Amazon, Galaxy S25 a prezzo stracciato: 85% di sconto

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Gli ultimi giorni di marzo ci riservano grandi sorprese e soprattutto grandi offerte su Amazon. Da oggi 29 marzo, infatti, troviamo in offerta tanti prodotti tech come smartphone, smartwatch e smart TV con sconti mai visti prima e con prezzi al minimo storico. Tra le promo più interessanti c’è sicuramente il Galaxy S25 Edge, telefono premium di Samsung disponibile con uno sconto eccezionale del 45% che ti fa risparmiare più di 600 euro. Sempre tra gli smartphone c’è anche il Redmi 15C, modello economico disponibile con uno sconto del 30% e che paghi meno di 120 euro. Ottima anche la promo disponibile per il Google Pixel Watch 3: l’orologio è in offerta con uno sconto top del 55% e risparmi quasi 250 euro. Tra gli elettrodomestici, invece, trovi l’ottimo aspirapolvere Dyson V8 Cyclone al prezzo più basso di sempre.

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Amazon, migliori offerte 29 marzo

Smartphone

Galaxy S25+ (42% di sconto e risparmi più di 500 euro).

Offerta a tempo limitatissimo per il Galaxy S25+ . La versione extra large dello smartphone top di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 42% e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Telefono con un’ottima scheda tecnica: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite , 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo 3x. La batteria dura per tutto il giorno.

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Ecco una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon per uno smartphone. Il Galaxy S25 Edge è disponibile con uno sconto esagerato del 45% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 600 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando Cofidis. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite, fotocamera principale da 200 megapixel. Una delle particolarità di questo telefono è il design super sottile che lo rende anche molto leggero.

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Una promo lampo che non devi farti scappare. Il nuovissimo Galaxy S26 è disponibile in promo con un coupon sconto di 100 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico su Amazon. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Sullo smartphone c’è ben poco da dire: schermo Dynamic AMOLED 2x con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione che supporta le funzione avanzate AI, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x e una batteria che dura per tutto il giorno.

Una promo lampo che non devi farti scappare. Il nuovissimo è disponibile in promo con un di che fa il al su Hai anche la possibilità di in . Sullo smartphone c’è ben poco da dire: schermo con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione che supporta le funzione avanzate AI, tripla fotocamera posteriore con da e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x e una batteria che dura per tutto il giorno. POCO X8 Pro (promo lancio e offerta esclusiva Amazon)

Offerta lancio esclusiva di Amazon per il nuovo POCO X8 Pro . Per pochissimi giorni lo trovi con uno sconto di 110 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. A catturare l’attenzione la mega batteria da 6500 mAh che può durare fino a 2 giorni e che supporta la ricarica rapida. Display AMOLED super luminoso, processore MediaTek di ultima generazione e una fotocamera principale da 50 megapixel che assicura foto professionali. Affrettati, può terminare da un momento all’altro.

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Torna in offerta il Galaxy A36 , smartphone medio di gamma di Samsung dotato di una scheda tecnica molto interessante. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Graize allo sconto di oggi risparmi quasi 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

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L’offerta che devi cogliere al volo se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Solo per pochissimo tempo trovi il Redmi 15C in promo con uno sconto del 30% e lo paghi meno di 120 euro. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per un telefono dotato di un display immersivo da 6,9 pollici, processore che supporta tutte le principali applicazioni, 256 gigabyte di memoria interna e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La mega batteria da 6000 mAh è la classica ciliegina sulla torta e dura fino a due giorni.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e costano pochissimo)

Ecco una delle migliori promo di oggi che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon sono disponibili questo paio di cuffie Bluetooth in promo con uno sconto dell’85% e le paghi pochissimo. Un’offerta speciale che dura pochissimo per degli auricolari wireless che assicurano una qualità del suono elevata, cancellazione del rumore quando sei in chiamate e dei bassi profondi. L’autonomia può arrivare fino a un massimo di 48 ore. Si collegano con qualsiasi smartphone, sia Android sia iPhone.

Ecco una delle di oggi che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon sono disponibili questo di in con uno e le paghi pochissimo. Un’offerta speciale che dura pochissimo per degli auricolari wireless che assicurano una qualità del suono elevata, cancellazione del rumore quando sei in chiamate e dei bassi profondi. L’autonomia può arrivare fino a un massimo di 48 ore. Si collegano con qualsiasi smartphone, sia Android sia iPhone. Power bank INIU (offerta lampo e prezzo mini)

Un accessorio che non può assolutamente mancare nel tuo zaino. Da oggi su Amazon è disponibile questo power bank della INIU da 10000 mAh in promo con uno sconto del 40% e lo paghi solamente 16,99 euro . Permette di ricaricare più dispositivi contemporaneamente ed è compatibile con qualsiasi smartphone. Puoi ricaricare anche smartwatch e auricolari Bluetooth.

Un accessorio che non può assolutamente mancare nel tuo zaino. Da oggi su Amazon è disponibile questo della da in con uno e lo . Permette di ricaricare più dispositivi contemporaneamente ed è compatibile con qualsiasi smartphone. Puoi ricaricare anche smartwatch e auricolari Bluetooth. Lampadine Tapo (40% di sconto e prezzo stracciato)

Due al prezzo di uno. Da oggi trovi questa confezione con 2 lampadine smart Tapo L510E in promo con uno sconto del 40% e le paghi solamente poco più di 10 euro. Praticamente il prezzo è di poco superiore ai 5 euro l’una. Facili da configurare e da montare, le puoi controllare facilmente da remoto con l’app dello smartphone o con un comando vocale, essendo compatibili con Alexa e con Google Home.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Offerta imperdibile per il Google Pixel Watch 3 . Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 55% e lo paghi meno della metà risparmiando quasi 250 euro . Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Orologio con tante funzioni avanzate, a partire dal monitoraggio della salute con intelligenza artificiale che ti tiene sotto controllo la frequenza cardiaca e tanti altri parametri vitali. Supporta tante modalità di allenamento e ti aiuta a migliorare giorno dopo giorno. A bordo trovi anche la app di Google come Maps e Wallet per i pagamenti contactless.

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Smart TV

Fire TV Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

Cuffie

AirPods Max (offerta lampo e minimo storico)

Su Amazon da oggi sono disponibili in offerta le AirPods Max, le cuffie premium e professionali di Apple. Le trovi con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Cancellazione attiva del rumore di livello professionale, modalità Trasparenza e audio spaziale personalizzato. Si ricaricano rapidamente e si collegano con qualsiasi smartphone, anche se danno il meglio di loro con i dispositivi della mela morsicata. Una vera occasione da non farsi sfuggire.

Elettrodomestici

Lefant M2 Plus (73% di sconto e risparmi più di 500 euro)

Il robot aspirapolvere Lefant M2 Plus crolla di prezzo grazie allo sconto del 73%, permettendoti di risparmiare più di 500 euro . Grazie alla tecnologia FreeMove, questo robot naviga con precisione chirurgica evitando di incastrarsi tra i mobili, mentre il suo design ultra-compatto gli permette di pulire dove gli altri non arrivano. Con una potenza di aspirazione elevata e una gestione smart tramite app, è la soluzione perfetta se sei alla ricerca di un robot che sappia sia aspirare la polvere sia lavare i pavimenti.

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Se hai sempre desiderato un aspirapolvere Dyson, oggi puoi averlo con uno sconto del 30% e la comodità del pagamento a rate a tasso zero con Cofidis . Su Amazon, infatti, è disponibile in promo il Dyson V8 Cyclone , aspirapolvere leggera e dotata della celebre tecnologia ciclonica e che assicura 40 minuti di aspirazione costante senza cali di prestazione. La spazzola Motorbar è progettata specificamente per districare capelli e peli di animali direttamente dal rullo, rendendola perfetta per chi cerca un’igiene profonda su ogni superficie della casa.

Se hai sempre desiderato un aspirapolvere Dyson, oggi puoi averlo con uno . Su Amazon, infatti, è disponibile in il , aspirapolvere leggera e dotata della celebre tecnologia ciclonica e che assicura 40 minuti di aspirazione costante senza cali di prestazione. La spazzola Motorbar è progettata specificamente per districare capelli e peli di animali direttamente dal rullo, rendendola perfetta per chi cerca un’igiene profonda su ogni superficie della casa. Planetaria Kenwood Chef XL (super sconto e 5 rate a tasso zero)

Per i veri appassionati di cucina, l’impastatrice Kenwood Chef XL è in offerta lampo con un risparmio di oltre 120 euro e pagamento in 5 rate a tasso zero . Con la sua ciotola in acciaio inox da ben 6,7 litri e un motore potentissimo, permette di preparare impasti per pane, pizza e dolci in grandi quantità senza alcuno sforzo. È un elettrodomestico professionale pensato per durare nel tempo.

Per i veri appassionati di cucina, è in . Con la sua ciotola in acciaio inox da ben e un motore potentissimo, permette di preparare impasti per pane, pizza e dolci in grandi quantità senza alcuno sforzo. È un elettrodomestico professionale pensato per durare nel tempo. Telecamera Tapo C100 (costa pochissimo)

Mettere in sicurezza la propria casa o controllare i propri animali domestici non è mai stato così economico: la telecamera di sicurezza Tapo C100 è in sconto del 41% e costa meno di 17 euro. Nonostante il prezzo mini, offre video in alta definizione, visione notturna, audio bidirezionale per parlare attraverso la telecamera e notifiche istantanee in caso venga rilevato qualche movimento anomalo. Si installa in pochi secondi e si integra perfettamente con Alexa e Google Home per una casa davvero smart.

Igiene orale

Oral-B iO 2 (62% di sconto e costa meno di 50 euro).

L’offerta da non farti assolutamente scappare per la tua igiene orale. Da oggi su Amazon è disponibile lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 in promo con un ottimo sconto del 62% che fa scendere il prezzo a meno di 50 euro . Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche la custodia da viaggio, una testina di ricambio e il dentifricio Oral-B Pro Expert. Puoi scegliere tra 3 modalità di spazzolamento e hai gengive più sane dopo solo due settimane di utilizzo.

L’offerta da non farti assolutamente scappare per la tua igiene orale. Da oggi su Amazon è disponibile lo in con un che fa . Lo puoi anche pagare in Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche la custodia da viaggio, una testina di ricambio e il dentifricio Oral-B Pro Expert. Puoi scegliere tra 3 modalità di spazzolamento e hai gengive più sane dopo solo due settimane di utilizzo. 12 testine Oral-B Pro Cross Action (offerta lampo e costa meno della metà).

Offerta maxi scorta con maxi sconto. Solo per pochissimo tempo trovi la confezione con 12 testine Oral-B Pro Cross Action in promo con uno sconto del 53% e le paghi poco più di due euro l’una. Rimuovono fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale. Dotate di setole a X in grado di raggiungere zone difficili da raggiungere per gli altri prodotti, a garanzia di un’efficacia di igiene ottimale.

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