Amazon, macchina caffè De'Longhi crolla di prezzo e sconti all'85%: le migliori offerte

Ultimo weekend con le offerte del Black Friday di Amazon e ultime possibilità per approfittare dei super sconti e per comprare i primi regali in vista del Natale (per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026). E anche oggi 29 novembre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che trovi su Amazon, con un focus sui prodotti più amati e ricercati di questi ultimi giorni. Come ad esempio le cuffie AirPods 4 disponibili con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo sotto i 100 euro. Oppure il Remi Note 14 Pro 5G disponibile con uno sconto shock del 38%.

Nella lista qui in basso trovi alcune delle migliori offerte del giorno suddivise per categoria di prodotto e per alcune hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non perdere queste occasioni, possono terminare da un momento all’altro.

OFFERTE BLACK FRIDAY AMAZON 2025

Amazon, migliori offerte 29 novembre

Smartphone

Google Pixel 10 Pro. Offerta bundle Black Friday per lo smartphone top di gamma di Google. Oltre al Google Pixel 10 Pro , infatti, ricevi anche le cuffie Google Buds 2A , ottimi auricolari Bluetooth adatti alla vita di tutti i giorni. Da oggi è disponibile con uno sconto del 27% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Sullo smartphone c’è ben poco da dire, è uno dei migliori tra i modelli premium. Schermo Super Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 che supporta i sistemi di intelligenza artificiale avanzati di Google e una tripla fotocamera posteriore professionale. Autonomia che dura per tutto il giorno.

Motorola Razr 50. Occasione imperdibile per lo smartphone pieghevole di Motorola . Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 53% e risparmi quasi 500 euro su quello di listino. Un'ottima occasione per uno dei telefoni più avveniristici tra quelli disponibili sul mercato. Design a conchiglia, doppio schermo (esterno da 3,63 pollici, interno da 6,9 pollici), processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una fotocamera esterna da 50 megapixel. Iconico, bello da vedere e pratico da utilizzare.

di . Da oggi è disponibile in con uno del e su quello di listino. Un’ottima occasione per uno dei telefoni più avveniristici tra quelli disponibili sul mercato. Design a conchiglia, doppio schermo (esterno da 3,63 pollici, interno da 6,9 pollici), processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una fotocamera esterna da 50 megapixel. Iconico, bello da vedere e pratico da utilizzare. Galaxy A56. Calo di prezzo istantaneo e minimo storico per il Galaxy A56 . Lo smartphone top di Samsung è in promo con uno sconto del 30% e lo paghi meno di 280 euro su quello di listino. Un telefono con un rapporto qualità-prezzo unico grazie a una scheda tecnica con pochi paragoni in questa fascia di prezzo. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione ottimizzato appositamente per questo smartphone, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Galaxy A56. Calo di prezzo istantaneo e minimo storico per il Galaxy A56 . Lo smartphone top di Samsung è in promo con uno sconto del 30% e lo paghi meno di 280 euro su quello di listino. Un telefono con un rapporto qualità-prezzo unico grazie a una scheda tecnica con pochi paragoni in questa fascia di prezzo. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione ottimizzato appositamente per questo smartphone, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Torna in offerta Black Friday lo smartphone medio di gamma di Xiaomi. Solo per pochissime ore trovi il Redmi Note 14 Pro 5G in promo con uno sconto del 38% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Schermo AMOLED da 6,7 pollici super fluido, ottimo processore MediaTek che supporta qualsiasi applicazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel e una batteria da 5110 mAh che può durare per tutta la settimana. Non perdere questa ottima occasione: le scorte sono limitate.

moto g05. Lo smartphone per chi vuole spendere pochissimo. Oggi è disponibile il moto g05 in offerta con uno sconto del 48% e lo paghi meno di 100 euro. Telefono entry level adatto a chi ha poche pretese ed è alla ricerca di un dispositivo da utilizzare nelal vita di tutti i giorni per telefonare, mandare messaggi e restare aggiornato tramite le app social. Schermo da 6,67 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek prestazionale, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5100 mAh che non ti lascia a piedi.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. Solo per il Black Friday di Amazon trovi il Fire TV Stick 4K Plus in offerta con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro . Per questo modello si tratta del prezzo più basso di sempre e devi approfittarne subito. Questo modello è perfetto per chi ha uno smart TV con risoluzione 4K e vuole un’ esperienza cinematografica direttamente nel salotto di casa. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti. Nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa.

Fire TV Stick 4K Plus. Solo per il Black Friday di Amazon trovi il Fire TV Stick 4K Plus in offerta con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro . Per questo modello si tratta del prezzo più basso di sempre e devi approfittarne subito. Questo modello è perfetto per chi ha uno smart TV con risoluzione 4K e vuole un' esperienza cinematografica direttamente nel salotto di casa. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti. Nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa.

Fire TV Stick 4K Select. Offerta shock per la nuovissima Fire TV Stick 4K Select . Solo per oggi la trovi con un super sconto del 64% che fa scendere il prezzo a meno di 20 euro e approfitti del minimo storico . Questo nuovo modello ha tutte le funzioni essenziali per lo streaming in altissima definizione: trasmette con una risoluzione 4K Ultra HD e con HDR 10+. Rende il tuo televisore ancora più intelligente e accedi a tantissimi strumenti extra. Utilizzarla è semplicissimo: ti basta collegarla alla porta HDMI del televisore e alla rete Wi-Fi della tua abitazione.

Echo Dot. Sconto del 54% e prezzo mini per l'Echo Dot, lo smart speaker compatto di Amazon che rende smart la tua abitazione e ti permette di gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa, a partire dalle lampadine fino ad arrivare al termostato. Oltre a fungere da hub per la smart home, lo puoi utilizzare anche come cassa Bluetooth per riprodurre i tuoi podcast e brani preferiti. Non può mancare nella tua abitazione, soprattutto a questo prezzo.

Prodotti lowcost

Powerbank da 10000mAh. Prezzo super scontato per questo power bank da 10.000mAh che oggi trovi in offerta con uno sconto del 68% e lo paghi solamente 15 euro . Batteria esterna che supporta la ricarica rapida e permette di ricaricare due dispositivi contemporaneamente. Supporta tutti gli smartphone e puoi collegarci anche lo smartwatch. Dotato di un piccolo schermo LED che mostra la carica residua. Utilissimo da avere nello zaino.

Ripetitore wireless D-Link. L'accessorio tech fondamentale per chi ha problemi di ricezione del segnale del Wi-Fi in casa. Oggi trovi questo ripetitore della D-Link in promo con uno sconto del 51% e lo paghi solamente 16 euro. Economico, ma molto potente e in grado di estendere il Wi-Fi anche nelle stanze più remote dell'abitazione. Facile sia da configurare sia da utilizzare, adatto anche a chi non è esperto.

Ciabatta multipresa Belkin. La ciabatta multipresa Belkin è in offerta con uno sconto del 50% e costa pochissimo. Questa ciabatta offre protezione da sovratensioni per i tuoi dispositivi elettronici, con 6 prese multiple per collegare in sicurezza computer, TV, caricatori e altro ancora. Perfetta per la tua abitazione, ma anche per l'ufficio.

Smartwatch

Amazfit T-Rex 3. Sconto sensazionale per l’Amazfit T-Rex 3. Da oggi trovi lo smartwatch super resistente del brand cinese in promo con uno sconto Black Friday del 43% e lo paghi quasi la metà risparmiando 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento. Si tratta di un orologio super resistente ottimo per chi ama l’avventura all’aperto. Dotato anche di un sistema di navigazione e di mappe da utilizzare offline. Più di 170 modalità di allenamento e la batteria può durare fino a un massimo di 17 giorni.

Smart TV

Fire TV Serie 2. Torna in offerta lo smart TV Fire TV Serie 2 prodotto da Amazon. La versione con lo schermo da 32 pollici è disponibile con un ottimo sconto del 50% e la paghi veramente poco. Approfitti di una delle migliori promo del giorno per un televisore e acquisti un prodotto realizzato con grande cura. Dotato del sistema operativo Fire TV, lo stesso presente anche sui Fire TV Stick e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Le dimensioni compatte lo rendono perfetto per la cucina e la camera da letto. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. In offerta anche la versione da 40 pollici con uno sconto del 37% e approfitti sempre del minimo storico.

Computer portatile & tablet

mac mini. Continua l’ ottima offerta per il mac mini con processore M4 , il computer fisso di Apple super utilizzato negli uffici e nelle abitazioni. Questa ultima versione assicura prestazioni top grazie al processore di ultima generazione, supportato da ben 16 gigabyte di RAM e da un SSD da 256 gigabyte. Dotato anche di tutte le porte per la connettività per collegare monitor e periferiche esterne. Le dimensioni abbastanza compatte permettono anche di trasportarle nello zaino e da una stanza all’altra. Oggi lo trovi con uno sconto di 160 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

mac mini. Continua l' ottima offerta per il mac mini con processore M4 , il computer fisso di Apple super utilizzato negli uffici e nelle abitazioni. Questa ultima versione assicura prestazioni top grazie al processore di ultima generazione, supportato da ben 16 gigabyte di RAM e da un SSD da 256 gigabyte. Dotato anche di tutte le porte per la connettività per collegare monitor e periferiche esterne. Le dimensioni abbastanza compatte permettono anche di trasportarle nello zaino e da una stanza all'altra. Oggi lo trovi con uno sconto di 160 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Tablet lowcost. Ottima promo per questo tablet economico che da oggi trovi in promo con uno sconto del 70% e lo paghi meno di 90 euro. Tablet perfetto per il divertimento e lo studio e che puoi utilizzare mentre stai comodamente seduto sul divano. Schermo da 10 pollici, buone prestazioni e una batteria che dura per tutto il giorno. Viene fornito con tastiera, mouse e la copertura per proteggerlo dalle cadute. Un ottimo strumento a un prezzo alla portata di tutti.

Cuffie Bluetooth

AirPods 4.Continua a calare il prezzo delle AirPods 4, ultima versione delle cuffie top di gamma do Apple. Da oggi sono disponibili in promo con uno sconto del 34% e risparmi 50 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Cuffie che assicurano una qualità audio elevatissima anche grazie all’audio spaziale personalizzato e alla resistenza al sudore e all’acqua. Si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con gli smartphone Apple.

Lego Technic

Lego Technic F1 SF-24. In questi giorni troviamo anche ottimeofferte dedicate agli appassionati dei set Lego . Ad esempio, è disponibile il set Lego Technic F1 SF-24 dedicato alla monoposto della Scuderia di Maranello in promo un doppio sconto che fa crollare il prezzo . Oltre a quello fisso del 25% , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 34,30 euro e approfitti del minimo storico. Composto da 1361 pezzi, permette di ricostruire la vettura in scala 1:8. Ottima idea regalo per Natale.

Lego Technic F1 SF-24. In questi giorni troviamo anche ottimeofferte dedicate agli appassionati dei set Lego . Ad esempio, è disponibile il set Lego Technic F1 SF-24 dedicato alla monoposto della Scuderia di Maranello in promo un doppio sconto che fa crollare il prezzo . Oltre a quello fisso del 25% , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 34,30 euro e approfitti del minimo storico. Composto da 1361 pezzi, permette di ricostruire la vettura in scala 1:8. Ottima idea regalo per Natale.

Lego Technic F1 Oracle Red Bull Racing RB20. Offerta molto simile anche per il set LEGO Technic Monoposto F1 Oracle Red Bull Racing RB20 . Oggi è disponibile con uno sconto del 25% e risparmi decine di euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Composto da 1639 pezzi, è adatto sia ai più grandi sia ai ragazzi appassionati di motori. Un pezzo da collezione da non farsi scappare.

. Oggi è disponibile con uno sconto del 25% e risparmi decine di euro. Hai anche la di il . Composto da 1639 pezzi, è adatto sia ai più grandi sia ai ragazzi appassionati di motori. Un pezzo da collezione da non farsi scappare. LEGO Technic Ferrari Daytona SP3. Uno dei set lego dedicato al mondo automotive più amato dagli appassionati. Parliamo del set LEGO Technic Ferrari Daytona SP3, bolide del Cavallino Rampante riprodotta con estrema cura e in una scala 1:8. Kit per i collezionisti in cui poter ammirare le linee iconiche della vettura, comprese le porte con apertura a farfalla. Disponibile con uno sconto di quasi 100 euro e la puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Elettrodomestici

De'Longhi Dedica Style. Vuoi un caffè come quello del bar? Su Amazon è disponibile in promo la macchina per il caffè De'Longhi Dedica con uno sconto del 34% e risparmi decine di euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero . Al momento è la più venduta su Amazon . Si tratta di una macchina per il caffè semi-professionale che supporta sia le cialde E.S.E. Dotata anche di un classico montalatte per fare il cappuccino. Non farti sfuggire questa ottima promo.

Dyson V11 Advanced. Super occasione per il l'aspirapolvere Dyson V11 Advanced. Grazie all'offerta di oggi lo trovi con uno sconto del 37% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Per questo modello si tratta del minimo storico e fai un ottimo affare. Scopa elettrica dotata della spazzola Motorbar anti groviglio, di 3 modalità di pulizia e di spazzole alternative per arrivare anche negli angoli più nascosti.

LEFANT M3 Max. Ecco una promo che non devi assolutamente farti scappare. Solo per pochissimo tempo trovi il robot aspirapolvere LEFANT M3 Max in promo con uno sconto del 62% che ti fa risparmiare più di 600 euro e fai un super affare. Si tratta di un robot aspirapolvere con una grandissima potenza di aspirazione e che lava perfettamente anche il pavimento. Mappa tutta l'abitazione ed è in grado di superare autonomamente gli ostacoli. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

roborock Q7 L5+. Sconto del 50% e super occasione per il robot aspirapolvere roborock Q7 L5+, ottima soluzione per chi vuole spendere meno di 200 euro. Robot dotato di una buona potenza di aspirazione e in grado anche di lavare il pavimento senza nessuna difficoltà. Grazie alla stazione per lo svuotamento automatico la manutenzione quotidiana è semplificata. Presente anche la funzione auto-boost per i tappeti.

