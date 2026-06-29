Amazon, Galaxy S26 Ultra a prezzo stracciato e sconti inimmaginabili: le offerte di oggi
Dal Galaxy S26 Ultra alla Xiaomi Smart Band 10 al minimo storico: scopri le migliori offerte del giorno di Amazon.
Ultimi giorni di giugno con tante offerte last minute su Amazon da non farsi assolutamente scappare. Anche con il Prime Day oramai alle spalle, la piattaforma di e-commerce assicura sconti e promozioni da cogliere al volo. Ad esempio, è disponibile il Galaxy S26 Ultra con un super sconto di 500 euro al prezzo più basso di sempre. Se vuoi spendere pochissimo c’è il POCO C81 Pro con uno sconto del 70% che lo fa diventare un best buy assoluto.
Le offerte speciali riguardano anche gli smartwatch, con la Xiaomi Smart Band 10 disponibile al miglior prezzo di sempre e costa pochissimo. Non mancano ottimi elettrodomestici in offerta, come ad esempio il Lefant M2 Plus che trovi con uno sconto del 72% e risparmi più di 400 euro su quello di listino, oppure la lavatrice Electrolux con cestello da 9 chilogrammi disponibile con un super sconto di 270 euro.
Sono ancora disponibili le promo sui servizi Amazon. Puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi ad Amazon Prime Music, oppure iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per due mesi spendendo solamente 4,99 euro.
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Amazon, migliori offerte 29 giugno
Smartphone
- iPhone 17 Pro (minimo storico e 5 rate a tasso zero)
Ottima occasione per l’iPhone 17 Pro. Da oggi su Amazon trovi l’ultima versione dello smartphone premium di Apple in promo con uno sconto di poco inferiore ai 100 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartphone dotato di una scheda tecnica unica: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con sensori Fusion Pro da 48 megapixel e teleobiettivo con zoom 8x, fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici e una batteria a lunga durata.
- Galaxy S26 Ultra (risparmi 500 euro e 5 rate a tasso zero)
Il Galaxy S26 Ultra scende di prezzo e approfitti del minimo storico. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 500 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’ottima occasione per uno dei migliori smartphone sul mercato: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nella vita di tutti i giorni. Processore Snapdragon 8 Gen5, quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Integrato nella scocca è presente anche la S Pen che lo trasforma in un taccuino digitale. Hai accesso anche alle tante funzioni AI sviluppate da Samsung.
- Galaxy A57 (risparmi 150 euro)
Se non vuoi spendere cifre esagerate e sei alla ricerca di uno smartphone con ottime caratteristiche, il Galaxy A57 è quello che fa per te. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 27% e risparmi ben 150 euro sul prezzo di listino. Ottimo prezzo per un telefono da poco uscito sul mercato e dotato di caratteristiche interessanti. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura ottime prestazioni e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Non farti sfuggire questa occasione.
- POCO C81 Pro (70% di sconto e risparmi quasi 300 euro)
Una delle migliori offerte del giorno. Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon il POCO C81 Pro con uno sconto del 70% e il prezzo crolla al minimo storico con un risparmio di quasi 300 euro. Per un telefono da poco uscito sul mercato si tratta di un’occasione irripetibile. Dotato di un display immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, 128 gigabyte di memoria interna, processore che supporta il multitasking e una doppia fotocamera posteriore con supporto dell’intelligenza artificiale. La batteria è la ciliegina sulla torta: capacità di 6000 mAh e dura fino due giorni.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth (79% di sconto e prezzo al minimo)
Prezzo stracciato per questo paio di auricolari Bluetooth economici. Grazie alla promo lampo di oggi li trovi con uno sconto del 79% e il prezzo scende a soli 20 euro. Assicurano una buona qualità del suono, sono dotati della cancellazione del rumore e si collegano con qualsiasi smartphone. L’autonomia fino a 48 ore è il valore aggiunto: ti dimenticherai di doverle ricaricare.
- Caricatore da auto Belkin (costa pochissimo)
Il caricatore per auto della Belkin è in offerta speciale con uno sconto del 60% e lo paghi meno di 60 euro. Un accessorio che non può mancare nella tua vettura e che è facilissimo da utilizzare. Permette di ricaricare due dispositivi contemporaneamente e grazie alla presenza di una porta USB-C e di una porta USB-A. Un vero best-buy di questi giorni e non te lo devi far scappare.
- Presa universale da viaggio (40% di sconto e affare per tutti)
Se viaggi molto e hai sempre problemi con le prese della corrente, questo è l’accessorio che fa per voi. Da oggi trovi su Amazon questa presa universale da viaggio con uno sconto del 40% e il prezzo scende a meno di 15 euro. La puoi utilizzare in tutto il mondo e offre 1 porta USB A, 2 porte USB C e una presa globale, in modo da collegare più dispositivi contemporaneamente. Al prezzo disponibile oggi fai un super affare.
Smartwatch
- Xiaomi Smart Band 10 (35% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Super affare per la Xiaomi Smart Band 10. Il wearable di Xiaomi è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 35% e il prezzo scende al minimo storico. Disponibile anche il pagamento in 3 rate a tasso zero. Dimensioni super compatte, ma assicura le stesse funzioni dello smartwatch. Schermo AMOLED da 1,74 pollici, sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali, più di 150 modalità sportive e una batteria che può durare fino a 21 giorni con un utilizzo normale. Al momento è il più venduto della sua categoria su Amazon.
- Amazfit Active 2 (prezzo al minimo e super affare)
Se hai una vita attiva, questa promo non puoi fartela sfuggire. Da oggi trovi l’Amazfit Active 2 con uno sconto del 35% e approfitti del minimo storico con un risparmio di poco superiore ai 50 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 1,75 pollici, monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno avanzato, più di 160 modalità sportive e funzioni avanzate per il benessere quotidiano. La batteria ha una durata di 10 giorni.
Smart TV
- Smart TV Hisense da 40 pollici (37% di sconto e minimo storico)
Ottima occasione per lo smart TV Hisense da 40 pollici da poco uscito sul mercato. Grazie all’offerta disponibile oggi approfitti dello sconto del 37% e risparmi poco meno di 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo con risoluzione FHD, colori realistici, Game Mode per giocare con la maggior fluidità possibile ai tuoi titoli preferiti e sistema operativo VIDAA OS che permette di installare più di 1000 app, tra cui tutte quelle per il video streaming.
Elettrodomestici
- Lefant M2 Plus (72% di sconto e risparmi più di 400 euro)
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2 Plus è in offerta su Amazon con uno sconto verticale del 72% che ti permette di risparmiare poco più di 400 euro. Caratterizzato da un design ultra-compatto e sottile, questo modello è perfetto per infilarsi sotto divani, letti e mobili bassi dove la scopa tradizionale non arriva. Sfrutta una potente aspirazione con tecnologia anti-groviglio (ideale se hai animali domestici) e sensori avanzati per evitare ostacoli e cadute. Non manca una stazione all-in-one per la manutenzione giornaliera. A questa cifra è un super affare.
- roborock Q10 S5 (prezzo in picchiata e costa pochissimo)
Ottima opportunità per portarsi a casa la tecnologia di un brand leader a una cifra minuscola: il roborock Q10 S5 crolla con il 45% di sconto e costa meno di 160 euro. Questo robot aspirapolvere si distingue per la spazzola principale anti-groviglio e un sistema di lavaggio intelligente con mocio sollevabile, che evita di bagnare i tappeti quando li incontra sul suo cammino. Si gestisce interamente tramite l’app con cui puoi mappare la casa al millimetro.
- Robot piscina Beatbot Sora 10 (prezzo al minimo e super sconto)
Con l’estate nel vivo, l’offerta salvavita per i possessori di una piscina è il robot pulitore Beatbot Sora 10, oggi in forte promozione con uno sconto del 36% che ti fa risparmiare ben 250 euro. Progettato per operare in totale autonomia su diverse piattaforme e tipi di fondo, rimuove detriti, foglie e sporco con precisione millimetrica. Al termine del ciclo di pulizia, grazie al sistema di parcheggio automatico, torna da solo a bordo vasca per un recupero facilissimo e senza sforzi.
- Lavatrice Electrolux (42% di sconto e offerta shock)
Se stai cercando un grande elettrodomestico affidabile e dai consumi ridotti, la lavatrice Electrolux è il colpaccio del giorno su Amazon grazie a uno sconto del 42%, con in più la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di un capiente cestello da ben 9 chilogrammi (perfetto per le famiglie e per i carichi più ingombranti come i piumoni), è dotata di sistemi avanzati con flussimetro per ottimizzare l’uso di acqua ed energia in base al carico, garantendo tessuti intatti e lavaggi impeccabili. Puoi scegliere tra diversi programmi di lavaggi.
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