stracciato su Amazon per l’impastatrice planetaria Electrolux Create 5 . Grazie allo sconto del 56% la paghi meno della metà. Il motore da 1200W offre la forza necessaria per gestire impasti densi e preparazioni complesse, dal pane integrale alla pizza dai bordi sottili, mentre le 6 velocità con funzione pulse permettono di regolare la potenza in base alle esigenze, dalla miscelazione più leggera alla lavorazione più intensiva. La ciotola in acciaio inox da 5 litri è ideale per grandi quantità di ingredienti, perfetta per preparazioni familiari o quando si cucina per gli ospiti, mentre la struttura in alluminio pressofuso garantisce robustezza e stabilità durante l’uso. In dotazione trovi gancio impastatore, frusta antiaderente e frusta a filo, per coprire ogni tipo di ricetta da forno.

su per . Grazie allo la paghi meno della metà. Il offre la forza necessaria per gestire impasti densi e preparazioni complesse, dal pane integrale alla pizza dai bordi sottili, mentre le permettono di regolare la potenza in base alle esigenze, dalla miscelazione più leggera alla lavorazione più intensiva. La è ideale per grandi quantità di ingredienti, perfetta per preparazioni familiari o quando si cucina per gli ospiti, mentre la struttura in garantisce robustezza e stabilità durante l’uso. In dotazione trovi gancio impastatore, frusta antiaderente e frusta a filo, per coprire ogni tipo di ricetta da forno. Forno pizza G3 Ferrari (affare immediato e 5 rate a tasso zero)

Vero super affare su Amazon per il forno per pizza G3 Ferrari G10006 Delizia, con il 31% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Grazie al termostato regolabile fino a 400°C e alla pietra refrattaria inclusa, cuoce una pizza fatta in casa in appena 5 minuti, mentre basta la metà del tempo per riscaldare una pizza già pronta. La doppia resistenza riscaldante in acciaio inossidabile assicura una cottura uniforme sia sopra che sotto, replicando il risultato di un vero forno a legna. Nella confezione trovi anche il ricettario e le palette per infornare e sfornare in sicurezza.

Garmin / YouTube

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