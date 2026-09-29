Amazon, De'Longhi Stilosa a prezzo stracciato e prodotti con sconti fino all'80%

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Amazon

Le occasioni su Amazon non vanno mai in vacanze e lo capiamo benissimo oggi 29 settembre: sul sito di e-commerce sono disponibili tante promo che ti permettono di fare grandi affari. Tra i prodotti top troviamo gli smartphone, come ad esempio il Galaxy S26 disponibile con uno sconto superiore ai 300 euro, oppure il nuovissimo Google Pixel 11 che troviamo in un’offerta bundle insieme alle cuffie Pixel Buds 2a. Non mancano gli smartwatch tra le offerte di oggi, con il Galaxy Watch Ultra disponibile con un mega sconto del 43% e il prezzo sprofonda.

Per la pulizia della tua abitazione, c’è l’ottimo robot aspirapolvere DJI ROMO P con uno sconto del 40% e risparmi più di 450 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Per gli amanti del buon caffè espresso, c’è la macchina De’Longhi Stilosa con uno sconto del 35% e la paghi meno di 100 euro.

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Amazon, migliori offerte 29 settembre

Smartphone

Galaxy S26 (prezzo in picchiata e super sconto)

Lo smartphone top che devi acquistare oggi. Parliamo del Galaxy S26 disponibile su Amazon con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . La versione in promo è con 512 gigabyte di memoria interna. Il resto della scheda tecnica si compone di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Lo smartphone top che devi acquistare oggi. Parliamo del disponibile su con uno che ti fa su quello di listino. Lo puoi anche in . La versione in promo è con 512 gigabyte di memoria interna. Il resto della scheda tecnica si compone di uno da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, ad alte prestazioni, con e una batteria che dura per tutto il giorno. Google Pixel 11 (offerta speciale)

Un prezzo speciale per il Google Pixel 11 , ultima versione del telefono top di gamma dell’azienda di Mountain View. Grazie alla promo disponibile oggi risparmi poco più di 100 euro sul bundle che comprende lo smartphone e le cuffie Bluetooth Google Pixel Buds 2a . Il telefono è uno dei migliori che puoi trovare oggi sul mercato ed è dotato di un display Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, processore Tensor G6 progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera posteriore . La batteria dura per tutto il giorno. Le cuffie Pixel Buds 2a assicurano un’ottima qualità del suono e sono dotate anche della cancellazione del rumore.

Un prezzo speciale per il , ultima versione del telefono top di gamma dell’azienda di Mountain View. Grazie alla promo disponibile oggi sul bundle che comprende lo smartphone e le . Il telefono è uno dei migliori che puoi trovare oggi sul mercato ed è dotato di un ad altissima risoluzione, progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e nella parte posteriore trova posto una . La batteria dura per tutto il giorno. Le cuffie Pixel Buds 2a assicurano un’ottima qualità del suono e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Redmi Note 17 Pro (offerta lancio e 5 rate a tasso zero)

Si tratta di una delle migliori occasioni disponibili in questi giorni su Amazon. Il protagonista è il Redmi Note 17 Pro che troviamo su Amazon con uno sconto del 22% e il risparmio è di 120 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone monta le migliori componenti che puoi trovare oggi sul mercato, a partire da un ottimo display CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6s Gen4 , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 8340 mAh che può durare fino a tre giorni.

Si tratta di una delle migliori occasioni disponibili in questi giorni su Amazon. Il protagonista è il che troviamo su Amazon con uno e il su quello di listino. Hai anche la possibilità di il in . Lo smartphone monta le migliori componenti che puoi trovare oggi sul mercato, a partire da un con refresh rate fino a 120 Hz, processore , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una che può durare fino a tre giorni. vivo V70 (prezzo in picchiata e super affare)

Telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma, ma con caratteristiche che strizzano l’occhio ai modelli di fascia superiore. Parliamo del vivo V70 che da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 29% e risparmi poco meno di 200 euro su quello di listino. Smartphone dotato di un display OLED da 6,59 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon 7 Gen4 per prestazioni top con qualsiasi app, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5400 mAh che dura per tutto il giorno.

Telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma, ma con caratteristiche che strizzano l’occhio ai modelli di fascia superiore. Parliamo del che da oggi è disponibile in con uno e su quello di listino. Smartphone dotato di un ad alta risoluzione, processore Snapdragon 7 Gen4 per prestazioni top con qualsiasi app, tripla fotocamera posteriore con e una che dura per tutto il giorno. Motorola edge 60 neo (35% di sconto e ottimo rapporto qualità-prezzo)

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per lo smartphone medio di gamma di Motorola. Solo per oggi lo trovi con uno sconto lampo del 35% che fa scendere il prezzo al minimo e risparmi ben 140 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Scheda tecnica che si basa su un display da 6,36 pollici, processore MediaTek ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh.

De'Longhi EC260.BK Macchina da Caffè Per Polvere o in Ciald... 99,90 € -35% 153,99 € Risparmi 54,09 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy S26, 512GB, Sky Blue [Versione italiana] 899,00 € -27% 1.229,00 € Risparmi 330,00 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 Pro 5G, Smartphone 12+256GB, Black, Batteria d... 429,90 € -22% 549,90 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon McAfee Total Protection - 5 Dispositiv 2026, 15 mesi, Esclus... 19,99 € -80% 99,95 € Risparmi 79,96 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy Watch Ultra Smartwatch Galaxy AI, Resistenza ... 398,40 € -43% 699,00 € Risparmi 300,60 € Acquista su Amazon Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 65" 4K 65E8S 699,00 € -42% 1.199,00 € Risparmi 500,00 € Acquista su Amazon DJI ROMO P robot aspirapolvere lavapavimenti, 25.000 Pa 849,00 € -40% 1.409,00 € Risparmi 560,00 € Acquista su Amazon Ariete Spremiagrumi Breakfast 418, Spremiagrumi Elettrico co... 10,39 € -27% 14,30 € Risparmi 3,91 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (72% di sconto)

L’offerta del giorno se non vuoi spendere grosse cifre per le tue nuove cuffie Bluetooth . Da oggi troviamo questo modello con uno sconto del 72% e il prezzo scende a meno di 25 euro , con un risparmio considerevole su quello di listino. Auricolari ergonomici che assicurano un’ottima qualità audio e sono dotati anche di un microfono per le chiamate. L’autonomia arriva fino a 50 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

L’offerta del giorno se non vuoi spendere grosse cifre per le tue . Da oggi troviamo questo modello con uno e il , con un risparmio considerevole su quello di listino. Auricolari ergonomici che assicurano un’ottima qualità audio e sono dotati anche di un microfono per le chiamate. e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. McAfee Total Protection (80% di sconto e prezzo crollato)

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 5 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% e il prezzo scende a meno di 20 euro . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su trovi valido per in con uno e il . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online. Rasoio Philips OneBlade 360 (47% di sconto e prezzo al minimo)

Per una rasatura perfetta del viso e del corpo, da oggi trovi in offerta il rasoio Philips OneBlade 360 con uno sconto del 47% e il prezzo scende a meno di 40 euro. Non a caso è al momento il più venduto della sua categoria. Compatto, facilissimo da utilizzare e nella confezione trovi anche utili accessori. Non perdere tempo: le scorte possono terminare da un momento all’altro.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra (43% di sconto e risparmi 300 euro)

Ecco una delle migliori offerte del giorno se sei alla ricerca di un nuovo smartwatch. Su Amazon trovi il Galaxy Watch Ultra in promo con uno sconto del 43% e risparmi 300 euro su quello di listino. Orologio super resistente che puoi utilizzare in qualsiasi ambiente, sia tra i boschi sia in mezzo alla neve. Schermo AMOLED con luminosità elevata e sensori che monitorano costantemente il tuo stato di salute, a partire dalla frequenza cardiaca. Ottimo anche per gli allenamenti grazie alle tante modalità sportive supportate. Uno degli orologi smart con il miglior rapporto qualità-prezzo che trovi oggi.

Ecco una delle migliori offerte del giorno se sei alla ricerca di un nuovo smartwatch. Su Amazon trovi il in con uno e su quello di listino. Orologio super resistente che puoi utilizzare in qualsiasi ambiente, sia tra i boschi sia in mezzo alla neve. Schermo AMOLED con luminosità elevata e sensori che monitorano costantemente il tuo stato di salute, a partire dalla frequenza cardiaca. Ottimo anche per gli allenamenti grazie alle tante modalità sportive supportate. Uno degli orologi smart con il miglior rapporto qualità-prezzo che trovi oggi. Amazfit T-Rex Ultra 2 (offerta lampo e risparmi 100 euro)

Offerta speciale per l’Amazfit T-Rex Ultra 2. Grazie allo sconto IVA disponibile oggi risparmi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Smartwatch dotato di un display AMOLED in vetro zaffiro da 1,5 pollici e una cassa in titanio che lo rendono la soluzione ideale per chi cerca un orologio super resistente. Progettato per gli amanti dell’avventura, supporta più di 180 modalità sportive e la batteria ha un’autonomia fino a 30 giorni.

Smart TV

Smart TV Hisense 65 pollici MiniLed (maxi risparmio di 500 euro)

Continua l’ottima offerta disponibile per lo smart TV Hisense da 65 pollici con tecnologia MiniLED. Grazie allo sconto del 42% disponibile oggi risparmi ben 500 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero per alleggerire la spesa. Dotato di un pannello con risoluzione 4K e refresh rate fino a 144 Hz che lo rende anche più fluido con i videogame. Qualità dei colori elevata e sistema operativo VIDAA OS che supporta più di 1000 app.

PC portatile

Lenovo IdeaPad Slim 3 (30% di sconto e 12 rate a tasso zero)

Un’offerta speciale da non farsi sfuggire se sei alla ricerca di un nuovo PC portatile. Da oggi su Amazon trovi il Lenovo IdeaPad Slim 3 con schermo da 15 pollici , processore Snapdragon X1, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 GB in promo con uno sconto del 30% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Laptop versatile che puoi utilizzare sia per l’intrattenimento domestico sia per il lavoro o lo studio.

Elettrodomestici

DJI ROMO P (40% di sconto e maxi risparmio)

Il robot top di gamma DJI Romo P è disponibile in promozione con uno sconto del 40% , un risparmio di oltre 450 euro e la possibilità di pagamento in 12 rate a tasso zero . Progettato con un distintivo design scocca trasparente, sfrutta la tecnologia dei droni DJI con sensori LiDAR a stato solido e visione binoculare per rilevare ostacoli fino a 2 mm di spessore. Offre una potenza d’aspirazione di 25.000 Pa , spazzola a rullo anti-groviglio per peli di animali e bracci robotici estensibili per la pulizia a filo muro e negli angoli. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Il è disponibile in promozione con uno , un e la possibilità di pagamento in . Progettato con un distintivo design scocca trasparente, sfrutta la tecnologia dei droni DJI con sensori LiDAR a stato solido e visione binoculare per rilevare ostacoli fino a 2 mm di spessore. Offre una potenza d’aspirazione di , spazzola a rullo anti-groviglio per peli di animali e bracci robotici estensibili per la pulizia a filo muro e negli angoli. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Lefant V1 (68% di sconto e prezzo in picchiata)

L’aspirapolvere senza fili Lefant V1 crolla di prezzo grazie a uno sconto del 68% . È dotato di un motore con aspirazione fino a 40.000 Pa , batteria rimovibile con autonomia fino a 42 minuti e sistema di filtrazione a 5 stadi capace di trattenere il 99,9% delle microparticelle. Completano la dotazione il display LED touch integrato, la spazzola motorizzata con illuminazione frontale per scovare la polvere sotto i mobili e un kit di accessori per fessure e imbottiti.

L’aspirapolvere senza fili crolla di prezzo grazie a uno . È dotato di un motore con aspirazione fino a , batteria rimovibile con autonomia fino a 42 minuti e sistema di filtrazione a 5 stadi capace di trattenere il 99,9% delle microparticelle. Completano la dotazione il display LED touch integrato, la spazzola motorizzata con illuminazione frontale per scovare la polvere sotto i mobili e un kit di accessori per fessure e imbottiti. De’Longhi Stilosa (35% di sconto)

La De’Longhi Stilosa è la macchina da caffè manuale più venduta su Amazon in questo momento, grazie all’ offerta lampo e allo sconto del 35% . Dotata di una pressione a 15 bar per un espresso come quello del bar, funziona sia con caffè macinato che con cialde E.S.E. grazie al portafiltro. Presente anche il montalatte manuale per preparare cappuccini e latte macchiato a piacere. La caldaia in acciaio inox garantisce risultati costanti nel tempo.

La è la macchina da caffè manuale più venduta su Amazon in questo momento, grazie all’ e allo . Dotata di una per un espresso come quello del bar, funziona sia con grazie al portafiltro. Presente anche il montalatte manuale per preparare cappuccini e latte macchiato a piacere. La caldaia in acciaio inox garantisce risultati costanti nel tempo. Spreamiagrumi Ariete (offerta lampo e costa meno di 10 euro)

Tra le offerte lampo di Amazon trovi lo spremiagrumi elettrico della linea Breakfast di Ariete disponibile a soli 10 euro. Include due coni di diversa misura (il più grande in acciaio inossidabile) per adattarsi a ogni tipo di agrume, beccuccio salvagoccia per la spillatura diretta, coperchio antipolvere e vano avvolgicavo integrato nella base. Un apparecchio per la cucina che diventa utilissimo con l’avvicinarsi dell’inverno.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

AUDIBLE – DUE MESI GRATIS

Infine, per gli amanti della lettura torna l’ottima promo per Kindle Unlimited, il servizio che mette a disposizione l’accesso a milioni tra libri e riviste. Solo per pochissimo tempo puoi abbonarti gratuitamente per tre mesi senza obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Puoi leggere i tuoi libri preferiti sia tramite il lettore e-book Kindle sia tramite l’app disponibile per smartphone e tablet.

KINDLE UNLIMITED – TRE MESI GRATIS

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