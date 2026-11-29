Amazon, crolla il prezzo dell'iPhone 18 Pro e sconti fino all'80%
Scopri le migliori occasioni disponibili oggi su Amazon per il Black Friday. Dall'iPhone 18 pro fino agli smart TV OLED top di gamma.
Ultime quarantotto ore per approfittare delle promo Black Friday di Amazon, dopodiché bisognerà aspettare il prossimo anno per un evento con una simile portata. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori occasioni disponibili oggi 29 novembre e le trovi raccolte qui in basso. Le offerte riguardano il meglio della tecnologia, a partire dagli smartphone fino agli elettrodomestici. Tra le offerte best seller trovi sicuramente l’iPhone 18 Pro, disponibile per la prima volta in promo su Amazon. Ottima anche l’offerta per il roborock Saros 10R: con lo sconto del 67% risparmi ben 1000 euro.
Ottima anche la promo per l’Amazfit T-Rex 3 Pro: con lo sconto del 40% approfitti del minimo storico. Per la pulizia della tua abitazione puoi scegliere anche il robot aspirapolvere ECOVACS Deboot X12S OMINCYLONE disponibile con uno sconto di 500 euro. La macchina De’Longhi Dedica trasforma la tua cucina in un bar e da oggi è in promo con il 38% di sconto.
Amazon, migliori offerte 29 novembre
Prodotti best-seller
- iPhone 18 Pro (minimo storico)
Ecco la promo che tutti aspettavano. Da oggi su Amazon è disponibile l’iPhone 18 Pro con uno sconto di quasi 100 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico sulla piattaforma di e-commerce. Un’occasione unica che non devi assolutamente farti sfuggire, soprattutto per un telefono Apple uscito sul mercato da pochissime settimane. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sul profilo delle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici, processore A20 Pro progettato appositamente per Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel ad apertura variabile e fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. Migliorata anche la batteria.
- roborock Saros 10R (risparmi 1000 euro e offerta Black Friday)
Mille euro in meno per un robot che di listino partiva da 1.499,99 euro: con il 67% di sconto il roborock Saros 10R scende a meno di 500 euro. È uno dei robot più sottili in circolazione, 7,98 cm, quindi passa sotto i mobili bassi, e grazie al telaio AdaptiLift supera soglie fino a 4 cm. La navigazione si affida al sistema StarSight 2.0 con VertiBeam per riconoscere gli ostacoli, mentre la spazzola principale DuoDivide anti-groviglio e quella laterale FlexiArm Riser si occupano di peli e angoli. Lava con un doppio spazzolone rotante, e con l’app gestisci mappe 3D multi-piano, zone di pulizia e barriere virtuali.
- Amazfit T-Rex 3 Pro (40% di sconto e super affare)
L’Amazfit T-Rex 3 Pro nella versione da 44 mm è al suo prezzo minimo, con il 40% di sconto e 5 rate a tasso zero. Ha lunetta e pulsanti in titanio grado 5, vetro zaffiro e un display da 3.000 nit, quindi si legge perfettamente anche sotto il sole. Lo schermo è un AMOLED da 1,32", resiste all’acqua ed è leggero da portare al polso. La batteria arriva a 17 giorni e non manca un chip GNSS super preciso. Ci sono anche la torcia LED bicolore con funzione SOS e le mappe offline per escursioni e trail, mentre le chiamate Bluetooth si gestiscono dal polso. Monitoraggio accurato della salute e tantissime modalità sportive.
Smartphone
- Xiaomi 18 Pro (novità e offerta Black Friday)
Uscito sul mercato da pochissime settimane e con l’offerta lancio Black Friday lo trovi in promo anche con un ottimo prezzo. Lo Xiaomi 18 Pro è una delle novità più interessanti del panorama mobile e si posiziona nella fascia altissima del mercato. Una delle caratteristiche che lo contraddistinguono è la presenza di uno schermo nella parte posteriore che supporta notifiche e selfie. Il resto della scheda tecnica non è da meno: display da 6,9 pollici super fluido e con luminosità elevatissima, nuovo processore Snapdragon 8 Elite Gen6, comparto fotografico Leica con sensore principale da 200 megapixel e teleobiettivo sempre da 200 megapixel e per finire una batteria da 6000 mAh che dura fino a due giorni. Con lo sconto Black Friday risparmi 150 euro sul prezzo di lancio e hai anche una extra valutazione fino a 200 euro del tuo usato. Disponibile il pagamento in 12 rate a tasso zero.
- Motorola razr 70 ultra (sconto del 33% e risparmi 400 euro)
Il telefono pieghevole a conchiglia più potente di Motorola costa 400 euro in meno, anche in 12 rate a tasso zero. Il display esterno da 4" a 165 Hz permette di usare app, mappe e messaggi senza aprire il telefono, mentre aprendolo si trova uno schermo Extreme AMOLED da 7" con refresh rate sempre a 165 Hz. Il cuore è lo Snapdragon 8 Elite con 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria, la batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica TurboPower da 65 W, e le fotocamere da 50 megapixel completano il quadro.
- Galaxy A18 (25% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Nuova promo disponibile da oggi su Amazon per il Black Friday. Il protagonista di questa ottima occasione è il Galaxy A18 che trovi su Amazon con il 25% di sconto e approfitti del minimo storico. Si tratta di una promo esclusiva della piattaforma di e-commerce e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il telefono è dotato di un display Super AMOLED da 6,8 pollici ad altissima risoluzione, processore Exynos progettato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una maxi batteria da 5000 mAh che può durare tutto il giorno. Il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi sei anni.
- realme P4 Lite (sconto del 38% e prezzo mini)
Ottimo rapporto qualità-prezzo per il realme P4 Lite, telefono di fascia bassa, ma con ottime caratteristiche tecniche. Il telefono si basa su un display immersivo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, una fotocamera con intelligenza artificiale e per finire una maxi batteria da 6600 mAh che dura fino a due giorni. Grazie allo sconto del 38% il risparmio è di ben 100 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.
Prodotti lowcost
- Cuffie JBES (85% di sconto e costano pochissimo)
Meno di 12 euro per auricolari tra i più venduti su Amazon: con l’85% di sconto è un affare da non farsi scappare Il Bluetooth 5.4 assicura connessione rapida e consumi ridotti, con latenza di 60 ms e codec SBC e AAC. Il suono arriva da un driver da 13 mm, e 4 microfoni con riduzione del rumore migliorano le chiamate. Sul fronte autonomia, 6-7 ore a carica piena e un display LED mostra la batteria residua. Puoi usarli in mono o stereo e sono protetti da IP5 contro sudore e schizzi.
- Catena luminosa 20 metri (costa solo 10 euro)
Con soli 10 euro il Natale si accende dentro e fuori casa: la catena luminosa da 20 metri ha 200 LED e 8 modalità di luce, per cambiare l’atmosfera quando vuoi. La certificazione IP44 la protegge dagli schizzi, perfetta per giardino, balcone, albero, finestre o per un matrimonio o una festa. Con il 57% di sconto, è l’idea giusta per decorare la tua abitazione senza spendere una fortuna.
Smartwatch
- Garmin fenix 8 (sconto shock e minimo storico)
Affare lampo per il Garmin fenix 8. Lo smartwatch super resistente del brand statunitense è in promo con uno sconto del 33% e il prezzo sprofonda. Ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere, a partire da una resistenza estrema. Schermo AMOLED da 1,4 pollici, sensori che monitorano i principali parametri vitali e più di 90 app per lo sport, tra cui snowboard, trekking, mountain bike e surf. La batteria ha una durata fino a 16 giorni e ha funzioni utili anche per la vita di tutti i giorni come Garmin Pay per i pagamenti contanctless.
Smart TV
- Smart TV LG OLED da 65 pollici (meno di metà prezzo e risparmi 1200 euro)
Più di mille euro risparmiati su un OLED da 65" del 2026: il merito è dello sconto del 52% disponibile per lo smart TV LG OLED della serie B6 e lo puoi anche pgare in 12 rate a tasso zero. Il Nero Perfetto certificato e le 8,3 milioni di zone di dimming danno un contrasto da cinema, mentre il processore α8 Gen3 analizza ciò che guardi e ricostruisce i dettagli in 4K. Con Google Gemini nell’AI Search chiedi al TV un film, un’idea per le vacanze o una ricetta, e l’AI Hub riconosce la tua voce e ti consiglia cosa guardare. Per i gamer ci sono il 4K fino a 120 fps, VRR, G-Sync e FreeSync Premium, perfetti con PS5 e Xbox Series X. Il tutto con Dolby Vision e Dolby Atmos per le serate film in famiglia.
- Smart TV Samsung OLED da 48 pollici (prezzo in picchiata e 12 rate a tasso zero)
Un OLED Samsung da 48" con oltre 500 euro di risparmio (-42% di sconto) e 12 rate a tasso zero: il S83H è compatto e punta sulla qualità dell’immagine. I neri perfetti e i colori vividi dell’OLED HDR sono gestiti dal processore NQ4 AI Gen2, che fa l’upscaling a 4K con l’AI. Per il gaming trovi Motion Xcelerator 120 Hz in 4K, FreeSync Premium, G-Sync, AI Gaming Optimiser e AI Soccer Mode. Con Vision AI Companion puoi fare domande direttamente sullo schermo, e il sistema Tizen è garantito con 7 anni di aggiornamenti. Il Laser Slim Design lo rende il TV più sottile mai fatto da Samsung, e OTS Lite con Dolby Atmos segue l’azione con un audio 3D.
Prodotti Amazon
- Kindle Colorsoft (45% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Leggere a colori su un Kindle costa oggi 164,99 euro, anche in 5 rate a tasso zero. Il display è un Colorsoft da 7" con 300 ppi in bianco e nero e luce integrata, con 150 ppi per i contenuti a colori, quindi è ottimo per fumetti, riviste, guide di viaggio e per evidenziare le pagine. Ha 16 GB di memoria per migliaia di libri, fino a 8 settimane di batteria con una carica USB-C e certificazione IPX8, per leggere anche vicino all’acqua. La luce può essere regolata in toni caldi o freddi.
- Nuovo Fire TV Stick 4K (meno di metà prezzo e costa poco)
Con 35,99 euro dai nuova vita al televisore: la nuova Fire TV Stick 4K porta immagini 4K con HDR10+, il Wi-Fi 6 e Alexa+, che ti consiglia cosa guardare e controlla la smart home. Si collega alla porta HDMI e prende energia direttamente dal TV, senza alimentatore a muro. Il nuovo telecomando ha i comandi di accensione e volume del televisore, l’anello di navigazione e i pulsanti per il Pannello Scorciatoie e la TV in diretta. Trovi Prime Video, Netflix, RaiPlay, Mediaset Infinity, YouTube, Disney+, Apple TV e migliaia di altre app.
Elettrodomestici
- Ecovacs Deebot X12S OMNICYCLONE (risparmi 500 euro e 12 rate a tasso zero)
Un robot con una grande potenza di aspirazione, con il 38% di sconto e 12 rate a tasso zero. Arriva a 27.000 Pa di aspirazione, il rullo lava bene e la base non usa sacchetti. Il rullo OZMO ROLLER 3.0 da 27 cm esercita una pressione verso il basso di 4.000 Pa, mentre la tecnologia FocusJet tratta le macchie. Con PowerBoost Charging Plus ricarica la batteria mentre il rullo si lava, e con AIVI 3D 4.0 riconosce l’ambiente e adatta la pulizia. Il Care Kit include 2 spazzole laterali, 1 spazzola a rullo e 3 cartucce filtranti, così hai già i ricambi per i primi mesi.
- roborock Qrevo 2 Pro Set (46% di sconto e prezzo al minimo)
Prezzo mai visto prima per il roborock Qrevo 2 Pro Set, disponibile oggi con il 46% di sconto. Aspira con 25.000 Pa di potenza HyperForce, e il doppio sistema anti-groviglio libera la spazzola da peli e capelli. Quando incontra un tappeto, il panno si stacca da solo per non bagnarlo, mentre il panno estensibile pulisce bene gli angoli. La stazione lava i panni a 75 °C e li asciuga con aria calda, così sono sempre pronti.
- DREAME T15 Pro Heat-A (sconto speciale e offerta lampo)
L’acqua calda fa la differenza sullo sporco ostinato, e la Dreame T15 Pro Heat-A oggi costa 339 euro con il 32% di sconto, anche in 5 rate a tasso zero. Lava con acqua a 90 °C, aspira con 30.000 Pa dichiarati e il rullo si autopulisce fino a 95 °C, con asciugatura alla stessa temperatura. Il design ultrasottile da 9,85 cm arriva sotto i mobili bassi. La batteria è rimovibile e dura fino a 60 minuti, comoda per le case grandi. Per chi ha animali o capelli lunghi, assicura anche 0 grovigli.
- De’Longhi Dedica (la più venduta)
L’espresso da bar, direttamente a casa tua: la macchina per il caffè De’Longhi Dedica ha 15 bar di pressione, riscaldamento Thermoblock per un espresso subito pronto e un serbatoio estraibile da 1,1 litri. Usa caffè macinato o cialde E.S.E. e ha un portafiltro professionale con 3 filtri. Il cappuccinatore regolabile prepara latte caldo e cappuccino, e può fare 2 tazze insieme. In offerta oggi con il 38% di sconto e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.
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