Amazon, il Black Friday è arrivato in anticipo: sconti fino all'80%
Offerte shock su Amazon per tanti prodotti tech grazie alle migliori offerte della settimana di Amazon. Clicca e scopri le occasioni disponibili da oggi.
Per iniziare al meglio la settimana Amazon ci viene in soccorso con tante nuove offerte che permettono di fare dei super affari. Offerte da “Black Friday” per tantissimi prodotti tecnologico ed elettrodomestici. Ad esempio, se vuoi combattere il caldo di questi giorni spendendo pochissimo trovi il ventilatore della Ardes al minimo storico con uno sconto del 43% e lo paghi solamente 15 euro. Restando in tema, trovi anche il climatizzatore portatile della Electrolux con uno sconto del 35% e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Ottima soluzione sia per la casa sia per l’ufficio.
Offerte top anche per gli smartphone, con l’iPhone 17 Pro disponibile al prezzo più basso di sempre, mentre il Galaxy A37 è disponibile con una super offerta. Non mancano gli smartwatch, con il Garmin fenix 8 disponibile con uno sconto di 300 euro al minimo storico, ma devi essere velocissimo: le scorte stanno per terminare. Per la pulizia della tua abitazione, invece, approfitta delle promo speciali per il robot aspirapolvere Lefant (-70% di sconto) oppure il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock (risparmi 300 euro e minimo storico).
Sono ancora disponibili le promo sui servizi Amazon. Puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi ad Amazon Prime Music, oppure iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per due mesi spendendo solamente 4,99 euro.
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Amazon, migliori offerte della settimana
Smartphone
- iPhone 17 Pro (minimo storico e 5 rate a tasso zero)
Ottima occasione per l’iPhone 17 Pro. Da oggi su Amazon trovi l’ultima versione dello smartphone premium di Apple in promo con uno sconto di poco inferiore ai 100 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartphone dotato di una scheda tecnica unica: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con sensori Fusion Pro da 48 megapixel e teleobiettivo con zoom 8x, fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici e una batteria a lunga durata.
- Galaxy S26 Ultra (risparmi 500 euro e 5 rate a tasso zero)
Il Galaxy S26 Ultra scende di prezzo e approfitti del minimo storico. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 500 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’ottima occasione per uno dei migliori smartphone sul mercato: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nella vita di tutti i giorni. Processore Snapdragon 8 Gen5, quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Integrato nella scocca è presente anche la S Pen che lo trasforma in un taccuino digitale. Hai accesso anche alle tante funzioni AI sviluppate da Samsung.
- Motorola razr 70 (offerta esclusiva Amazon e prezzo al minimo)
Ottima promo per il Motorola razr 70, ultima versione dello smartphone pieghevole di Motorola. Da oggi è disponibile con uno sconto del 33% che fa risparmiare poco più di 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. Dotato di un doppio display (interno da 6,9 pollici, esterno da 3,62 pollici), processore MediaTek ad alte prestazioni, una doppia fotocamera esterna da 50 megapixel e un sensore fotografico interno da 32 megapixel. La batteria è una garanzia e dura per tutto il giorno. Design iconico a conchiglia che lo rende super compatto.
- Galaxy A37 (offerta lampo e prezzo al minimo)
Se sei alla ricerca di un telefono medio di gamma, questa è la promo che non devi farti sfuggire. Su Amazon trovi il Galaxy A37 con uno sconto del 25% e il risparmio netto è di poco superiore ai 100 euro. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh. Lo smartphone è dotato anche di strumenti AI avanzati che ti aiutano nell’editing fotografico.
- POCO C81 Pro (70% di sconto e risparmi quasi 300 euro)
Una delle migliori offerte del giorno. Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon il POCO C81 Pro con uno sconto del 70% e il prezzo crolla al minimo storico con un risparmio di quasi 300 euro. Per un telefono da poco uscito sul mercato si tratta di un’occasione irripetibile. Dotato di un display immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, 128 gigabyte di memoria interna, processore che supporta il multitasking e una doppia fotocamera posteriore con supporto dell’intelligenza artificiale. La batteria è la ciliegina sulla torta: capacità di 6000 mAh e dura fino due giorni.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo crollato)
Ecco una delle migliori offerte della giornata e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.
- Powerbank da 10.000 mAh (47% di sconto e prezzo al minimo)
Un accessorio che non può mai mancare nel tuo zaino. Da oggi trovi il powerbank da 10.000 mAh in promo con uno sconto del 47% e il prezzo è minuscolo. Permette di ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente ed è compatibile con qualsiasi smartphone, smartwatch e cuffie Bluetooth. A questo prezzo è un vero best-buy.
- Ventilatore Ardes (43% di sconto e costa solamente 15 euro)
Se cerchi un alleato economico e immediato per rinfrescare le tue giornate in ufficio o a casa, il ventilatore da tavolo Ardes è il colpaccio low-cost della settimana: scende al minimo storico con uno sconto del 43% e costa solamente 15 euro. Compatto, silenzioso e dotato di pale efficienti con velocità regolabili, è perfetto da posizionare sulla scrivania o sul comodino per godere di un flusso d’aria fresca continuo senza pesare sulla bolletta.
Smartwatch
- Garmin fenix 8 (prezzo in picchiata e pochi pezzi rimasti)
Ultimissime ore per approfittare del minimo storico per il Garmin fenix 8. Lo smartwatch super resistente del brand statunitense è disponibile in promo con uno sconto del 34% e il risparmio netto è di poco superiore ai 300 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Dotato di uno schermo AMOLED da 1,4 pollici ad alta risoluzione, monitoraggio avanzato della salute e supporta più dio 100 modalità di allenamento. Torcia integrata, GPS ad alta precisione e una batteria con autonomia fino a 16 giorni.
- Xiaomi Smart Band 10 (35% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Super affare per la Xiaomi Smart Band 10. Il wearable di Xiaomi è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 35% e il prezzo scende al minimo storico. Disponibile anche il pagamento in 3 rate a tasso zero. Dimensioni super compatte, ma assicura le stesse funzioni dello smartwatch. Schermo AMOLED da 1,74 pollici, sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali, più di 150 modalità sportive e una batteria che può durare fino a 21 giorni con un utilizzo normale. Al momento è il più venduto della sua categoria su Amazon.
Smart TV
- Smart TV Haier da 55 pollici (offerta lampo e minimo storico)
Offerta shock per lo smart TV Haier da 55 pollici con schermo QLED. Grazie alla promo lampo disponibile oggi approfitti del minimo storico grazie allo sconto del 27%. Il risparmio netto è di 130 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Inoltre, acquistandola oggi ricevi anche un abbonamento per sei mesi a DAZN Full per vedere tutte le partite dei Mondiali e i primi mesi della prossima Serie A. Basato su piattaforma Google TV, integra il Chromecast e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Refresh rate fino a 120 Hz per gli amanti dei videogame.
- Smart TV Hisense da 40 pollici (risparmi 100 euro e 5 rate a tasso zero)
Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per lo smart TV Hisense da 40 pollici. Grazie allo sconto lampo del 33% approfitti del minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Smart TV ideale per chi ha poco spazio in casa e lo puoi posizionare in cucina, in camera da letto oppure anche nel salotto. Pannello da 40 pollici con risoluzione FHD e audio cinematografico. A bordo trovi il sistema operativo VIDAA OS che offre più di 1000 app da installare, tra cui tutte quelle per lo streaming video.
PC&Tablet
- Galaxy Book4 Edge (700 euro di sconto e prezzo crollato)
Prezzo shock per il Galaxy Book4 Edge. Il notebook di Samsung è disponibile con un super sconto del 41% e il risparmio totale è di ben 700 euro. Disponibile il pagamento a rate con Cofidis. Dotato di un display da 14 pollici ad altissima risoluzione per vedre al meglio qualsiasi contenuto, processore Snapdragon Elite X progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte per salvare tutto quello che vuoi. A bordo è già presente Windows 11 ed è un notebook con Copilot+ per utilizzare al meglio gli strumenti AI avanzati.
- Galaxy Tab S10 FE (34% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Se sei alla ricerca di un tablet con caratteristiche top, il Galaxy Tab S10 FE è la soluzione perfetta. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 34% che fa risparmiare poco più di 200 euro su quello di listino. Disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero. Tablet versatile che puoi utilizzare sia per l’intrattenimento sia per il lavoro, grazie a un display ampio da 10,9 pollici e alla possibilità di collegare una tastiera wireless. Ottime prestazioni, 128 gigabyte di memoria interna, batteria da 8000 mAh e la S Pen integrata per dare sfogo alla tua creatività con disegni e appunti.
Elettrodomestici
- Lefant M210P (70% di sconto e costa meno di 90 euro)
Il robot aspirapolvere Lefant M210P è il protagonista di una delle migliori promo della settimana su Amazon grazie a uno sconto del 70% che fa scendere il prezzo finale a soli 90 euro. Nonostante la cifra minuscola, questo dispositivo è dotato di una potente aspirazione e un design ultra-sottile pensato appositamente per infilarsi sotto divani, letti e mobili bassi dove la scopa tradizionale non arriva. La sua speciale bocchetta di aspirazione anti-groviglio è una vera e propria manna dal cielo per chi ha animali domestici in casa.
- roborock QV 35A (risparmi 300 euro e prezzo al minimo)
Super offerta per il roborock QV 35A che distrugge il prezzo listino con uno sconto netto del 47% che ti regala un risparmio di quasi 300 euro. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è dotato di una tecnologia di spazzole anti-groviglio di ultima generazione e di un sistema avanzato di lavaggio pavimenti. La sua stazione multifunzione all-in-one si occupa in totale autonomia dello svuotamento della polvere e dell’autolavaggio dei moci, eliminando ogni sforzo per settimane. Mappa alla perfezione tutta l’abitazione e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.
- Condizionatore portatile Electrolux 600 (35% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Se cerchi un elettrodomestico definitivo che non si limiti solo a rinfrescare, il condizionatore portatile Electrolux Comfort 600 è il colpaccio del giorno su Amazon: crolla con uno sconto del 35% e la comodità di 5 rate a tasso zero. Questo modello top di gamma è dotato della funzione caldo e freddo, risultando utilissimo sia per abbattere l’afa estiva sia per scaldare l’ambiente nei mesi invernali. È super silenzioso (perfetto anche per la notte grazie alla modalità Sleep) e si gestisce comodamente tramite l’app per smartphone o con i comandi vocali.
- Lavatrice Electrolux (42% di sconto e offerta shock)
Se stai cercando un grande elettrodomestico affidabile e dai consumi ridotti, la lavatrice Electrolux è il colpaccio del giorno su Amazon grazie a uno sconto del 42%, con in più la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di un capiente cestello da ben 9 chilogrammi (perfetto per le famiglie e per i carichi più ingombranti come i piumoni), è dotata di sistemi avanzati con flussimetro per ottimizzare l’uso di acqua ed energia in base al carico, garantendo tessuti intatti e lavaggi impeccabili. Puoi scegliere tra diversi programmi di lavaggi.
- Friggitrice ad aria Cosori (minimo storico e 5 rate a tasso zero)
La friggitrice ad aria Cosori caratterizzata da un capiente cestello da ben 5,7 litri, crolla su Amazon con uno sconto del 36% e la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Perfetta per preparare pasti sani, croccanti e con l’85% di grassi in meno per tutta la famiglia, questa friggitrice offre 13 programmi preimpostati per cucinare tutto quello che vuoi. Componenti antiaderenti e lavabili in lavastoviglie completano un elettrodomestico perfetto per la tua cucina. Ricevi anche un ricettario in italiano con 40 ricette semplici da preparare.
- Macchina caffè Nespresso Inissia (offerta al minimo e 90 euro di caffè in regalo)
La macchina per il caffè Nespresso Inissia tocca il minimo storico grazie a un’offerta lampo di Amazon. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. L’offerta non finsice qui: acquistandola adesso ricevi anche ben 90 euro in buoni sconto per l’acquisto di capsule Nespresso. Compatta e con una pompa ad alta pressione da 19 bar, garantisce un espresso cremoso come al bar in pochi secondi. La scelta ideale per la tua abitazione e per l’ufficio.
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