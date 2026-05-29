Amazon, iPhone 17 Pro Max al minimo storico e sconti all'80%: le offerte di oggi

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Le offerte di fine mese di Amazon stanno per terminare e ti restano pochi giorni per approfittare di occasioni veramente uniche. Lo dimostra la promo disponibile per l’iPhone 17 Pro Max: lo smartphone premium di Apple torna in offerta al minimo storico e risparmi più di 100 euro. Ad Apple risponde Samsung con lo sconto di 700 euro disponibile per il Galaxy S26 Ultra. Oltre al super sconto, puoi anche richiedere in omaggio il Galaxy Tab S10 FE, tablet dal valore superiore ai 500 euro.

Tra le altre offerte top del giorno c’è anche lo smart TV Haier da 43 pollici: lo sconto del 47% fa crollare il prezzo e lo paghi praticamente la metà. Ottime promo anche tra gli elettrodomestici, con il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant disponibile con un doppio sconto che fa risparmiare ben 700 euro. Queste e tante altre offerte le trovi raccolte nella lista qui in basso: non perdere tempo e approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte 29 maggio

Smartphone

iPhone 17 Pro Max (offerta lampo e minimo storico)

Torna in offerta l’ iPhone 17 Pro Max . Lo smartphone premium di Apple è disponibile in promo con uno sconto di poco superiore ai 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Un prezzo ottimo per un telefono con pochi paragoni sul mercato. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica: schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, un sistema di fotocamere posteriori Fusion Pro , nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie più semplice e un’autonomia mai vista prima su un iPhone.

Torna in offerta l’ . Lo smartphone premium di Apple è disponibile in con uno ai 100 euro e lo puoi anche . Un prezzo ottimo per un telefono con pochi paragoni sul mercato. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica: da con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, un di , nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie più semplice e un’autonomia mai vista prima su un iPhone. Galaxy S26 Ultra (700 euro di sconto e tablet in regalo)

Ultimissimi giorni per approfittare della super occasione disponibile per il Galaxy S26 Ultra . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile con un super sconto del 28% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 219,91 euro e risparmi 700 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La promo non finisce qui: registrando l’acquisto sul sito di Samsung, puoi richiedere in omaggio il Galaxy Tab S10 FE , tablet dal valore commerciale superiore ai 500 euro. Sul telefono c’è ben poco da dire: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Gen5 che assicura prestazioni fulminee, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Per finire una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Ultimissimi giorni per approfittare della disponibile per il . Lo di è disponibile con un a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 219,91 euro e su quello di listino. Hai anche la possibilità di . La promo non finisce qui: registrando l’acquisto sul sito di Samsung, puoi in , tablet dal valore commerciale superiore ai 500 euro. Sul telefono c’è ben poco da dire: con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Gen5 che assicura prestazioni fulminee, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Per finire una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Motorola edge 70 (53% di sconto e risparmi più di 400 euro)

La regina delle offerte del girono se sei alla ricerca di uno smartphone con un rapporto qualità-prezzo eccezionale . Da oggi su Amazon è disponibile il Motorola edge 70 con un super sconto del 53% e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Uno smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato grazie a una scheda tecnica molto interessante: schermo pOLED da 6,67 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen4, tripla fotocamera da 50 megapixel e una batteria da 4800 mAh che supporta la ricarica rapida.

La regina delle offerte del girono se sei alla ricerca di uno smartphone con un . Da oggi su Amazon è disponibile il con un e su quello di listino. Uno smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato grazie a una scheda tecnica molto interessante: schermo pOLED da 6,67 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen4, e una batteria da 4800 mAh che supporta la ricarica rapida. Oppo Reno 15 F (minimo storico e offerta lampo)

Altra super occasione lampo che non puoi farti scappare. L’ Oppo Reno 15 F è disponibile con uno sconto del 25% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico e acquisti uno dei migliori telefoni medio di gamma che trovi sul mercato. Schermo OLED da 6,57 pollici con neri profondi e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6 Gen 1 , fotocamera principale da 50 megapixel e obiettivo frontale sempre da 50 megapixel per selfie perfetti da caricare sui social. La ciliegina sulla torta è la batteria massiva da 6400 mAh che può durare fino a due giorni.

Altra super occasione lampo che non puoi farti scappare. L’ è disponibile con uno e su quello di listino. Approfitti del e acquisti uno dei migliori telefoni medio di gamma che trovi sul mercato. con neri profondi e refresh rate fino a 120 Hz, , fotocamera principale da 50 megapixel e per selfie perfetti da caricare sui social. La ciliegina sulla torta è la batteria massiva da 6400 mAh che può durare fino a due giorni. Galaxy A17 (costa pochissimo e occasione per tutti)

Anche oggi non manca l’occasione per spendere pochissimo per il tuo nuovo smartphone lowcost. Su Amazon è disponibile il Galaxy A17 a un prezzo di soli 149 euro con uno sconto del 29% su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Smartphone dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici ad altissima risoluzione, processore che supporta tutte le applicazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh. Trovare di meglio a questo prezzo è veramente difficile.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick HD (offerta lancio e prezzo al mini)

La novità del giorno porta il nome di Fire TV Stick HD. Amazon ha lanciato la nuova versione della sua chiavetta multimediale e solo per pochissimi giorni la trovi in promo lancio con uno sconto del 30%. Un’occasione imperdibile per rendere ancora più intelligente il tuo smart TV. Collegandolo alla porta HDMI accedi a un mondo di app e di servizi unico, a partire da tutte le principali piattaforme di video streaming. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrato per gestire facilmente tutti i dispositivi intelligenti presenti nella tua abitazione. Non perdere questa occasione.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth economiche (81% di sconto e prezzo stracciato)

Tra le migliori offerte del giorno troviamo questo paio di cuffie Bluetooth disponibili con uno sconto dell’81% e le paghi solamente 24,99 euro . Dotate di una buona qualità del suono e della cancellazione del rumore, sono il modello ideale se non vuoi spendere cifre esagerate. L’autonomia è fino a 40 ore e sono anche impermeabili, in modo da poterle utilizzare mentre ti alleni. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Tra le migliori offerte del giorno troviamo questo disponibili con uno e le . Dotate di una buona qualità del suono e della cancellazione del rumore, sono il modello ideale se non vuoi spendere cifre esagerate. è fino a e sono anche impermeabili, in modo da poterle utilizzare mentre ti alleni. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Epilatore a luce pulsata (76% di sconto più coupon sconto del 19%)

Questo epilatore a luce pulsata crolla su Amazon grazie a uno sconto del 76% a cui si somma un ulteriore coupon del 19% da spuntare direttamente sulla pagina del prodotto. La combinazione di questi due sconti polverizza il prezzo di listino. Dotato dell’innovativa funzione di raffreddamento integrata , garantisce un trattamento per la rimozione dei peli super efficace, sicuro e completamente indolore, proteggendo anche le pelli più sensibili.

Questo crolla su Amazon grazie a uno a cui si somma un ulteriore da spuntare direttamente sulla pagina del prodotto. La combinazione di questi due sconti polverizza il prezzo di listino. Dotato dell’innovativa , garantisce un trattamento per la rimozione dei peli super efficace, sicuro e completamente indolore, proteggendo anche le pelli più sensibili. Ventilatore da tavolo (53% di sconto e costa pochissimo)

Il caldo è arrivato e sta facendo sentire i suoi primi effetti con temperature superiore ai 30 gradi. Se non vuoi soffrire l’afa mentre sei al lavoro, ecco l’offerta definitiva. Da oggi su Amazon trovi il ventilatore da tavolo in promo con uno sconto del 53% e lo paghi meno di 30 euro. Dotato di un display che mostra il livello di carica residua e puoi scegliere tra diversi livelli di potenza. Le scorte sono limitate.

Smartwatch

Huawei Watch FIT 5 (doppio sconto e cuffie in regalo)

Offerta lancio su Amazon da cogliere al volo. Da oggi sul sito di e-commerce trovi in promo il Huawei Watch FIT 5 con uno sconto fisso del 18% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro e approfitti del minimo storico . Puoi anche dilazionare il prezzo in 5 rate a tasso zero. Inoltre, ricevi in regalo le cuffie Bluetooth Huawei FreeBuds SE4 dal valore commerciale di circa 50 euro. L’orologio è dotato di tante funzioni avanzate pensate per gli amanti del fitness, con il supporto a più di 100 modalità di allenamento. I sensori tengono sotto controllo i principali parametri vitali. La batteria ha una durata di circa 10 giorni.

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Continua l’ottima offerta disponibile per lo Xiaomi Smart Band 9 Pro. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 39% e il prezzo scende sotto i 50 euro. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero. Schermo AMOLED luminoso, monitoraggio avanzato della salute (frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e qualità del sonno) e supporta più di 100 modalità di allenamento. GPS integrato ad alta precisione e una batteria che ha una durata fino a 21 giorni.

Smart TV

Smart TV Haier 43 pollici (metà prezzo e offerta lampo)

Ecco una delle migliori offerte del giorno. Solo per pochissimo tempo trovi lo smart TV Haier da 43 pollici in promo con uno sconto del 47% e il prezzo scende sotto i 200 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Risoluzione 4K, ottima qualità dei colori e delle immagini, piattaforma Google TV che permette di utilizzare tutte le principali app di streaming. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Elettrodomestici

Lefant M210 Pro Omni (doppio sconto e risparmi 700 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M210 Pro Omni crolla di prezzo grazie a un eccezionale sconto del 65% a cui puoi sommare un ulteriore coupon di 50 euro da spuntare direttamente sulla pagina del prodotto. Questa accoppiata ti permette di risparmiare la bellezza di 700 euro . Dotato di una stazione all-in-one avanzata che si occupa dello svuotamento e della gestione dei liquidi, questo robot compatto e silenziosissimo pulisce a fondo ogni angolo in totale autonomia. Grande potenza di aspirazione e lava il pavimento in modo professionale. Mappa tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti crolla di prezzo grazie a un eccezionale a cui puoi sommare un da spuntare direttamente sulla pagina del prodotto. Questa accoppiata ti permette di . Dotato di una stazione all-in-one avanzata che si occupa dello svuotamento e della gestione dei liquidi, questo robot compatto e silenziosissimo pulisce a fondo ogni angolo in totale autonomia. Grande potenza di aspirazione e lava il pavimento in modo professionale. Mappa tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone. Pinguino De’Longhi Compact ES72 Young (offerta lampo e prezzo al minimo)

Il caldo è già arrivato e bisogna correre subito ai ripari. Il climatizzatore portatile Pinguino De’Longhi Compact è in promo su Amazon con uno sconto del 27% e la comodità di poter dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero . Silenzioso, compatto e facilissimo da spostare da una stanza all’altra grazie alle ruote integrate, questo modello non solo rinfresca l’aria in pochi minuti, ma funge anche da potente deumidificatore. La soluzione all-in-one per la tua abitazione.

Il caldo è già arrivato e bisogna correre subito ai ripari. Il climatizzatore portatile è in promo su Amazon con uno e la comodità di poter dilazionare la spesa in . Silenzioso, compatto e facilissimo da spostare da una stanza all’altra grazie alle ruote integrate, questo modello non solo rinfresca l’aria in pochi minuti, ma funge anche da potente deumidificatore. La soluzione all-in-one per la tua abitazione. Aspirapolvere Rowenta X-Pert 6.60 (31% di sconto e 5 rate a tasso zero)

L’alleato perfetto contro polvere e allergeni crolla di prezzo su Amazon. La scopa elettrica senza filo Rowenta X-Pert 6.60 Allergy è oggi in promo con uno sconto del 31% e la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero . Leggera, maneggevole e dotata di un’ottima potenza aspirante, è progettata specificamente per catturare anche le microparticelle più invisibili grazie al suo sistema di filtraggio ad alta efficienza. La spazzola motorizzata con luci a LED scova lo sporco persino sotto i mobili più bassi.

crolla di prezzo su Amazon. La senza filo è oggi in promo con uno e la comodità del pagamento in . Leggera, maneggevole e dotata di un’ottima potenza aspirante, è progettata specificamente per catturare anche le microparticelle più invisibili grazie al suo sistema di filtraggio ad alta efficienza. La spazzola motorizzata con luci a LED scova lo sporco persino sotto i mobili più bassi. Forno a microonde Candy (49% di sconto e lo paghi la metà)

Prezzo tagliato in due per un classico irrinunciabile in cucina. Il forno a microonde Candy con cavità da 20 litri è protagonista di un super sconto del 49% che ti permette di portarlo a casa a metà prezzo, con in più l’opzione di pagamento in 3 rate a tasso zero. Compatto, elegante e intuitivo, è perfetto per scongelare, riscaldare e cucinare piatti veloci in pochissimi minuti risparmiando tempo ed energia. Un elettrodomestico che non può assolutamente mancare sulla tua cucina, da oggi a un prezzo mai visto prima.

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