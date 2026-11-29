Ultime quarantotto ore per approfittare delle promo Black Friday di Amazon, dopodiché bisognerà aspettare il prossimo anno per un evento con una simile portata. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori occasioni disponibili oggi 29 novembre e le trovi raccolte qui in basso. Le offerte riguardano il meglio della tecnologia, a partire dagli smartphone fino agli elettrodomestici. Tra le offerte best seller trovi sicuramente l’iPhone 18 Pro, disponibile per la prima volta in promo su Amazon. Ottima anche l’offerta per il roborock Saros 10R: con lo sconto del 67% risparmi ben 1000 euro.

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Ottima anche la promo per l’Amazfit T-Rex 3 Pro: con lo sconto del 40% approfitti del minimo storico. Per la pulizia della tua abitazione puoi scegliere anche il robot aspirapolvere ECOVACS Deboot X12S OMINCYLONE disponibile con uno sconto di 500 euro. La macchina De’Longhi Dedica trasforma la tua cucina in un bar e da oggi è in promo con il 38% di sconto.

Prodotti best-seller

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Smartphone

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Elettrodomestici

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