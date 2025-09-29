Amazon, ecco gli smartphone da comprare oggi: sconti fino al 75%

leungchopan/123RF.com

Inizia l’ultima settimana di settembre e Amazon ci accompagna in questi ultimi giorni del mese con tante offerte molto interessanti su smartphone, smartwatch, smart TV ed elettrodomestici. Come ad esempio per gli smart TV Samsung neo QLED e il televisore smart Hisense da 32 pollici, entrambi disponibili a un prezzo mai visto prima. Ottime opportunità anche se vuoi acquistare un nuovo telefono lowcost: trovi il modello Oscal con un doppio sconto che ti fa risparmiare ben il 75%.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto trovi sia il link per accedere alla pagina su Amazon sia una breve descrizione tecnica. Alcune offerte potrebbero terminare subito, quindi ti conviene approfittarne ora.

Amazon, le migliori offerte del 29 settembre

Smartphone

iPhone 17. Ancora disponibile in p ronta consegna l’iPhone 17 , l’ultima versione del telefono top di gamma di Apple. Devi, però, essere velocissimo: le scorte stanno per terminare. Le condizioni d’acquisto di Amazon ti permettono di acquistare l’iPhone 17 pagandolo in 5 rate a tasso zero. Tante le novità di questo modello, a partire dal processore A19 che assicura prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione e la doppia fotocamera posteriore da 48 megapixel. Schermo da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz. Fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo ancora più semplici. La batteria dura per tutto il giorno.

Gadget lowcost

Powerbank da 10.000mAh. Offerta shock per questo powerbank da 10.000mAh che solo per oggi trovi con uno sconto di ben l’85% e lo paghi meno di 20 euro . Compatibile con qualsiasi smartphone, permette di ricaricarlo almeno per un paio di volte. Dotato anche di un display LED che mostra la carica residua. Utilissimo da avere sempre con sé.

Smartwatch

Garmin epix Pro (Gen 2). Occasione speciale per questo orologio super resistente e unico nel suo genere. Il Garmin epix Pro di seconda generazione è in offerta con uno sconto di quasi 300 euro e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis disponibile nella pagina prodotto. Schermo AMOLED da 1,4 pollici, più di 30 app dedicate allo sport e monitoraggio avanzato della salute e del sonno, con suggerimenti su come migliorare il riposo. Dotato anche di una torcia da utilizzare durante le escursioni e di un chip GPS ad altissima precisione. La batteria ha una durata fino a 31 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung Neo QLED. Fai un grande salto di qualità con lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici , in offerta con uno sconto del 31% . Puoi pagarla a rate a tasso zero con Cofidis . Questo televisore di fascia alta offre un’esperienza visiva sbalorditiva grazie alla tecnologia Neo QLED con Mini LED, garantendo neri profondissimi, colori brillanti e dettagli nitidissimi. Il suo ampio schermo è l’ideale per il cinema, lo sport e il gaming.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere OKP L7. Offerta lampo per il robot aspirapolvere OKP L7 . Solo per oggi lo trovi con uno sconto incredibile del 61% che ti fa risparmiare più di 200 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Ottima potenza di aspirazione, mappa perfettamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone. Adatto sia ai pavimenti duri sia ai peli degli animali.

